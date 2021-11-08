На Рівненщині не щепленим проти поліомієліту дітям заборонять відвідувати школи та дитсадки

На Рівненщині не щеплених від поліомієліту дітей не пускатимуть до шкіл та дитсадків.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням УНІАН, головний санітарний лікар Рівненської області Роман Сафонов підписав розпорядження, яким передбачено заборону на відвідування шкіл дітьми, котрі не отримали щеплення від поліомієліту.

Крім того, розпорядженням передбачено виключення не щеплених проти поліомієліту дітей з дитячих садочків.

"Ситуація загострюється. Ми вже маємо півтора десятка дітей, які мають цей вірус і є носіями. На щастя, ця категорія дітей практично вся отримала щеплення, і ми впевнені, що страшних симптомів у них не буде. Водночас значна частина дітей не захищена від цієї хвороби. Це ненормальна ситуація. Батьки ще не усвідомили, що це дуже серйозно. І це надовго. Тому зараз потрібно розв'язувати цю проблему", - заявив Сафонов.

Як повідомлялося, на Рівненщині у багатодітній родині, яка мешкає в селі Велика Омеляна, 6 жовтня підтвердили параліч внаслідок поліомієліту у 1,5-річної дитини. Пізніше стало відомо, що в родині, де поліомієліт паралізував немовля, захворіли ще шестеро дітей. Батьки дітей належать до протестантів, тому відмовилися від усіх обов'язкових щеплень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спалах поліомієліту в Україні: Поліовірус підтвердили ще в одній області, - Кузін

29 жовтня заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що на 1 жовтня в Україні рівень охоплення трьома дозами щеплень від поліомієліту дітей до року становить лише 59,7%.

Поліомієліт - інфекційна хвороба, яка вражає нервову систему. Кожен із 200, хто перехворів, залишається паралізованим на все життя. Найбільш уразливими є діти до 5 років. Тому перше щеплення діти отримують у перші місяці життя.

Поліовірус поширюється від людини до людини через фекалії та слину, найчастіше - через брудні руки, інфіковану їжу та воду.

Востаннє в Україні фіксували захворювання на поліомієліт у 2015 році.