Керівники дипмісій ЄС, НАТО та США в Україні закликають Верховну Раду "невідкладно" ухвалити закон про реформу СБУ

Керівники дипломатичних місій Європейського Союзу (Матті Маасікас, Антті Хартікайнен), Північноатлантичного альянсу (Вінета Кляйне) та Сполучених Штатів (Крістіна Квін) в Україні закликають народних депутатів ухвалити у другому читанні закон про реформу СБУ.

Як зазначено у статті, написаній західними дипломатами для сайту "Європейської правди", після успішного завершення реформи спецслужба зосередиться на боротьбі з тероризмом, контррозвідці та захисті державної таємниці, втративши водночас повноваження досудового розслідування, інформує Цензор.НЕТ.

"Центральний елемент реформи, передбачений законопроектом, – поступове позбавлення СБУ повноважень досудового розслідування. Завдяки цьому СБУ перетвориться на спецслужбу, що зосереджує свою роботу на контррозвідувальній, а не на правоохоронній діяльності. Слідчі повноваження перейдуть до правоохоронних органів, що спеціалізуються саме на розслідуванні злочинів і чия діяльність є предметом більш пильного нагляду порівняно з діяльністю спецслужб", - йдеться у статті, оприлюдненій у понеділок.

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У ній наголошується, що серед інших важливих змін, передбачених законопроектом, – невідкладне впровадження тимчасової системи парламентського нагляду, яка функціонуватиме до моменту створення спеціального наглядового парламентського комітету, а також скорочення штату спецслужби до 20 000 осіб і демілітаризація більшості штатних посад служби.

"Між тим законопроект залишає відкритими низку питань. Зокрема, це надзвичайно широкі повноваження контррозвідки, що дозволяють порушувати основні права та свободи людини; збереження права на застосування фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї; збереження ізоляторів тимчасового тримання; недостатня визначеність процедури атестації працівників СБУ, а також можливість призначення звільнених працівників СБУ без конкурсу на посади в інших відомствах", – додають дипломати.

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Вони наголошують, що ці недоліки потребують доопрацювання, особливо на етапі реалізації ключових положень закону щодо посилення судового контролю і зміцнення механізмів нагляду, але вони не мають бути перешкодою для якнайшвидшого ухвалення закону Верховною Радою.

"Ми закликаємо всі політичні партії у Верховній Раді скористатися цією історичною можливістю і невідкладно ухвалити цей закон", - резюмують західні дипломати.

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