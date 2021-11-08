Справа MH17: у Нідерландах сьогодні відбудеться чергове судове засідання - слово матимуть родичі загиблих
У Нідерландах у судовому комплексі "Схіпхол" сьогодні о 10:00 за місцевим часом розпочнеться чергове судове засідання у справі про збиття літака рейсу MH17.
Слово у суді матимуть родичі загиблих, передає Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ.
Окружний суд Гааги у березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу MH17.
Топ коментарі
+1 Игорь Бех
показати весь коментар08.11.2021 09:40
+1 Senator S #201477
показати весь коментар08.11.2021 09:43
+1 Александр Петров #434213
показати весь коментар08.11.2021 10:13
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кликнуть здесь. https://glavnoe.ua/news/n246261
а вы думаете кто пришел к власти на РАБссии 7 ноября 1917 года? Обыкновенное БЫДЛО....
Ссыкотно глубоко обеспокоенным вердикт выносить