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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 473 особи, зафіксовано 13 068 нових випадків зараження, 8 200 осіб одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 473 особи, зафіксовано 13 068 нових випадків зараження, 8 200 осіб одужали

В Україні зафіксовано 13 068 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 8 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"Понад 1,6 млн щеплень зроблено за перший тиждень листопада!

За добу 07 листопада в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 473 особи, зафіксовано 13 068 нових випадків зараження, 8 200 осіб одужали 02 зафіксовано 13 068 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 790, медпрацівників – 145);

В Україні за добу від COVID-19 померли 473 особи, зафіксовано 13 068 нових випадків зараження, 8 200 осіб одужали 02 85 083 людини вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 51 603 людини, повністю імунізовані - 33 480 людей.

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 473 особи, зафіксовано 13 068 нових випадків зараження, 8 200 осіб одужали 02 госпіталізовано – 3 532 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 473 особи, зафіксовано 13 068 нових випадків зараження, 8 200 осіб одужали 02 летальних випадків – 473;

В Україні за добу від COVID-19 померли 473 особи, зафіксовано 13 068 нових випадків зараження, 8 200 осіб одужали 02 одужало – 8 200 осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна - на другому місці у світі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 473 особи, зафіксовано 13 068 нових випадків зараження, 8 200 осіб одужали 02 захворіло – 3 088 501 особа;

В Україні за добу від COVID-19 померли 473 особи, зафіксовано 13 068 нових випадків зараження, 8 200 осіб одужали 02 одужало – 2 520 956 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 473 особи, зафіксовано 13 068 нових випадків зараження, 8 200 осіб одужали 02 летальних випадків – 72 557;

В Україні за добу від COVID-19 померли 473 особи, зафіксовано 13 068 нових випадків зараження, 8 200 осіб одужали 02 проведено ПЛР-тестувань – 14 876 584.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 406 284 людини, з них отримали одну дозу – 11 406 282 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 938 053 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 19 344 335 щеплень.

93,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини", - розповіли в Мінздоров'я.

В Україні за добу від COVID-19 померли 473 особи, зафіксовано 13 068 нових випадків зараження, 8 200 осіб одужали 10
В Україні за добу від COVID-19 померли 473 особи, зафіксовано 13 068 нових випадків зараження, 8 200 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 473 особи, зафіксовано 13 068 нових випадків зараження, 8 200 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 473 особи, зафіксовано 13 068 нових випадків зараження, 8 200 осіб одужали 13

Автор: 

МОЗ (5390) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+5
Зате мерці радітимуть що їх везуть на цвинтар по асфальтованим і освітленим дорогам. ЗЕбарига великобудує все для вас.
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08.11.2021 08:17
+5
Чемпіон провалив вакцинацію і вина за тисячі померлих лежить на ньому. Його потрібно судити.
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08.11.2021 08:26
+5
А всі інші болячки, рак там, серцево-судинні, туберкульоз з пєдікульозом вже вилікували і не мруть?
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08.11.2021 08:53
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Зате мерці радітимуть що їх везуть на цвинтар по асфальтованим і освітленим дорогам. ЗЕбарига великобудує все для вас.
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08.11.2021 08:17 Відповісти
Им уже всё равно, а дороги нужны живым, чтобы быстрее кислород и вакцину развозить.
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08.11.2021 08:20 Відповісти
Чемпіон провалив вакцинацію і вина за тисячі померлих лежить на ньому. Його потрібно судити.
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08.11.2021 08:26 Відповісти
Конечно это чемпион виноват. Всё лето пункты вакцинации стояли пустыми... и только когда запретили в транспорт входить без сертификата все ломанулись вакцинироваться... это все Зе виноват...
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08.11.2021 09:10 Відповісти
А хто шлявся по Буковелю і гужував у Велюрі показуючи своїм прикладом що це фігня? Ось люди і поклали на все болт.
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08.11.2021 09:35 Відповісти
Буковель був взимку, вакцини приїхали трохи пізніше. Чи ти забув?
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08.11.2021 11:02 Відповісти
Але великий болт вже лежав на вакцинації. Ти тупий, ілі гдє?
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08.11.2021 11:35 Відповісти
Нужно ежедневно рассказывать про Моршинский опыт!
Это будет работать лучше любых принуждений.
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08.11.2021 08:19 Відповісти
Тільки при цьому забули сказати, що відсутність хворих у місцевій лікарні це наслідок того, що вона не має сертифікації на лікування ковідних хворих і їх везуть в інше містечко.
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08.11.2021 09:23 Відповісти
Зато на стадионах аншлаг
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08.11.2021 08:26 Відповісти
Чому так багато смертей в країні, чи погано лікують, чи недостатньо кисню, хто на це відповість. Бо влада каже, що все задіяно, а що насправді відбувається. Прививки це добре, але що вмирають всі невакциновані чи що.
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08.11.2021 08:33 Відповісти
Людина на кисні з Ковід -це скоріше всього летальний випадок...

