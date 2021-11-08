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На Рівненщині не щепленим проти поліомієліту дітям заборонять відвідувати школи та дитсадки

На Рівненщині не щепленим проти поліомієліту дітям заборонять відвідувати школи та дитсадки

На Рівненщині не щеплених від поліомієліту дітей не пускатимуть до шкіл та дитсадків.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням УНІАН, головний санітарний лікар Рівненської області Роман Сафонов підписав розпорядження, яким передбачено заборону на відвідування шкіл дітьми, котрі не отримали щеплення від поліомієліту.

Крім того, розпорядженням передбачено виключення не щеплених проти поліомієліту дітей з дитячих садочків.

"Ситуація загострюється. Ми вже маємо півтора десятка дітей, які мають цей вірус і є носіями. На щастя, ця категорія дітей практично вся отримала щеплення, і ми впевнені, що страшних симптомів у них не буде. Водночас значна частина дітей не захищена від цієї хвороби. Це ненормальна ситуація. Батьки ще не усвідомили, що це дуже серйозно. І це надовго. Тому зараз потрібно розв'язувати цю проблему", - заявив Сафонов.

Як повідомлялося, на Рівненщині у багатодітній родині, яка мешкає в селі Велика Омеляна, 6 жовтня підтвердили параліч внаслідок поліомієліту у 1,5-річної дитини. Пізніше стало відомо, що в родині, де поліомієліт паралізував немовля, захворіли ще шестеро дітей. Батьки дітей належать до протестантів, тому відмовилися від усіх обов'язкових щеплень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спалах поліомієліту в Україні: Поліовірус підтвердили ще в одній області, - Кузін

29 жовтня заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що на 1 жовтня в Україні рівень охоплення трьома дозами щеплень від поліомієліту дітей до року становить лише 59,7%.

Поліомієліт - інфекційна хвороба, яка вражає нервову систему. Кожен із 200, хто перехворів, залишається паралізованим на все життя. Найбільш уразливими є діти до 5 років. Тому перше щеплення діти отримують у перші місяці життя.

Поліовірус поширюється від людини до людини через фекалії та слину, найчастіше - через брудні руки, інфіковану їжу та воду.

Востаннє в Україні фіксували захворювання на поліомієліт у 2015 році.

хвороба (303) вакцина (4419) дитячий садок (361) щеплення (174) школа (2204) Рівненська область (1171)


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Топ коментарі
+10
А это абсолютно правильное решение. Во всем цивилизованном мире это обязательная прививка.
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08.11.2021 12:16
+4
для этого 30 лет нужно было? лучше бы сажали тех, кто льет в уши людям антиваксерное враньё
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08.11.2021 12:20
+3
Забавно... живая вакцина ОПВ как раз и обеспечивает наличие вируса в организме.
И возможность распространения, а при мутациях - и заболевания.

Выходит, они так пытаются спасти невакцинированных от заразы,
но при том заодно обеспечить и побольше заразы, чтоб у них стало меньше шансов спастись.

