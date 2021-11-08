Третій тиждень поспіль ми робимо понад 1,5 млн щеплень на тиждень, - Ляшко
В Україні третій тиждень поспіль роблять понад 1,5 мільйона щеплень від коронавірусу на тиждень.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"За минулий тиждень було проведено 1,648 млн щеплень (від COVID-19 – ред.). Уже третій тиждень поспіль ми робимо понад 1,5 млн щеплень на тиждень", – сказав він на брифінгу у понеділок.
За інформацією Ляшка, на сьогодні 36,7% українців вакциновано принаймні однією дозою вакцини від COVID-19, 25,6% завершили повний курс вакцинації.
Лідером з охоплення вакцинацією залишається Київ, де 57% жителів уже отримали одну дозу та 45,7% завершили курс щеплення.
Найгірше вакцинують у Закарпатській, Чернівецькій та Одеській областях.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Одни не нарушают ПДД, потому что мозги имеют, другие - потому что боятся штрафов.
По итогу мне лично все равно, что побуждает человека поступать разумно - мозги или страх палки. Мне с ними детей не крестить.
Мне важно чтобы люди поступали разумно.
Одни не нарушают ПДД, потому что мозги имеют, другие - потому что боятся штрафов.
По итогу мне лично все равно, что побуждает человека поступать разумно - мозги или страх палки. Мне с ними детей не крестить.
Мне важно чтобы люди поступали разумно.
зав.відділенням НЕ ЗА ПРОТОКОЛОМ включив режим "хауса"
Особенно если привить детей и подростков.
Хорошая замануха для подростков - разрешить им вакцинироваться назло родителям и без их разрешения)
как в Швеции сделали,,
Об этом сообщает https://www.thelocal.se/ The Local.
Шведская ассоциация местных властей и регионов (SKR), представляющая как региональные правительства, управляющие системой здравоохранения Швеции, так и муниципалитеты, управляющие школами, заявила, что она решила, что 15-летние подростки могут быть достаточно зрелыми, чтобы решать самим, хотя в нем говорится, что каждый регион должен решать, хотят ли родители высказывать свое мнение.
"SKR оценила правовую поддержку, которую она оказывает регионам и муниципалитетам, и теперь считает, что можно оценить, является ли человек достаточно зрелым для принятия решения в возрасте от 15 лет и старше", - сказала руководитель отдела здравоохранения.
Представители здравоохранения оценивают степень зрелости после того, как дети или подростки заполняют анкету и отвечают на различные вопросы об их здоровье. Таким образом проверяется их понимание того, что значит пройти вакцинацию против Covid-19.
Регионы и муниципалитеты в целом должны получать письменное согласие родителей, но если между родителями и подростками в возрасте от 12 до 14 лет возникнут серьезные разногласия, в некоторых случаях медицинские работники все же могут дать индивидуальную оценку зрелости ребенка и пойти против воли родителей.
Ожидается, что вакцинация детей в возрасте от 12 до 15 лет начнется 11 октября по всей Швеции, при этом некоторые регионы предпочитают проводить вакцинацию в центрах вакцинации, а не в школах, как первоначально планировалось.