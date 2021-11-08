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ОП засекретив результати люстраційної перевірки заступника секретаря РНБО Демченка: він також зник з люстраційного списку Мін'юсту

ОП засекретив результати люстраційної перевірки заступника секретаря РНБО Демченка: він також зник з люстраційного списку Мін'юсту

В Офісі президента відмовились повідомляти результати люстраційної перевірки першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка.

В ОПУ письмово інформували редакцію "Схем", що цим даним присвоєний гриф "Для службового користування", повідомляє Цензор,НЕТ.

Журналісти з’ясували, що раніше він підпадав під люстрацію, але його ім’я і прізвище, зникло з сайту Міністерства юстиції, де він був зазначений у списку осіб, яким заборонено обіймати державну посаду. Про це йдеться у розслідуванні "Лобісти Харківських угод у владі Зеленського", де також згадується роль Демченка у просуванні ідеї ратифікації українсько-російських домовленостей, за якими Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму.

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Руслан Демченко, як високопосадовець часів Революції Гідності, за ознаками підпадає під люстрацію – заборону обіймати державну посаду. З 2010 по 2014 рік він працював заступником міністра закордонних справ. Раніше його прізвище було на сайті Міністерства юстиції у переліку осіб, які за ознаками потрапляють під дію закону "Про очищення влади", але згодом зникло.

Про це журналістам повідомила Тетяна Козаченко, яка з 2014 по 2016 роки працювала директоркою Департаменту з питань люстрації в Міністерстві юстиції України.

"Тепер жодних прізвищ немає, вони у звіті видалили всі прізвища людей, які займали посади. У мене є копія. Перший заступник міністра з 17.12.10 по 22.02.14, Демченко Руслан Михайлович, обіймав посаду, яка підпадає під заборони. 1164 дні, що перевищує термін, який передбачений законом, як тут зазначено, тобто, особа підпадає під люстрацію. Міністерство юстиції сховало частину інформації, видалили всі прізвища, але вона була у публічному доступі і була у багатьох людей", – розповіла Козаченко.

У Міністерстві юстиції у відповідь на запит журналістів повідомили, що прізвище Демченка, як і інших високопосадовців часів Януковича, із сайту прибрали через "скарги громадян".

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У 2020-му році перед призначенням на посаду заступника секретаря РНБО Демченко написав заяву, в якій зазначив, що не підпадає під люстраційне законодавство. Про це "журналістам повідомили в Офісі президента. Але результати перевірки на люстрацію не надали. Зазначили, що документи переслали до РНБО. А там повідомили журналістам, що їх не мають.

Відповідно до закону "Про очищення влади" відповідальний за перевірку посадовця – керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Журналісти звернулись до нього із проханням повідомити, чи завершена люстраційна перевірка відносно Демченка і якими були її результати. Єрмак повідомив, що вона проведена, і є відповідна довідка, але надати її не можуть, адже "довідці присвоєно гриф обмеження "Для службового користування".

Журналісти звернулись із проханням про коментар до Руслана Демченка. У РНБО відповіли, що "організація інтерв’ю найближчим часом є неможливою, зважаючи на щільний графік його роботи".

Офіційно на посаду першого заступника секретаря РНБО рекомендував його керівник – Олексій Данілов. Журналісти запитали секретаря РНБО про причини обрання саме кандидатури Демченка.

"Ви ж ставите провокативне запитання, на яке знаєте заздалегідь відповідь, – відповів Данілов. – Ви ж знаєте, де приймається рішення – це ж людина, яка очолює інституцію, яка призначається президентом".

Раніше видання "Дзеркало тижня" повідомляло, що Демченка було призначено на цю посаду в РНБО "з подачі керівника ОП Андрія Єрмака".

Раніше журналісти "Схем" з'ясували, що заступник секретаря РНБО Демченко лобіював "харківські угоди". Раніше у МЗС заявляли, що Демченко "не був причетний до підготовки" угод, а секретар РНБО Данілов стверджував, що якщо він "брав участь, то теж має нести відповідальність". Коментувати віднайдені "Схемами" факти Демченко поки відмовився.

