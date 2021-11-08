В Україні за добу від COVID-19 померли 473 особи, зафіксовано 13 068 нових випадків зараження, 8 200 осіб одужали

В Україні зафіксовано 13 068 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 8 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"Понад 1,6 млн щеплень зроблено за перший тиждень листопада!

За добу 07 листопада в Україні:

зафіксовано 13 068 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 790, медпрацівників – 145);

85 083 людини вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 51 603 людини, повністю імунізовані - 33 480 людей.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 532 особи;

летальних випадків – 473;

одужало – 8 200 осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна - на другому місці у світі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 088 501 особа;

одужало – 2 520 956 осіб;

летальних випадків – 72 557;

проведено ПЛР-тестувань – 14 876 584.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 406 284 людини, з них отримали одну дозу – 11 406 282 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 938 053 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 19 344 335 щеплень.

93,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини", - розповіли в Мінздоров'я.







