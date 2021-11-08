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"Без збереження заробітної плати": Ляшко повідомив, що невакцинованих чиновників та освітян буде відсторонено від роботи

З 8 листопада в Україні почали відстороняти від роботи працівників, які підлягають обов’язковій COVID-вакцинації, зокрема, чиновників та освітян.

Про це сказав на брифінну міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Нагадую, що сьогодні, 8 листопада, набув чинності наказ Міністерства охорони здоров'я "Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням". Працівників цих організацій, які станом на 8 листопада 2021 року не матимуть хоча б одного щеплення проти COVID-19, буде відсторонено від роботи без збереження заробітної плати до моменту отримання щеплення", - сказав він.

Ляшко нагадав, що йдеться про працівників центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, працівників місцевих держадміністрацій та їх структурних підрозділів та освітніх закладів.

Міністр наголосив, що працівники, які мають протипоказання до вакцинації та надали відповідний медичний висновок, не можуть бути відсторонені від роботи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відсьогодні невакцинованих проти COVID-19 представників деяких професій відсторонять від роботи. ПЕРЕЛІК

вакцина (4419) МОЗ (5390) Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+13
Кабы такой приказ легко опротестуется в суде.
С чьего кармана будут выплачивать компенсацию пострадавшим?
Опять из моего?
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08.11.2021 11:02
+12
Шо валерачка, не хочет больше народ четать твои высеры?
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08.11.2021 11:11
+12
Таки да, но тогда государство как гарант и несет всю ответственность за побочки,смерти, ухудшения здоровья и тд. список длинный и финансовый.А денег то нет поэтому у нас "добровольная", в любом раскладе - ты все сам "захотел".
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08.11.2021 11:15
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Кабы такой приказ легко опротестуется в суде.
С чьего кармана будут выплачивать компенсацию пострадавшим?
Опять из моего?
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08.11.2021 11:02 Відповісти
Та да. Есть же специальный закон на этот случай. Но зелень старательно избегает его введения.
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08.11.2021 11:05 Відповісти
Безглуздо дозволяти школам зараз працювати, Саме через школи та ВИШі іде найбільше зараження. Діти та молодь заражають один одного в переповнених класах, а потім несуть ковід до дому, що особливо небезпечно для їх літніх родичів. Більш того, в транспорті набагато більше людей, коли діти ходять до школи. Діти в транспорті без масок. Крім закритих шкіл зараз нічого реально не змінилось, щоб збити хвилю ковід: кафешки працють, базари працюють, люди відзначають свята, масово збираються. Що реально обмежують зараз крім шкіл та ВИШів ??? https://static.dw.com/image/52757282_101.jpg
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08.11.2021 11:08 Відповісти
А то, экспериментальный шмурдяк,, даёт бессмертие ваксерам))
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08.11.2021 11:29 Відповісти
Статистика уровня смерности

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08.11.2021 11:41 Відповісти
Израиль покажи.
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08.11.2021 13:02 Відповісти
вы все врете.....

