Україна - на другому місці у світі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 8 листопада у світі зареєстрували 343 131 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 4 628 осіб.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
За даними центру, у світі зафіксували 250 613 449 випадків інфікування, з них 343 131 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 064 644 особи, з них 4 628 за минулу добу.
Побороли хворобу та вилікувалися 226,8 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.
Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 6-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 4-ту, за летальними випадками - 2-гу позицію у світі і Європі.
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Спасибо ЗеиКО и мудрому нариду!
День рожденья - это значит,
Я сегодня жду гостей.
Танька первая прискачет,
Остальные - вслед за ней.
Свечки в пироге задуты.
Выпьют квасу за меня!
Всё съедят за три минуты,
Что готовилось три дня…
Также он в апреле 2014го давал 3 месяца на нормализацию отношений с Россией.
Вообще Петя мастер давать обещания с конкретными сроками, но никогда их не придерживался.
2. реально рашенсттатистика занижена у три рази..
а взагалі то цифри (реальні) смертності чітко корелюються з цифрами НЕВАКЦИНОВАНИХ.
раша -60,Україна -70 ть.
Рашен Спутнік,звичайно гівновакцина... Недороблена АстраЗенека...
но ты же этого не будешь считать , зачем , тогда говнеца по этой теме не набросаешь, правда?
(А в Росії вже почали порушувать кримінальні справи стосовно "антиваксерів"!!!)
Це все,що вам треба знати про дебілізм хохлів(українці давно покинули цю секту) і про антиукраїнську діяльність РПЦвУ.
Совок привык ждать , пока ему не принесут ЧУДО на тарелочке с голубой каемочкой ( бесплатное жилье 20 лет, бесплатную медицину и образование всю жизнь, бесплатные путевки ) .
ПОТОМУ НИКТО НИКУДА НЕ ТОРОПИЛСЯ , а теперь очереди на вакцину как в мавзолей 😀😀😀
ЯК ще можна було загітувати довбо..бів ?
все літо можна було спокійно вакцинуватись и всю осень можно было СПОКОЙНО вакцинироваться, но твои хозяева решили согнать людей в очереди. ЗАЧЕМ???
показник смертей на мільйон населення -Україна на 45 місці...
Падлы зеленые...
у першу чергу "подякувати" "Доктор Смерть" Супрун.(Апропо,це була не "людина Порошенко"...)
Что за ж* сейчас началась - ума не приложу.
Все же грешу на вакцинированных. Идиоты ходят без масок, бессимптомно и всех заражают.
2. Толпа вакцинированных с иммунитетом?? ха-ха-ха. У меня лично 4 вакцинированных разной вакциной заболели, и не легко. Так что не пишите чушь. И через 6 мес. иммунитет заканчивается. Бустера в стране нет. Кого кололи в мае, в декабре обнулятся. Так что им делать?
3. Фейк с моршином уже всех достал. Этот город для умственно отсталых сделали типа без ковида. Ковид есть, но всех по приказу везут в другой город, чтобы в моршине его не было.
Из-за таких как вы, в стране такая ж*
Полностью отстутсвует крит. мышление.
Зеленський - ЧЕМПІОН!
И так хуже чем в Гондурасе или у Папуасов. Дальше некуда.
супрун-реформи діють
плюс - Индия и Бразилия меньше чем имеет Зеля?
эта статистика значит похожа на Яхве(почти такая же лживая)
Ще кілька мільярдів потрібно
стиритизакатати Автодору і асфальт в поміч хворим)
Невже нам не вдасться їх якось врятувати ?