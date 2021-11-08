Як оком змигнути: на "Махачі" зафіксовано найшвидший нокаут в історії єдиноборств

У першому епізоді сьомого сезону "Махач", який відбувся 17 жовтня у київському Freedom Hall, сталася справжня сенсація у світі єдиноборств. У четвертому бою епізоду зійшлися два українські бійці - кандидат у майстри спорту з боксу Ігор "Сімба" Сімбаба з Кіровограда та майстер спорту з тайського боксу Анатолій "Бобер" Данилюк з Одеси.

Поєдинок "Сімби" і "Бобра" закінчився практично моментально - вже на другій секунді бою "Бобер" блискавичним ударом справа відправив "Сімбу" в глибокий нокаут.

Така швидка перемога Анатолія Данилюка може цілком позмагатися за звання найшвидшого нокауту у єдиноборствах. У 2020 році в Майамі (США) під час турніру Bare Knuckles Fighting Championship 14 боєць Улі Діаз "виніс" свого суперника Донелея Бенедетто за три секунди.



Загалом, за словами організаторів, у сьомому сезоні "Махача" виступили 26 пар бійців з усієї України, а також бійці з Казахстану та запрошений із Чечні майстер спорту з боксу, 4-разовий чемпіон та учасник чемпіонату світу з боксу, перший володар чемпіонського поясу Hardcore Fighting Championship Абубакар Kross Сулейманов.

Загалом на боях було понад 500 осіб, а порядок забезпечували понад 100 бійців охорони, включно з відомчою та вибухотехніками. У зв'язку з карантинними обмеженнями всі охочі потрапити не змогли.

Спонсорами заходу виступили букмекерська контора Parimatch, процесингова компанія LeoGaming та Sportbank.

Відео сьомого сезону вже доступне на Youtube - його вже переглянули більш ніж 250 тисяч разів.

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