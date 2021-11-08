В Україні за добу від COVID-19 померли 473 особи, зафіксовано 13 068 нових випадків зараження, 8 200 осіб одужали
В Україні зафіксовано 13 068 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 8 листопада.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"Понад 1,6 млн щеплень зроблено за перший тиждень листопада!
За добу 07 листопада в Україні:
зафіксовано 13 068 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 790, медпрацівників – 145);
85 083 людини вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 51 603 людини, повністю імунізовані - 33 480 людей.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 3 532 особи;
летальних випадків – 473;
одужало – 8 200 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 088 501 особа;
одужало – 2 520 956 осіб;
летальних випадків – 72 557;
проведено ПЛР-тестувань – 14 876 584.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 406 284 людини, з них отримали одну дозу – 11 406 282 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 938 053 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 19 344 335 щеплень.
93,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини", - розповіли в Мінздоров'я.
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Вакцинуватись треба,а не переживати за кисень ((
Це все,що вам треба знати про відсутність власного мозку у хохлів(українці давно покинули цю секту) і про антиукраїнську діяльність РПЦвУ.
Количество умерших в Украине в 2021 году
(по причинам смерти)
2021
Коды причин смерти
по МКБ-10 (ICD-10)
Всего
439430
100,00%
I
Инфекционные и паразитарные болезни
4214
0,96%
туберкулез
A15-A19
1905
0,43%
болезнь, обусловленная ВИЧ (СПИД)
B20-B24
1546
0,35%
II
Новообразования
49448
11,25%
злокачественные
C00-C97
49021
11,16%
III
Болезни крови и кроветворных органов
142
0,03%
IV
Эндокринные болезни, нарушение обмена веществ
1466
0,33%
сахарный диабет
E10-E14
1343
0,31%
V
Расстройства психики и поведения
586
0,13%
вследствие употребления алкоголя
F10
465
0,11%
VI
Болезни нервной системы
2922
0,66%
IX
Болезни системы кровообращения
276070
62,82%
ишемическая болезнь сердца
I20-I25
192343
43,77%
алкогольная кардиомиопатия
I42.6
2299
0,52%
цереброваскулярные болезни
I60-I69
53470
12,17%
X
Болезни органов дыхания
13951
3,17%
грипп и пневмония
J10-J18
10684
2,43%
XI
Болезни органов пищеварения
16040
3,65%
алкогольная болезнь печени (цирроз)
K70
1140
0,26%
XII
Болезни кожи и подкожной клетчатки
398
0,09%
XIII
Болезни костно-мышечной системы
234
0,05%
XIV
Болезни мочеполовой системы
1763
0,40%
XV
Беременность, роды, послеродовой период
58
0,01%
XVI
Состояния, возникающие в перинатальном периоде
742
0,17%
XVII
Врожденные пороки развития, хромосомные аномалии
608
0,14%
XVIII
Симптомы, не классифицированные в других рубриках
15069
3,43%
XX
Внешние причины смерти
18627
4,24%
транспортные несчастные случаи
V01-V99
2200
0,50%
утопление
W65-W74
1269
0,29%
случаи, вызванные действием дыма и огня
X00-X09
808
0,18%
отравление ядовитыми веществами (кроме алкоголя)
X40-X44, X46-X49
1033
0,24%
от
ЧЕМ ЭТО ОПАСНО - ИНФИЦИРОВАННЫЕ КОРОНОЙ люди ХОДЯТ СРЕДИ ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ по магазинам , по улице. Не все ведь тяжело переносят ковид - вот те кто только раз чихнул - те и ходят по улице без карантина .
К примеру,в Словакии в карантине сидели все обязательно. Там был налажен контроль и учёт. Но словаков 5 млн
А украинцев 40 млн. И при общем бардаке болеть страна будет долго .
На островах ввели комендантську годину з 20:00 до 06:00, заборонили більшості людей ходити на роботу, припинили роботу громадського транспорту, ресторанів, шкіл та церков.
Інфекцію виявили у пасажира, який прилетів із новозеландського міста Крайстчерч. Він надав довідку про повну вакцинацію та негативний результат тесту перед вильотом, але під час карантину в готелі Тонги у нього все ж виявили коронавірус. У інших 214 пасажирів рейсу коронавірусу не знайшли, але вони все одно продовжують 21-денний карантин.
АЛЕ ТАМ ЛИШЕ 100 000 ННАСЕЛЕННЯ.
далее по тексту. Ключевое слово пропустили.
Невакциниованные нигде не ходят, а лежат дома.
- В УКРАИНЕ свободно ходят по улицам и магазинам БОЛЕЮЩИЕ КОРОНОЙ ЛЮДИ , у которых слабые симптомы болезни , но тест положительный.
они дома не сидят
Вы считаете , что ковидом болеют только в реанимации ?
могу Вас расстроить - рядом стоящий с Вами любой человек может оказаться инфицированным
КСТАТИ , откуда Вы выгребли фразу « вакцинированные инфицированные короной»? МАБУДЬ С РАШКИНЫХ МЕТОДИЧЕК 😀😀
тяжелый случай....
и капслок уберите пожалуйста а то производите впечатление псих. нестабильного человека...
потому разговор завершён .