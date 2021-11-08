За тиждень вогонь забрав життя 33 осіб, на водоймах загинули 10, - ДСНС

Упродовж минулого тижня (з 01.11 по 07.11) під час пожеж в Україні загинуло 33 особи, на водоймах - 10.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

Від початку тижня зареєстровано 1 тис. 659 надзвичайних події, на які забезпечено реагування підрозділів ДСНС з виїздом до місця їх виникнення. В результаті вжитих заходів врятовано 42 особи.

Ліквідовано 1 тис. 283 пожеж, врятовано на пожежах 36 осіб та не допущено знищення вогнем 388 будівель і 39 од. техніки. На пожежах загинуло 33 особи, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 3 млн. 305 тис. грн.

Упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 275 виїздів, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 965 вибухонебезпечних предметів.

Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 10 осіб.

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