дебилы антивакцеры в морге дергаясь будуть орать о вреде вакцины
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08.11.2021 13:44 Відповісти
Ти вшкварений у курсі, скільки смертей в Україні списують на ковід криворукі лікарі? В Івано-Франківську он жінка померла після родів, і звичано ж списали на ковід, хоча вона перед родами проходила тест.
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31.01.2022 12:10 Відповісти
И что, педагоги и чиновники производят материальные блага! А компенсация эта просто будет их невыплаченной зарплатой называться! А ты же не токарь по металлу, по хлебу и салу! Так что не переживай, рядовой пенсионер!
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08.11.2021 11:20 Відповісти
Это - для Юрия Ана!
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08.11.2021 11:25 Відповісти
антиваксерам таки дали шанс вернуться к земледелию и натуральному обмену. Никакой химии
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08.11.2021 11:02 Відповісти
Шо валерачка, не хочет больше народ четать твои высеры?
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08.11.2021 11:11 Відповісти
Хе-хе. обиженный антиваксер "думает", что он "народ"
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08.11.2021 11:13 Відповісти
Ти "ботяра"/дегенерат - вже всіх "достав"! Пасешся, тільки на сайтах про "ковід".
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08.11.2021 11:21 Відповісти
Истерикой лапотных ботов-антиваксеров удовлетворён!
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08.11.2021 11:22 Відповісти
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08.11.2021 11:29 Відповісти
У тебе, проплачений імбецил, всі хто проти - експериментальної вакцинації - це "лапотники-ватники", іншого - в твоїй методичці - не зазначено!? Зміни, придурок, "методичку", вона вже застаріла, та не діє! Твоя мантра, вже всіх дістала - і тих хто за, і тих, хто проти! Тобі мабуть, потрібно "підвищувати кваліфікацію бота"!🤣
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08.11.2021 12:08 Відповісти
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08.11.2021 12:38 Відповісти
АНТИВАКЦЕРЫ - ДЫБИЛЫ !
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08.11.2021 13:46 Відповісти
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08.11.2021 13:48 Відповісти
без ГМО в утиль)) не хотят чипироваться, а я уже третий месяц посылаю сигналы на спутник )) лучше с передатчиком чем с червями но дурочкам не докажешь, мантра одна - нужно колоться спутником он без микросхем идиоты.
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08.11.2021 11:34 Відповісти
И вывесить позорные списки на всех столбах!
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08.11.2021 11:02 Відповісти
Что они херней маются и придумывают решения на коленке? Просто введите в действие решением СНБО закон "О Защите населения от воздействий факторов техногенного, биологического и т.д характера". И не нужно будет изобретать велосипед. Только тогда придется переложить финансовые затраты с местных бюджетов на центральный.
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08.11.2021 11:03 Відповісти
так в этом то вся и соль.
Принудительная вакцинация отличаеться степенью ответственности ,а ее то брать никто не хочет на себя
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08.11.2021 11:07 Відповісти
Если введут в действие закон -- никто и спрашивать не будет "желаете или не желаете". Будет обязательная вакцинация на всех законных основаниях.
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08.11.2021 11:11 Відповісти
Таки да, но тогда государство как гарант и несет всю ответственность за побочки,смерти, ухудшения здоровья и тд. список длинный и финансовый.А денег то нет поэтому у нас "добровольная", в любом раскладе - ты все сам "захотел".
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08.11.2021 11:15 Відповісти
Там главное, что государство несет всю финансовую нагрузку перед местными бюджетами за все дополнительные траты на введения закона. А не местные бюджеты, как сейчас. И этого Зеля не хочет от слова совсем. Тогда у него не будет возможности тырить бабло на "великом надувательстве".
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08.11.2021 11:19 Відповісти
Я "За". Руками и ногами. Нардепов и чиновников первой категории вакцинировать ПУБЛИЧНО.
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08.11.2021 11:03 Відповісти
ковидобес загоняет по полной
Юристы в ожидании кучи дел.Не,я понимаю там где минималка народ в состоянии стада и денег нет совсем и то ,можно поднапрячься, но при десятке уже можно смело идти в суд, компенсируют все.Сами юрики говорят - там статей с вагон будет на руководителя, главное по собственному не писать, пускай отстраняют приказом.
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08.11.2021 11:05 Відповісти
Ляшко, ти будеш сидіти за те що начудив зі своїми наказами
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08.11.2021 11:09 Відповісти
Блін, ну чому сидіти, а не висіти?
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08.11.2021 11:13 Відповісти
А де зараз Степанов?
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08.11.2021 11:19 Відповісти
Дела у него плохи! Пришлось куртку на комиссию сдать!
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08.11.2021 11:23 Відповісти
кошмар
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08.11.2021 11:31 Відповісти
Как где, в Украине. Его присутствие на канале Украина 24 никак не мешает правоохранительным органам.
Уверена на 100%, трогать Степанова никто не будет, так как вся земразь несёт всю ответственность за маски, антисептики, костюмы и ещё много чего, которые они продали, а украинцев оставили в полной жо...

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08.11.2021 16:11 Відповісти
даколе !
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08.11.2021 11:13 Відповісти
Как я понимаю, вакцинация не защищает от коронавируса, а позволяет перенести болезнь в легкой форме. А так получается, что вакцинированный также может являться переносчиком коронавируса. Илия я не прав? А прививка нужна обязательно, чтоб легче перенести хворь, если ею заразишься.
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08.11.2021 11:17 Відповісти
При вакцинации риск заболеть снижается в 10-20 раз. Попасть в реанимацию тоже в 10-20 раз. Уже этого вполне достаточно чтобы остановить лавинообразное заражение как сейчас.
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08.11.2021 11:22 Відповісти
Данные массовой вакцинации в Израиле https://www.nature.com/articles/d41586-021-01505-x#ref-CR16 показывают , что у людей, привитых препаратом от Pfizer-BioNTech концентрация вируса в крови в случае заражения в четыре с половиной раза ниже, чем у не вакцинированных.

