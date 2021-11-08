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Влада довела енергетику до катастрофи та на колінах просить електроенергію у Білорусі, - Яценюк

Влада довела енергетику до катастрофи та на колінах просить електроенергію у Білорусі, - Яценюк

Українська влада довела ситуацію в енергетиці до критичної і тепер вимушена просити допомоги у країни-агресора та її сателіта - Білорусі.

Про це заявив прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні влада на колінах просить електроенергію у ворога. Путін - ворог української держави. Лукашенко - невизнаний президент. А нинішня влада зараз на колінах просить про постачання енергетики. Вони взагалі мають хоч якусь гідність?", - заявив експрем’єр.

В енергетиці сьогодні не просто проблеми, а катастрофа, додав Яценюк.

"Влада не закупила газ, коли він коштував 250 доларів, а зараз на його закупівлю з кишень українців треба витягнути додатково 5 мільярдів доларів. Енергетика - це частина незалежності. А влада як на колінах повзе і просить. Вони до чого довели країну?", - підсумував екс-прем‘єр.

Нагадаємо, з 6 листопада через простій державних ТЕС, які залишилися без вугілля, Україна вимушена була розпочати імпорт електроенергії з Білорусі. Приватні ТЕС не змогли компенсувати простій державних електростанцій і 8 листопада імпорт досягнув 400 МВт.

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Автор: 

Білорусь (7925) енергетика (2578) Яценюк Арсеній (2570) електроенергія (6177)


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Топ коментарі
+36
Арсений прав. На все 100.
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08.11.2021 11:19
+35
сейчас со старой методички вытянут про стену, про миллиард долларов, про недвижимость в майами))
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08.11.2021 11:22
+31
Зебіли, ви це зробили разом!
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08.11.2021 11:18
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"Балбес" говорите? Посмотрите, что по этому поводу думает Всемирный банк:

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?view=chart&locations=UA-BY
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08.11.2021 12:42 Відповісти
А что не так с графиком-то? Заслуга зеленского, кмк, в том, что последний отрезок направлен вниз.
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08.11.2021 14:50 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2021/11/06/energetychnyj-shantazh-cze-chastyna-gibrydnoyi-vijny-putina-proty-********-petro-poroshenko/ Ескалація агресії Росії проти України полягає не лише в розміщенні військ уздовж нашого кордону, а й в посиленні енергетичного шантажу. Про це сказав п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

«Це гібридна війна, і елементом цієї війни є енергетична політика. У нас сьогодні на складах наших станцій залишилося 500 тисяч тон вугілля, замість 3 мільйонів. В нас сьогодні більше третини електростанцій не працюють, у зв'язку з відсутністю вугілля. На сьогоднішній день намагаються імпортувати вугілля і електроенергію з Росії. Платячи агресору долари», - нагадав Порошенко.

«Путін перекрив поставки в Україну енергетичного вугілля. Це ж не просто так. Путін перекрив транзит вугілля і енергетики з інших країн, включно з Казахстаном. Це ж не просто так. Путін заборонив Лукашенку поставляти нам електроенергію, незважаючи на жахливе прохання української влади - Росія чи Білорусь, дайте нам хоч щось з енергетики. Тому що ви повністю профукали підготовку енергетики до зими», - зауважив Порошенко.
«На сьогоднішній день, щоб уникнути віялових відключень при недостатніх запасах газу, відсутності вугілля, владі України треба іти на неприродні союзи. Путін цим безумовно скористається. ... Українська влада прагне, готує свою зустріч з Путіним з питань енергетики. І це є надзвичайно небезпечний розвиток подій, бо невідомо, чим політично українська влада готова буде розрахуватися з Путіним за такі подарунки», - вважає Петро Порошенко.
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08.11.2021 11:49 Відповісти
Лукашеске нужны доллары что воздух...Зеля отдаст 3 миллиярда который недавно выплатил Украине МВФ
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08.11.2021 11:50 Відповісти
Зато беня с ахметкой в наваре.
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08.11.2021 11:51 Відповісти
Упороті побачили новину про Сєню і почалась гавкотня. Спрацював рефлекс. Хоч на нього можна погавкати.
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08.11.2021 11:53 Відповісти
Іди додому, москалик
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08.11.2021 12:01 Відповісти
После многих лет прозябания людям предложили надежду. Предложили друзей и врагов. Причину бороться. Никто бы не устоял. Новоявленный враг с энтузиазмом включился в игру, а вот друзья, друзья оказались фальшивыми.
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08.11.2021 12:14 Відповісти
Це ж треба так стидатися своєї ганчірки, що писати під чужим прапором
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08.11.2021 12:37 Відповісти
в 14м ваша московия выбрала путь ссср)))) народ нищает с каждым годом, развал вашей страны вопрос времени
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08.11.2021 19:37 Відповісти
Все так,тильки тришечки НЕ Так.Беларусская эл энергия в 3 раза дешевле,чем у Ахметки.Воздух стал чище от Ахметовских коптилок.
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08.11.2021 11:54 Відповісти
Так Украину по факту в 2014-15 годах СПАС от Дефолта Именно Яценюк...,не Порошенко и не Турчинов...разница в том... что это я понимаю...,а вы не поймете....вам надо в Трускавец...
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08.11.2021 11:56 Відповісти
"О, непутевый вернулся "

