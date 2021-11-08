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Скажена білка покусала двох людей у центральному парку Чернівців: декілька вулиць на карантині

Скажена білка покусала двох людей у центральному парку Чернівців: декілька вулиць на карантині

У Чернівцях білка з парку імені Шевченка вкусила двох людей, в неї виявили сказ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба міської ради.

"У білки, яка напередодні покусала двох людей, виявили сказ. Через цей випадок на вулицю Першотравневу та провулок Топорівський накладають карантинні обмеження. Також зоною ризику є вулиця Садова та парк культури й відпочинку імені Шевченка", - йдеться у повідомленні.

Через карантин будуть здійснювати такі заходи:

  • обстеження та щеплення тварин з прилеглих вулиць, аби ліквідувати вогнище сказу;
  • проведуть вимушену дезінфекцію в районі вилову та перетримки білки (кінний двір);

"Щодо білки, то тварина померла, а потерпілі проходять курс імунізації проти сказу", - повідомили у міськраді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США з 14 липня забороняють ввезення собак з України та ще 112 країн світу через загрозу сказу

сказ (19) тварини (459) Чернівці (561)


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Топ коментарі
+7
Белка нормальная . Антивакцинаторов надо принудительно прививать .
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08.11.2021 13:05
+7
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08.11.2021 13:14
+6
Довела ЗЕлена влада білочку...
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08.11.2021 13:08
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Белка нормальная . Антивакцинаторов надо принудительно прививать .
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08.11.2021 13:05 Відповісти
ещё раз доказаваете неадекватность ужаленых
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08.11.2021 16:46 Відповісти
Родственница Арахмундии.......
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08.11.2021 13:08 Відповісти
Довела ЗЕлена влада білочку...
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08.11.2021 13:08 Відповісти
У белки уже и так диагноз в названии, зачем трогать дикое животное?
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08.11.2021 13:09 Відповісти
родня кормила .
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08.11.2021 13:10 Відповісти
Та ніхто їх не чіпає, швидше вони до людей йдуть, багато цього року білочок, їжачків йде до людей. Особливо прикольно коли вона дорогу переходить біля парку, і так пробка, а тут сотні машин чекають доки білка перейде.
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08.11.2021 13:49 Відповісти
Вона часом не зеленого кольору?
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08.11.2021 13:09 Відповісти
Покусані, мабуть так.
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08.11.2021 13:10 Відповісти
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08.11.2021 13:14 Відповісти
Белка покусала ... Новенькое .
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08.11.2021 13:12 Відповісти
верещучка наведалась в родные края
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08.11.2021 13:13 Відповісти
Ну ну, вона не звідци.
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08.11.2021 13:50 Відповісти
Плять, кто выпустил Зеленского в парк Черновцов?
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08.11.2021 13:23 Відповісти
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08.11.2021 13:35 Відповісти
цікаво, звідки білка могла взяти сказ у місті? напевно від блохастиків
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08.11.2021 13:56 Відповісти
Від лисів, на околицях у нас ліси підступають, лисів багато, а вони майже всі зі сказом.
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08.11.2021 14:05 Відповісти
так, про лисів знаю, але ж тут центр міста!
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08.11.2021 14:06 Відповісти
Ну це для нас центр, а от нагорі Горіхівської чи Степового вже лиси бігають і курей крадуть, там приблизно кілометрів 5-6, десь з псом зачепились, десь білку зустріли і маємо.
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08.11.2021 14:08 Відповісти
Білочка, бідненька, чого ти захворіла ? Жаль.

Людям - одужання. Хочеться сподіватися, що всі необхідні препарати були зразу на місці, а не так, як наш дописувач, якого вкусив кажан, мусив шукати.
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08.11.2021 14:17 Відповісти
Белочке полубому кирдык, если это бешенство. Для того и оцепили район, чтобы найти ее тушку.
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08.11.2021 15:48 Відповісти
 
 