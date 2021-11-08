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Заводи призупиняли виробництво кисню на час регламентних робіт, це дає нам впевненість, що вони не зупиняться раптово, - Ляшко

Заводи призупиняли виробництво кисню на час регламентних робіт, це дає нам впевненість, що вони не зупиняться раптово, - Ляшко

Виробництво кисню в Україні, необхідне для COVID-хворих, призупинялося через регламентні роботи на двох заводах. Нині вони вже працюють.

Про це в прямому ефірі ТСН.Тижня розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерство охорони здоров'я знало про зупинку заводів на регламентні роботи. Ту кількість кисню, яку виробляли ці два заводи - близько 100-120 тонн рідкого кисню на добу - ми перезакрили з інших джерел в обсязі 180 тонн на добу. У цей період зросло споживання і значно зросло споживання кисню, ми бачимо і по навантаженості на лікарнях, і у порівнянні з весняною хвилею. Але жодна лікарня не залишилися без кисню", - сказав міністр.

Ляшко додав, що "ці два заводи вийшли з регламентних робіт і це дає нам впевненість, що вони не зупиняться в будь-який із моментів, що трапляється з іншими заводами, які не зупинялися на регламентні роботи. Регламентні роботи - це гарантії того, що кисень буде вироблятися і поставлятися впродовж найближчих місяців".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радуцький про кисень: є порядні головлікарі, котрі вже й станції поставили. А є ті, що не зробили навіть проєктної документації.

Автор: 

Ляшко Віктор (1512) кисень (71)


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Топ коментарі
+4
Вопрос к Ляшко - А ПООЧЕРЕДИ ОНИ ОСТАНОВИТЬСЯ НЕ МОГЛИ ???

почему одновременно 3 завода?

Это частные заводы или государственные ?

считаю , что с этой ситуацией должны разбираться спецслужбы - диверсии от раши могут быть разными
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08.11.2021 09:12
+3
L ,твой 🤡🤢🖕🏼🎹👹 членограй украл деньги из фонда на "велике крадивництво", он чемпион по-борьбe COViD, он назначал Степанова и Ляшко зеИУДЕ и тебе "СПАСИБО"🤮
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08.11.2021 06:55
+3
Чо, сразу все
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08.11.2021 08:34
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100% впевненість може бути лише у Бога. Хоча щось мені підказує ,що і він деколи може передумати ...
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08.11.2021 03:23 Відповісти
осталось определиться - это Кришна , Мохамед , Ра , Будда , или филлипинский крокодайл)))
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08.11.2021 04:38 Відповісти
Отець (Саваоф-переможець), Син та Святий дух. Ляшка потрібно міняти, бо він нікчема. В Миколаївський області в районних лікарнях немає ані кисню ані кисневих концентраторів.
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08.11.2021 06:46 Відповісти
L ,твой 🤡🤢🖕🏼🎹👹 членограй украл деньги из фонда на "велике крадивництво", он чемпион по-борьбe COViD, он назначал Степанова и Ляшко зеИУДЕ и тебе "СПАСИБО"🤮
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08.11.2021 06:55 Відповісти
САБОТАЖ коллаборантов И ПОСОБНИКОВ КРЕМЛЯ в разгар пандемии! Гниды зелекаломойные , У ВАС БЫЛИ И ДЕНЬГИ И ВРЕМЯ
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08.11.2021 09:43 Відповісти
не зацикливайся на Боге .... ибо сиамские близнецы врятли созданы по подобию и облику Всевышнего ... хотя можешь у них спросить .... на 100% или нет.
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08.11.2021 04:40 Відповісти
Чо, сразу все
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08.11.2021 08:34 Відповісти
не...не все ))) только два из трех )))
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08.11.2021 09:24 Відповісти
Тут цікаво інше. Прогноз на ріст захворювань ковідом ще наприкінці літа показував пік на 1-2 тиждень листопада. І заводи на регламентне обслуговування встали в 1 тиждень листопада.
Зебілономіка в дії.
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08.11.2021 13:33 Відповісти
нічрму не дивуюсь ! особливо як згадую розпродаж закордон масок напередодні пандемії...
або подорож преЗЕнелоха в Буковель за день до оголошеного суворого каратнтину...
або триндьож про збільшення захворілих і померлих восени і закриття всіх додаткових лікарень чи відділень літом...
просто - мудодзвоний дзвін і протяг - і вся турбота крадіїв держбюджета...
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08.11.2021 13:41 Відповісти
это для зебыдлоидиотов лапша - эта срань съест всё...
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08.11.2021 09:41 Відповісти
Ось так раз, і всі заводи розпочали регламентні роботи. Або, раз і всі лікарі пішли в відпустку. Це ж скільки потрібно мати мізків щоб придумати таку дику відмазку.
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08.11.2021 08:52 Відповісти
Вопрос к Ляшко - А ПООЧЕРЕДИ ОНИ ОСТАНОВИТЬСЯ НЕ МОГЛИ ???

почему одновременно 3 завода?

Это частные заводы или государственные ?

считаю , что с этой ситуацией должны разбираться спецслужбы - диверсии от раши могут быть разными
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08.11.2021 09:12 Відповісти
заводы все частные, гос заводов по кислороду нет, увы
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08.11.2021 09:33 Відповісти
как говорится, - ничего личного, просто бизнес
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08.11.2021 09:41 Відповісти
Это создаст искуственный дефицит и позволит задрать цены.
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08.11.2021 09:19 Відповісти
А сделать эти работы на месяц раньше , когда не было ажиотажа , нельзя было?
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08.11.2021 09:43 Відповісти
Придумали волшебное слово: "регламентные работы". А какие конкретно это работы?
Думаю никого не удивит если вдруг выясниться, что "остановка на регламентные работы" просто означает, что поставщикам тупо не платят за кислород.
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08.11.2021 10:15 Відповісти
пнх товаріщь мєр Києва!
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08.11.2021 10:36 Відповісти
 
 