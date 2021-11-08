Зволікати з перезавантаженням СБУ не можна: Нардеп "Голосу" Костенко визначив ключові завдання реформи Спецслужби
Правильно реалізувавши реформу СБУ країна може отримати таку Службу безпеки України, яка буде дієвим та максимально ефективним інструментом для захисту національної безпеки.
Про це в блозі на Цензор.НЕТ нардеп "Голосу", Секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник Служби безпеки України Роман Костенко.
За словами Костенка, остаточно СБУ змогла розірвати зв’язок з КДБ лише після 2014 року. Однак, з плином часу необхідність кардинальних змін у підходах до роботи постала особливо гостро.
"В моєму розумінні наявна організаційна структура, яка включає в себе лишні непотрібні елементи та структурні підрозділи, які не властиві класичним спецслужбам, та модель управління, за якої акцент робиться на досягнення кількісних показників щодо розкритих злочинів, в тому числі аналогічних тим, які без якихось перешкод вже розслідуються іншими правоохоронними органами не дозволяє СБУ використати весь свій потенціал", - йдеться в матеріалі.
Нардеп зазначив, що спецслужби - це важливий державний безпековий інструмент, який має використовуватися для протидії загрозам, які мають на меті підрив нормального функціонування держави, органів влади та місцевого самоврядування, а також впливають на безпекове середовище всередині країни в цілому.
"Ігнорування таких загроз може призвести до серйозних наслідків, тому держави для протидії застосовують найбільш підготовлені сили з особливими правовими можливостями. Не применшуючи важливості боротьби із звичайною злочинністю, зазначу, що для протидії підготовленим офіцерам і агентам іноземних спецслужб, за якими стоїть кадровий і фінансовий ресурс цілої країни, необхідна вища кваліфікація, ніж для боротьби з викрадачами автомобілів або чиновниками, які беруть хабарі. Тому спецслужби повинні мати чіткі та зрозумілі функції, достатній ресурс та дієві інструменти, в тому числі правові, задля протидії визначеним загрозам національній безпеці. Неприпустимо так нераціонально використовувати наявні ресурси СБУ, враховуючи, що в країні йде війна проти такого сильного і підступного ворога як Російська Федерація. Є марнотратством розпорошення сил на боротьбу з організованою злочинністю, економічними, корупційними та іншими злочинами. Тим паче, що в Україні створено ряд потужних органів, які першочергово цим займаються", - вважає Костенко.
Парламентар вказує, що першим завданням, яке має вирішити реформа має стати припинення витрачання величезних коштів в нікуди і спрямування їх чітко на протидію основним загрозам. Другим важливим завдання є унеможливлення вчинення корупційних дій співробітниками спецслужби.
"Третім завданням, яке безпосередньо пов'язане з підвищенням ефективності, я вважаю зміщення акценту із розслідування злочинів, що вже відбулися, покарання винуватих та відшкодування збитків, на попередження ризиків та унеможливлення настання негативних наслідків - на ефективні превентивні дії спецслужби. СБУ не повинна шукати вкрадене, вона повинна знати хто, де, коли, що і для чого захоче викрасти", - повідомив він.
Четверте завдання, за словами Костенка, - забезпечення дієвого контролю за діяльністю СБУ.
"Реалізувавши зазначені завдання, ми зможемо отримати таку Службу безпеки України, яка буде дієвим та максимально ефективним інструментом для захисту національної безпеки. А поки цього не відбувається, держава щодня витрачає величезний ресурс, що спрямований на боротьбу СБУ з тим, з чим і так може боротися інший правоохоронний орган. В цей час втрачається ефективність за напрямком захисту національної безпеки під час війни", - вважає нардеп.
Костенко зазначив, що зволікати з перезавантаженням СБУ надалі не можна.
"Отже, результати голосування за законопроект 3196-д важко передбачити, але незалежно від того, підтримає парламент цей законопроект чи ні, люди повинні розуміти, що така реформа системи державної безпеки опосередковано зачіпає кожного з нас. Важливо донести ключові її ідеї до широкого кола громадян, а також спільно стежити щоб ніхто не маніпулював цією темою і не спотворив її зміст, який закладено в законопроекті №3196-д. І хоч законопроект не ідеальний, однак це шанс змінити нашу державну безпеку", - підсумував нардеп.
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