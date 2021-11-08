Один український воїн загинув, ще двоє зазнали поранень в результаті обстрілів військ РФ на Донбасі. За добу ворог 14 разів відкривав вогонь, - штаб ООС
Протягом минулої доби, 7 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосовуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр штабу ООС.
Так, біля Павлополя ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
В районі населеного пункту Ггнутове противник вів обстріл з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а також за допомогою безпілотного літального апарату здійснив скидання пострілів ВОГ-17.
Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти задіяли безпілотник та скинули постріл ВОГ-17.
Позиції українських воїнів біля Новозванівки, Причепіловки, Болотяного та Гранітного потрапили під обстріл з мінометів калібру 120 мм.
В бік Луганського ворожі війська відкривали вогонь з підствольних гранатометів.
Біля Новолуганського ворог двічі обстріляв позиції ЗСУ зі стрілецької зброї.
Неподалік населених пунктів Нижньотепле та Піски противник здійснив обстріли зі станкових протитанкових гранатометів.
У напрямку Золотого-4 окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям, ще двоє зазнали поранень. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох поранених – задовільний.
Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну", - йдеться у повідомленні.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 8 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - резюмували в пресцентрі штабу ООС.
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Співчуття рідним загиблого воїна... спочивай ,козаче, ти віддав за Україну найдорожче ,немає вищої жертви...
Вічна шана та пам,ять героям України!Слава героям!
Смерть ворогам!
Воин, убей очередного русского- выполни свой священный долг!