За добу в Києві від COVID-19 померло 47 осіб, виявлено 606 нових випадків захворювання, - Кличко. КАРТА

Минулої доби в Києві виявили 606 нових випадків захворювання на коронавірус (загалом 269 824), 47 людей померли.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбук, передає Цензор.НЕТ.

Так, захворіли 344 жінки віком від 18 до 94 років, 212 чоловіків віком від 18 до 89 років, 24 дівчинки від 15 днів до 17 років і 26 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.

Зафіксовано 47 летальних випадків від вірусу (загалом 6551): 26 жінок від 60 до 94 років, 21 чоловік від 50 до 85 років

За добу госпіталізували 118 хворих на коронавірус і 322 пацієнти з підозрою на COVID-19 та пневмоніями

Також повідомляється, що 174 людини подолали коронавірус (загалом 234 311)

Найбільше випадків захворювання виявили у таких районах: Оболонському (159), Дніпровському (104) та в Дарницькому (90).

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