А где бородач_лена было последние пару лет? небось на курортах натыреных с большой строки большой стены? И че он так странно вылез именно сейчас? Когда некий товарищ с итальянских вилл признался в сношениях с ринаткой, тем который "погудим", и даже грозно сказа что идет в власть с манькой "газовой облигачицей и еще парочкой политических трупов времен неолита. Странные дела.
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08.11.2021 11:56 Відповісти
Яценюк був крайнє роздратований із порівнянням його з кроликом. Він був впевнений, що то справа рук силовиків від Порошенка. Його це турбувало настільки, що допомагаючи Гройсману порадами не забув сказати, що зрадити, це скоріше передбачити
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08.11.2021 11:59 Відповісти
Путлер 73% быдло Украины заберет бесплатно...Лукашеску должен Путлеру 42 миллиарда и он простит Луке долг...а вы будете долджны Мавзолейному УРОДУ 500 лет..стадо баранов...
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08.11.2021 12:01 Відповісти
Как там ********** промычала...все кто угодно...лишь бы не Порошенко...
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08.11.2021 12:03 Відповісти
Напомню, Яценюк был премьером с 2014 по 2016 год. https://www.slovoidilo.ua/2020/11/05/infografika/ekonomika/eksport-ta-import-***************-********-2014-2020-rokax
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08.11.2021 12:12 Відповісти
73% стадо ...вам уже не надо в Трускавец...Зеля вас сдал Путлеру...
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08.11.2021 12:15 Відповісти
Украина начала импорт электроэнергии из РФ, - Порошенко
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08.11.2021 12:31 Відповісти
Нещодавно купив білоруську зубну пасту Silverdent. Дешева і непогана.
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08.11.2021 12:33 Відповісти
І що?
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08.11.2021 12:35 Відповісти
Треба відмовлятись від передового соросівського досвіду руйнування економіки і переймати відсталий досвід білоруської економіки. І медицини теж.
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08.11.2021 12:46 Відповісти
Я сподіваюсь, що це в тебе таке почуття гумору. Бо якщо ти всерйоз, то це не смішно.
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08.11.2021 18:42 Відповісти
А імпорт масла з Білорусі це гумор, чи серйозно?
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08.11.2021 21:44 Відповісти
Хз, я масло яготинське купую. Так а що гарного в білоруській економіці, що не може жити без кацапських подачок?
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09.11.2021 23:26 Відповісти
Без подачок МВФ експортує електрику в Україну з нашими 15-ма атомними реакторами. ВВП на душу удвічи більше, без руди, вугілля, газу, алюмінію, урану, морських портів.
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10.11.2021 01:24 Відповісти
Тоді чому середня зп в Україні і Білорусі однакова? Кудиидівається решта білоруського ввп? Я розумію, що дехто ******** надрочувати на бульбофюрера, проте це навіть тупіше, аніж кричати "рузгє мір пріді".