Но все равно, полио не даст такого охвата заболеванием, как ни прививай - мутации не часты.
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08.11.2021 12:49
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А это абсолютно правильное решение. Во всем цивилизованном мире это обязательная прививка.
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08.11.2021 12:16 Відповісти
"Абсолютно правильное решение" в Ровно. А вся остальная Украина?
Центральная власть, как обычно, отморозилась. "Антивакцинаторов" очень не маленькое количество. А это избиратели. Зачем же их злить? Рейтинги и так не фонтан ...
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08.11.2021 12:58 Відповісти
немає такого міста "ровно", є Рівне, кацапською Ривнэ, власні назви не перекладаються, а кацапським правописом тільки підтертись можна і то не дуже годиться бо, в руках розлізеться.
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08.11.2021 16:08 Відповісти
Понял тебя. Вспоминается новость про "мову". Кто там кого за "мову" ножичком в сердце?
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08.11.2021 16:15 Відповісти
ну тобі можна спробувати, наприклад, биткою щелепу підрівняти, а не вийде, то як вийде, так і буде, можна й добити.
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08.11.2021 21:11 Відповісти
С какой целью ты доказываешь российский нарратив, что в Украине за рус. язык убивают? Тебе за это платят? Наши ОПЗЖшники или запоребриковые?
Твои кураторы должны быть довольны. Ты подтверждаешь российскую пропаганду на 100%. Соловьев и Захарова тебя еще не цитируют?
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09.11.2021 09:14 Відповісти
для этого 30 лет нужно было? лучше бы сажали тех, кто льет в уши людям антиваксерное враньё
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08.11.2021 12:20 Відповісти
странно, что раньше разрешалось.
Чем только люди думали...
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08.11.2021 12:25 Відповісти
А раньше антиваксеры угрожали заведующим судами и орали о свих конституционных правах. Про свои обязанности заботиться о здоровье своих детей они забыли.
П.С. Сверху фото, где дети антиваксеров радуются природному иммунитету, полученному естественным путем.
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08.11.2021 12:33 Відповісти
Почитайте про SV40
В своё время тоже спешили весь мир вакцинировать...
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08.11.2021 14:29 Відповісти
Я давным-давно о нем читал и не раз. Ничего страшного там нет.
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08.11.2021 14:37 Відповісти
Непривитые являются разносчиками?
2030г. - нечипованых детей будут исключать из школы и детских дошкольных учреждений.
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08.11.2021 12:44 Відповісти
Долбоящер, это сделано для того, чтобы такие как ты утырки не калечили детей.
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08.11.2021 12:47 Відповісти
Если мозгов нет, они должны вымереть!
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08.11.2021 12:51 Відповісти
В статье написано - 15 заболело почти все привитые
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08.11.2021 12:50 Відповісти
В статье написано, что из-за того, что они были привиты, они не станут инвалидами.

Да, тут в статье еще про таких как вы умственных инвалидов есть абзац.

Как сообщалось, в Ривненской области в многодетной семье, которая живет в селе Большая Омеляна, 6 октября подтвердили паралич в результате полиомиелита у 1,5-летнего ребенка. Позже стало известно, что в семье, где полиомиелит парализовал младенца, заболели еще шестеро детей. Родители детей относятся к протестантам, поэтому отказались от всех обязательных прививок.
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08.11.2021 13:01 Відповісти
Там не написано, шо вони захворіли, вони є носіями. Але на ВАПП за певних умов можуть захворіти і щеплені ОПВ.

Плюс: Второй недостаток ОПВ заключается в том, что в очень редких случаях вакцинный вирус может генетически измениться и начать циркулировать среди населения. Подобные вирусы известны как циркулирующие полиовирусы вакцинного происхождения (цПВВП). Для того чтобы устранить любой риск развития полиомиелита, вызванного полиовирусами вакцинного происхождения, с апреля 2016 г. во всем мире начнется поэтапное выведение из использования ОПВ. (С)
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08.11.2021 13:19 Відповісти
Забавно... живая вакцина ОПВ как раз и обеспечивает наличие вируса в организме.
И возможность распространения, а при мутациях - и заболевания.

Выходит, они так пытаются спасти невакцинированных от заразы,
но при том заодно обеспечить и побольше заразы, чтоб у них стало меньше шансов спастись.

Но все равно, полио не даст такого охвата заболеванием, как ни прививай - мутации не часты.
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08.11.2021 12:49 Відповісти
Але в Штатах з 2000-го чомусь використовують тіки ІПВ.
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08.11.2021 13:09 Відповісти
ага. А мы какой по номеру штат США? не? Ну тогда заражайтесь через ОПВ и все будет хорошо.
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08.11.2021 13:24 Відповісти
... как ни прививай - мутации не часты...

