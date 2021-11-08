Меркель після завершення роботи на посаді канцлерки не збирається вирішувати політичні конфлікти

Ангела Меркель не планує займатися політикою після завершення роботи на посаді канцлерки Німеччини.

Про це вона заявила в інтерв'ю DW, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо запитання про подальші плани: я не буду займатися політикою. Я не стану вирішувати політичні конфлікти, роблю і так це вже багато років: 16 років як федеральна канцлерка, із задоволенням на рівні Європейського союзу, на міжнародному рівні", - сказала Меркель. Чинна голова німецького уряду зазначила, що "ще не знає", чим саме займатиметься після виходу на пенсію: "Спочатку відпочину і подивлюся, що спаде на думку".

Головними викликами роботи на посаді федерального канцлера Меркель назвала так звану кризу біженців у Німеччині 2015 року, коли до країни прибули понад мільйон шукачів притулку, а також нинішню пандемію коронавірусної хвороби. "Це, мабуть, події, де стає очевидним їхній вплив на людей, де доводиться мати справу з людськими долями", - сказала політикиня.

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Меркель, чиї офіційні повноваження на посаді канцлера Німеччини завершилися наприкінці жовтня, очолювала німецький уряд з 2005 року. Більшість часу її блок ХДС/ХСС формував коаліцію з соціал-демократами. На останніх виборах до Бундестагу, що відбулися у вересні цього року, Меркель не висувала свою кандидатуру. Її ймовірним наступником на посаді канцлера стане соціал-демократ Олаф Шольц, що очолює зараз міністерство фінансів Німеччини. Його партія перемогла на виборах та прагне сформувати коаліцію з Зеленими та ліберальною Вільною демократичною партією. Сторони поставили собі за мету сформувати уряд уже в першій половині грудня.