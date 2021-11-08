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Разумков подав звернення про створення об’єднання "Розумна політика": у списку 25 нардепів. ДОКУМЕНТ

Разумков подав звернення про створення об’єднання

Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков подав нинішньому Руслану Стефанчуку звернення щодо створення у парламенті нового міжфракційного об’єднання "Розумна політика".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм Разумкова.

Так, у списку – 25 народних депутатів, більшість з яких перейшли з фракції "Слуга народу".

"Протягом останніх трьох днів у засобах масової інформації з’явилося багато конспірології щодо створення в Парламенті міжфракційного депутатського об'єднання "Розумна політика". Будь-яка політика має бути відкритою та чесною і базуватися саме на цих принципах. Тому щоб зняти будь-які маніпуляції, публікую лист про створення МФО та перелік депутатів, що увійшли до складу об’єднання. Звернення про створення міжфракційного об'єднання "Розумна політика" вже знаходиться на розгляді керівництва Парламенту. Наступного пленарного тижня головуючий на засіданні має офіційно оголосити про його створення!" - написав ексспікер ВР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо нардепи підуть зі "СН" до групи Разумкова, нехай здають мандат, - Мотовиловець

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 5 листопада ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков анонсував створення міжфракційного об'єднання "Розумна політика".

Разумков подав звернення про створення об’єднання Розумна політика: у списку 25 нардепів 01
Разумков подав звернення про створення об’єднання Розумна політика: у списку 25 нардепів 02
Разумков подав звернення про створення об’єднання Розумна політика: у списку 25 нардепів 03

ВР (14942) Разумков Дмитро (1526)


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Топ коментарі
+45
Все. Официальный старт предвыборной компании новой куклы для плебса оформлен документально.
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08.11.2021 10:11
+39
Слуги поділилися - лайно ліворуч, гівно праворуч.
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08.11.2021 10:13
+28
І утирок, рашколюб Дмитрук в об'єднанні Разумкова.
Паляться на старті "розумні політики".
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08.11.2021 10:14
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Плакало монобольшинство, какая ирония. Зеленскому, все равно придется считаться с Разумковым )
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08.11.2021 15:55 Відповісти
Чому ? Там ще БЮТ та ЕС,Опзж е у раді
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08.11.2021 19:05 Відповісти
Студия квартал-95 с Коломойским подсовывают довечевым 73% зебилам новую куклу
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08.11.2021 16:03 Відповісти
А 24% дебіли продовжуватимуть смоктати лапу.
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08.11.2021 21:31 Відповісти
троллит... типа остальные того...
да он сам зеленый на всю, а покерувать хоцца
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08.11.2021 17:53 Відповісти
От і зібрало пухленьке жабенятко 25 поки безликих,але дуже бажаючих стати великими фігурами в політиці ...
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08.11.2021 18:06 Відповісти
Дело не в том, хороший он или плохой. Ему Зеля сделал подлянку и он, по пацански, имеет право отомстить.
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08.11.2021 18:18 Відповісти
Теперь две хрени будет
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08.11.2021 18:57 Відповісти
разумков такое же ПИД,,,рашенское Гавно как и ваЗЕлин но умнее и хитрее, а учитывая количество Дэбилов в этой стране у него шансы хорошие, при том что его спонсирует ахмет, а бенин слабоумный нарик уже замотал себя в гавно на три гос.измены и столько же пожизняков....
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08.11.2021 19:30 Відповісти
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