А щоб нам не імпортувати електрику- потрібно було у 2019 правильно голосувати. Наголосували? Їжте.
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10.11.2021 05:31 Відповісти
Зарплата з пенсіями там в півтора рази вища. При тому, що там соціалка, комуналка і нижчі ціни, не продали дитсадки, не скоротили медицину по завєтам Сороса і МВФ. Не варто камлать про рускій мір коли у власній хаті ліберастична совдепія, ще й з деіндустріалізацією.
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10.11.2021 11:53 Відповісти
Що ти несеш?))) Ну от що ти несеш?))) Набір штампів, лозунгів та прокацапських кліше)
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10.11.2021 12:46 Відповісти
А іще там нема єврейських олігархів. Контрольний. )
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10.11.2021 13:20 Відповісти
Тобто білоруси мають ідентичний нашому рівень життя, до того ж в них немає Коломойського із Зеленським? Враховуючи те, що основа їх ВВП- це навтопереробна промисловість та "білоруські хамон та креветки", то що маємо? Маємо сировинний придаток для расєї. Для расєї!!! Хочеш бути третьою рукою кацапа? Тобою лише ківу поправлятимуть.
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10.11.2021 15:02 Відповісти
Отож, переробна і виробнича основа, а не сировинна. Тільки сьогодні по місту проїхався, білоруська цукерня, білоруські ковбаси. В кого чернозем? Українець-автократ очевидно ліпше ніж еврейський охлократ. Зробив расєю собі сировинним придатком і ринком збуту, ніжно лоскочучи між вухами.
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10.11.2021 20:25 Відповісти
І медицина в Білорусі спрацювала з пандемією краще, без цифровізацій і лібералізацій.
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10.11.2021 13:24 Відповісти
І як медицина з ковідом спрацювала? Хто статистику веде? Ну ти смішний)
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10.11.2021 14:59 Відповісти
Ну немає там черги катафалків перед крематорями і кладовищами.
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10.11.2021 20:27 Відповісти
Тьху ти блін. Я тобі пишу відповіді, бо думав, що ти людина. А потім глянув, хто у тебе в підписниках і все стало на свої місця))) гарно ж кацапня нині маскується)
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10.11.2021 15:28 Відповісти
Ахто у мене в підписниках? Хтось підписався мене, розумного, читати. Я ж не проти.
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10.11.2021 20:12 Відповісти
Мабуть так було задумано ... на московії. Кого не упосвячували - ніхто не задовольняє. "Проффессор" засцяв. "Барига" виявився патріотом. Вже і "комік" не задовольняє. Не здають Україну, як від них вимагали. Бояться народу.
Московія хоче показати Україну невдалою, некомпетентною, нездатною до державотворення. А вона живе!
Україна й цей шантаж переможе. Слава Україні!
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08.11.2021 12:43 Відповісти
Здравствуйте, шалені порохоботы! Я снова к вам, и снова с обломом вашей то ли зрады, то ли перемоги.)) Чем ближе выборы, тем чаще будут начинать шевелиться разного рода политические трупы типа Яценюка, и выдавать на гора откровенный пропагандистский бред, как единственный способ напомнить о себе.
Ниже представлена инфографика импорта и экспорта электроэнергии Украиной в период 2014-2020 годов. Не питаю иллюзий раззомбировать вашего брата, но развенчивать откровенную пропагандистскую чушь, считаю своим долгом.
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08.11.2021 12:47 Відповісти
И что ты этим развенчал?
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08.11.2021 12:56 Відповісти
В бытность Яценюка премьер-министром электроэнергия покупалась в гигантских масштабах не то, что у сателита, а непосредственно у агрессора. А с 2016 года экспорт электричества из Беларуси практически не прекращался. Паузы были лишь на незначительный промежуток времени.

