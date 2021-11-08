Заводи призупиняли виробництво кисню на час регламентних робіт, це дає нам впевненість, що вони не зупиняться раптово, - Ляшко
Виробництво кисню в Україні, необхідне для COVID-хворих, призупинялося через регламентні роботи на двох заводах. Нині вони вже працюють.
Про це в прямому ефірі ТСН.Тижня розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
"Міністерство охорони здоров'я знало про зупинку заводів на регламентні роботи. Ту кількість кисню, яку виробляли ці два заводи - близько 100-120 тонн рідкого кисню на добу - ми перезакрили з інших джерел в обсязі 180 тонн на добу. У цей період зросло споживання і значно зросло споживання кисню, ми бачимо і по навантаженості на лікарнях, і у порівнянні з весняною хвилею. Але жодна лікарня не залишилися без кисню", - сказав міністр.
Ляшко додав, що "ці два заводи вийшли з регламентних робіт і це дає нам впевненість, що вони не зупиняться в будь-який із моментів, що трапляється з іншими заводами, які не зупинялися на регламентні роботи. Регламентні роботи - це гарантії того, що кисень буде вироблятися і поставлятися впродовж найближчих місяців".
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Зебілономіка в дії.
або подорож преЗЕнелоха в Буковель за день до оголошеного суворого каратнтину...
або триндьож про збільшення захворілих і померлих восени і закриття всіх додаткових лікарень чи відділень літом...
просто - мудодзвоний дзвін і протяг - і вся турбота крадіїв держбюджета...
почему одновременно 3 завода?
Это частные заводы или государственные ?
считаю , что с этой ситуацией должны разбираться спецслужбы - диверсии от раши могут быть разными
Думаю никого не удивит если вдруг выясниться, что "остановка на регламентные работы" просто означает, что поставщикам тупо не платят за кислород.