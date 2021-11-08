Влада довела енергетику до катастрофи та на колінах просить електроенергію у Білорусі, - Яценюк
Українська влада довела ситуацію в енергетиці до критичної і тепер вимушена просити допомоги у країни-агресора та її сателіта - Білорусі.
Про це заявив прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні влада на колінах просить електроенергію у ворога. Путін - ворог української держави. Лукашенко - невизнаний президент. А нинішня влада зараз на колінах просить про постачання енергетики. Вони взагалі мають хоч якусь гідність?", - заявив експрем’єр.
В енергетиці сьогодні не просто проблеми, а катастрофа, додав Яценюк.
"Влада не закупила газ, коли він коштував 250 доларів, а зараз на його закупівлю з кишень українців треба витягнути додатково 5 мільярдів доларів. Енергетика - це частина незалежності. А влада як на колінах повзе і просить. Вони до чого довели країну?", - підсумував екс-прем‘єр.
Нагадаємо, з 6 листопада через простій державних ТЕС, які залишилися без вугілля, Україна вимушена була розпочати імпорт електроенергії з Білорусі. Приватні ТЕС не змогли компенсувати простій державних електростанцій і 8 листопада імпорт досягнув 400 МВт.
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«Це гібридна війна, і елементом цієї війни є енергетична політика. У нас сьогодні на складах наших станцій залишилося 500 тисяч тон вугілля, замість 3 мільйонів. В нас сьогодні більше третини електростанцій не працюють, у зв'язку з відсутністю вугілля. На сьогоднішній день намагаються імпортувати вугілля і електроенергію з Росії. Платячи агресору долари», - нагадав Порошенко.
«Путін перекрив поставки в Україну енергетичного вугілля. Це ж не просто так. Путін перекрив транзит вугілля і енергетики з інших країн, включно з Казахстаном. Це ж не просто так. Путін заборонив Лукашенку поставляти нам електроенергію, незважаючи на жахливе прохання української влади - Росія чи Білорусь, дайте нам хоч щось з енергетики. Тому що ви повністю профукали підготовку енергетики до зими», - зауважив Порошенко.
«На сьогоднішній день, щоб уникнути віялових відключень при недостатніх запасах газу, відсутності вугілля, владі України треба іти на неприродні союзи. Путін цим безумовно скористається. ... Українська влада прагне, готує свою зустріч з Путіним з питань енергетики. І це є надзвичайно небезпечний розвиток подій, бо невідомо, чим політично українська влада готова буде розрахуватися з Путіним за такі подарунки», - вважає Петро Порошенко.
А где бородач_лена было последние пару лет? небось на курортах натыреных с большой строки большой стены? И че он так странно вылез именно сейчас? Когда некий товарищ с итальянских вилл признался в сношениях с ринаткой, тем который "погудим", и даже грозно сказа что идет в власть с манькой "газовой облигачицей и еще парочкой политических трупов времен неолита. Странные дела.
А щоб нам не імпортувати електрику- потрібно було у 2019 правильно голосувати. Наголосували? Їжте.
Московія хоче показати Україну невдалою, некомпетентною, нездатною до державотворення. А вона живе!
Україна й цей шантаж переможе. Слава Україні!
Ниже представлена инфографика импорта и экспорта электроэнергии Украиной в период 2014-2020 годов. Не питаю иллюзий раззомбировать вашего брата, но развенчивать откровенную пропагандистскую чушь, считаю своим долгом.
Хотел было сразу написать пояснение, зная свою целевую аудиторию, поленился. Но порохоботы неисправимы, даже немецкие.)))
Вас народ як завжди цікавить лише одне -меленьке особисте щастя ... електроенергія на халяву ...ну дешева.. а в суті проблеми навіть ні хто і розбираться не хоче...
Тоді так народе гул в помічь і гуглим хто є власниками обленерго по всім областям України, далі гуглим хто є власником всіх ТЕС в Україні, далі гулим хто є власником всіх сонячних і вітрових електростанцій. О ... тепер пробуйте алалізувати Чому державна дещева електроенергія атомних станцій не виробляється або перепродується через декількох посередників...???
Ну що ні не зрозуміли??? От бл...хріново.. Ну тоді жалійтесь далі кричить "Петя святий".... "Яценюк присвяткуватий".... А все одно винні то ми всі... осбливо коли сиділи мовчки в кіці 90х початкі 2000х
https://twitter.com/13Hellis_13/status/1457431889271209990 15 ч
1) снимают Коболева и ставят ручного Витренко
2) забирают у Нафтогаз деньги, предназначенные на закупку газа. Создают дефицит на отопительный период
3) отдают Коломойскому треть запасов.
Далее будет:
- бандерлоги? Вы хотите мерзнуть?
- нет!
- закупаем газ у России?
- Да!
Ну зовсім не палиться Ахметовська посіпака.
перестаньте болтать ерундой !
стыдно.....
ждем-с
Насчёт ситуации с энергетикой Украины Сеня абсолютно прав. Но под его премьерством (равно как и под президентством Пороха) я сам почти-что дошёл до катастрофы. Такое не забывается и не прощается. А посему для Яйценюка у меня припасено:
«Пролунав "зойк волаючого в пустелі"©
і гострий сморід нафталіну»®
«Людоньки! Електоратці ріднесенькі! Я же ж ще ж не здох же! Я же ж живий же! А можна же ж уже ж балотуватися ж? Ну зовсім же ж ніякого життя нема - навіть на мать Терезу не бубнявиться - забувся, коли вже й гицав на ній, отак мені кортить у мандатоносці! Хоча б який мандат завалящий ... Чи що? Знову лізти у дупу і не смердіти? Та скільки ж можна же ж уже ж в тій же ж дупі сидіти ж? Я ж вам не гострик! (Йов! Вийшло, що тупеник).
Так он які ви мстиві - тільки-но й запам'ятали - що куля мені в лоб і матір мою @@@*!».
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@@@* - дієслово, що означає дію, здійснювану в процесі інтимної близькості, в одне нецензурне слово з ідеоматичного вислову тюрко-татарського походження.