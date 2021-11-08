Російські найманці під час обстрілу пошкодили розподільчий газопровід на Луганщині: без газопостачання залишилися 773 абоненти

У неділю, 7 листопада, російські найманці на Донбасі під час обстрілу пошкодили розподільчий газопровід високого тиску поблизу с. Нижнє, унаслідок чого виникла пожежа і 773 абоненти залишилися без газопостачання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба АТ "Луганськгаз" у фейсбук.

"7 листопада 2021 року близько 16 години під час обстрілу ворожими силами був пошкоджений розподільний газопровід високого тиску діаметром 100 мм поблизу с. Нижнє, що призвело до виникнення вогняного факела заввишки кілька метрів. Оперативне перекриття засувок дозволило ліквідувати вогненний стовп і уникнути масштабної пожежі", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що без газопостачання залишилися 773 абоненти - у с. Нижнє 445 та у с. Кримське 328.

"У цей час проводиться обстеження газопроводу і встановлюється ступінь його пошкодження", - зауважили у "Луганськгазі"

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