Вакцинуватись треба,а не переживати за кисень ((
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08.11.2021 10:06 Відповісти
А я за себе і не переживаю, вакцинувалась пів-року назад, людей шкода, а я вже чекаю повторне вакцинування.
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08.11.2021 10:10 Відповісти
через пів-року після щеплення ви за себе вже дуже маєте переживати. Ви вже майже без захисту.
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08.11.2021 15:17 Відповісти
поки що бустерною ще не вакцинують, повно народу, які взагалі не вакциновані або ж 1 дозою, а коли черга дійде, то один Бог знає, в нашій країні все непередбачувано
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08.11.2021 15:32 Відповісти
Я бы тут Зе строго не судил. Тупое, дремучее стадо, само виновато, выбирая вместо вакцины смерть. Вакцина есть давно и разная.
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08.11.2021 08:34 Відповісти
шо ты несешь? там в методичке еще про масонов было! недорабатываешь, считай лишился премии. будешь на один росиянский мрот работать
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08.11.2021 08:56 Відповісти
А я бы сделал вакцину платной ) чтобы каждый со своего кармана, а не с бюджета )) и так скоро и будет ))
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08.11.2021 09:48 Відповісти
Малося на увазі "відмова від лікування КОВІДу за користь держави". Мабуть треба позпочинати збір підписів
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08.11.2021 09:57 Відповісти
Та лікування і так не безкоштовне. Мій товариш лікував матір та батька. По 30 тис. за кожного віддав на ліки. Це за тиждень чи за два лікування у стаціонарі
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08.11.2021 10:04 Відповісти
Тому що держава може дати лише 28 000 грн. І все. Це як пенсія в 2000 грн для пенсіонерів. То чи не краще провакцінуватись????? Дешевше буде, зекономите лишні гроші на відпустку, здоровіші будете (легені не згорять від ковіду, при сексі не задихатиметесь), а ви питали в Товариша - як його батьки зараз!? Скільки їм після Ковіду ліків треба вживати!? Скільки коштує жити ПІСЛЯ КОВІДУ!? ЯКІ ускладнення з диханням, неврологією, пам'яттю виникли!? В мене тітка перехворіла весною, геть лиса стала, все волосся випало, носить перуку, тиск зашкалює, через ступеньку задихається до втрати свідомості.
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08.11.2021 10:16 Відповісти
Я згодна, тому що хочу жити, а тому кому набридло "це грязне діло", хоч платна вакцина, хоч бесплатна, не доведеш що це його врятує, або його рідних.
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08.11.2021 10:00 Відповісти
Я років 5 тому лікував тяжке двостороннє запалення легенів. Обійшлося мені тисяч в 10 грн )
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08.11.2021 10:10 Відповісти
5 років тому які ціни були!? Бензин!? Гречка як у Колі Тищенка? М'ясо по чім!?
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08.11.2021 10:17 Відповісти
Й до речі, ви ціну вакцини знаєте!? А кошторис лікування від Ковіду бачили!? А по 3-4000 грн на день для лікування супутніх захворюваннь у разі ускладненнь чули!? А вони вже НЄ БЕЗПЛАТНА!!! ОТОЖ краще я заплачу 19.5 евро за Пфайзер, або 25.5 долл за Модерну, чим "влечу" на 100 000 гривень на лікування Ковіду. Бо держава виділяє лише 28 000 грн і все. А ви давно в аптеці були!?
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08.11.2021 10:06 Відповісти
Потрібно просто прийняти Закон про добровільну відмову від лікування за користь держави, в присутності свідків, та про ефтаназію. Нехай або підписують, або вакцінуються. Якщо кошти є, то добре, бо зазвичай вани й так в приватних клініках лікуються. А якщо грошей нема - то або вакцінуйся, або підпиши відмову в присутності участкового та сімейного врача і завір у держ. Нотаріуса. Як же антивакси ******* про закони писать та власні права. От і буде їм право по закону здохнуть.
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08.11.2021 09:52 Відповісти
Але тоді нехай на мої податки не закуповують вакцини. Хай кому треба купує сам.
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08.11.2021 15:30 Відповісти
То нехай Вас на мої податки не лікують від ковіду. Коли купували вакцини - то не розраховували на таку кількість тих хто відмовляються, бо минулого року всі вимагали вакцину, а ще на ваші податки ремонтують Дороги Зе-Влада, то ви і їм скажіть що Ви не згодні, і головному лікарю вашої поліклініки, сподіваюсь Вас включили до заповіту Ваші родичі!? У ВИПАДКУ ЇХ СМЕРТІ від ковіду - кому спадок піде?!
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08.11.2021 15:52 Відповісти
Бо змоїх податків нині лікують усіх тих мракобісів-антиваксерів, а най би дохли собі, як вони того хочуть. Я не згодна!!!! Вакцина коштує 19.5 евро Пфайзер, 25.5 долл Модерна, а лікування Упоротого Антивакса - 28 000 грн. Я проти!!! Нехай я сама вакцінуюсь, а вони нехай власним коштом лікують свій грипп подорожником!!!
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08.11.2021 15:57 Відповісти
РПЦвУ(Секта гундяєва) на раш закликає невакцинованих сидіти вдома,а в Україні -не вакцинуватись.

