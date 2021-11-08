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Як оком змигнути: на "Махачі" зафіксовано найшвидший нокаут в історії єдиноборств

Як оком змигнути: на

У першому епізоді сьомого сезону "Махач", який відбувся 17 жовтня у київському Freedom Hall, сталася справжня сенсація у світі єдиноборств. У четвертому бою епізоду зійшлися два українські бійці - кандидат у майстри спорту з боксу Ігор "Сімба" Сімбаба з Кіровограда та майстер спорту з тайського боксу Анатолій "Бобер" Данилюк з Одеси.

Поєдинок "Сімби" і "Бобра" закінчився практично моментально - вже на другій секунді бою "Бобер" блискавичним ударом справа відправив "Сімбу" в глибокий нокаут.

Така швидка перемога Анатолія Данилюка може цілком позмагатися за звання найшвидшого нокауту у єдиноборствах. У 2020 році в Майамі (США) під час турніру Bare Knuckles Fighting Championship 14 боєць Улі Діаз "виніс" свого суперника Донелея Бенедетто за три секунди.


Загалом, за словами організаторів, у сьомому сезоні "Махача" виступили 26 пар бійців з усієї України, а також бійці з Казахстану та запрошений із Чечні майстер спорту з боксу, 4-разовий чемпіон та учасник чемпіонату світу з боксу, перший володар чемпіонського поясу Hardcore Fighting Championship Абубакар Kross Сулейманов.
Загалом на боях було понад 500 осіб, а порядок забезпечували понад 100 бійців охорони, включно з відомчою та вибухотехніками. У зв'язку з карантинними обмеженнями всі охочі потрапити не змогли.
Спонсорами заходу виступили букмекерська контора Parimatch, процесингова компанія LeoGaming та Sportbank.
Відео сьомого сезону вже доступне на Youtube - його вже переглянули більш ніж 250 тисяч разів.

Новина публікується на правах реклами

Автор: 

бокс (168) спорт (1612)


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Топ коментарі
+18
Дикунство з москальскою назвою! Гроші не пахнуть...
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08.11.2021 10:10
+17
Незрозуміло, а якого х*я весь захід відбувається російською?
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08.11.2021 10:12
+9
Ідіотизм... Їм би ще ножі в руки дали, ну, щоб ще видовищніше було, ну щоб публіка аж всиралась від задоволення.
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08.11.2021 10:20
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Дикунство з москальскою назвою! Гроші не пахнуть...
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08.11.2021 10:10 Відповісти
Это американец Тони Фергюсон по прозвищу Эль Кукуй.)
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08.11.2021 10:27 Відповісти
ну теперки заживем .....
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08.11.2021 10:11 Відповісти
Незрозуміло, а якого х*я весь захід відбувається російською?
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08.11.2021 10:12 Відповісти
Представители "русского мира".
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08.11.2021 10:27 Відповісти
Мова пе сдю лин и - вона зрозуміла й універсальна, шо тобі не ясно?)) Мо, й сам пе сдю ли ну хочеш?))
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08.11.2021 10:27 Відповісти
((((
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08.11.2021 10:33 Відповісти
малоросам і хахлам какая разница...
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08.11.2021 12:00 Відповісти
"Хлєба і зреліщ !!!!" (С) Зефілітіки.
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08.11.2021 10:12 Відповісти
А в перервах між раундами їм крутили "Сватів" ....
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08.11.2021 10:14 Відповісти
Ідіотизм... Їм би ще ножі в руки дали, ну, щоб ще видовищніше було, ну щоб публіка аж всиралась від задоволення.
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08.11.2021 10:20 Відповісти
Зевнул… бывает)
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08.11.2021 10:21 Відповісти
Паша "крепче стали" красава)) вот и тема для нового видео - как с одного удара на первых секундах))
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08.11.2021 10:24 Відповісти
Бокс- спорт для дегенератов, что мы и видим в данном ролике.
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08.11.2021 10:24 Відповісти
В боксе люди гораздо культурнее чем в Раде.
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08.11.2021 10:30 Відповісти
Особливо культурними стають після чергового струсу мозку або вибитої щелепи.
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08.11.2021 10:45 Відповісти
Это прибавит ему здоровья, однозначно. Нейронные связи явно укрепятся...
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08.11.2021 10:39 Відповісти
Спрессуются . Станут ближе) Зацементируются)
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08.11.2021 11:12 Відповісти
Можу закластись, 90% публіки і учасників дивляться сватів з 95-им кварталом і голосували за шмарклю і його слуг.
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08.11.2021 10:43 Відповісти
А здесь я смотрю похна коронавирус
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08.11.2021 10:48 Відповісти
якщо вeсь час про корону рeхнуться можна
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08.11.2021 11:16 Відповісти
Я так и не понял, на какой секунде он его нокаутировал? В тексте новости говорится что "уже на второй секунде боя "Бобер" молниеносным ударом справа отправил "Симбу" в глубокий нокаут.", тогда как на видео говорят на 13 секунде( 1:37).
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08.11.2021 10:58 Відповісти
Упал на 1:57. Бой остановили на 1:37. И лево/право путают ещё. Там был левый на скачке
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09.11.2021 07:02 Відповісти
варварство все это
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08.11.2021 11:34 Відповісти
кцпский промоушн, тупые развлечения
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08.11.2021 11:35 Відповісти
У якій країні відбувається це бидлодійство?

З якого, пилять, "Кіраваграда"??

Який ідіот взагалі всунув цю новину у стрічку найпопулярнішого українського новинного веб-ресурсу?
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08.11.2021 12:21 Відповісти
Та собственно говоря... Там не гаслуга победителя... А прокол проигравшего... - руку опустил...
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08.11.2021 13:05 Відповісти
Обратили внимание на речь победителя... !? какая то наркоманская, тянущаяяся с подхихикиванием... Он бы еще втыкать начал с приседанием... - вобще бы ему цены не было...

Какая то непонятная фигня ! нужно их проверить, может это кодло наркоманов титушек
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08.11.2021 13:11 Відповісти
Всё комменты под псевдонимами долбаными,,,, так было во все времена!!!!! Есть гниды которые кидают камень из толпы, чтоб его не видно было!! Ну а спорт- есть спорт,вне политики и вне конкуренции!!!!
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09.11.2021 07:33 Відповісти
Это не спорт, это быдло развлекаеца для быдла. Да ещё с пиароми при поддрежке вонючей мошеннической помойки пари срачь
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09.11.2021 19:55 Відповісти
Половина "*********", пишущих на "мове" и коверкающие прекрасный наш украинский язык-а вы в армии служили, хотя бы?
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09.11.2021 09:48 Відповісти
Цензор зачем пиарить эту помойку тотализаторную пари срачь??
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09.11.2021 19:53 Відповісти
 
 