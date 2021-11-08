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Справа MH17: у Нідерландах сьогодні відбудеться чергове судове засідання - слово матимуть родичі загиблих

Справа MH17: у Нідерландах сьогодні відбудеться чергове судове засідання - слово матимуть родичі загиблих

У Нідерландах у судовому комплексі "Схіпхол" сьогодні о 10:00 за місцевим часом розпочнеться чергове судове засідання у справі про збиття літака рейсу MH17.

Слово у суді матимуть родичі загиблих, передає Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ.

Окружний суд Гааги у березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу MH17.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суд у справі МН17 продовжуватиме спроби допитати курського комбрига Мучкаєва до 20 лютого 2022 року

Автор: 

Нідерланди (1553) суд (11653) Боїнг-777 Malasia Airli... (754)


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Топ коментарі
+1
Помоги Бог. Восторжествовать справедливости.
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08.11.2021 09:40
+1
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08.11.2021 09:43
+1
Это не суд,а "Санта Барбара" ещё лет на 20-ть растянут.
Ссыкотно глубоко обеспокоенным вердикт выносить
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08.11.2021 10:13
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Ця подія - файний подарунок до 8 жовтня ватним комунякам та і усьому російському бидлу взагалі. Ну не хочуть вони зізнаватися навіть собі, що цій злочин їх рук справа.
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08.11.2021 09:18 Відповісти
Помоги Бог. Восторжествовать справедливости.
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08.11.2021 09:40 Відповісти
Семья москвитянина в Чебоксарах, не бедствует, с удовольствием носит вещи погибших пассажиров рейса MH17, и даже охотно в них фотографируется. По словам Сергея Данилова, его жена, теща и все дочери теперь обеспечены красивыми голландскими куртками и качественной европейской косметикой. Их фото в «трофейной» одежде он также опубликовал на своей странице.

Кликнуть здесь. https://glavnoe.ua/news/n246261
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08.11.2021 11:54 Відповісти
А когда это Быдло РАБссии признавало себя ....что оно и правда тупое Шариковское быдло дремучее ? потому и нет ССсра вонючего...иначе бы было по другому...
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08.11.2021 09:41 Відповісти
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08.11.2021 09:43 Відповісти
"Жернова истории мелют медленно , но неотвратимо". Суд скрупулезно оценивает все фактьі и доказатательства и неотвратимо приближается к вьінесению обьективного и справедливого приговора.
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08.11.2021 09:43 Відповісти
У народного артиста дохлого ССсра Георгия Степановича Жженова есть прекрасная фраза...

а вы думаете кто пришел к власти на РАБссии 7 ноября 1917 года? Обыкновенное БЫДЛО....
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08.11.2021 09:51 Відповісти
В Гааге ещё и нехилый митинг против ку-кодов. Почему про это не пишем!?
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08.11.2021 09:58 Відповісти
https://youtu.be/SqX7PmnkyPs Жженов о быдле
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08.11.2021 09:59 Відповісти
Это не суд,а "Санта Барбара" ещё лет на 20-ть растянут.
Ссыкотно глубоко обеспокоенным вердикт выносить
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08.11.2021 10:13 Відповісти
Дело по сьитому лайнеру на Локкеерби в Шотландии длилось почти 20 лет...и Мухомора Каддафи признали виновным и он выаплатил компенсации родственникам погибших...Рюсская Мавзолейная ПАДАЛь никогда не признает вины...потому что они ПАДАЛЬ... позорная...,кстати в 1983 году советское быдло сбило Южнокорейский Боинг..но КГБшные Андроповские шакалы этого тоже не признали...,Путлер кто? праильно КГБист обосраный судьбой...
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08.11.2021 10:18 Відповісти
Призываем суд Гааги приступить к выражению глубокой озабоченности с перспективой её дальнейшего углубления к концу 21 века
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08.11.2021 10:20 Відповісти
В этом году на РАБссии упало уже 31 самолет и Вертолет...еще декабрь впереди Мавзолейные бараны... БУМЕРАНГ штука серьезная....это вам не подлодка КУРСК и Беслан с НОРД ОСТОМ...
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08.11.2021 10:23 Відповісти
Кстати декабрь по статистике Мировой авиации считается самым самолетопадным месяцев в году...
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08.11.2021 10:25 Відповісти
Еще найдите сотню троюродных дядь и теть,чтоб они там выступали еще 5 лет. Превращают суд в какую-то тягомотину.
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08.11.2021 11:02 Відповісти
Всё закончится глубокой обеспокоенностью
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08.11.2021 11:51 Відповісти
 
 