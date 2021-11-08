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Новини
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Керівники дипмісій ЄС, НАТО та США в Україні закликають Верховну Раду "невідкладно" ухвалити закон про реформу СБУ

Керівники дипмісій ЄС, НАТО та США в Україні закликають Верховну Раду

Керівники дипломатичних місій Європейського Союзу (Матті Маасікас, Антті Хартікайнен), Північноатлантичного альянсу (Вінета Кляйне) та Сполучених Штатів (Крістіна Квін) в Україні закликають народних депутатів ухвалити у другому читанні закон про реформу СБУ.

Як зазначено у статті, написаній західними дипломатами для сайту "Європейської правди", після успішного завершення реформи спецслужба зосередиться на боротьбі з тероризмом, контррозвідці та захисті державної таємниці, втративши водночас повноваження досудового розслідування, інформує Цензор.НЕТ.

"Центральний елемент реформи, передбачений законопроектом, – поступове позбавлення СБУ повноважень досудового розслідування. Завдяки цьому СБУ перетвориться на спецслужбу, що зосереджує свою роботу на контррозвідувальній, а не на правоохоронній діяльності. Слідчі повноваження перейдуть до правоохоронних органів, що спеціалізуються саме на розслідуванні злочинів і чия діяльність є предметом більш пильного нагляду порівняно з діяльністю спецслужб", - йдеться у статті, оприлюдненій у понеділок.

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У ній наголошується, що серед інших важливих змін, передбачених законопроектом, – невідкладне впровадження тимчасової системи парламентського нагляду, яка функціонуватиме до моменту створення спеціального наглядового парламентського комітету, а також скорочення штату спецслужби до 20 000 осіб і демілітаризація більшості штатних посад служби.

"Між тим законопроект залишає відкритими низку питань. Зокрема, це надзвичайно широкі повноваження контррозвідки, що дозволяють порушувати основні права та свободи людини; збереження права на застосування фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї; збереження ізоляторів тимчасового тримання; недостатня визначеність процедури атестації працівників СБУ, а також можливість призначення звільнених працівників СБУ без конкурсу на посади в інших відомствах", – додають дипломати.

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Вони наголошують, що ці недоліки потребують доопрацювання, особливо на етапі реалізації ключових положень закону щодо посилення судового контролю і зміцнення механізмів нагляду, але вони не мають бути перешкодою для якнайшвидшого ухвалення закону Верховною Радою.

"Ми закликаємо всі політичні партії у Верховній Раді скористатися цією історичною можливістю і невідкладно ухвалити цей закон", - резюмують західні дипломати.

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ВР (14942) закон (2822) НАТО (6424) СБУ (12774) США (22525) реформи (3206) Євросоюз (13316)


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Топ коментарі
+8
дожили до того, что западные политики поняли что он нынешних ждать чегото адекватного не стоит и погнали своих дипломатов уже тупо носом тыкать что надо принять, где поменять и зачем это вообще нужно
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08.11.2021 10:41
+5
Та сЧас.
Лейтенантубакланову, як і зЕзіденту з його хазяями та "слугами", така СБУ не цікава і навіть шкідлива, для бізнесу.
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08.11.2021 10:35
+5
Наразі правильно писати СБУ-95. Солідні люди, та простих речей не знаєте.
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08.11.2021 10:40
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Та сЧас.
Лейтенантубакланову, як і зЕзіденту з його хазяями та "слугами", така СБУ не цікава і навіть шкідлива, для бізнесу.
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08.11.2021 10:35 Відповісти
а баканова куда?... та що ви таке кажете, панове...
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08.11.2021 10:36 Відповісти
Наразі правильно писати СБУ-95. Солідні люди, та простих речей не знаєте.
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08.11.2021 10:40 Відповісти
дожили до того, что западные политики поняли что он нынешних ждать чегото адекватного не стоит и погнали своих дипломатов уже тупо носом тыкать что надо принять, где поменять и зачем это вообще нужно
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08.11.2021 10:41 Відповісти
Так там одни ФСБшники Штирлицы....
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08.11.2021 11:14 Відповісти
Какая реформа СБУ.
А кто будет бабулек с семечками гонять?
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08.11.2021 11:14 Відповісти
А нашо робити реформу, вже третий год так працюе самый роумний и хитрожопый, и все довольны.
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08.11.2021 11:21 Відповісти
Свободу Семену Семенченко!!
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08.11.2021 11:27 Відповісти
Долой Шайтановых и их покровителей из СБУ!!
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08.11.2021 11:28 Відповісти
Закон, звичайно, потрібен.
Але, весь сенс: а що в Законі?
Якщо штибу того, як "по боротьбі з олігархами" - то вже краще бкз нього. Краще вже без пародій і уродів.
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08.11.2021 11:29 Відповісти
Хм, однако дипломаты здорово разбираются в работе секретных служб.
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08.11.2021 11:31 Відповісти
100 % luche chem ZEshobla .
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08.11.2021 11:47 Відповісти
призываю выразить соболезнование руководителям дипмиссий ЕС, НАТО и США и других сексуальных меньшинств с поразившей их неисцелимой глубокой озабоченностью

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08.11.2021 11:42 Відповісти
Если не выполнят требования США и ЕС - власть антиукраинская.
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08.11.2021 11:52 Відповісти
І лейтенанта Бакланова небхідно підвищити хоча б до капітана. Заслужив невтомною працею на благо Коломойського і Зеленського. Та і себе ,рідного, не забуває...
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08.11.2021 12:46 Відповісти
наша украинская ОПа - хер клала на ваши закликания.....
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08.11.2021 13:24 Відповісти
На Западе не понимают Зелю. Он думает ФСБ слить с СБУ. А они настаивают на какой-то реформе СБУ.
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08.11.2021 13:39 Відповісти
 
 