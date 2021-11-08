Білоруська влада домагається ескалації конфлікту з мігрантами на кордоні. Це може призвести до смертельних наслідків, - МЗС Польщі
Ситуація з напливом мігрантів і сьогоднішньою колоною з сотень нелегалів, які прямують на кордон з Польщею, свідчить про те, що Білорусь домагається ескалаці, аж до смертельних випадків.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Сьогодні на кордоні вже сталася велика провокація.
"Схоже, буде спроба насильницького переходу кордону", - цитує Вавжика "Польське радіо".
Він підкреслив, що польська сторона готова до такого сценарію. У той же час, на його думку, "білоруська влада домагається ескалації конфлікту, яка призведе як мінімум до загибелі з однієї зі сторін".
"Найгірше те, що на іншій стороні позиція стає все більш жорсткою. Немає розуміння того, що відбувається по той бік. Є тільки віра в те, що вони нібито відбивають якийсь уявний напад", - додав Вавжик.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Білорусі вранці 8 листопада до кордону з Польщею висунулася величезна колона мігрантів, сотні людей рухаються до пункту пропуску "Брузги".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
оні вслєд за бєженцамі в Сувалкскій корідор наступать будут...
https://twitter.com/jr_observer/status/1456536057139372044 5 ****.
Критичне мислення - це досить енергоємна річ: організм в нормі шукає шляхи економити, тому якщо не докладати зусиль свідомо - воно вимикається, не працює постійно. Це як здоровий спосіб життя, з щоденними пробіжками та тренажерами - це добре, але явно не норма!..
...Нижчий рівень свідомості - емоції замість логіки, рефлекс на зовнішній подразник (крик, істерика, "зрада"). Більш того, це петля зворотнього зв'язку з підсиленням, що добре працювала в часи полювання на мамонтів, а зараз нам на шкоду. Щоб з неї вирватись, знову ж, потрібне свідоме зусилля. Емоціонали ж не аналізують ту зраду: що можна зробити, як протидіяти тощо. Вони її просто транслюють далі разом з чужим готовим рішенням.
Я давно якось читав, що психопатів (тобто людей з психічними патологіями) серед нас близько третини (оцінка США). Просто більшість відносно безпечні для суспільства... поки діють правоохоронні органи.
******* життя надає перевагу соціопатам - людям, що (майже) не відчувають емоцій. Вони такі краще маніпулюють іншими, менше мають стресів, зрештою, живуть здоровіше в фізичному сенсі. Це є зворотня сторона прискореного темпу життя та збільшення кількості соціальних контактів...
поки що мусять "дотримуватись європейських норм гуманізму і політкоректності" за вказівкою Брюселя...
Там брати по-вєрє
та султан Кадиров..
Conflict News
@Conflicts
VIDEO: Polish Ministry of National Defence shares footage of a large group of refugees who are being reportedly forced across the border from Belarus.
Язык оригинала: английский, переведено с помощью
ВИДЕО: Министерство национальной обороны Польши публикует кадры большой группы беженцев, которых, как сообщается, вытесняют через границу из Беларуси.
https://twitter.com/i/status/1457649860912484354
Кроме того, московскому фюреру очень важно понять: Насколько Европа (Польша в частности) готова к прямым действиям, помимо выражения "глубокой озабоченности". И если на границе Польши и Беларуси начнется реальный военный замес с кровью, кто заметит юридическое присоединение Донбаса к РФ?
Ну и конечно, сразу будет введено ЧП по всей стране, что позволит окончательно расправиться с остатками несогласных.
Что тут непонятно министру иностранных дел Польши?
- стрелять или не стрелять? - вот в чем вопрос..
А т.к. беларусские погранцы идут плотно с потоком беженцев, то это "стрелять" может задеть и их. А они, возможно, только этого и ждут.
Понимает ли это Польша? Готова ли она к такому сценарию? Готова ли Польша начать военный конфликт с белорусскими пограничниками?
Тут я пасс. Я же не Польша и не Нострадамус. Посмотрим.
2. Заминировать можно поля, а КПП то не заминируешь.
Вова...донбас доя кацапшини це мусор.. який потрібен тільки для того щоб бути м'ясом ..
І донбас ні коли не приймуть в кацапшину бо тоді кацапшина стане з усіх боків агресором і їй прийдеться вести войну проти України напряму і признати що вона окупант донбасу і криму. або.. або припинити всі військові дії на добасі... і цим втратити самий головний козир щоб давити на Україну...)))) а це кацапшина не хоче втрачати.))))
Тому ...лиднири ні коли не будуть прийняті кацапшино.. бо це розходний матеріал...який використовують поки він є або потрібен...
- Бабы еще нарожают для своих! - а то вообще чужие..
Мусульмани свою релігію вище ставлять за національність...Російські мусульмани могли б допомогти цим біженцям- єдиновірцям, прилаштувавши на Росії
Скажені собаки вимагають щоб їх вважали за здорових ..))Але поляки це вам не чиченці .. які просто насрали на свій дух і свободу і терпялять свого жадного мулу. Біларусь-Лука.. отримає по мордяці ....
Стороны конфликта Польша и Белорусь.
и гонит под пули
- вот увидишь..
- отпишись потом