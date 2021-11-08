76,2% працівників шкіл повністю вакциновані від коронавірусу, 93% - щеплені принаймні однією дозою, - Шкарлет

Станом на 8 листопада принаймні однією дозою від COVID-19 вакциновано майже 93% працівників шкіл. Двома дозами щеплено понад 492 тис. працівників закладів загальної середньої освіти, або 76,2%.

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти та науки.

Найбільшу кількість вакцинованих хоча б однією дозою працівників шкіл демонструють:

Хмельницька область – 99%;

Миколаївська – 97,5%;

Київська – 97,4%;

Харківська – 96,8%;

Донецька – 96%.

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"За дистанційною формою навчання працюють понад 7,3 тис. шкіл. Найбільше таких ЗЗСО на Одещині – 668 та Волині – 547. Водночас деякі школи, які потрапили до "червоної" зони, досягли показника вакцинації у 100% серед освітян, і працюють у звичному режимі – таких майже 2,7 тис.", – зазначив Шкарлет.

На канікулах перебуває майже тисяча ЗЗСО, найбільше таких на Харківщині – 285, Рівненщині – 213 та Миколаївщині – 113.

Очно продовжують працювати понад 5,3 тис. шкіл. Рекордна кількість таких на Вінниччині – 640, Тернопільщині – 632, Закарпатті – 575.

"Всеукраїнська вакцинальна кампанія триває. Дякую колегам за відповідальність та згуртованість, спільними зусиллями ми повертаємось до безпечного та звичного режиму навчання. Вкотре хочу наголосити: вакцинація – єдиний і найдієвіший спосіб знизити ризики захворювання на COVID-19 та убезпечити себе від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби", – підкреслив міністр.

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