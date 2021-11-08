На Рівненщині не щепленим проти поліомієліту дітям заборонять відвідувати школи та дитсадки
На Рівненщині не щеплених від поліомієліту дітей не пускатимуть до шкіл та дитсадків.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням УНІАН, головний санітарний лікар Рівненської області Роман Сафонов підписав розпорядження, яким передбачено заборону на відвідування шкіл дітьми, котрі не отримали щеплення від поліомієліту.
Крім того, розпорядженням передбачено виключення не щеплених проти поліомієліту дітей з дитячих садочків.
"Ситуація загострюється. Ми вже маємо півтора десятка дітей, які мають цей вірус і є носіями. На щастя, ця категорія дітей практично вся отримала щеплення, і ми впевнені, що страшних симптомів у них не буде. Водночас значна частина дітей не захищена від цієї хвороби. Це ненормальна ситуація. Батьки ще не усвідомили, що це дуже серйозно. І це надовго. Тому зараз потрібно розв'язувати цю проблему", - заявив Сафонов.
Як повідомлялося, на Рівненщині у багатодітній родині, яка мешкає в селі Велика Омеляна, 6 жовтня підтвердили параліч внаслідок поліомієліту у 1,5-річної дитини. Пізніше стало відомо, що в родині, де поліомієліт паралізував немовля, захворіли ще шестеро дітей. Батьки дітей належать до протестантів, тому відмовилися від усіх обов'язкових щеплень.
29 жовтня заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що на 1 жовтня в Україні рівень охоплення трьома дозами щеплень від поліомієліту дітей до року становить лише 59,7%.
Поліомієліт - інфекційна хвороба, яка вражає нервову систему. Кожен із 200, хто перехворів, залишається паралізованим на все життя. Найбільш уразливими є діти до 5 років. Тому перше щеплення діти отримують у перші місяці життя.
Поліовірус поширюється від людини до людини через фекалії та слину, найчастіше - через брудні руки, інфіковану їжу та воду.
Востаннє в Україні фіксували захворювання на поліомієліт у 2015 році.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Центральная власть, как обычно, отморозилась. "Антивакцинаторов" очень не маленькое количество. А это избиратели. Зачем же их злить? Рейтинги и так не фонтан ...
Твои кураторы должны быть довольны. Ты подтверждаешь российскую пропаганду на 100%. Соловьев и Захарова тебя еще не цитируют?
Чем только люди думали...
П.С. Сверху фото, где дети антиваксеров радуются природному иммунитету, полученному естественным путем.
В своё время тоже спешили весь мир вакцинировать...
2030г. - нечипованых детей будут исключать из школы и детских дошкольных учреждений.
Да, тут в статье еще про таких как вы умственных инвалидов есть абзац.
Как сообщалось, в Ривненской области в многодетной семье, которая живет в селе Большая Омеляна, 6 октября подтвердили паралич в результате полиомиелита у 1,5-летнего ребенка. Позже стало известно, что в семье, где полиомиелит парализовал младенца, заболели еще шестеро детей. Родители детей относятся к протестантам, поэтому отказались от всех обязательных прививок.
Плюс: Второй недостаток ОПВ заключается в том, что в очень редких случаях вакцинный вирус может генетически измениться и начать циркулировать среди населения. Подобные вирусы известны как циркулирующие полиовирусы вакцинного происхождения (цПВВП). Для того чтобы устранить любой риск развития полиомиелита, вызванного полиовирусами вакцинного происхождения, с апреля 2016 г. во всем мире начнется поэтапное выведение из использования ОПВ. (С)
И возможность распространения, а при мутациях - и заболевания.
Выходит, они так пытаются спасти невакцинированных от заразы,
но при том заодно обеспечить и побольше заразы, чтоб у них стало меньше шансов спастись.
Но все равно, полио не даст такого охвата заболеванием, как ни прививай - мутации не часты.
ХЗ, не дарма ж від неї відмовляються.
«бабы еще нарожают»(с)
Как думаешь, смешно получится?
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Американский центр борьбы с болезнями (CDC) или ей немецкий аналог - Институт Роберта Коха (RKI) в Берлине. Например, летом 2005 года мы связались с RKI и запросили следующую информацию:
1. Просьба назвать исследования, которые бесспорно доказывают существование вирусов атипичной пневмонии, гепатита С, лихорадки Эбола, оспы и полиомиелита и возбудителя коровьего бешенства (полное очищение, выделение и определение биохимических свойств плюс электронные микрофотографии).
2. Назовите, пожалуйста, исследования, которые неоспоримо показывают, что вирусы вызывают вышеуказанные заболевания (а также, что другие факторы, такие как недоедание, токсины и т.д., по крайней мере, совместно определяют ход заболевания).
3. Назовите, пожалуйста, по крайней мере, два исследования, которые неоспоримо доказывают, что прививки являются эффективными и активными.
К сожалению, на сегодняшний день у нас нет (несмотря на неоднократные запросы) ответов ни на один из этих простых вопросов. Читатели могут задаться вопросом, как можно постоянно утверждать, что тот или иной вирус существует и может вызвать болезни через заражение? Важным аспектом в этом контексте является то, что некоторое время назад господствующая вирусная наука оставила путь прямого наблюдения за природой и решила вместо этого пойти так называемым косвенным
«доказательством» с такими процедурами, как тесты на антитела и ПЦР.
ИЩИТЕ НОРМАЛЬНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ. Не пользуйтесь медийной лживой пропагандой.
и большей частью это вакциноассоциированные,
то есть от того же вируса из вакцины, мутировавшего
ее проблемы давно и очень хорошо известны
но пока идет так как идет, кто-то ею заразится после мутаций,
кто-то станет инвалидом - это нельзя поменять сразу
главное - что за это время почти не стало дикого вируса,
это было гораздо большей угрозой, а вакцинный вирус -
победить проще, когда-никогда ту вакцину ж заменят.
это и есть живой вирус полиомиелита, ни больше ни меньше
гриппы каждый год ходят
еще один, но злее - не новость
вот если б не было никакого за год
это да
Сколько ещё есть болезней ,которые помогут управлять стадом людей.
религиозные мракобесы идут нахер ...
это не коронобесие где людей загнали в пионерлагерь 731