У 2021-му році РНБО доручила СБУ проаналізувати обставини підготовки і ратифікації Харківських угод. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова,це рішення Верховної Ради згодом стало однією з причин російської анексії Криму та вплинуло на початок бойових дій на Донбасі у 2014 році. У СБУ повідомили, що розпочали досудове розслідування "за фактом вчинення державної зради у період з 2008 по 2010 роки". Кримінальне провадження відкрили "щодо службових осіб органів державної влади". За попередніми даними СБУ, підписання угод призвело до збільшення кількості особового складу військових формувань і спецслужб РФ, які згодом були причетні до анексії Криму.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) люстрація (273) Мін’юст (1587) перевірка (1229) РНБО (2278) Демченко Руслан (43) Єрмак Андрій (1368) Офіс Президента (2020)


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Топ коментарі
+83
Т.е. ОПЗЕ уже открыто занялся крышеванием и отмазыванием предателей и врагов Украины.
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08.11.2021 10:20
+81
Та да. Спасти рядового Тартарова, Спасти рядового Ермака, Спасти рядового Зеленского, Спасти рядового Демченка ... Сплошные операции по спасению предателей Украины.
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08.11.2021 10:34
+36
Ще одна державна зрада зеленського...
Гадаю, що на довічне він вже назбирав...
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08.11.2021 10:29
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А разве офис президента наделён полномочиями ставить гриф секретности на различных документах?
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08.11.2021 12:40 Відповісти
Такого органу, як офіс пріпіздєнта, взагалі ні в яких законах не визначено. Але для чого їм Зє!кони - "революційна доцільність" клоунської влади
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08.11.2021 12:47 Відповісти
когда уже коля с витей вернуться?)
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08.11.2021 13:05 Відповісти
От же ж - скотиняка! Продався орді - ГНИДА! От коли радником працював у сивочолого "потужного криголама" - патріотом був: з 23 вересня 2014 по 23 июля 2019 р.

а тут, при зелє, скурвився. Що діється, ні на кого покластися не можна!
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08.11.2021 13:20 Відповісти
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08.11.2021 19:39 Відповісти
значит журналистам надо вскрывать эту "консерву"... это существо не могло не наследить.....
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08.11.2021 13:23 Відповісти
с...ка млять аху...шее зелено-квартальное ...ДОРЬЕ!
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08.11.2021 13:30 Відповісти
Знають пацюки, на якому зерні жирували...
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08.11.2021 13:31 Відповісти
А где нацтелки, патриоты и прочая пиз..дота, которая в 2019 бегала со свиньями. Аваков спонсировать перестал.
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08.11.2021 13:46 Відповісти
Это даже не засланный крот , это официально легализованный и трудоустроеный крот. Просто пи_дец.
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08.11.2021 14:24 Відповісти
До Ермака не доходит, что он не царь Украины, что он должен отчитываться перед украинским народом - который Ермак с Зелей считают быдлом и своими холопами.
Российский враг на 0 убивает наших солдат, а в самом тылу верхушка власти их предает и сдает их убийцам!
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08.11.2021 14:33 Відповісти
Давно пора ,чтобы офицеры патриоты из ВСУ собрали ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЮ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ ПРЯМОЙ И ЗАЯВИЛИ ,что на самом деле происходит на фронте и в тылу ! Что они больше не могут терпеть зеИУДУ-мразь и его проводников-кротов демченко, д'Ерьмака………… или уже поздно произошла внутренняя ОККУПАЦИЯ ГЕБНЕЙ ПУТЛЕРА??
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08.11.2021 18:27 Відповісти
Это, чтоб нас не ослепила его кристальная честность
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08.11.2021 14:53 Відповісти
Проверкой Демченко занимался Ермак. Что ещё говорить? Тупой перзидент - один в стране нев курсе, кто сидит под боком. Или в курсе?
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08.11.2021 15:38 Відповісти
Когда же дойдёт он не тупой , он ВРАГ , бздящий ПУТЛЕРА и любящий ЕГО МИЛЛИОНЫ , плевать ему на доверчивых ,как он выражается "Хохлов",а Кипиани он заявил "я не украинец ", всю жизнь издевался ,насмехался над страной ,где можно нагло грабить и ещё вытирать ноги флагом Украины
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08.11.2021 18:20 Відповісти
Сколько можно терпеть открытую измену ,,гаранта""!?! Только возмущение не поможет. Может надо подключить для весомости США, раз сами не можем.
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08.11.2021 15:47 Відповісти
малюська присоединился к банде ермака-Козыря! И этот "министр юстиции" будет контролировать исполнение законов в Украине!
ЗеБанду геть!
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08.11.2021 16:22 Відповісти
к нашему народу мозги придут только при прямом вторжении *****
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08.11.2021 19:53 Відповісти
откуда возьмется? примеров Тирасполя, Сухума или даунецка мало что ли?)
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08.11.2021 19:57 Відповісти
"Собачонки лають, а караван идеть, поважни"!
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08.11.2021 20:26 Відповісти
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09.11.2021 01:46 Відповісти
Демченко не может быть люстирован. Он вместе с женой окончил Краснознаменный институт имени Ю.В. Андропова КГБ СССР (позднее - Краснознаменная академия внешней разведки РФ) и они оба давали присягу на верность России. Если он перестанет работать на Россияя его жена из дома выгонит
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09.11.2021 11:29 Відповісти
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