Пункт вакцинації проти COVID-19 відкрили у Патріаршому соборі УГКЦ у Києві

У Києві відкрився новий центр вакцинації громадян від коронавірусної інфекції у Патріаршому соборі Української греко-католицької церкви (УГКЦ).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті УГКЦ.

Щодня з 10-00 до 17-00 ви можете вакцинуватися від COVID-19 за адресою:

вул. Микільсько-Слобідська, 5, Київ, Патріарший собор Воскресіння Христового УГКЦ", - зазначено на сайті.

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