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Новини Боротьба з коронавірусом
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Відсьогодні невакцинованих проти COVID-19 представників деяких професій відсторонять від роботи. ПЕРЕЛІК

Відсьогодні невакцинованих проти COVID-19 представників деяких професій відсторонять від роботи. ПЕРЕЛІК

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України №2153 від 07.10.2021 р. в Україні від сьогодні, 8 листопада, не допустять на роботу невакцинованих представників деяких професій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ .

Так, згідно з наказом, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби, обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:

  • центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;
  • місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;
  • закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

"Освітяни та працівники органів влади кожен день взаємодіють із великою кількістю людей, а тому ризикують інфікуватися на коронавірусну хворобу. Майже всі, хто потрапляє в лікарню з COVID-19 — невакциновані. Це рішення покликане захистити життя і здоров’я українців та їхніх близьких, створивши безпечне середовище в закладах освіти та державних установах", – пояснив Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

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Працівники закладів освіти та органів виконавчої влади, які не щепляться проти COVID-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

Освітяни та працівники органів влади, які мають абсолютні протипоказання до проведення щеплень, відповідно до Переліку медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року № 595, не підлягатимуть обов'язковій вакцинації.

"Ми завершили перший етап визначення професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим. Наступним етапом до цього переліку будуть включені працівники усіх державних установ, організацій та підприємств, соціальні працівники та працівники поштових послуг", - резюмував міністр.

Разом із цим, список професій у майбутньому планують планують розширювати ще двічі. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, найближчим часом до нього можуть потрапити соціальні працівники та листоноші.

вакцина (4419) МОЗ (5390) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+19
А вакцинований не може бути носієм вірусу?
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08.11.2021 07:58
+15
Давно пора . Хочеш працювати - вакцинуйся і не рознось заразу .
Ні - сиди вдома .
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08.11.2021 07:21
+14
Будет роботы судам
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08.11.2021 07:16
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Аналогично, питання вакцин до народу.
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08.11.2021 07:42 Відповісти
Не питання довіри до вакцини, а питання низького рівня знань та інтелекту основної маси населення.
Спочатку не вчать в школі хімію, фізику, біологію, а потім шкідливий 5G, всесвітня змова, виробники вакцин наживаются на нас.
Я більше скажу, туалетній папір вигадав Біл Гейтс щоб контролювати нас, а мило це змова виробників щоб наживатись, наші предки мила не знали і нічого, жили якось, і ніяких вакцин, теж пережили.
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08.11.2021 08:05 Відповісти
Якби ви добре вчили фізику то таку х... про 5G б не писали ... Є максимальна доза опромінення для людини, по дослідженнях але чомусь зараз її без дослідження піднімають у всьому світі....
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08.11.2021 08:13 Відповісти
Есть такая штука как стеб. Не слыхал?
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08.11.2021 08:26 Відповісти
Зе!Скотство цветёит и пахнет
если сведения о прививках не тайна, то где можно увидеть, чем прививали Бубочку и прочий сброд ?
зачем мусору мой телефон ? он платит за него и за эл.энергию ?
скотское мусорское государство планомерно снижает численность населения ...
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08.11.2021 07:33 Відповісти
А что, не нравится?
73% зебилов себя идентифицировало? Идентифицировало.
А жить как Зебыдло мы значит не хотим...
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08.11.2021 07:42 Відповісти
Ты все перепутал. Посмотри карту стран ЕС и то как и чем они прививаются.

https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab

А вот непривитый сброд только митинги устраивает.
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08.11.2021 07:49 Відповісти
Аааа глянь на сша сброд
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08.11.2021 07:57 Відповісти
https://www.cdc.gov/ https://www.cdc.gov/

Глянул. И???
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08.11.2021 08:06 Відповісти
Не болеют?
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08.11.2021 08:14 Відповісти
болеют. И привитых там половина взрослых, увы. потому полмиллиона человек умерло.
Причина - низкий уровень образования.
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08.11.2021 09:22 Відповісти
Дяденька вы дуоак
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08.11.2021 11:13 Відповісти
Не мрут. Так как некоторые. "Самые вумные".
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08.11.2021 10:37 Відповісти
? я спрашивал про сертификат клована, где его можно увидеть,
про непривитьіх сами смотрите, тупо с'езжать с темьі не надо
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08.11.2021 08:55 Відповісти
Вы бы меньше заставляли больше бы прививалось
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08.11.2021 07:34 Відповісти
Спорное утверждение, судя по Израилю и странам ЕС.

