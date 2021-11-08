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Новини Коронавірус і карантин
1 011 19

Третій тиждень поспіль ми робимо понад 1,5 млн щеплень на тиждень, - Ляшко

Третій тиждень поспіль ми робимо понад 1,5 млн щеплень на тиждень, - Ляшко

В Україні третій тиждень поспіль роблять понад 1,5 мільйона щеплень від коронавірусу на тиждень.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За минулий тиждень було проведено 1,648 млн щеплень (від COVID-19 – ред.). Уже третій тиждень поспіль ми робимо понад 1,5 млн щеплень на тиждень", – сказав він на брифінгу у понеділок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відсьогодні невакцинованих проти COVID-19 представників деяких професій відсторонять від роботи. ПЕРЕЛІК

За інформацією Ляшка, на сьогодні 36,7% українців вакциновано принаймні однією дозою вакцини від COVID-19, 25,6% завершили повний курс вакцинації.

Лідером з охоплення вакцинацією залишається Київ, де 57% жителів уже отримали одну дозу та 45,7% завершили курс щеплення.

Найгірше вакцинують у Закарпатській, Чернівецькій та Одеській областях.

Також читайте: Ляшко про відсторонення з 8 листопада невакцинованих вчителів і чиновників: Це робиться, щоб зберегти якомога більше життів в Україні

вакцина (4419) Ляшко Олег (1019) МОЗ (5390) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
пусть среди тех, кто вакцинируется сейчас, в основном - те кто просто хотят получить сертификат. Ну, что же.
Одни не нарушают ПДД, потому что мозги имеют, другие - потому что боятся штрафов.
По итогу мне лично все равно, что побуждает человека поступать разумно - мозги или страх палки. Мне с ними детей не крестить.
Мне важно чтобы люди поступали разумно.
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08.11.2021 10:57
+3
Это хорошо...такими темпами к новому году 70 процентам вколят....и ваксманов возможно попустит...
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08.11.2021 11:05
+2
Вдруг оказалось, что в Украине идиотов меньше, чем об этом мечтают антиваксеры
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08.11.2021 10:51
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Вдруг оказалось, что в Украине идиотов меньше, чем об этом мечтают антиваксеры
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08.11.2021 10:51 Відповісти
пусть среди тех, кто вакцинируется сейчас, в основном - те кто просто хотят получить сертификат. Ну, что же.
Одни не нарушают ПДД, потому что мозги имеют, другие - потому что боятся штрафов.
По итогу мне лично все равно, что побуждает человека поступать разумно - мозги или страх палки. Мне с ними детей не крестить.
Мне важно чтобы люди поступали разумно.
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08.11.2021 10:57 Відповісти
Вдруг оказалось, что в Украине идиотов меньше, чем об этом мечтают антиваксеры
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08.11.2021 11:16 Відповісти
Пусть среди тех, кто вакцинируется сейчас, в основном - те кто просто хотят получить сертификат. Ну, что же.
Одни не нарушают ПДД, потому что мозги имеют, другие - потому что боятся штрафов.
По итогу мне лично все равно, что побуждает человека поступать разумно - мозги или страх палки. Мне с ними детей не крестить.
Мне важно чтобы люди поступали разумно.
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08.11.2021 11:17 Відповісти
Не факт , з нашими лікарями і людьми ..значна частина куплених сертифікатів
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08.11.2021 11:32 Відповісти
"Покупатели" отсеиваются естественным путём.

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08.11.2021 11:34 Відповісти
Пропагандиський *******. Протокол один і не ділить на вакцинованих невакцинованих.
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08.11.2021 12:03 Відповісти
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08.11.2021 12:06 Відповісти
Антиваксерам.РОЗЖОВУЮ.

зав.відділенням НЕ ЗА ПРОТОКОЛОМ включив режим "хауса"
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08.11.2021 12:08 Відповісти
ну прекрасно. Может, с такими темпами, удастся выйти из вечных карантинов и зажить нормальной жизнью.
Особенно если привить детей и подростков.
Хорошая замануха для подростков - разрешить им вакцинироваться назло родителям и без их разрешения)
как в Швеции сделали,,
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08.11.2021 10:55 Відповісти
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08.11.2021 10:58 Відповісти
"разрешить им вакцинироваться назло родителям и без их разрешения" - тогда антиваксов кондратий будет выкашивать быстрее, чем ковид
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08.11.2021 10:58 Відповісти
Не вийде просто судячи по штатам треба 4 дози
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08.11.2021 10:58 Відповісти
Так ты уже накатил прямо сутра 4 стакана. Тебе мало?
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08.11.2021 10:59 Відповісти
Это хорошо...такими темпами к новому году 70 процентам вколят....и ваксманов возможно попустит...
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08.11.2021 11:05 Відповісти
как раз наоборот, нужно же будет третью дозу как-то впарить, а потом, начиная с весны, всех на повторную овцинацию загонять. Так что все только начинается...
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08.11.2021 11:41 Відповісти
Шведские муниципалитеты решили разрешить 15-летним детям вакцинироваться против Covid-19 вопреки желанию родителей, когда с 11 октября программа начнет распространяться на детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Об этом сообщает https://www.thelocal.se/ The Local.

Шведская ассоциация местных властей и регионов (SKR), представляющая как региональные правительства, управляющие системой здравоохранения Швеции, так и муниципалитеты, управляющие школами, заявила, что она решила, что 15-летние подростки могут быть достаточно зрелыми, чтобы решать самим, хотя в нем говорится, что каждый регион должен решать, хотят ли родители высказывать свое мнение.

"SKR оценила правовую поддержку, которую она оказывает регионам и муниципалитетам, и теперь считает, что можно оценить, является ли человек достаточно зрелым для принятия решения в возрасте от 15 лет и старше", - сказала руководитель отдела здравоохранения.

Представители здравоохранения оценивают степень зрелости после того, как дети или подростки заполняют анкету и отвечают на различные вопросы об их здоровье. Таким образом проверяется их понимание того, что значит пройти вакцинацию против Covid-19.

Регионы и муниципалитеты в целом должны получать письменное согласие родителей, но если между родителями и подростками в возрасте от 12 до 14 лет возникнут серьезные разногласия, в некоторых случаях медицинские работники все же могут дать индивидуальную оценку зрелости ребенка и пойти против воли родителей.

Ожидается, что вакцинация детей в возрасте от 12 до 15 лет начнется 11 октября по всей Швеции, при этом некоторые регионы предпочитают проводить вакцинацию в центрах вакцинации, а не в школах, как первоначально планировалось.
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08.11.2021 11:18 Відповісти
У Неметчiнi на добу стільки, Дупа ти медична.
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08.11.2021 11:23 Відповісти
Запретите ходить в продуктовый магазин без прививки и показателю будут еще выше
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08.11.2021 12:43 Відповісти
 
 