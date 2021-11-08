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Пункт вакцинації проти COVID-19 відкрили у Патріаршому соборі УГКЦ у Києві
У Києві відкрився новий центр вакцинації громадян від коронавірусної інфекції у Патріаршому соборі Української греко-католицької церкви (УГКЦ).
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті УГКЦ.
Щодня з 10-00 до 17-00 ви можете вакцинуватися від COVID-19 за адресою:
вул. Микільсько-Слобідська, 5, Київ, Патріарший собор Воскресіння Христового УГКЦ", - зазначено на сайті.
Топ коментарі
+11 Mykhaylo Yeroshenko #421367
показати весь коментар08.11.2021 08:00
+6 Сергей Гусаченко #493712
показати весь коментар08.11.2021 08:26
+5 Valery Greff
показати весь коментар08.11.2021 09:09
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Но, вобщем, понятно, что вы хотели спросить.
А если серьёзно, то в лабораториях частных пора начинать, они на каждом углу, со всем нужным оборудованием
Будете казаться несколько умнее.
https://gloria.tv/post/unwK4wgk21Rt1YQnezpP7Go13