Це все,що вам треба знати про відсутність власного мозку у хохлів(українці давно покинули цю секту) і про антиукраїнську діяльність РПЦвУ.
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08.11.2021 10:08 Відповісти
Тоді і відрахування на медицину я не згоден платити. Ви вакциновані імбіцили, просто жах, що натворила влада...
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08.11.2021 10:20 Відповісти
То вас не лише від Ковіду держава лікуює. Ви відмовтесь від лікування ковіду - імбіцил. А мозги вам невропатолог огляне, або палологоанатом не безплатно, еге ж!? Чи може окуліст за спасіба на вас подивиться!? Вам до психіатра Імбіциле за дарма не пустять.
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08.11.2021 10:24 Відповісти
Воскресенье однако... Показатели потому и чуть ниже...
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08.11.2021 08:36 Відповісти
Хер.сон... - на сегодня заявок... не прислал
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08.11.2021 08:41 Відповісти
Да у них постоянно ноль.
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08.11.2021 08:48 Відповісти
ага, значит Зап. написали что 52 трупика при таком же уровне на 100тыс.! чи в степи нелегально хоронят, чи статистику не дают, шоб в Крым туда-сюда шастать?
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08.11.2021 08:56 Відповісти
Реальные цифры дают только в рабочие дни, так что говорить о снижении пока нельзя.
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08.11.2021 08:47 Відповісти


Количество умерших в Украине в 2021 году
(по причинам смерти)

2021
Коды причин смерти
по МКБ-10 (ICD-10)



