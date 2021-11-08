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Новини Коронавірус і карантин
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76,2% працівників шкіл повністю вакциновані від коронавірусу, 93% - щеплені принаймні однією дозою, - Шкарлет

76,2% працівників шкіл повністю вакциновані від коронавірусу, 93% - щеплені принаймні однією дозою, - Шкарлет

Станом на 8 листопада принаймні однією дозою від COVID-19 вакциновано майже 93% працівників шкіл. Двома дозами щеплено понад 492 тис. працівників закладів загальної середньої освіти, або 76,2%.

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти та науки.

Найбільшу кількість вакцинованих хоча б однією дозою працівників шкіл демонструють:

  • Хмельницька область – 99%;
  • Миколаївська – 97,5%;
  • Київська – 97,4%;
  • Харківська – 96,8%;
  • Донецька – 96%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відсьогодні невакцинованих проти COVID-19 представників деяких професій відсторонять від роботи. ПЕРЕЛІК

"За дистанційною формою навчання працюють понад 7,3 тис. шкіл. Найбільше таких ЗЗСО на Одещині – 668 та Волині – 547. Водночас деякі школи, які потрапили до "червоної" зони, досягли показника вакцинації у 100% серед освітян, і працюють у звичному режимі – таких майже 2,7 тис.", – зазначив Шкарлет.

На канікулах перебуває майже тисяча ЗЗСО, найбільше таких на Харківщині – 285, Рівненщині – 213 та Миколаївщині – 113.

Очно продовжують працювати понад 5,3 тис. шкіл. Рекордна кількість таких на Вінниччині – 640, Тернопільщині – 632, Закарпатті – 575.

"Всеукраїнська вакцинальна кампанія триває. Дякую колегам за відповідальність та згуртованість, спільними зусиллями ми повертаємось до безпечного та звичного режиму навчання. Вкотре хочу наголосити: вакцинація – єдиний і найдієвіший спосіб знизити ризики захворювання на COVID-19 та убезпечити себе від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби", – підкреслив міністр.

Також читайте: Ляшко про відсторонення з 8 листопада невакцинованих вчителів і чиновників: Це робиться, щоб зберегти якомога більше життів в Україні

вакцина (4419) щеплення (174) Міносвіти (1411) вчитель (395) коронавірус (19923) Шкарлет Сергій (353)


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Топ коментарі
+2
Друзі , сьогодні їдучи на роботу о 8:30 був приємно вражений довжелезною чергою біля пункту вакцинації , який відчиняється в 10:00. Все таки обмеження дають свої плоди . Сотні антиваксерів змінюють свою думку і під тиском обставин добровільно приймають рішення вакцинуватися . МОЛОДЦІ . Долаємо пандемію разом.
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08.11.2021 13:51
+1
большинство дипутатаов рады невакцынированы. и почему их не отстраняют от работы?
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08.11.2021 13:45
+1
Вважаю, безглуздо дозволяти школам зараз працювати, Саме через школи та ВИШі іде найбільше зараження. Діти та молодь заражають один одного в переповнених класах, а потім несуть ковід до дому, що особливо небезпечно для їх літніх родичів. Більш того, в транспорті набагато більше людей, коли діти ходять до школи. Діти в транспорті без масок. Крім закритих шкіл зараз нічого реально не змінилось, щоб збити хвилю ковід: кафешки працють, базари працюють, люди відзначають свята, масово збираються. Що реально обмежують зараз крім шкіл та ВИШів ??? https://static.dw.com/image/52757282_101.jpg
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08.11.2021 13:49
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большинство дипутатаов рады невакцынированы. и почему их не отстраняют от работы?
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08.11.2021 13:45 Відповісти
Вважаю, безглуздо дозволяти школам зараз працювати, Саме через школи та ВИШі іде найбільше зараження. Діти та молодь заражають один одного в переповнених класах, а потім несуть ковід до дому, що особливо небезпечно для їх літніх родичів. Більш того, в транспорті набагато більше людей, коли діти ходять до школи. Діти в транспорті без масок. Крім закритих шкіл зараз нічого реально не змінилось, щоб збити хвилю ковід: кафешки працють, базари працюють, люди відзначають свята, масово збираються. Що реально обмежують зараз крім шкіл та ВИШів ??? https://static.dw.com/image/52757282_101.jpg
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08.11.2021 13:49 Відповісти
Буде значно краще, якщо діти принесуть хворобу своїм рідним з вулиці, де вони знаходяться під час канікул, в т.ч вимушених? Нехай краще сидять в школах, а не шукають пригод деінде.
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08.11.2021 14:20 Відповісти
По-перше, вони повинні знаходитись біля екрану, займаючись дистанційно. По-друге, на вулиці шанс заражитись набагато менший ніж в тісному класі серед 30 інших дітей.
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08.11.2021 14:22 Відповісти
И можешь доказать своё заявление?
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08.11.2021 13:49 Відповісти
Можете! Можу:

https://www.dw.com/ru/deti-i-koronavirus-chto-novogo-uznali-uchenye/a-56202324

Дети заражаются коронавирусом не реже взрослых

Ученые Венского университета под руководством микробиолога Михаэля Вагнера решили выяснить, насколько велико количество незамеченных инфекций SARS-CoV-2 среди детей школьного возраста. Исследование, проведенное ими осенью прошлого года, показало, что ученики в возрасте до 14 лет заражаются коронавирусом не реже учителей.
Могут ли дети быть суперраспространителями?

