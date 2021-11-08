УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12848 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 235 8

Російські найманці під час обстрілу пошкодили розподільчий газопровід на Луганщині: без газопостачання залишилися 773 абоненти

Російські найманці під час обстрілу пошкодили розподільчий газопровід на Луганщині: без газопостачання залишилися 773 абоненти

У неділю, 7 листопада, російські найманці на Донбасі під час обстрілу пошкодили розподільчий газопровід високого тиску поблизу с. Нижнє, унаслідок чого виникла пожежа і 773 абоненти залишилися без газопостачання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба АТ "Луганськгаз" у фейсбук.

"7 листопада 2021 року близько 16 години під час обстрілу ворожими силами був пошкоджений розподільний газопровід високого тиску діаметром 100 мм поблизу с. Нижнє, що призвело до виникнення вогняного факела заввишки кілька метрів. Оперативне перекриття засувок дозволило ліквідувати вогненний стовп і уникнути масштабної пожежі", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що без газопостачання залишилися 773 абоненти - у с. Нижнє 445 та у с. Кримське 328.

"У цей час проводиться обстеження газопроводу і встановлюється ступінь його пошкодження", - зауважили у "Луганськгазі"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один український воїн загинув, ще двоє зазнали поранень в результаті обстрілів військ РФ на Донбасі. За добу ворог 14 разів відкривав вогонь, - штаб ООС

газ (10407) обстріл (28250) Луганська область (4874)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а є в Україні людина, яка відповість на лише два питання?
1 хто завдає Україні більше шкоди, рф і сепари чи ОП і банкова?
2 яка різниця між ними?
показати весь коментар
08.11.2021 11:38 Відповісти
Дебіле, а ти не пробував сам розібратися у цих питаннях?
показати весь коментар
08.11.2021 11:49 Відповісти
показати весь коментар
08.11.2021 11:38 Відповісти
для того ж "абоненти" й кликали найманців у 2014 -му,
щоб милуватися вогняним факелом у 2021 -му...
показати весь коментар
08.11.2021 11:40 Відповісти
это территория Украины или лугандонии? если лугандонии - пусть сами и ремонтируют...
показати весь коментар
08.11.2021 12:05 Відповісти
Если известно точное количество абонентов, то сам догадайся, кем контролируется эта территория.
показати весь коментар
08.11.2021 12:13 Відповісти
если даже это наша территория, спешить все равно не нужно, пусть местная сепарня наслаждается результатами рускава мира. если оккупировання, то и говорить не про что.
показати весь коментар
08.11.2021 12:20 Відповісти
Україна почне брати приклад з Ізраїлю? Чи ми терпіли?
показати весь коментар
08.11.2021 13:49 Відповісти
 
 