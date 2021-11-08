Відсьогодні невакцинованих проти COVID-19 представників деяких професій відсторонять від роботи. ПЕРЕЛІК
Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України №2153 від 07.10.2021 р. в Україні від сьогодні, 8 листопада, не допустять на роботу невакцинованих представників деяких професій.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ .
Так, згідно з наказом, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби, обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:
- центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;
- місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;
- закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.
"Освітяни та працівники органів влади кожен день взаємодіють із великою кількістю людей, а тому ризикують інфікуватися на коронавірусну хворобу. Майже всі, хто потрапляє в лікарню з COVID-19 — невакциновані. Це рішення покликане захистити життя і здоров’я українців та їхніх близьких, створивши безпечне середовище в закладах освіти та державних установах", – пояснив Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.
Працівники закладів освіти та органів виконавчої влади, які не щепляться проти COVID-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.
Освітяни та працівники органів влади, які мають абсолютні протипоказання до проведення щеплень, відповідно до Переліку медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року № 595, не підлягатимуть обов'язковій вакцинації.
"Ми завершили перший етап визначення професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим. Наступним етапом до цього переліку будуть включені працівники усіх державних установ, організацій та підприємств, соціальні працівники та працівники поштових послуг", - резюмував міністр.
Разом із цим, список професій у майбутньому планують планують розширювати ще двічі. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, найближчим часом до нього можуть потрапити соціальні працівники та листоноші.
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Спочатку не вчать в школі хімію, фізику, біологію, а потім шкідливий 5G, всесвітня змова, виробники вакцин наживаются на нас.
Я більше скажу, туалетній папір вигадав Біл Гейтс щоб контролювати нас, а мило це змова виробників щоб наживатись, наші предки мила не знали і нічого, жили якось, і ніяких вакцин, теж пережили.
если сведения о прививках не тайна, то где можно увидеть, чем прививали Бубочку и прочий сброд ?
зачем мусору мой телефон ? он платит за него и за эл.энергию ?
скотское мусорское государство планомерно снижает численность населения ...
73% зебилов себя идентифицировало? Идентифицировало.
А жить как Зебыдло мы значит не хотим...
https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab
А вот непривитый сброд только митинги устраивает.
Глянул. И???
Причина - низкий уровень образования.
про непривитьіх сами смотрите, тупо с'езжать с темьі не надо
https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab
https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general
Рада шо с сегодняшнего дня нэ працюе?
Або влючення в кандидатьский мінімум "знання законів Ньютона й Ома"
25 років тому , коли подавна більшість лікарів й медсестер та й фельдшарів мали совєцьку освіту , в мене були стосунки з різними дівчатами - більшість молоді зовсім , одна десь з хутора Миколаївського . Й скажу так , в багатьох питаннях вону дуже були схожі на гуртожиток якоїсь фабрики . Такі собі Галатеї від Бернарда Шоу за світооглядом . Але одне їх віділяло навіть від студенток Художнього інституту , або КПІ : презирство до будь якого медичного невігластва . Одна навіть з мамою пів року не розмовляла й не їздила до дому , коли мама (вчителька історії) передала слова місцевого РПЦ попа , молвляв доню Дарвін він нехристь бо заперечує , що усе керується "законом божим" , який немає нічого спільного з якоюсь еволюцію й природним відбором . А це мовляв фашизм . Часи були буремні , аборти робили конвеєром й навіть донька академіка могла потрапити , або на "незапланованне" . Але навіть молодшого медперсоналу (не кажучи про молодих лікарок) там меньше відсотка було . В першому й другому медучилищі директорами були учні Миколи Амосова - обидва доктори наук, хірурги ... Непогані знайомі моїх батьків .