Опасность того, что дети также могут быть распространителями коронавируса, до сих пор недооценивалась, считают ученые. Последние исследования выяснили, что дети вполне могут быть переносчиками инфекции, не проявляя симптомов заболевания. При этом тесты на коронавирус среди детей проводятся крайне редко.
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08.11.2021 14:04 Відповісти
Посмотри, к кому обращен мой вопрос.
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08.11.2021 14:09 Відповісти
ты думаешь, они сильно расстроятся отстранению? они, по твоему, на зарплату живут?
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08.11.2021 13:49 Відповісти
Друзі , сьогодні їдучи на роботу о 8:30 був приємно вражений довжелезною чергою біля пункту вакцинації , який відчиняється в 10:00. Все таки обмеження дають свої плоди . Сотні антиваксерів змінюють свою думку і під тиском обставин добровільно приймають рішення вакцинуватися . МОЛОДЦІ . Долаємо пандемію разом.
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08.11.2021 13:51 Відповісти
неужели очередь антиваксеров которым за 50 лет? которые и забивают больницы под завязку
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08.11.2021 14:19 Відповісти
Не звернув уваги на вік бо був за кермом . Але народу тьма.
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08.11.2021 14:56 Відповісти
в украiнськiй мовi щось вiдчиняється О 10тiй. а нe В 10:00
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08.11.2021 14:21 Відповісти
Баран і о і в . Читай книжки .
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08.11.2021 14:54 Відповісти
правопис почитай дятєл
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08.11.2021 14:57 Відповісти
https://svitppt.com.ua/ukrainska-mova/uzhivannya-chislivnikiv-dlya-poznachennya-chasu-dat.html
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08.11.2021 15:01 Відповісти
Це - кацапський троль... Зранку тут сере.. Одні і ті самі копіпасти
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08.11.2021 15:08 Відповісти
хаха ти схожe класичний рогульо-кугут з ранку тут тупиш!
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08.11.2021 15:21 Відповісти
а можe ти малосос нf зарплатi у кацапiв i вжопочлєнцiв!
вчи граматику!

Наша мовна традиція стоїть за порядкові числівники:

«О п'ятій годині виїхали ми з монастиря» (М. Коцюбинський);
«Завтра об одинадцятій на мене чекатиме інженер» (Ю. Смолич).

Називаючи точний час, треба пам'ятати, що вживається:

прийменник о(об) (Прийду о 10 годині або Прийду об 11 годині);

https://zno.if.ua/?p=3551
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08.11.2021 15:32 Відповісти
Наполегливо рекомендую читати художні книжки українською , а не всяку чухню і слухати як розмовляють люди українською в різних регіонах . Це і буде жива мова людей , що постійно збагачується , а не тупі та закостенілі нікому не цікаві штампи.
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08.11.2021 15:09 Відповісти
хахаха то ти про сeбe написав! нe читай усяку чухню. а читай правопис. за ним ЗНО вгалал-то здають. а за твоiми книжками аналiзи на 73%ность мозга?
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08.11.2021 15:20 Відповісти
взагалi-то лiнк на вчитeльський конспeкт уроку!
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08.11.2021 15:22 Відповісти
так 73%номозглi тому i Зeлeнського обрали. бо як ти сeбe вeдуть. ну як тобi платiжки на комуналку? наситився!? а всe починається з правописа. нe напряму правда. а з того як твiй нeповноцiнний мозок з ним справиться. так i з iншою iнфою. поки що твiй мозок аналогiчно справився в вибором ********** як i з правописом.
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08.11.2021 15:40 Відповісти
Відкриті школи треба негайно перевірити. Самодурів від освіти на ковідному фронті вистачає, вони вам і 197 % вакцінації нарисують. А треба Народу повідомити, що осі відкрилась школа в червоній зоні, вона перевірена мобільною групою, всі вчителя - 100% двічи привиті і мають відповідні сертифікати. Або перевірено, там повний бардак(як завжди) директора знято, невакцінованих відсторонено від роботи, школа пішла на інші форми навчання. Доповів пан міністр. А інше то балачки.
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08.11.2021 14:19 Відповісти
Зачем моему ребенку привитый учитель, чтоб заразу распространял среди учеников? ведь ему ПЦР тест никто не делает, т.е. он элементарно может быть носителем вируса.
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08.11.2021 14:25 Відповісти
смысл вакцинирования если все равно школы работают дистанционно?
Вакцинировать пенсионеров надо, т.к. только они в статистику попадают госпитализированных и умерших, а тех кого сейчас вакцинируют лечились, лечатся и будут лечится на дому и так в силу молодости.
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08.11.2021 14:22 Відповісти
Школи дистанційно працюють з 5 класу. Меньші всі можуть і навчатися у червоній зоні. Наскільки мені відомо то найближча школа запрацювала у такому режимі і на вихідних там проводилась якась олімпіада. Ну як же управлінню освіти молоді спорту і туризму ОТГ СЕЛА без олімпіади під час ковіду. Опалення це напівсамозванне управління "великого осередку освіти" включити напевно забуло, гроші вчителям ще учора теж, а ось тут таки да. І чого дивуватись коли селищний голова по ютюбу заявляє, що його команда створе найкращю освіту тут ( напевно у цьому лісі).
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08.11.2021 14:42 Відповісти
Шановне, якщо ваше зачєм буде введено у рамки постанови КМУ тоді нешай буде так. Ми станемо всі на коліна і виконаємо вашу хатєлку. А поки є постанова КМУ і вона обовязкова до виконання для закладів освіти. І влада повинна нагнути освіту до повної відповідності постанові КМУ. ТАКА ВОЛЯ НАРОДУ.
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08.11.2021 14:30 Відповісти
 
 