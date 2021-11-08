За добу в Києві від COVID-19 померло 47 осіб, виявлено 606 нових випадків захворювання, - Кличко. КАРТА
Минулої доби в Києві виявили 606 нових випадків захворювання на коронавірус (загалом 269 824), 47 людей померли.
Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбук, передає Цензор.НЕТ.
Так, захворіли 344 жінки віком від 18 до 94 років, 212 чоловіків віком від 18 до 89 років, 24 дівчинки від 15 днів до 17 років і 26 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.
Зафіксовано 47 летальних випадків від вірусу (загалом 6551): 26 жінок від 60 до 94 років, 21 чоловік від 50 до 85 років
За добу госпіталізували 118 хворих на коронавірус і 322 пацієнти з підозрою на COVID-19 та пневмоніями
Також повідомляється, що 174 людини подолали коронавірус (загалом 234 311)
Найбільше випадків захворювання виявили у таких районах: Оболонському (159), Дніпровському (104) та в Дарницькому (90).
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Или нужно было спортом заниматься и вовремя к врачу ходить?
23.11.2020
За добу 3 листопада у столиці зафіксували 856 нових випадків захворювання на коронавірус - це найбільша кількість хворих з початку пандемії.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко на брифінгу 4 листопадаПряма мова: "За минулу добу у Києві найбільша кількість хворих за весь час пандемії - 856 випадків. Померли 17 людей".
СЕРЕДА, 4 ЛИСТОПАДА 2020
Дивно - минулого року вакциновано 0% і помирало у двічі менше аніж у цьому році - у Києві вакциновано 57%