https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab

https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general
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08.11.2021 08:10 Відповісти
Вы привились?чего вам бояться?каждый сам решает как ему жить
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08.11.2021 08:13 Відповісти
И???
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08.11.2021 10:42 Відповісти
горь!
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08.11.2021 13:35 Відповісти
До жовтня нікого не заставляли і Україна остання в Європі за кількістю вакцинованих.
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08.11.2021 09:19 Відповісти
нарушение Конституции... и первый, кто подаст иск в суд - выиграет его и обанкротит зеленых дебилов...
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08.11.2021 07:34 Відповісти
Я уже вижу очередь длинною в жизнь...
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08.11.2021 13:36 Відповісти
Так я не понял?
Рада шо с сегодняшнего дня нэ працюе?
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08.11.2021 07:39 Відповісти
То элита им можно а скот должен в стойле быть
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08.11.2021 07:45 Відповісти
так а мед работники почему не в списке они не с людьми разве контактируют тем более которыебольные ? что за мутняки такие
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08.11.2021 08:04 Відповісти
Медики в більшості випадків перехворіли вже і мають природній імунітет, по друге вже всі мають сертифікати повірте, їм простіше всього їх зробити.... Навіть якщо їх заставлять вони всерівно порішають...
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08.11.2021 08:16 Відповісти
я понял медики они в законе-если их принудить то они все равно порешают
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08.11.2021 08:20 Відповісти
ага, т.е. медики в большинстве своем переболели и имеют иммунитет (хотя это только слова, никаких статистических подтверждений нет), а, цитирую "Освітяни та працівники органів влади кожен день взаємодіють із великою кількістю людей...", их значит не берет ковид и они не переболели, т.к. никто даже не пытался выяснить этот факт, либо "добровольно" подписывай согласие и колись, либо н**уй с пляжа.
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08.11.2021 08:43 Відповісти
А як Ви собі уявляєте , картину , коли в переліку вимог до викладача висшої математики з"явиться пункт про "вміти обов"язково рахувати до десяти" .
Або влючення в кандидатьский мінімум "знання законів Ньютона й Ома"
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08.11.2021 15:11 Відповісти
Або розказувати де гроші в хаті лежать.
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08.11.2021 15:13 Відповісти
Ви не уявляєте , в якому світі Ви живете ...
25 років тому , коли подавна більшість лікарів й медсестер та й фельдшарів мали совєцьку освіту , в мене були стосунки з різними дівчатами - більшість молоді зовсім , одна десь з хутора Миколаївського . Й скажу так , в багатьох питаннях вону дуже були схожі на гуртожиток якоїсь фабрики . Такі собі Галатеї від Бернарда Шоу за світооглядом . Але одне їх віділяло навіть від студенток Художнього інституту , або КПІ : презирство до будь якого медичного невігластва . Одна навіть з мамою пів року не розмовляла й не їздила до дому , коли мама (вчителька історії) передала слова місцевого РПЦ попа , молвляв доню Дарвін він нехристь бо заперечує , що усе керується "законом божим" , який немає нічого спільного з якоюсь еволюцію й природним відбором . А це мовляв фашизм . Часи були буремні , аборти робили конвеєром й навіть донька академіка могла потрапити , або на "незапланованне" . Але навіть молодшого медперсоналу (не кажучи про молодих лікарок) там меньше відсотка було . В першому й другому медучилищі директорами були учні Миколи Амосова - обидва доктори наук, хірурги ... Непогані знайомі моїх батьків .

Требо знати це середовище , ті хірурги (помічу) не Пірогова рахували найвидатнійшим медиком , а саме Луі Пастера , кажучи , що навіть найпродуктивнійший й пунктуальнійший хірург не здібен врявтувати стільки життів , скільки будь яка одна вакцина . Й що будь яка нейрохірургія це дрібний таких крок на фоні квантового стрибка вакцінації . Й навіть пеніцилін стільки не врятував , скольки вакцина від віспи .
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08.11.2021 15:00 Відповісти
Шановний, до чого, цей весь "великий "спіч""? Хтось, проти вакцин від віспи, туберкульозу, корі, поліомієліту, краснухи і т.д.??? Що Ви хочете довести?
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08.11.2021 16:49 Відповісти
дякую за цікавий і змістовний допис, пане
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08.11.2021 21:13 Відповісти
Вы бредите... Наверно у Вас ковид и высокая температура. Не вакцинированные по-вашему не разносят ковид?
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08.11.2021 08:18 Відповісти
Данные массовой вакцинации в Израиле https://www.nature.com/articles/d41586-021-01505-x#ref-CR16 показывают , что у людей, привитых препаратом от Pfizer-BioNTech концентрация вируса в крови в случае заражения в четыре с половиной раза ниже, чем у не вакцинированных.

