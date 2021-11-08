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Новини Вибух у Сватовому
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Справу про вибух на складах боєприпасів у Сватовому передано до суду, - ДБР

До суду направлені обвинувальні акти щодо двох командирів реактивних артилерійських батарей Збройних сил України, недбалість яких призвела до втрати військового майна на 18 млн гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прессслужбу ДБР.

"У вересні 2015 року командири розмістили військову техніку поблизу потенційно небезпечного об’єкта – польового складу боєприпасів, що знаходиться неподалік м. Сватове Луганської області.

29 жовтня 2015 року через диверсію на військовому складі сталася пожежа. Вона спричинила детонацію боєприпасів, що розлетілися та влучили у вказану військову техніку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це призвело до знищення військового майна, зокрема РСЗВ "Ураган" та транспортно-заряджальних машин до них, на 18 млн гривень.

Вказані військові особи обвинувачуються у недбалому ставленні до військової служби в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 425 КК України).

У разі доведення вини їм загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розслідування вибухів боєприпасів на складах у Сватовому, Ічні та Балаклії триває: призначено близько 650 експертиз, допитано понад 3500 осіб, - Венедіктова

Автор: 

вибух (4439) Сватове (59) ДБР (3473)


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Топ коментарі
+9
В Чехии взрывали россияне ( один склад)
в Болгарии взрывали россияне ( один склад)
А в Украине почти 10 военных складов взорвали во время войны - и винят украинцев ?

а может СБУ И ГРУ не профессионально выполняют свои обязанности ???
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08.11.2021 09:59
+3
Не тех судят , не они плохо организовали охрану артсклада.
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08.11.2021 09:46
+3
Так як що вибух спричинила діверсія до чого тут ті хто техніку розміщав? Може треба засудити кацапів та тих хто організовував охорону!
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08.11.2021 09:51
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Не тех судят , не они плохо организовали охрану артсклада.
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08.11.2021 09:46 Відповісти
Так як що вибух спричинила діверсія до чого тут ті хто техніку розміщав? Може треба засудити кацапів та тих хто організовував охорону!
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08.11.2021 09:51 Відповісти
По мнению эксперда, если бы они разместили вооружение даже внутри склада с боеприпасами они останутся белыми и пушистыми, а виноват Петро?
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08.11.2021 09:55 Відповісти
Отлично подорвали обороноспособность Украины, посадят на 7 лет, не факт, и выйдут как герои через 2 года.
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08.11.2021 09:53 Відповісти
виноват во всём стрелочник... снаряды наверное по сей день в Африке падают
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08.11.2021 09:53 Відповісти
Воу, воу, ви не швидіть, спочатку все з'ясуйте, час ще є(насправді ніт)
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08.11.2021 09:56 Відповісти
В Чехии взрывали россияне ( один склад)
в Болгарии взрывали россияне ( один склад)
А в Украине почти 10 военных складов взорвали во время войны - и винят украинцев ?

а может СБУ И ГРУ не профессионально выполняют свои обязанности ???
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08.11.2021 09:59 Відповісти
я вчора почув наодному "вражеському" аналі, чого нас, Україну, не беруть досі в НАТО...
А тому що попри всі інші вже озвучені проблеми - в усіх силових структурах України (включаючи МВС. поліцію, СБУ, тощо) дохера касапських агентів, від Генштабу до батальйоної ланки. А, якщо де нема - там завжди знайдуться такі, які здатні продати все що до їх рук потрапить... Тому і не хочуть, щоб нині Україна своїми військовими структурами входила до НАТО, щоб не розповсджувались військові таємниці!
Та що вже говорити за Генштаб... за Міноборони... якщо он, прямо і небезпідставно звинувачується керівництво структури Президента у зраді!
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08.11.2021 10:22 Відповісти
Мавзолейные крысы недавно леса поджигали в Турции,их нашли спецы Эрдогана...7 руссо-турристо-не террористо...Шакалы позорные...гореть вам в АДу...
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08.11.2021 10:06 Відповісти
Це не в компетенції головнокомандувача
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08.11.2021 10:09 Відповісти
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08.11.2021 10:20 Відповісти
Виновны не "стрелочники", а хитрожопая шобла, захватившая Украину.
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08.11.2021 10:27 Відповісти
Логіка зашкалює. Якщо ворог підбив мій танк, то не він винен, а я, що поїхав в бій? А що там казати, проти Юзіка, чи Лисого, чи самого Косоворотки за таке ніколи не порушать справу, бо їх на фронті не було, вони сиділи під спідницями своїх мам і жінок.
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08.11.2021 14:05 Відповісти
 
 