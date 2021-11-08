Справу про вибух на складах боєприпасів у Сватовому передано до суду, - ДБР

До суду направлені обвинувальні акти щодо двох командирів реактивних артилерійських батарей Збройних сил України, недбалість яких призвела до втрати військового майна на 18 млн гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прессслужбу ДБР.

"У вересні 2015 року командири розмістили військову техніку поблизу потенційно небезпечного об’єкта – польового складу боєприпасів, що знаходиться неподалік м. Сватове Луганської області.

29 жовтня 2015 року через диверсію на військовому складі сталася пожежа. Вона спричинила детонацію боєприпасів, що розлетілися та влучили у вказану військову техніку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це призвело до знищення військового майна, зокрема РСЗВ "Ураган" та транспортно-заряджальних машин до них, на 18 млн гривень.

Вказані військові особи обвинувачуються у недбалому ставленні до військової служби в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 425 КК України).

У разі доведення вини їм загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розслідування вибухів боєприпасів на складах у Сватовому, Ічні та Балаклії триває: призначено близько 650 експертиз, допитано понад 3500 осіб, - Венедіктова