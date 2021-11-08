На кордоні з Білоруссю оголошено стан бойової готовності, чергують понад 12 тис. військових, - міністр оборони Польщі Блащак

Міністерство оборони Польщі оголосило стан бойової готовності на кордоні з Білоруссю.

Про це у Twitter повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, інформує Цензор.НЕТ.

"На кордоні чергують понад 12 тисяч солдатів. Ми підняли стан бойової готовності. Разом зі службами Міністерства внутрішніх справ та адміністрації ми готові захищати польський кордон", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Білорусі вранці 8 листопада до кордону з Польщею висунулася величезна колона мігрантів, сотні людей рухаються до пункту пропуску "Брузги".

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