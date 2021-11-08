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Меркель після завершення роботи на посаді канцлерки не збирається вирішувати політичні конфлікти

Меркель після завершення роботи на посаді канцлерки не збирається вирішувати політичні конфлікти

Ангела Меркель не планує займатися політикою після завершення роботи на посаді канцлерки Німеччини.

Про це вона заявила в інтерв'ю DW, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо запитання про подальші плани: я не буду займатися політикою. Я не стану вирішувати політичні конфлікти, роблю і так це вже багато років: 16 років як федеральна канцлерка, із задоволенням на рівні Європейського союзу, на міжнародному рівні", - сказала Меркель. Чинна голова німецького уряду зазначила, що "ще не знає", чим саме займатиметься після виходу на пенсію: "Спочатку відпочину і подивлюся, що спаде на думку".

Головними викликами роботи на посаді федерального канцлера Меркель назвала так звану кризу біженців у Німеччині 2015 року, коли до країни прибули понад мільйон шукачів притулку, а також нинішню пандемію коронавірусної хвороби. "Це, мабуть, події, де стає очевидним їхній вплив на людей, де доводиться мати справу з людськими долями", - сказала політикиня.

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Меркель, чиї офіційні повноваження на посаді канцлера Німеччини завершилися наприкінці жовтня, очолювала німецький уряд з 2005 року. Більшість часу її блок ХДС/ХСС формував коаліцію з соціал-демократами. На останніх виборах до Бундестагу, що відбулися у вересні цього року, Меркель не висувала свою кандидатуру. Її ймовірним наступником на посаді канцлера стане соціал-демократ Олаф Шольц, що очолює зараз міністерство фінансів Німеччини. Його партія перемогла на виборах та прагне сформувати коаліцію з Зеленими та ліберальною Вільною демократичною партією. Сторони поставили собі за мету сформувати уряд уже в першій половині грудня.

Автор: 

Німеччина (7323) Меркель Ангела (1139) політика (4350)


