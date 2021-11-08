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Пункт вакцинації проти COVID-19 відкрили у Патріаршому соборі УГКЦ у Києві

Пункт вакцинації проти COVID-19 відкрили у Патріаршому соборі УГКЦ у Києві

У Києві відкрився новий центр вакцинації громадян від коронавірусної інфекції у Патріаршому соборі Української греко-католицької церкви (УГКЦ).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті УГКЦ.

Щодня з 10-00 до 17-00 ви можете вакцинуватися від COVID-19 за адресою:

вул. Микільсько-Слобідська, 5, Київ, Патріарший собор Воскресіння Христового УГКЦ", - зазначено на сайті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відсьогодні невакцинованих проти COVID-19 представників деяких професій відсторонять від роботи. ПЕРЕЛІК

вакцина (4419) Київ (19415) УГКЦ (108)


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Топ коментарі
+11
Церква здорової людини
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08.11.2021 08:00
+6
Бред не пишите... А может у Вас ковид и Вас так штырит от высокой температуры?
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08.11.2021 08:26
+5
Как раз тем, кто не вакцинирован, пакет бесплатно:

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08.11.2021 09:09
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А на заправках когда планируете? Начать прививать.
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08.11.2021 07:56 Відповісти
Странная у вас пунктуация.
Но, вобщем, понятно, что вы хотели спросить.
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08.11.2021 08:14 Відповісти
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08.11.2021 10:35 Відповісти
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08.11.2021 10:36 Відповісти
у наших на это мозгов не хватит. В США прививают ВЕЗДЕ. Выглядит как макдрайв - подъезжаешь, говоришь имя, тебя чпокают в руку, не выходя из машины, просто в окне.
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08.11.2021 10:30 Відповісти
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08.11.2021 10:31 Відповісти
Я бы в Макдональдсе начал прививать. "Вільна вакцина!"

А если серьёзно, то в лабораториях частных пора начинать, они на каждом углу, со всем нужным оборудованием
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08.11.2021 10:38 Відповісти
Церква здорової людини
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08.11.2021 08:00 Відповісти
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08.11.2021 10:33 Відповісти
Шикарно
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08.11.2021 10:36 Відповісти
Тесно сотрудничавшая с вислюком на выборах секта скатилась до филиала ляшковского минздрава.
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08.11.2021 08:07 Відповісти
Бред не пишите... А может у Вас ковид и Вас так штырит от высокой температуры?
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08.11.2021 08:26 Відповісти
Дуракам, типо тебя, не умеющим анализировать происходящее, лучше молчать.
Будете казаться несколько умнее.
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08.11.2021 08:28 Відповісти
Такие писатели как Вы могут только канализировать и выплескивать свои вонючие результаты в открытый доступ.
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08.11.2021 08:31 Відповісти
Не дивно. Попидла завжди були гілкою влади, аби тримати баранисьок у покорі. Й не важливо, яка то церква - "своя" чи рашкованська.
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08.11.2021 08:10 Відповісти
а вот в районе толчка на вокзале
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08.11.2021 08:22 Відповісти
А почему до сих пор не открыли центры вакцинации в АТБ? Ширнулся на кассе - пакет бесплатно
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08.11.2021 08:30 Відповісти
Как раз тем, кто не вакцинирован, пакет бесплатно:

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08.11.2021 09:09 Відповісти
У смерті теж є почуття гумору і не виключено що саме Тобі вона його в скорім часі продемонструє. "Не предлагай кому-то , то, чего сам себе не желаешь"
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08.11.2021 10:45 Відповісти
Все мечты кацапов сбываются наоборот
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08.11.2021 10:47 Відповісти
саме про це кацап ,Тобі і написано.Будь уважний пропонуючи щось комусь,щоби те, що пропонуєш комусь ,не було наоборот запропоноване Тобі
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08.11.2021 10:53 Відповісти
Из тебя стрелочник, лапоть, как из скульптур вашего якутского мастера пули И ни прокся, ни гугль-транслейт не скроют твоё синюшное кацаполичико
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08.11.2021 10:55 Відповісти
маєш розуміти, що побажання людям смерті і "матершина" видає Тебе.Не хворій ,
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08.11.2021 19:58 Відповісти
Вы сами себе, антиваксеры, бажаете смерти. А я ржу с вашей суицидальной тупости
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08.11.2021 20:21 Відповісти
В Ашанах, Сільпо давно відкрили.
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08.11.2021 13:45 Відповісти
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08.11.2021 10:32 Відповісти
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08.11.2021 10:34 Відповісти
Колишній апостольський нунцій у США, архиєпископ Карло Марія Вігано
https://gloria.tv/post/unwK4wgk21Rt1YQnezpP7Go13
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08.11.2021 12:05 Відповісти
Були часи, папські нунції і проти освіти людей виступали, за круглу Землю людей спалювали.
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08.11.2021 13:46 Відповісти
 
 