COVID-сертифікат може бути сформований на 15-й день після встановлення діагнозу COVID-19, - постанова
COVID-сертифікат може бути сформований на 15-й день після встановлення діагнозу COVID-19 протягом 105 днів.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Це закріплено змінами до порядку формування та використання COVID-сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19, а також негативний результат тестування чи одужання особи від цього захворювання.
Ухвалені зміни, зокрема, передбачають, що COVID-сертифікат може бути сформований не більше ніж двічі за один календарний рік (за наявності технічної можливості обліку сформованих COVID-сертифікатів).
Як повідомлялося, за останні чотири дні жовтня українці згенерували 1 млн COVID-сертифікатів у застосунку "Дія", їхня загальна кількість уже сягнула 5 млн і продовжує зростати.
Раніше уряд спростив отримання COVID-сертифікатів у "Дії": тепер для цього не потрібен електронний підпис, зокрема і "Дія.Підпис", для якого потрібне було підтвердження особи за допомогою Photo ID.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Здесь вам нужна другая вакцина.
бажаючих ширнути собі 441-шу дозу бустерної вакцини не стане меньше, за умови закінчення дії
довідки, що ти дебілсертифікату допуску у громадські місьця.
особливо з такими керувальниками у ВОЗ та МОЗ.
Боюсь что в один прекрасный день перед, весной 2022г., Ляшко вспомнит об этом, и все вакцинированные голубых кровей, дружно постановой Ляшко, превратятся в ТЫКВУ и все по новой - "Мы все умрем!!!"
МЕТА ТА ЦІЛІ ВПРОВАДЖЕННЯ ВАКЦИНИ ВІД КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ COVID-19
"Основним завданням Дорожньої карти є охоплення вакцинацією проти коронавірусної хвороби COVID-19 не менше https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v3018282-20?find=1&text=50+%25#w1_10 50 % населення України"
Дорожня карта https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v3018282-20#Text
доречі там багато цікавого наприклад
Станом на момент підготовки Дорожньої карти розробниками кандидатів у вакцини, які включено до переліку ВООЗ для застосування в надзвичайних ситуаціях, було оприлюднено наступну попередню інформацію про ефективність вакцин (таблиця 6):
Таблиця 6. Попередня інформація про ефективність вакцин проти коронавірусної хвороби COVID-19
Виробник(и)
Тип (назва)
Попередня ефективність -15
Pfizer/BioNTech + Fosun Pharma
КОМІРНАТІ/COMIRNATY
95% -16
Moderna + National Institute of Allergy and Infectious diseases (NIAID)
mRNA-1273
94,1% -17
AstraZeneca + University of Oxford
ChAdOx1-S - (AZD1222, Covishield, Vaxzevria)
76% -18
Janssen Pharmaceutical
Ad26.COV2.S
66,9% -19
Sinovac Research and Development Co., Ltd
Inactivated SARS-CoV-2 vaccine (Vero cell), CoronaVac
51 - 83,5% -20
Sinopharm + China National Biotec Group Co + Beijing Institute of Biological Products
Inactivated SARS-CoV-2 vaccine (Vero cell), BBIBP-CorV
79% -21
Нічого не розумію: який сертифікат формується на 15-ц день? Що людина перехворіла і одужала? Тобто, слід розуміти, якщо людина вижила протягом 15 днів після встановлення діагнозу Covid-19, то вона автоматично вважається такою, що перехворіла і одужала???