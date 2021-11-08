Влада довела енергетику до катастрофи та на колінах просить електроенергію у Білорусі, - Яценюк

Українська влада довела ситуацію в енергетиці до критичної і тепер вимушена просити допомоги у країни-агресора та її сателіта - Білорусі.

Про це заявив прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні влада на колінах просить електроенергію у ворога. Путін - ворог української держави. Лукашенко - невизнаний президент. А нинішня влада зараз на колінах просить про постачання енергетики. Вони взагалі мають хоч якусь гідність?", - заявив експрем’єр.

В енергетиці сьогодні не просто проблеми, а катастрофа, додав Яценюк.

"Влада не закупила газ, коли він коштував 250 доларів, а зараз на його закупівлю з кишень українців треба витягнути додатково 5 мільярдів доларів. Енергетика - це частина незалежності. А влада як на колінах повзе і просить. Вони до чого довели країну?", - підсумував екс-прем‘єр.

Нагадаємо, з 6 листопада через простій державних ТЕС, які залишилися без вугілля, Україна вимушена була розпочати імпорт електроенергії з Білорусі. Приватні ТЕС не змогли компенсувати простій державних електростанцій і 8 листопада імпорт досягнув 400 МВт.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Яценюк на молодіжній зустрічі: Влада має спиратися на професіоналізм та інститути, а не на соцопитування