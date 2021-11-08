Рішення про участь України у сертифікації "Північного потоку-2" очікується наступного тижня, - Макогон

Рішення про участь компанії "Оператор ГТС України" в сертифікації газопроводу "Північний потік-2" може бути ухвалено цього тижня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон на своїй сторінці в фейсбук.

У коментарях до публікації у Макогона запитали про те, чи не залучена ще ОТГСУ до консультацій щодо сертифікації російського газопроводу.

"Рішення очікується наступного тижня", - написав генеральний директор "Оператора ГТС України" 7 листопада.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Bloomberg, "Північний потік-2" може бути сертифікований лише у травні 2022 року.