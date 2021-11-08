"Без збереження заробітної плати": Ляшко повідомив, що невакцинованих чиновників та освітян буде відсторонено від роботи

З 8 листопада в Україні почали відстороняти від роботи працівників, які підлягають обов’язковій COVID-вакцинації, зокрема, чиновників та освітян.

Про це сказав на брифінну міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Нагадую, що сьогодні, 8 листопада, набув чинності наказ Міністерства охорони здоров'я "Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням". Працівників цих організацій, які станом на 8 листопада 2021 року не матимуть хоча б одного щеплення проти COVID-19, буде відсторонено від роботи без збереження заробітної плати до моменту отримання щеплення", - сказав він.

Ляшко нагадав, що йдеться про працівників центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, працівників місцевих держадміністрацій та їх структурних підрозділів та освітніх закладів.

Міністр наголосив, що працівники, які мають протипоказання до вакцинації та надали відповідний медичний висновок, не можуть бути відсторонені від роботи.

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