Разумков подав звернення про створення об’єднання "Розумна політика": у списку 25 нардепів. ДОКУМЕНТ

Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков подав нинішньому Руслану Стефанчуку звернення щодо створення у парламенті нового міжфракційного об’єднання "Розумна політика".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм Разумкова.

Так, у списку – 25 народних депутатів, більшість з яких перейшли з фракції "Слуга народу".

"Протягом останніх трьох днів у засобах масової інформації з’явилося багато конспірології щодо створення в Парламенті міжфракційного депутатського об'єднання "Розумна політика". Будь-яка політика має бути відкритою та чесною і базуватися саме на цих принципах. Тому щоб зняти будь-які маніпуляції, публікую лист про створення МФО та перелік депутатів, що увійшли до складу об’єднання. Звернення про створення міжфракційного об'єднання "Розумна політика" вже знаходиться на розгляді керівництва Парламенту. Наступного пленарного тижня головуючий на засіданні має офіційно оголосити про його створення!" - написав ексспікер ВР.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, 5 листопада ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков анонсував створення міжфракційного об'єднання "Розумна політика".





