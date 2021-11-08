Комітет Ради заслухає ГУР Міноборони щодо ситуації на кордоні з РФ, - "слуга народу" Безугла
Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки на засіданні заслухає представників Головного управління розвідки Міністерства оборони щодо ситуації на кордонах України з Російською Федерацією.
Про це нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ГУР МОУ доповість на засіданні Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки про ситуацію на кордонах з РФ", - повідомила нардепка.
За словами Безуглої, вже сьогодні в Комітеті працюють з новим Міністром оборони Олексієм Рєзніковим щодо виконня Державного оборонного замовлення.
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