Справа MH17: у Нідерландах сьогодні відбудеться чергове судове засідання - слово матимуть родичі загиблих

У Нідерландах у судовому комплексі "Схіпхол" сьогодні о 10:00 за місцевим часом розпочнеться чергове судове засідання у справі про збиття літака рейсу MH17.

Слово у суді матимуть родичі загиблих, передає Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ.

Окружний суд Гааги у березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу MH17.

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