А исследование, проведенное английской службой охраны здоровья Public Health England, https://www.nature.com/articles/d41586-021-01505-x#ref-CR17 пришло к выводу , что люди, получившие хотя бы одну дозу вакцины (Pfizer или AstraZeneca), заражают своих домочадцев вдвое реже.
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08.11.2021 21:14 Відповісти
Додам лише , на те , що багато хто не звертає увагу . Це проста математика . Фактор верогідністі ....
Ось коли як в Україні 10% вакцинованних , а 90% ні , тоді це природно , що подавна більшість хворих це невакцинованні й це природньо й математично (інша картина в реанімації -там вакцинованних 2-3%) .
Але ж в Новрегії усе навпаки й верогідність зустріти невакцинованних математична верогідність один к десяти , тобто 10% невакцинованних . Тобто хворих , якщо б вакцина була б , як антивакси стверджують зайва , то хворих повинно було б бути тіж 90% вакцинованних ...
Але ж в Ізраїлі (85%) , на який дуже ******* посилатися обидві сторони , але антивакси в серпні-веренсні верещали від захоплення , мовляв ось , що ми казали , в Вашому Ізраїлі значна кількість нових хворих вакцинованна . Та що там українскі антивакси , ізраїльський штаб боротьби зі спалахом трохи захвивлювався й тому 13 жовтня відмінили зелений сертіфікат тим , хто більше пів року тому другу вакцину зробив , хоча й мав до цього юридично сумнівного рішення сертіфікат кінця 2021 року . Скажу більше - парадокс , зі старим сертіфікатом : по ЕС ізраїльки туристи й зараз можуть пересуватися , а на роботу у себе в Ізраїлі - хрен . Але уважно , й математично поглянемо на "хвилювання" лікарів Ізраїля - це було при "різкому" збільшенню реістрованних хворих відсотка вакцинованних (7 місяців тому) з 3-5% аж до 15% . Але ж навіть 15% при загалі в 85% вакцинованних це на що вказує, а те , що навіть якщо давно ти вакцинованний , то навіть захворіти в тебе верогідність в 6 разів низча . Про реанімацію я не кажу , там верогідність для вакцинованних взагалом один до 50 . Але пройшов майже місяць й вже 70% зробила третю вакцину .
Й в Ізраїлі зараж вже знов : стала , звична картина, що реанімації пусті , й в тиждень два три дні буває , що й жодного померлого .
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09.11.2021 13:41 Відповісти
Типовий приклад елементарного агресивноо невігластва . Не намагайтеся з точки зору "банальної ерудиції" вчити тих , хто має технічний , або приронауковий фах .
Невігласів у світі подавна більшість , але ж небеспечним є тільки агресивне невігластво .
Ваши однодумці 100 років тому й про літаки казали - що то діявольска робота : літає , а крилами не машить . Зараз скільки людей , що користується авіацією знають рівняння Єйлера (та йще в деференціальному вигляді), закон нерозривності потоку ?! Колись , надцять років тому я зацікавив кількох хлопців з села Весілиновка , що саме так нас "городських" спробували "крилами не машуть" підколоти . Але тим було 14-15 років . Може хтос й пійшов потім в авіаційний інститут . Вони тоді (через спалах гормонів) були дуже агресивні на лібідо й вождизм , але що до нових знань дуже сприятливими . Про що англосакси кажуть Open Mind , тобто відкритий до нових знань розум .

А ось Ви не знаєте , але спрбуєте вести ангресивну пропаганду невігластва . Ось це жах . Замість того , що б відкрити підручник шкільний з біології , де чорним по білому написанно , що віруси не мають а ні рук , а ні ніг . Що одни з них потребують воду в великій кількості , й якщо нема вологості -- дохнуть (а це саме віруси групи грипу , до яких й Ковід відносится умовно) . Й вони зовсім не схожі на віруси імунодефіциту , які можуть жити в організмі людини роками , а вона не хворіє , а ця людина може іншим "передати" але не якось "повітрянно-капельним" а виключно статевим актом , чи через кров . Так ось Ковід як й грип -- виключно "повітрянно-капельний" . Від одного живого організму через природні еджектори (ніс , рот) до іншого . Тому водіям , що перевозили хворих не требо робити чистку салону . Бо поза H2O вірус конає дуже швидко .