ХЗ, не дарма ж від неї відмовляються.
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08.11.2021 13:34 Відповісти
Може, набагато частіше, ніж ми вважаємо.
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08.11.2021 13:38 Відповісти
не проблема вообще
«бабы еще нарожают»(с)
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08.11.2021 14:10 Відповісти
Так наши антиваксеры могут дразнить жителей США, называя их "уколотыми". Некоторые это будут делать прихрамывая на усохшей ножке. А кое-кто даже хромать не сможет...
Как думаешь, смешно получится?
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08.11.2021 14:43 Відповісти
Почему только в Ровенской области, это ограничение должно действовать по всей Украине, или будем ждать на авось где еще аукнется.
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08.11.2021 12:55 Відповісти
Мы попросили предоставить данные из таких важных учреждений, как
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Американский центр борьбы с болезнями (CDC) или ей немецкий аналог - Институт Роберта Коха (RKI) в Берлине. Например, летом 2005 года мы связались с RKI и запросили следующую информацию:
1. Просьба назвать исследования, которые бесспорно доказывают существование вирусов атипичной пневмонии, гепатита С, лихорадки Эбола, оспы и полиомиелита и возбудителя коровьего бешенства (полное очищение, выделение и определение биохимических свойств плюс электронные микрофотографии).
2. Назовите, пожалуйста, исследования, которые неоспоримо показывают, что вирусы вызывают вышеуказанные заболевания (а также, что другие факторы, такие как недоедание, токсины и т.д., по крайней мере, совместно определяют ход заболевания).
3. Назовите, пожалуйста, по крайней мере, два исследования, которые неоспоримо доказывают, что прививки являются эффективными и активными.
К сожалению, на сегодняшний день у нас нет (несмотря на неоднократные запросы) ответов ни на один из этих простых вопросов. Читатели могут задаться вопросом, как можно постоянно утверждать, что тот или иной вирус существует и может вызвать болезни через заражение? Важным аспектом в этом контексте является то, что некоторое время назад господствующая вирусная наука оставила путь прямого наблюдения за природой и решила вместо этого пойти так называемым косвенным
«доказательством» с такими процедурами, как тесты на антитела и ПЦР.
ИЩИТЕ НОРМАЛЬНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ. Не пользуйтесь медийной лживой пропагандой.
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08.11.2021 13:15 Відповісти
неверно, процент заболеваемости давно уже меньше,
и большей частью это вакциноассоциированные,
то есть от того же вируса из вакцины, мутировавшего
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08.11.2021 13:25 Відповісти
у нас тоже постепенно собираются отменять живую вакцину
ее проблемы давно и очень хорошо известны
но пока идет так как идет, кто-то ею заразится после мутаций,
кто-то станет инвалидом - это нельзя поменять сразу

главное - что за это время почти не стало дикого вируса,
это было гораздо большей угрозой, а вакцинный вирус -
победить проще, когда-никогда ту вакцину ж заменят.
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08.11.2021 14:09 Відповісти
напомню - живая ОПВ вакцина от полиомиелита -
это и есть живой вирус полиомиелита, ни больше ни меньше
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08.11.2021 16:52 Відповісти
сомневаться в короне тупо
гриппы каждый год ходят
еще один, но злее - не новость
вот если б не было никакого за год
это да
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08.11.2021 23:09 Відповісти
Всі ми отримали щеплення від поліо і не захворіли, і не отримали жодних побічок, так що не треба У групі ризику саме невакциновані діти
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08.11.2021 13:40 Відповісти
Какое поле действий ещё не изучено...
Сколько ещё есть болезней ,которые помогут управлять стадом людей.
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08.11.2021 13:25 Відповісти
Справедливе рішення, тільки запізно для деяких дітей
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08.11.2021 13:43 Відповісти
Решение верное..вакцина проверена, вирус не мутирует каждые 3 месяца, человек получает устойчивый иммунитет....
религиозные мракобесы идут нахер ...
это не коронобесие где людей загнали в пионерлагерь 731
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08.11.2021 23:17 Відповісти
 
 