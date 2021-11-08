Третій тиждень поспіль ми робимо понад 1,5 млн щеплень на тиждень, - Ляшко

В Україні третій тиждень поспіль роблять понад 1,5 мільйона щеплень від коронавірусу на тиждень.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За минулий тиждень було проведено 1,648 млн щеплень (від COVID-19 – ред.). Уже третій тиждень поспіль ми робимо понад 1,5 млн щеплень на тиждень", – сказав він на брифінгу у понеділок.

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За інформацією Ляшка, на сьогодні 36,7% українців вакциновано принаймні однією дозою вакцини від COVID-19, 25,6% завершили повний курс вакцинації.

Лідером з охоплення вакцинацією залишається Київ, де 57% жителів уже отримали одну дозу та 45,7% завершили курс щеплення.

Найгірше вакцинують у Закарпатській, Чернівецькій та Одеській областях.

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