А йще справжній "геноцид вірусів" роблять антітела . Вони массові вбивці вірусів . Й організм вакцинованного тоді виступа як "Бухенвальд вірусів" . Фарбика знищення вірусів . Збігти до невакцинованного вони теж мають якусь дрібну верогідність , але якщо до цього не зконають від "розтрілу "антитілами .

В чому потреба саме массової вакцінації -- в тому , що здібність виробляти антитіла та їх килерский хист (в комплексе це називається імунітетом) він дуже індивідуальний . В тому й жах був ВІЧа , що він вражав цей самий імунітет . Массова вакцинація народу , нації в тому її й функціонал , що особи з високим імунітетом захищають сусідів з низьким але ж й себе теж , бо здібність тримати оборону від вірусних атак вона йще залежить від кількості цих атак . Якщо в країні вакцинованних > 70% , то верогідність будь кого зустрітися з вірусом падає до < 30% . В Норвегії вона один до десяти .
Й само за причини височенної верогідності у лікарів (які контактують зі хворими) вони не знімають свої скафандри , хоча вже 3 рази вакцинованні !
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09.11.2021 14:55 Відповісти
К чему Вы мне эту лекцию писать начали?
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09.11.2021 15:04 Відповісти
Вибачаюсь дуже !
Дійсно , інколи корисно читати уважнійше ... просто ці антиваксери інколи бісять , бо йще й агресивні -- це діверсанти ворожі на мою думку . І не тільки для України , але й для людства .

Але якщо образив Вас особисто - це мене не виправдовує .
Вибачте .
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09.11.2021 17:47 Відповісти
... а, чого не вакцинують лЯкарей?
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08.11.2021 08:14 Відповісти
Все правильно. Твоё право быть идиотом, заканчивается там где начинается право на жизнь и здоровье другого.
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08.11.2021 08:28 Відповісти
если человек здоров и не привит, он может вас заразить?
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08.11.2021 09:58 Відповісти
Если
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08.11.2021 10:26 Відповісти
тебе не хватило сил дописать ответ?

Хорошо, тогда другой вопрос.
Если вакцинированный человек заражен ковидом, он может тебя заразить?
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08.11.2021 10:53 Відповісти
Менее вероятно, чем невакцинированный.
Разница между сильно кашляющим и вообще не кашляющим - существует.
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08.11.2021 11:04 Відповісти
при чем здесь сильно кашляющий вакцинированный, к не кашляющему вакцинированному?

ты вклинился в беседу, но не смог прочитать весь диалог.
Я спрашивал про здорового невакцинированного, может ли он заразить? и про больного вакцинированного, может ли он заразить?

А ты бред пишешь.
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08.11.2021 11:12 Відповісти
При том, что человек, у которого сопли в три ручья, чихание и прочее.. а в прочем, что вам рассказывать, если у вас одна извилина и та прямая.
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08.11.2021 13:42 Відповісти
"При том, что человек, у которого сопли в три ручья, чихание и прочее" - это точно вы про здорового человека написали?

оце ти кончене
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08.11.2021 14:28 Відповісти
Человек вам не противоречит, просто пытается сказать, что, да, может заразить, но меньше чем заболевший и чхающий.
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08.11.2021 15:15 Відповісти
Данные массовой вакцинации в Израиле https://www.nature.com/articles/d41586-021-01505-x#ref-CR16 показывают , что у людей, привитых препаратом от Pfizer-BioNTech концентрация вируса в крови в случае заражения в четыре с половиной раза ниже, чем у не вакцинированных.

А исследование, проведенное английской службой охраны здоровья Public Health England, https://www.nature.com/articles/d41586-021-01505-x#ref-CR17 пришло к выводу , что люди, получившие хотя бы одну дозу вакцины (Pfizer или AstraZeneca), заражают своих домочадцев вдвое реже.
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08.11.2021 21:14 Відповісти
Да нет, это был весь ответ

Устал объяснять очевидные вещи.

