Скажена білка покусала двох людей у центральному парку Чернівців: декілька вулиць на карантині

У Чернівцях білка з парку імені Шевченка вкусила двох людей, в неї виявили сказ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба міської ради.

"У білки, яка напередодні покусала двох людей, виявили сказ. Через цей випадок на вулицю Першотравневу та провулок Топорівський накладають карантинні обмеження. Також зоною ризику є вулиця Садова та парк культури й відпочинку імені Шевченка", - йдеться у повідомленні.

Через карантин будуть здійснювати такі заходи:

обстеження та щеплення тварин з прилеглих вулиць, аби ліквідувати вогнище сказу;

проведуть вимушену дезінфекцію в районі вилову та перетримки білки (кінний двір);

"Щодо білки, то тварина померла, а потерпілі проходять курс імунізації проти сказу", - повідомили у міськраді.

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