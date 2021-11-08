Справу про вибух на складах боєприпасів у Сватовому передано до суду, - ДБР
До суду направлені обвинувальні акти щодо двох командирів реактивних артилерійських батарей Збройних сил України, недбалість яких призвела до втрати військового майна на 18 млн гривень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прессслужбу ДБР.
"У вересні 2015 року командири розмістили військову техніку поблизу потенційно небезпечного об’єкта – польового складу боєприпасів, що знаходиться неподалік м. Сватове Луганської області.
29 жовтня 2015 року через диверсію на військовому складі сталася пожежа. Вона спричинила детонацію боєприпасів, що розлетілися та влучили у вказану військову техніку", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що це призвело до знищення військового майна, зокрема РСЗВ "Ураган" та транспортно-заряджальних машин до них, на 18 млн гривень.
Вказані військові особи обвинувачуються у недбалому ставленні до військової служби в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 425 КК України).
У разі доведення вини їм загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.
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в Болгарии взрывали россияне ( один склад)
А в Украине почти 10 военных складов взорвали во время войны - и винят украинцев ?
а может СБУ И ГРУ не профессионально выполняют свои обязанности ???
А тому що попри всі інші вже озвучені проблеми - в усіх силових структурах України (включаючи МВС. поліцію, СБУ, тощо) дохера касапських агентів, від Генштабу до батальйоної ланки. А, якщо де нема - там завжди знайдуться такі, які здатні продати все що до їх рук потрапить... Тому і не хочуть, щоб нині Україна своїми військовими структурами входила до НАТО, щоб не розповсджувались військові таємниці!
Та що вже говорити за Генштаб... за Міноборони... якщо он, прямо і небезпідставно звинувачується керівництво структури Президента у зраді!