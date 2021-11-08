COVID-сертифікат може бути сформований на 15-й день після встановлення діагнозу COVID-19, - постанова

COVID-сертифікат може бути сформований на 15-й день після встановлення діагнозу COVID-19 протягом 105 днів.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Це закріплено змінами до порядку формування та використання COVID-сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19, а також негативний результат тестування чи одужання особи від цього захворювання.

Ухвалені зміни, зокрема, передбачають, що COVID-сертифікат може бути сформований не більше ніж двічі за один календарний рік (за наявності технічної можливості обліку сформованих COVID-сертифікатів).

Як повідомлялося, за останні чотири дні жовтня українці згенерували 1 млн COVID-сертифікатів у застосунку "Дія", їхня загальна кількість уже сягнула 5 млн і продовжує зростати.

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Раніше уряд спростив отримання COVID-сертифікатів у "Дії": тепер для цього не потрібен електронний підпис, зокрема і "Дія.Підпис", для якого потрібне було підтвердження особи за допомогою Photo ID.