Требо знати це середовище , ті хірурги (помічу) не Пірогова рахували найвидатнійшим медиком , а саме Луі Пастера , кажучи , що навіть найпродуктивнійший й пунктуальнійший хірург не здібен врявтувати стільки життів , скільки будь яка одна вакцина . Й що будь яка нейрохірургія це дрібний таких крок на фоні квантового стрибка вакцінації . Й навіть пеніцилін стільки не врятував , скольки вакцина від віспи .
А исследование, проведенное английской службой охраны здоровья Public Health England, https://www.nature.com/articles/d41586-021-01505-x#ref-CR17 пришло к выводу , что люди, получившие хотя бы одну дозу вакцины (Pfizer или AstraZeneca), заражают своих домочадцев вдвое реже.
Ось коли як в Україні 10% вакцинованних , а 90% ні , тоді це природно , що подавна більшість хворих це невакцинованні й це природньо й математично (інша картина в реанімації -там вакцинованних 2-3%) .
Але ж в Новрегії усе навпаки й верогідність зустріти невакцинованних математична верогідність один к десяти , тобто 10% невакцинованних . Тобто хворих , якщо б вакцина була б , як антивакси стверджують зайва , то хворих повинно було б бути тіж 90% вакцинованних ...
Але ж в Ізраїлі (85%) , на який дуже ******* посилатися обидві сторони , але антивакси в серпні-веренсні верещали від захоплення , мовляв ось , що ми казали , в Вашому Ізраїлі значна кількість нових хворих вакцинованна . Та що там українскі антивакси , ізраїльський штаб боротьби зі спалахом трохи захвивлювався й тому 13 жовтня відмінили зелений сертіфікат тим , хто більше пів року тому другу вакцину зробив , хоча й мав до цього юридично сумнівного рішення сертіфікат кінця 2021 року . Скажу більше - парадокс , зі старим сертіфікатом : по ЕС ізраїльки туристи й зараз можуть пересуватися , а на роботу у себе в Ізраїлі - хрен . Але уважно , й математично поглянемо на "хвилювання" лікарів Ізраїля - це було при "різкому" збільшенню реістрованних хворих відсотка вакцинованних (7 місяців тому) з 3-5% аж до 15% . Але ж навіть 15% при загалі в 85% вакцинованних це на що вказує, а те , що навіть якщо давно ти вакцинованний , то навіть захворіти в тебе верогідність в 6 разів низча . Про реанімацію я не кажу , там верогідність для вакцинованних взагалом один до 50 . Але пройшов майже місяць й вже 70% зробила третю вакцину .
Й в Ізраїлі зараж вже знов : стала , звична картина, що реанімації пусті , й в тиждень два три дні буває , що й жодного померлого .
Невігласів у світі подавна більшість , але ж небеспечним є тільки агресивне невігластво .
Ваши однодумці 100 років тому й про літаки казали - що то діявольска робота : літає , а крилами не машить . Зараз скільки людей , що користується авіацією знають рівняння Єйлера (та йще в деференціальному вигляді), закон нерозривності потоку ?! Колись , надцять років тому я зацікавив кількох хлопців з села Весілиновка , що саме так нас "городських" спробували "крилами не машуть" підколоти . Але тим було 14-15 років . Може хтос й пійшов потім в авіаційний інститут . Вони тоді (через спалах гормонів) були дуже агресивні на лібідо й вождизм , але що до нових знань дуже сприятливими . Про що англосакси кажуть Open Mind , тобто відкритий до нових знань розум .
А ось Ви не знаєте , але спрбуєте вести ангресивну пропаганду невігластва . Ось це жах . Замість того , що б відкрити підручник шкільний з біології , де чорним по білому написанно , що віруси не мають а ні рук , а ні ніг . Що одни з них потребують воду в великій кількості , й якщо нема вологості -- дохнуть (а це саме віруси групи грипу , до яких й Ковід відносится умовно) . Й вони зовсім не схожі на віруси імунодефіциту , які можуть жити в організмі людини роками , а вона не хворіє , а ця людина може іншим "передати" але не якось "повітрянно-капельним" а виключно статевим актом , чи через кров . Так ось Ковід як й грип -- виключно "повітрянно-капельний" . Від одного живого організму через природні еджектори (ніс , рот) до іншого . Тому водіям , що перевозили хворих не требо робити чистку салону . Бо поза H2O вірус конає дуже швидко .