А исследование, проведенное английской службой охраны здоровья Public Health England, https://www.nature.com/articles/d41586-021-01505-x#ref-CR17 пришло к выводу , что люди, получившие хотя бы одну дозу вакцины (Pfizer или AstraZeneca), заражают своих домочадцев вдвое реже.
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08.11.2021 11:31 Відповісти
Цікаво как, читать такие ссылки в которых - в Чили после одной из самых массовых вакцинаций в мире палаты интенсивной терапии оказались переполнены , на Сейшелах после вакцинации всплеск заболевания вырос ну очень и учёные не могут понять причину ,и таки после такого- уколотые заражают меньше. У вас как с причинно- последственной связью?
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08.11.2021 13:09 Відповісти
Всем Вам спасибо за разъяснение.
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08.11.2021 11:41 Відповісти
Не усім вакцинованим допомагає переносити, а людям старшого віку. Оскільки вакцина, за твердженням розробників, "допомагає" імунній системі боротися з вірусом. У молодих людей зазвичай імунна система чудова, тому для чого допомагати здоровій імунній системі? Хоча це все здогадки, сокільки усі ці вакцини в Україні зареєстровані як такі, що проходять випробування.
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31.01.2022 12:17 Відповісти
Де їх клонують,в Трускавці...?
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08.11.2021 11:19 Відповісти
Не совсем понимаю этот шаг ЗЕвласти- выстрел себе в ногу.... Юристы в ожидании кучи 100% выигрышных дел. Та же невыплата больничных из соцстраха отстраненным работникам вообще какой-то сюрр... P.S. Сам вакцинировался и вакцинацию поддерживаю на все 100%, но так бездумно поступить могут только ЗЕбараны....
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08.11.2021 11:23 Відповісти
Очень сомневаюсь что это законно.
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08.11.2021 11:23 Відповісти
Низя насильно заставлять вакцинироваться нарид микрочипами 5g от Билла Гейца...
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08.11.2021 11:26 Відповісти
Це підстави для майбутніх позовів до суду.
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08.11.2021 11:27 Відповісти
Тільки у випадку, якщо у людини буде негативний ПЦР-тест, а її відсторонили від роботи.
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08.11.2021 11:30 Відповісти
Тут тест не катит, если нет хоть одной прививки то отстранение от работы.
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08.11.2021 11:32 Відповісти
Позов до суду може мати ефект тільки, якщо здорову людину недопустили до роботи.
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08.11.2021 11:35 Відповісти
Справа в тому, що все це "схвалення" ВОЗ використання вакцин було зроблено з примітками "для екстренного застосування" або "у надзвичайних ситуаціях". Тому то при "вакцинації" з людей беруть розписку що вони роблять це добровільно. Якщо ж людей почнуть відсторонювати від роботи чи іншим чином змушувати "штрикатись" це вже порушення Конституції і прав людини. Тоді можна сміло подавати до суду. Особливо коли почнуть проявлятись побічні дії тих "вакцин" що нині змушують колоти.
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08.11.2021 12:30 Відповісти
зе!Скотство
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08.11.2021 11:34 Відповісти
Это незаконно, ушлые чиновники через суд потом выбьют компенсацию за все время проведенное дома.
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08.11.2021 11:35 Відповісти
Молодець
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08.11.2021 11:39 Відповісти
А кто будет выполнять их работу?
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08.11.2021 12:34 Відповісти
а что в прививке "цифрового" по твоему?
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08.11.2021 15:12 Відповісти
Дай дурню волю, він і хрін зламає.
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08.11.2021 12:49 Відповісти
Дай дурню волю - заведе в неволю (с)
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08.11.2021 15:36 Відповісти
Команда Зе хоронит его 2й срок.
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08.11.2021 13:06 Відповісти
Таки зеля хороший это команда не очень?
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08.11.2021 13:11 Відповісти
обоє рябоє
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08.11.2021 13:26 Відповісти
власть - ДЕБИЛОВ!!!!!
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08.11.2021 13:27 Відповісти
Чому один ублюдок колотить всією країной?
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08.11.2021 14:13 Відповісти
пида.у ляшко в очело штук 5 от бешества
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08.11.2021 14:52 Відповісти
Як хитро, спочатку владу, а та потім до даве інших
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08.11.2021 19:07 Відповісти
 
 