Україна - на другому місці у світі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 8 листопада у світі зареєстрували 343 131 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 4 628 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 250 613 449 випадків інфікування, з них 343 131 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 064 644 особи, з них 4 628 за минулу добу.

Побороли хворобу та вилікувалися 226,8 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 6-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 4-ту, за летальними випадками - 2-гу позицію у світі і Європі.