Если то, а если это.... Не колитесь, избавьте человечество от своих генов. Мне уже похер, я и все близкие вакцинированы и соблюдают меры предосторожности. С обезсилившими врачами и больными у которы из-за вас, лежащих жопой к верху с трубкой в горле, отложено лечение других болезней Ообъясняйтесь сами.
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08.11.2021 13:19 Відповісти
Ты уставший, главное маску носи, чтоб других не заражать.
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08.11.2021 14:26 Відповісти
"Освітяни та працівники органів влади кожен день взаємодіють із великою кількістю людей, а тому ризикують інфікуватися на коронавірусну хворобу..."
а вот врачи не рискуют, им колоться не обязательно.
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08.11.2021 08:38 Відповісти
Почему среди них нет - 1) медработников и работников мед. учреждений всех форм собственности 2) водителей, проводников жд, стюардесс- т.е всех видов транспорта 3) работников общепита, кофе, ресторанов, продовольственных магазинов( и других) 4) работников банков, почты и т.д. 5) служащие ВСУ, МЧС и МВД Потому что именно они все должны были идти впереди скажем педагогов. Или на гос аппарата и педагогов просто и легче было надавить... без последствий...
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08.11.2021 08:44 Відповісти
логічно. а навіщо нам живі вчителі. дітей будуть навчати роботи через онлайн - уроки.
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08.11.2021 09:41 Відповісти
чтоб прогулять, наши дети легко обманут роботов!
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08.11.2021 11:42 Відповісти
1) Ляшко пояснил же. Боится, что поувольняются. 2) см.п.1 3) см.п.1, 4) см. п.1, 5) см.п.1
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08.11.2021 09:48 Відповісти
Кто тогда тебя будет лечить, защищать и охранять. А педагоги за 4000$- вперёд. Глупость наказуема.
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08.11.2021 11:21 Відповісти
Если приказать всех водителей переколоть, то транспорт и логистика с доставками всех товаров , включая топливо на АЗС, остановятся. Вы хотите совсем полного коллапса Украины? 💉🚧⛽🚚🚐🚙🚛💉
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08.11.2021 11:38 Відповісти
А остановка образования это не коллапс? Пол Пот бы вам плюсанул.
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08.11.2021 15:18 Відповісти
😂🤣
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08.11.2021 21:16 Відповісти
ЗЕбильные ЗЕскоты решили Указом МОЗ нарушить права людей, гарантированные Конституцией. Сказочные дебилы.
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08.11.2021 08:50 Відповісти
спочатку вони створили вірус в лабораторії і випустили у світ - вбили купу людей, а тепер виступають типу таким 'святими' рятівниками і.... вб'ють ще більше людей заборонивши заробляти собі на прожиття!
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08.11.2021 09:23 Відповісти
Безглуздо дозволяти школам зараз працювати, Саме через школи та ВИШі іде найбільше зараження. Діти та молодь заражають один одного в переповнених класах, а потім несуть ковід до дому, що особливо небезпечно для їх літніх родичів. Більш того, в транспорті набагато більше людей, коли діти ходять до школи. Діти в транспорті без масок. Крім закритих шкіл зараз нічого реально не змінилось, щоб збити хвилю ковід: кафешки працють, базари працюють, люди відзначають свята, масово збираються. Що реально обмежують зараз крім шкіл та ВИШів ???
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08.11.2021 10:11 Відповісти
Створили вірус, створили "препарати" проти нього, щоб сильно прорідити розвинені країни, бо розвинені створюють екологічні проблеми на планеті ( опалення, їзда на авто, літаки, круїзи, високий рівень споживання і т д)
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08.11.2021 11:43 Відповісти
чому продовжують вакцинувати людей на хронічні захворювання ????
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08.11.2021 09:37 Відповісти
Вони просто здуріли......
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08.11.2021 10:02 Відповісти
и киосков с шаурмой ..100граммами и тп
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08.11.2021 10:09 Відповісти
если б стадо было не стадом, а завалило суды заявами о нарушении своих прав - то либо ковид отступил бы либо гос-ство взяло б на себя ответственность за вакцинацию.А пока - только сильные отстаивают свои права.
ПЫСЫ.коап 44,3 который впаривают в основном - разваливаеться в суде на первых же слушаниях.
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08.11.2021 10:10 Відповісти
Впирет!!! В суд!! Покажите на собственном примере!!! Подайте в суд и журналистов пригласите!!! Же жалейте денег! Не жалейте сил!!! Докажите всем что вы на это способны!!! Или сидеть в Кацапсане и гундеть на форуме удобнее!? А Бот кремлевский!!! До послЄдніх труселей судись!! Покажи как надо!!! Пропагандон Кацапский!!!
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08.11.2021 19:31 Відповісти
невакцинированные собаки лают, а караван идет
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08.11.2021 10:13 Відповісти
Невакцинированные собаки лают, а вакцинированные бараны блеют ))) все закономерно )))
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08.11.2021 11:44 Відповісти
"Так в чем же истина, брат?"
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08.11.2021 15:20 Відповісти
Лают как раз ваксы. Злобой исходят
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08.11.2021 18:26 Відповісти
Інформація* про розгляд справ за статтею КУпАП 44-3 «Порушення правил щодо карантину людей» станом на 02.11. 2021
кількість протоколів, що надійшли на розгляд 123 042
у т.ч. про накладення адміністра-тивного стягнення 5 461

