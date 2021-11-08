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Епідзонування України: у Києві та 21 області "червоний" рівень із COVID-госпіталізації, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Епідзонування України: у Києві та 21 області

Міністерство охорони здоров'я поновило інформацію про епідемічні показники у регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 8 листопада, в Україні загалом перевищено рівень захворюваності – за норми не більше 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 799 (перевищення у 10,65 раза). Найвищий рівень захворюваності у Сумській області (1 301) та Херсонській області (1 155).

Водночас у 14 областях зафіксовано "червоний рівень" щодо виявлення нових випадків інфікування.

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За даними за 7 листопада, в Україні загалом перевищено рівень госпіталізації пацієнтів із COVID-19 – 90,1 осіб на 100 тис. населення за норми не більше 60 осіб.на 100 тис. населення. Цей показник перевищено у Києві та 21 області.

Також в Україні зайнято 68,5% лікарняних ліжок із киснем за норми не більше 65%. Цей показник перевищено у Києві та 14 областях.

За даними МОЗ, показники у Києві та 16 областях відповідають "червоній" зоні карантину, у п'яти областях - "помаранчевій", у трьох - "жовтій".

Епідзонування України: у Києві та 21 області червоний рівень із COVID-госпіталізації, - МОЗ 01

Автор: 

МОЗ (5390) статистика (2247) COVID-19 (19765)


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Вот настоящий парад антиваксеров, а не та мокрая кучка перед Радой.
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08.11.2021 09:31 Відповісти
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08.11.2021 09:41 Відповісти
Кто и на каком научном основании устанавливал эти "нормы заболеваемости"?
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08.11.2021 10:51 Відповісти
по кiльостi позитивних тeстiв за добу i авралу в лiкарнях.
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08.11.2021 11:22 Відповісти
 
 