Довідки про ПЛР-тест і одужання від COVID-19 з'являться в "Дії" вже цього тижня, - Федоров

Вже цього тижня довідка про одужання від коронавірусу може стати доступною у застосунку "Дія", як і інформація про актуальні ПЛР-тести.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів міністр цифрової трансформаціі Михайло Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ.

Довідка про одужання діятиме впродовж 90 діб. Втім, як рахуватимуть ці дні - інформація різниться. Міністерство охорони здоров'я минулого тижня пояснило, що довідку можуть отримати тільки ті, хто одужав вже після запуску цієї функції в "Дії".

Водночас, міністр Федоров каже: його відомство передбачило те, що довідку зможуть згенерувати всі, хто одужав протягом останніх 90 днів. Втім, остаточні деталі із МОЗ ще узгоджують.

Щоб сертифікат у "Дії" сформувався, лікар повинен обов'язково внести інформацію про одужання пацієнта до електронної системи охорони здоров'я.

"Якщо лікар вніс інформацію про те, що людина хворіла COVID-19, "Дія" бачить цю інформацію. На основі цього формує COVID-сертифікат. Протягом 90 днів він буде діяти. Тобто, якщо людина хворіла десять днів тому, у неї сертифікат буде діяти 80 днів", - пояснив Федоров.

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