Хотел было сразу написать пояснение, зная свою целевую аудиторию, поленился. Но порохоботы неисправимы, даже немецкие.)))
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08.11.2021 13:06 Відповісти
Ты, Афоня, просто идиот. Электричество имеет не только напряжение, но и частоту.
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10.11.2021 13:06 Відповісти
30 років ...довгих років обдирання громадян України в електроенергетичні й галузі ...а відокремлену енергетичну систему -самоспроможну і не залежну зробить так ні хто і не захотів.
Вас народ як завжди цікавить лише одне -меленьке особисте щастя ... електроенергія на халяву ...ну дешева.. а в суті проблеми навіть ні хто і розбираться не хоче...
Тоді так народе гул в помічь і гуглим хто є власниками обленерго по всім областям України, далі гуглим хто є власником всіх ТЕС в Україні, далі гулим хто є власником всіх сонячних і вітрових електростанцій. О ... тепер пробуйте алалізувати Чому державна дещева електроенергія атомних станцій не виробляється або перепродується через декількох посередників...???
Ну що ні не зрозуміли??? От бл...хріново.. Ну тоді жалійтесь далі кричить "Петя святий".... "Яценюк присвяткуватий".... А все одно винні то ми всі... осбливо коли сиділи мовчки в кіці 90х початкі 2000х
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08.11.2021 12:47 Відповісти
Hellis@13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1457431889271209990 15 ч



1) снимают Коболева и ставят ручного Витренко
2) забирают у Нафтогаз деньги, предназначенные на закупку газа. Создают дефицит на отопительный период
3) отдают Коломойскому треть запасов.
Далее будет:
- бандерлоги? Вы хотите мерзнуть?
- нет!
- закупаем газ у России?
- Да!
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08.11.2021 12:47 Відповісти
Тільки дебіли не бачать ворога при владі.
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08.11.2021 12:54 Відповісти
иди нах, сначала стену дострой.
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08.11.2021 13:18 Відповісти
Кролеґ Сеня на каналах Ахметова розповіда\ про енергетику.
Ну зовсім не палиться Ахметовська посіпака.
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08.11.2021 13:29 Відповісти
"Кролега" з порожньою казною країну вів по війні

перестаньте болтать ерундой !

стыдно.....
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08.11.2021 13:41 Відповісти
Сеня! Украина в зеленом гавне, спасай нас от зебилья!
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08.11.2021 13:39 Відповісти
"Хуже не будет", "Поржьом", "Зробимо всіх разом", "зробимо ще разом", "прийде весна, а з нею Беня", "кінець епохи бідності", "бариги", "мародери"... Ну що, зелені барани 73%, зробили себе самі разом? Але це тільки початок, квіточки попереду.
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08.11.2021 13:54 Відповісти
Вот это зрада покупать эл энергию в Беларуси. Как будто при нем было по другому. А снабжать оккупированный Крым эл энергией почти два года это не зрада?
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08.11.2021 14:33 Відповісти
А что они НЕ РАЗВАЛИЛИ?!!!
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08.11.2021 14:53 Відповісти
еще на одну иглу сели, скоро лицом к деревне с дровами
ждем-с
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08.11.2021 17:51 Відповісти
ПОЗОРИЩЕ !!!!!!!!!!!!!!
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08.11.2021 22:52 Відповісти
"Котлеты отдельно, мухи отдельно"©
Насчёт ситуации с энергетикой Украины Сеня абсолютно прав. Но под его премьерством (равно как и под президентством Пороха) я сам почти-что дошёл до катастрофы. Такое не забывается и не прощается. А посему для Яйценюка у меня припасено:
«Пролунав "зойк волаючого в пустелі"©
і гострий сморід нафталіну»®
«Людоньки! Електоратці ріднесенькі! Я же ж ще ж не здох же! Я же ж живий же! А можна же ж уже ж балотуватися ж? Ну зовсім же ж ніякого життя нема - навіть на мать Терезу не бубнявиться - забувся, коли вже й гицав на ній, отак мені кортить у мандатоносці! Хоча б який мандат завалящий ... Чи що? Знову лізти у дупу і не смердіти? Та скільки ж можна же ж уже ж в тій же ж дупі сидіти ж? Я ж вам не гострик! (Йов! Вийшло, що тупеник).
Так он які ви мстиві - тільки-но й запам'ятали - що куля мені в лоб і матір мою @@@*!».
_____________________________________________________________________________________
@@@* - дієслово, що означає дію, здійснювану в процесі інтимної близькості, в одне нецензурне слово з ідеоматичного вислову тюрко-татарського походження.
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09.11.2021 05:42 Відповісти
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