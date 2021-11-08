Скажена білка покусала двох людей у центральному парку Чернівців: декілька вулиць на карантині
У Чернівцях білка з парку імені Шевченка вкусила двох людей, в неї виявили сказ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба міської ради.
"У білки, яка напередодні покусала двох людей, виявили сказ. Через цей випадок на вулицю Першотравневу та провулок Топорівський накладають карантинні обмеження. Також зоною ризику є вулиця Садова та парк культури й відпочинку імені Шевченка", - йдеться у повідомленні.
Через карантин будуть здійснювати такі заходи:
- обстеження та щеплення тварин з прилеглих вулиць, аби ліквідувати вогнище сказу;
- проведуть вимушену дезінфекцію в районі вилову та перетримки білки (кінний двір);
"Щодо білки, то тварина померла, а потерпілі проходять курс імунізації проти сказу", - повідомили у міськраді.
Топ коментарі
+7 Envoy
показати весь коментар08.11.2021 13:05
+7 ahuhu
показати весь коментар08.11.2021 13:14
+6 Максим Максимович #492073
показати весь коментар08.11.2021 13:08
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Людям - одужання. Хочеться сподіватися, що всі необхідні препарати були зразу на місці, а не так, як наш дописувач, якого вкусив кажан, мусив шукати.