А йще справжній "геноцид вірусів" роблять антітела . Вони массові вбивці вірусів . Й організм вакцинованного тоді виступа як "Бухенвальд вірусів" . Фарбика знищення вірусів . Збігти до невакцинованного вони теж мають якусь дрібну верогідність , але якщо до цього не зконають від "розтрілу "антитілами .
В чому потреба саме массової вакцінації -- в тому , що здібність виробляти антитіла та їх килерский хист (в комплексе це називається імунітетом) він дуже індивідуальний . В тому й жах був ВІЧа , що він вражав цей самий імунітет . Массова вакцинація народу , нації в тому її й функціонал , що особи з високим імунітетом захищають сусідів з низьким але ж й себе теж , бо здібність тримати оборону від вірусних атак вона йще залежить від кількості цих атак . Якщо в країні вакцинованних > 70% , то верогідність будь кого зустрітися з вірусом падає до < 30% . В Норвегії вона один до десяти .
Й само за причини височенної верогідності у лікарів (які контактують зі хворими) вони не знімають свої скафандри , хоча вже 3 рази вакцинованні !
Дійсно , інколи корисно читати уважнійше ... просто ці антиваксери інколи бісять , бо йще й агресивні -- це діверсанти ворожі на мою думку . І не тільки для України , але й для людства .
Але якщо образив Вас особисто - це мене не виправдовує .
Вибачте .
Хорошо, тогда другой вопрос.
Если вакцинированный человек заражен ковидом, он может тебя заразить?
Разница между сильно кашляющим и вообще не кашляющим - существует.
ты вклинился в беседу, но не смог прочитать весь диалог.
Я спрашивал про здорового невакцинированного, может ли он заразить? и про больного вакцинированного, может ли он заразить?
А ты бред пишешь.
оце ти кончене
А исследование, проведенное английской службой охраны здоровья Public Health England, https://www.nature.com/articles/d41586-021-01505-x#ref-CR17 пришло к выводу , что люди, получившие хотя бы одну дозу вакцины (Pfizer или AstraZeneca), заражают своих домочадцев вдвое реже.
Устал объяснять очевидные вещи.
Если то, а если это.... Не колитесь, избавьте человечество от своих генов. Мне уже похер, я и все близкие вакцинированы и соблюдают меры предосторожности. С обезсилившими врачами и больными у которы из-за вас, лежащих жопой к верху с трубкой в горле, отложено лечение других болезней Ообъясняйтесь сами.
а вот врачи не рискуют, им колоться не обязательно.
ПЫСЫ.коап 44,3 который впаривают в основном - разваливаеться в суде на первых же слушаниях.
кількість протоколів, що надійшли на розгляд 123 042
у т.ч. про накладення адміністра-тивного стягнення 5 461
все наказы моза ,суд как правило оставляет за дверью.
В киеве за все время 13300 протоколов и лишь 669 выиграны (сколько в процессе обжалования,конечно не пишут). Все пугалки штрафами и судами - только для зомби которые сидят перед тв.
Кокошніца! Вам нема чого боятися, спутнік, який вам кололи, без чіпів Біла Гейца. А
Ну ніби реакція українців така сама як і в США... До речі по американській пресі повідомляють що там проблема із зовнішньою розвідкою працівники не хочуть вакцинуватись, до 40% не вакциновані в багатьох управліннях, навіть готові звільнятись... хочуть прийняти директиву про необовязкову вакцинацію для них... ЦРУ антиваксери по ходу...
youtube.com/watch?v=E8N7_DmxZqo
И никакой это не шахимат