Всего

439430
100,00%

I
Инфекционные и паразитарные болезни

4214
0,96%


туберкулез
A15-A19
1905
0,43%


болезнь, обусловленная ВИЧ (СПИД)
B20-B24
1546
0,35%

II
Новообразования

49448
11,25%


злокачественные
C00-C97
49021
11,16%

III
Болезни крови и кроветворных органов

142
0,03%

IV
Эндокринные болезни, нарушение обмена веществ

1466
0,33%


сахарный диабет
E10-E14
1343
0,31%

V
Расстройства психики и поведения

586
0,13%


вследствие употребления алкоголя
F10
465
0,11%

VI
Болезни нервной системы

2922
0,66%

IX
Болезни системы кровообращения

276070
62,82%


ишемическая болезнь сердца
I20-I25
192343
43,77%


алкогольная кардиомиопатия
I42.6
2299
0,52%


цереброваскулярные болезни
I60-I69
53470
12,17%

X
Болезни органов дыхания

13951
3,17%


грипп и пневмония
J10-J18
10684
2,43%

XI
Болезни органов пищеварения

16040
3,65%


алкогольная болезнь печени (цирроз)
K70
1140
0,26%

XII
Болезни кожи и подкожной клетчатки

398
0,09%

XIII
Болезни костно-мышечной системы

234
0,05%

XIV
Болезни мочеполовой системы

1763
0,40%

XV
Беременность, роды, послеродовой период

58
0,01%

XVI
Состояния, возникающие в перинатальном периоде

742
0,17%

XVII
Врожденные пороки развития, хромосомные аномалии

608
0,14%

XVIII
Симптомы, не классифицированные в других рубриках

15069
3,43%

XX
Внешние причины смерти

18627
4,24%


транспортные несчастные случаи
V01-V99
2200
0,50%


утопление
W65-W74
1269
0,29%


случаи, вызванные действием дыма и огня
X00-X09
808
0,18%


отравление ядовитыми веществами (кроме алкоголя)
X40-X44, X46-X49
1033
0,24%


от
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08.11.2021 08:53 Відповісти
А всі інші болячки, рак там, серцево-судинні, туберкульоз з пєдікульозом вже вилікували і не мруть?
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08.11.2021 08:53 Відповісти
Мруть, але кажуть, що то все від ковіду ))
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08.11.2021 09:51 Відповісти
рак,серцево судинні заразні ?
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08.11.2021 10:09 Відповісти
А в херсоне не умирают?
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08.11.2021 08:56 Відповісти
https://index.minfin.com.ua/reference/people/deaths/ от чего умирают украинцы
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08.11.2021 08:56 Відповісти
Существует серьезная проблема - это отсутствие регулярного бесплатного тестирования . То , чем Европа занималась год .

ЧЕМ ЭТО ОПАСНО - ИНФИЦИРОВАННЫЕ КОРОНОЙ люди ХОДЯТ СРЕДИ ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ по магазинам , по улице. Не все ведь тяжело переносят ковид - вот те кто только раз чихнул - те и ходят по улице без карантина .

К примеру,в Словакии в карантине сидели все обязательно. Там был налажен контроль и учёт. Но словаков 5 млн
А украинцев 40 млн. И при общем бардаке болеть страна будет долго .
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08.11.2021 09:01 Відповісти
Через одного COVID-хворого острівна держава Тонга оголосила жорсткий локдаун

На островах ввели комендантську годину з 20:00 до 06:00, заборонили більшості людей ходити на роботу, припинили роботу громадського транспорту, ресторанів, шкіл та церков.

Інфекцію виявили у пасажира, який прилетів із новозеландського міста Крайстчерч. Він надав довідку про повну вакцинацію та негативний результат тесту перед вильотом, але під час карантину в готелі Тонги у нього все ж виявили коронавірус. У інших 214 пасажирів рейсу коронавірусу не знайшли, але вони все одно продовжують 21-денний карантин.

АЛЕ ТАМ ЛИШЕ 100 000 ННАСЕЛЕННЯ.
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08.11.2021 10:11 Відповісти
В Словакии тоже вводили комендантский час , и в Австрии .
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08.11.2021 16:26 Відповісти
ВАКЦИНИРОВАННЫЕ ИНФИЦИРОВАННЫЕ КОРОНОЙ....
далее по тексту. Ключевое слово пропустили.
Невакциниованные нигде не ходят, а лежат дома.
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08.11.2021 15:20 Відповісти
Вы явно не поняли мой коммент
- В УКРАИНЕ свободно ходят по улицам и магазинам БОЛЕЮЩИЕ КОРОНОЙ ЛЮДИ , у которых слабые симптомы болезни , но тест положительный.

они дома не сидят
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08.11.2021 16:25 Відповісти
бессимптомный вакцинированный с ковид - как вы его расцениваете?
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08.11.2021 21:14 Відповісти
Вы наверно не в курсе , что некоторые люди с положительными тестами НЕ ИМЕЮТ СИМПТОМОВ
Вы считаете , что ковидом болеют только в реанимации ?

могу Вас расстроить - рядом стоящий с Вами любой человек может оказаться инфицированным
КСТАТИ , откуда Вы выгребли фразу « вакцинированные инфицированные короной»? МАБУДЬ С РАШКИНЫХ МЕТОДИЧЕК 😀😀
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08.11.2021 21:49 Відповісти
а вам ваши методички не сказали что вакцинированные бессимтомно переносят вирус??
тяжелый случай....
и капслок уберите пожалуйста а то производите впечатление псих. нестабильного человека...
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08.11.2021 21:56 Відповісти
Вы , как все кацапские троли , переходите НА ЛИЧНОСТЬ .

потому разговор завершён .
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08.11.2021 22:10 Відповісти
https://youtu.be/04KjoE1HWJ8
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08.11.2021 10:00 Відповісти
Боже мій, війна об'єднала українців, зекоманда зі своїми законами народ роз'єднала, залишилось ще не довго.
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08.11.2021 10:22 Відповісти
 
 