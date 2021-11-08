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Рішення про участь України у сертифікації "Північного потоку-2" очікується наступного тижня, - Макогон

Рішення про участь України у сертифікації

Рішення про участь компанії "Оператор ГТС України" в сертифікації газопроводу "Північний потік-2" може бути ухвалено цього тижня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон на своїй сторінці в фейсбук.

У коментарях до публікації у Макогона запитали про те, чи не залучена ще ОТГСУ до консультацій щодо сертифікації російського газопроводу.

"Рішення очікується наступного тижня", - написав генеральний директор "Оператора ГТС України" 7 листопада.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сертифікація "Північного потоку – 2": Регулятор Польщі вказав на ризики зловживань з боку "Газпрому"

Нагадаємо, як раніше повідомляв Bloomberg, "Північний потік-2" може бути сертифікований лише у травні 2022 року.

сертифікат (426) Північний потік (2461) Макогон Сергій (116) Оператор ГТС (544)


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Топ коментарі
+6
Все может оказаться не так просто! Рашка целые правительства покупает, а тут купить пару человек и то каких нибудь бывших фотографов (вообще будет самая легчая сделка в истории Газпрома). Если у них, там уже все договорено и куплено этот цирк, могли устроить специально и даже наверняка пригласят Украину!
И вообще нужно понимать, что такое сертификация - это не просто, пришел и сказал, что мы против... Это просто проверяют на соответствие требований безопасности, экологии... и любой отказ, нужно обосновать! И можете быть уверены, что к сертификации у них все готово
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08.11.2021 09:07
+5
вангую! пошлют нахер...
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08.11.2021 08:28
+5
З владою недоумків ніхто і рахуватись не буде.
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08.11.2021 08:28
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вангую! пошлют нахер...
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08.11.2021 08:28 Відповісти
Посидим, послушаем... В перерыве сходим попьем кофе на бульваре.
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08.11.2021 09:47 Відповісти
Того, хто сидить в дупі, туди вже не пошлеш
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08.11.2021 09:54 Відповісти
и то верно))) значит засунут поглубже в дупу((((
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08.11.2021 10:41 Відповісти
З владою недоумків ніхто і рахуватись не буде.
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08.11.2021 08:28 Відповісти
Та яких недоумків? Подивіться як країну грабують, які схеми провертають, щоб позбавити цивілізованого майбутнього і злити кацапам.
Одна оборудка по бені, чого варта, і узаконене взування "мудрого" наріду на сотню міліардів.
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08.11.2021 10:24 Відповісти
Привлечение Украиньі к сертификации СП-2 будет тестом , насколько обьективно Германия относится к єнергобезопасности ЕС.
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08.11.2021 08:30 Відповісти
Все может оказаться не так просто! Рашка целые правительства покупает, а тут купить пару человек и то каких нибудь бывших фотографов (вообще будет самая легчая сделка в истории Газпрома). Если у них, там уже все договорено и куплено этот цирк, могли устроить специально и даже наверняка пригласят Украину!
И вообще нужно понимать, что такое сертификация - это не просто, пришел и сказал, что мы против... Это просто проверяют на соответствие требований безопасности, экологии... и любой отказ, нужно обосновать! И можете быть уверены, что к сертификации у них все готово
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08.11.2021 09:07 Відповісти
PS И потом участие Украины, которое будет по сути формальным, еще и разыграют как козырь - смотрите мол как у нас все честно, открыто и демократично (о какой газовой войне вообще речь - вон даже Украину пригласили...). Так что на месте нашего правительства, я туда даже не совался, а попытался пропихнуть кого нибудь из союзников типа Попьши. Наше участие там - стратегически плохая идея
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08.11.2021 09:18 Відповісти
Путлер однажды обул Тимошенко...обует Зелю хоч сказать? типа сбросит цену для Украины доляров на 500?
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08.11.2021 09:38 Відповісти
Senator S(bla-bla-bla), не несите ЧУШЬ! Путин недопрыгнет, чтоб "обуть" Тимошенко! ...а точно, на выборах 2010, когда кремль "победил нам" уголовника Януковича с отрывом от Тимошенко в ...2% (ДВА, Карл, процента). Но в 2010 путин "обул" всю Украину!
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08.11.2021 09:57 Відповісти
Тобто все залежить від рішення Зелі.... Круто
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08.11.2021 08:30 Відповісти
У зелені понти на першому місці.
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08.11.2021 08:43 Відповісти
к
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08.11.2021 08:40 Відповісти
Ну разрешат как и Польше высказать мнение, но без права голоса.
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08.11.2021 08:50 Відповісти
Осьол, козьол і косолапий мішка.
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08.11.2021 08:50 Відповісти
Зелемойские телеграмму отправят на кремлевский Крематорий...типа Ваван не Братан....Украина не РАБссия,Кучма казав що ви Щури дуже паганого гатунку,а тому КГБшний Кощей піде на Палю...
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08.11.2021 08:58 Відповісти
Быдло Мавзолейное вылазьте из Берлоги Дремучей и Тайги и Тундры сгоревшей Декабрь по статистике самый самолетопадающий месяц....шойся давно на РАБссии самолеты вирталеты не падали....31 упал...надо 50...к 31 декабря...вяликие блин подводники Курска... и Норд Оста...
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08.11.2021 09:02 Відповісти
А Фишка тут в Другом....Украина в 1992 году подписала Энергетическию Хартию ЕС и Ратифицировала ее в Раде......РАБссия нет...Потому что на РАБссии БАРАНЫ у власти....вся лишь разница причем тупые и дремучие...что Тайга...непроходимая
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08.11.2021 09:06 Відповісти
ты написал непонятное
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08.11.2021 09:26 Відповісти
Шариковы и Швондеры РАБссии круче НАТО и США...
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08.11.2021 09:30 Відповісти
На сегодня Украина является Ассоциированым членом ЕС.... а это важный Юридический факт....
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08.11.2021 09:09 Відповісти
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08.11.2021 09:14 Відповісти
Дякую Софі...
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08.11.2021 09:17 Відповісти
Хрюкайте дальше...Крым наш...Донбасс это Рюсский Мир и прочую Пургу...стадо идиотов...
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08.11.2021 09:11 Відповісти
ГТС Украины принадлежит ЕС а не РАБссиянским Крысам... и не фюреру КГБшному...
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08.11.2021 09:32 Відповісти
А сколько стоит ГТС Украины?
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09.11.2021 07:57 Відповісти
Витренко & Украина при сертификации должны будут (по сценарию Кремля) сыграть с лицом полной озабоченности ДЕСТРУКТИВНУЮ роль на руку Кремля! Уже проходили!
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08.11.2021 10:02 Відповісти
Нужно самим отказаться от участия!
Если мы войдем в комиссию, и его примут? Будем выглядеть не очень хорошо.
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08.11.2021 10:15 Відповісти
 
 