все наказы моза ,суд как правило оставляет за дверью.
В киеве за все время 13300 протоколов и лишь 669 выиграны (сколько в процессе обжалования,конечно не пишут). Все пугалки штрафами и судами - только для зомби которые сидят перед тв.
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08.11.2021 10:17 Відповісти
У вас на расєї незабаром будуть розстрілювати усіх невакцинованих. Ваша антиукраїнська антиваксерна пропаганда дуже відрізняється від внутрішньої пропаганди. Кагебешні попи у вас закликають робити щеплення, а ваши попи у нас - закликають цього не робити. Теж саме робите ви, боти з-за парєбріка. Вас не дуже хто і слухає, відверта антиковідна кремлівська компанія в Україні терпить фіаско. Українці массово роблять вакцини, що дає надію на припинення такої великої кількості хворих та померлих, як це було останнім часом.
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08.11.2021 19:58 Відповісти
https://dsa.court.gov.ua/dsa/pres-centr/news/1205033/
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08.11.2021 10:18 Відповісти
Ментов и врачей в списке нет...
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08.11.2021 10:20 Відповісти
иначе не будет тех кто лечит и штрафует, такой себе двигатель выдаивания бабла
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08.11.2021 11:12 Відповісти
Вакцинация против ковида- одна извилина на всю редакцию
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08.11.2021 11:22 Відповісти
страна идиотов....
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08.11.2021 13:19 Відповісти
А чого тІльки працівників виконавчої влади? А законодавчої і судової - ні? А Офісу Президента?
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08.11.2021 13:25 Відповісти
Страна вечно зеленых помидоров.
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08.11.2021 14:15 Відповісти
А чому їх відстороняють від роботи. Хай в примусому порядку їх змусять носити маски, видані працедавцем. Маски ж захищають від розповсюдження корновірусу, чи не так?
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08.11.2021 14:51 Відповісти
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08.11.2021 15:08 Відповісти
О! Народна творчість з-за парєбріка.

Кокошніца! Вам нема чого боятися, спутнік, який вам кололи, без чіпів Біла Гейца. А
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08.11.2021 19:26 Відповісти
https://thehill.com/regulation/court-battles/572649-24-states-threaten-legal-action-over-bidens-vaccine-mandate

Ну ніби реакція українців така сама як і в США... До речі по американській пресі повідомляють що там проблема із зовнішньою розвідкою працівники не хочуть вакцинуватись, до 40% не вакциновані в багатьох управліннях, навіть готові звільнятись... хочуть прийняти директиву про необовязкову вакцинацію для них... ЦРУ антиваксери по ходу...
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08.11.2021 15:16 Відповісти
Вдягни ошийник нового світового ладу і присягни Сатані.
youtube.com/watch?v=E8N7_DmxZqo
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08.11.2021 16:32 Відповісти
шах и мат ...антиваксерам)))
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08.11.2021 16:40 Відповісти
Рано радуетесь.
И никакой это не шахимат
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08.11.2021 18:29 Відповісти
Головне, шоб вчителі всі вакцинувались, а діти змогли ходити до школи та отримувати нормальну освіту. Діти завжди були головними розповсюджувачами усілякої інфекції, а ковід вони переносять майже без симптомів, тому і стають дуже небезпечними для батьків та стареньких бабусь з дідусями.
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08.11.2021 19:33 Відповісти
А найкумедніше що відсторонення цих професій ніхто й не помітить. Ви, клоуни, відсторонить лікарів, та працівників критичної інфраструктури, принаймні спробуйте.
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08.11.2021 19:37 Відповісти
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