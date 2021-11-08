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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Один український воїн загинув, ще двоє зазнали поранень в результаті обстрілів військ РФ на Донбасі. За добу ворог 14 разів відкривав вогонь, - штаб ООС

Один український воїн загинув, ще двоє зазнали поранень в результаті обстрілів військ РФ на Донбасі. За добу ворог 14 разів відкривав вогонь, - штаб ООС

Протягом минулої доби, 7 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосовуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Так, біля Павлополя ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

В районі населеного пункту Ггнутове противник вів обстріл з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а також за допомогою безпілотного літального апарату здійснив скидання пострілів ВОГ-17.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти задіяли безпілотник та скинули постріл ВОГ-17.

Позиції українських воїнів біля Новозванівки, Причепіловки, Болотяного та Гранітного потрапили під обстріл з мінометів калібру 120 мм.

В бік Луганського ворожі війська відкривали вогонь з підствольних гранатометів.

Біля Новолуганського ворог двічі обстріляв позиції ЗСУ зі стрілецької зброї.

Неподалік населених пунктів Нижньотепле та Піски противник здійснив обстріли зі станкових протитанкових гранатометів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни зі стрілецької зброї збили ворожий безпілотник на Донбасі, - штаб ООС. ФОТО

У напрямку Золотого-4 окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям, ще двоє зазнали поранень. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох поранених – задовільний.

Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну", - йдеться у повідомленні.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 8 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", -  резюмували в пресцентрі штабу ООС.

обстріл (28228) Донбас (22354) втрати (4384) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+18
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08.11.2021 07:36
+7
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08.11.2021 10:08
+5
Зеленський !Чому досі не зупинив війну? Патякав порожніми обіцянками, уклоніст та зрадник.

Співчуття рідним загиблого воїна... спочивай ,козаче, ти віддав за Україну найдорожче ,немає вищої жертви...
Вічна шана та пам,ять героям України!Слава героям!
Смерть ворогам!
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08.11.2021 09:59
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це вони байрактари виманювали. А - дзуськи! Байрактар-річ коштовна.
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08.11.2021 07:32 Відповісти
Ви праві. Подляцькі тролі вже про це торочать. Все за кацапськими лекалами. Байрактари- коштовні, а життя українськийх захисників ...
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08.11.2021 10:11 Відповісти
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08.11.2021 07:36 Відповісти
Зеленський !Чому досі не зупинив війну? Патякав порожніми обіцянками, уклоніст та зрадник.

Співчуття рідним загиблого воїна... спочивай ,козаче, ти віддав за Україну найдорожче ,немає вищої жертви...
Вічна шана та пам,ять героям України!Слава героям!
Смерть ворогам!
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08.11.2021 09:59 Відповісти
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08.11.2021 10:08 Відповісти
Байрактары только по праздникам?
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08.11.2021 10:12 Відповісти
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08.11.2021 10:20 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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08.11.2021 10:31 Відповісти
Желаем раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а в рядах противника побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей.
Воин, убей очередного русского- выполни свой священный долг!
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08.11.2021 10:36 Відповісти
****** стыд и позор эта 8и летняя окопная война!Сколько еще будут гибнуть бойцы наши и считать прилеты! Всю генеральчкую свору с Киева на передовую нах!!! Может тогда они будут думать о жизни солдата!!!!!🙄😠
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08.11.2021 11:17 Відповісти
К который раз тяжелейшая потеря ВСУ.Генералы,старшие офицеры, отмойтесь наконец от "зеленой плесени",нашинкуйте орков"той стороны",есть же чем у нас достойно ответить..
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08.11.2021 14:00 Відповісти
 
 