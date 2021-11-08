Рішення про участь України у сертифікації "Північного потоку-2" очікується наступного тижня, - Макогон
Рішення про участь компанії "Оператор ГТС України" в сертифікації газопроводу "Північний потік-2" може бути ухвалено цього тижня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон на своїй сторінці в фейсбук.
У коментарях до публікації у Макогона запитали про те, чи не залучена ще ОТГСУ до консультацій щодо сертифікації російського газопроводу.
"Рішення очікується наступного тижня", - написав генеральний директор "Оператора ГТС України" 7 листопада.
Нагадаємо, як раніше повідомляв Bloomberg, "Північний потік-2" може бути сертифікований лише у травні 2022 року.
Топ коментарі
+6 Дмитрий Ч
показати весь коментар08.11.2021 09:07
+5 Andre2014
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+5 5 копійок
показати весь коментар08.11.2021 08:28
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Одна оборудка по бені, чого варта, і узаконене взування "мудрого" наріду на сотню міліардів.
И вообще нужно понимать, что такое сертификация - это не просто, пришел и сказал, что мы против... Это просто проверяют на соответствие требований безопасности, экологии... и любой отказ, нужно обосновать! И можете быть уверены, что к сертификации у них все готово
Если мы войдем в комиссию, и его примут? Будем выглядеть не очень хорошо.