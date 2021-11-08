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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Києві від COVID-19 померло 47 осіб, виявлено 606 нових випадків захворювання, - Кличко. КАРТА

Минулої доби в Києві виявили 606 нових випадків захворювання на коронавірус (загалом 269 824), 47 людей померли.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбук, передає Цензор.НЕТ.

Так, захворіли 344 жінки віком від 18 до 94 років, 212 чоловіків віком від 18 до 89 років, 24 дівчинки від 15 днів до 17 років і 26 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.

Зафіксовано 47 летальних випадків від вірусу (загалом 6551): 26 жінок від 60 до 94 років, 21 чоловік від 50 до 85 років

За добу госпіталізували 118 хворих на коронавірус і 322 пацієнти з підозрою на COVID-19 та пневмоніями

Також повідомляється, що 174 людини подолали коронавірус (загалом 234 311)

Найбільше випадків захворювання виявили у таких районах: Оболонському (159), Дніпровському (104) та в Дарницькому (90).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Епідзонування України: у Києві та 21 області "червоний" рівень із COVID-госпіталізації, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

За добу в Києві від COVID-19 померло 47 осіб, виявлено 606 нових випадків захворювання, - Кличко 01

Київ (19419) Кличко Віталій (3508) статистика (2247) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+2
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу 23 листопада заявив Київський міський голова Віталій Кличко.«За минулу в нашому місті виявили ще 1 212 хворих на коронавірус. Померли 20 людей."

23.11.2020

За добу 3 листопада у столиці зафіксували 856 нових випадків захворювання на коронавірус - це найбільша кількість хворих з початку пандемії.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко на брифінгу 4 листопадаПряма мова: "За минулу добу у Києві найбільша кількість хворих за весь час пандемії - 856 випадків. Померли 17 людей".
СЕРЕДА, 4 ЛИСТОПАДА 2020

Дивно - минулого року вакциновано 0% і помирало у двічі менше аніж у цьому році - у Києві вакциновано 57%
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08.11.2021 12:05
+2
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08.11.2021 12:37
+1
А сколько умерло от сердечно-сосудистых заболеваний ???
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08.11.2021 12:04
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А сколько умерло от сердечно-сосудистых заболеваний ???
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08.11.2021 12:04 Відповісти
А от сердечно-сосудистых заболеваний тоже есть вакцина, уменьшающая смертность?
Или нужно было спортом заниматься и вовремя к врачу ходить?
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08.11.2021 12:21 Відповісти
Хех. У нас общество стереотипов. Так и живем.
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08.11.2021 14:02 Відповісти
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу 23 листопада заявив Київський міський голова Віталій Кличко.«За минулу в нашому місті виявили ще 1 212 хворих на коронавірус. Померли 20 людей."

23.11.2020

За добу 3 листопада у столиці зафіксували 856 нових випадків захворювання на коронавірус - це найбільша кількість хворих з початку пандемії.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко на брифінгу 4 листопадаПряма мова: "За минулу добу у Києві найбільша кількість хворих за весь час пандемії - 856 випадків. Померли 17 людей".
СЕРЕДА, 4 ЛИСТОПАДА 2020

Дивно - минулого року вакциновано 0% і помирало у двічі менше аніж у цьому році - у Києві вакциновано 57%
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08.11.2021 12:05 Відповісти
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08.11.2021 12:37 Відповісти
И де ты летом был такой умный, когда олени тупили и мотали сопли на кулак?
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08.11.2021 12:51 Відповісти
Улавливаю, что ты кацап с логикой, описанной Оруэллом
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08.11.2021 12:59 Відповісти
По духу ты тем более кацап
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08.11.2021 13:21 Відповісти
 
 