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Топ коментарі
+16
Заселить Европу зверушками из Африки и Азии, повесить их содержание и их приплода на шеи немецких налогоплательщиков; лишить Украину гарантированного транзита газа; потакать во всем кремлю - это решение политических конфликтов?
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08.11.2021 04:27
+6
Почему вы думаете, что Шредер вляпался? Им нужны, ни сами европейские политики, а ИХ СВЯЗИ!!! А Шредер, отошел от политики и ему эти ваши "вляпался" до одного места. Он сводит Рашку с нужными людьми, рассказывает у кого какие интересы, чем можно заинтересовать, куда надавить.... Московское Царство, этой хренью, занимается ни одно столетие и пока вполне успешно.
Да и не нужна Меркель должность в Газпроме, теперь у них в ЕС, будет свой "Газпром" - ради этого все и затевалось, чтобы сидеть себе и спокойно, сосать расейское бабло прямо из трубы!!!!
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08.11.2021 09:14
+4
Так вона і на посаді їх не вирішувала .
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08.11.2021 07:15
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Хоч би ці пережитки комсомольскі закінчились.
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08.11.2021 01:28 Відповісти
Меркель і на посаді канцлерки не збиралась нічого вирішувати! Вона повна нікчема! Німці після поразки в Другій світовій війні настільки не поважають США та Великобританію що голосують виключно за політичних фріків типу збоченки Меркель.
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08.11.2021 06:50 Відповісти
Меркель не Шредер , не вляпается . Имхо
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08.11.2021 03:16 Відповісти
Почему вы думаете, что Шредер вляпался? Им нужны, ни сами европейские политики, а ИХ СВЯЗИ!!! А Шредер, отошел от политики и ему эти ваши "вляпался" до одного места. Он сводит Рашку с нужными людьми, рассказывает у кого какие интересы, чем можно заинтересовать, куда надавить.... Московское Царство, этой хренью, занимается ни одно столетие и пока вполне успешно.
Да и не нужна Меркель должность в Газпроме, теперь у них в ЕС, будет свой "Газпром" - ради этого все и затевалось, чтобы сидеть себе и спокойно, сосать расейское бабло прямо из трубы!!!!
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08.11.2021 09:14 Відповісти
безгрудая мандень должна подохнуть...
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08.11.2021 03:25 Відповісти
Заселить Европу зверушками из Африки и Азии, повесить их содержание и их приплода на шеи немецких налогоплательщиков; лишить Украину гарантированного транзита газа; потакать во всем кремлю - это решение политических конфликтов?
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08.11.2021 04:27 Відповісти
Пливло пливло,а на березі всралось...стара дурепа...
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08.11.2021 06:28 Відповісти
Сегодня абсолютно невозможно предсказать какое место в истории займет одна из ключевых помощниц Хутина. Как в старые НЕдобрые времена "вдруг" окажется, что именно Германия и РФ стали основными раздувателями Третьей мировой гибридной войны. Говорят ФРГ покаялась за свои нацисткие грехи, но ведь есть еще ГДР и подружка Штази фрау Мерекель. Недопокаялись!
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08.11.2021 06:31 Відповісти
Почему окажется? УЖЕ. И добавьте сюда, в ваш список, Францию.
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08.11.2021 09:09 Відповісти
Так вона і на посаді їх не вирішувала .
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08.11.2021 07:15 Відповісти
фюрер меркель.... завалила Европу мусульманами.... Париж уже не тот.
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08.11.2021 07:28 Відповісти
А навіщо воно її, у неї тепер "Drang hach Gasprom!"!
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08.11.2021 07:53 Відповісти
В Газпромі каву варити буде.
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08.11.2021 07:58 Відповісти
старая комсомольская ****. наделала конфликтов, но решать их уже не ей. в "грязьпроме" пересидит, до той поры, пока не подохнет либо от старости, либо от последствий своей "работы".
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08.11.2021 08:47 Відповісти
Поцоватая старуха, а в прошлом пламенная тельманка и стукачка "Штази" ни как не уймётся и суёт своё паскудное сморщенное рыло, после выхода на дембель, во все дела, как проститутки Европы так и мира. Видимо не до конца отработала бабло и дембельский аккорд от своего друга Владимира. Ангела, твоё дело сегодня - кефир, зефир и тёплый сортир.
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08.11.2021 09:03 Відповісти
А если вовка пу попросит посмотреть в о.ко?
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08.11.2021 09:11 Відповісти
На довольствие в "Газпроме"-поставили?
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08.11.2021 09:12 Відповісти
Она уедет в Аргентину, к своему дедушке.
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08.11.2021 09:20 Відповісти
Очень надеюсь. Хоть меньше предательства будет
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08.11.2021 09:25 Відповісти
тогда фрау должна успокоиться и меньше мелькать на экранах и в прессе...
на пенсию - так на пенсию !
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08.11.2021 09:26 Відповісти
А може, стадіон так стадіон?
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08.11.2021 09:57 Відповісти
може )))
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08.11.2021 10:06 Відповісти
Фрау Ріббентроп вже зробила на пару зі Штанмаєром і Шредером все можливе. Може йти на кремлівську пенсію.
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08.11.2021 09:30 Відповісти
Но не одна она протянула к себе трубу ху...ла. И другие страны т.н. демократические приняли в этом участие, давали разрешения и мечтали дышать этим газом, убеждая всех, что это бизнес.
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08.11.2021 09:34 Відповісти
Шо фрау, закончилась твоя комсомольская юность? И шо там тебе решать ещё в политике, ты уже со своим друганом путлером всё порешила. Ты ж теперь капусту газовую с севпотока 2 рубать будешь, непросто же другану всяческое содействие в его строительстве оказывала. Лицемер ты меркельша. Я недавно прочёл о том что желтая немецкая пресса у себя в газетах опубликовала - оказывается меркельшу путлер вводит в наблюдательный совет севпотока2 с немецкой стороны. Писали что эта посада такая же денежная как у Шрёдера в Газпроме, поэтому фрау и топила за поток. Вот в это (несмотря на крики что меркельша мол честная и страшно порядочная/принципиальная ) я верю окончательно и безоговорочно, все политики (и наши тоже) только на словах честные и порядочные!!! А если копать глубже - обычно гавно!!!
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08.11.2021 09:41 Відповісти
То саме ради того, щоб потім було чим займатися, вона зараз в ті конфлікти тыльки гасу додає?
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08.11.2021 09:52 Відповісти
Бывших ШТАЗИ и бывших КГБ шников не бывает
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08.11.2021 10:12 Відповісти
Ангела Брежнева.
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08.11.2021 10:23 Відповісти
И ещё...26 жовтня НАК "Нафтогаз України" підписав мирову угоду з олігархом Ігорем Коломойським і погодився віддати йому 3,5 млрд м3 газу зі сховищ. Перші 700 млн мають відійти йому вже 30 листопада через банк США
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08.11.2021 10:26 Відповісти
правильно немцы- она насрала на Эвропу, а вы разгребайте......
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08.11.2021 13:17 Відповісти
Слава богу!! Эта дура отошла от политики и руковоства с ЕС!! бльшего вреда, чем эта путинская немка , для УКраины не принёс ни кто в мире!!!
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08.11.2021 13:29 Відповісти
она пойдет замом к шредеру
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08.11.2021 20:01 Відповісти
И славо богу! Хватит уже Пуйлу насасывать!!!!!!!!!!!!!
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08.11.2021 22:57 Відповісти
 
 