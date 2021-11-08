76,2% працівників шкіл повністю вакциновані від коронавірусу, 93% - щеплені принаймні однією дозою, - Шкарлет
Станом на 8 листопада принаймні однією дозою від COVID-19 вакциновано майже 93% працівників шкіл. Двома дозами щеплено понад 492 тис. працівників закладів загальної середньої освіти, або 76,2%.
Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти та науки.
Найбільшу кількість вакцинованих хоча б однією дозою працівників шкіл демонструють:
- Хмельницька область – 99%;
- Миколаївська – 97,5%;
- Київська – 97,4%;
- Харківська – 96,8%;
- Донецька – 96%.
"За дистанційною формою навчання працюють понад 7,3 тис. шкіл. Найбільше таких ЗЗСО на Одещині – 668 та Волині – 547. Водночас деякі школи, які потрапили до "червоної" зони, досягли показника вакцинації у 100% серед освітян, і працюють у звичному режимі – таких майже 2,7 тис.", – зазначив Шкарлет.
На канікулах перебуває майже тисяча ЗЗСО, найбільше таких на Харківщині – 285, Рівненщині – 213 та Миколаївщині – 113.
Очно продовжують працювати понад 5,3 тис. шкіл. Рекордна кількість таких на Вінниччині – 640, Тернопільщині – 632, Закарпатті – 575.
"Всеукраїнська вакцинальна кампанія триває. Дякую колегам за відповідальність та згуртованість, спільними зусиллями ми повертаємось до безпечного та звичного режиму навчання. Вкотре хочу наголосити: вакцинація – єдиний і найдієвіший спосіб знизити ризики захворювання на COVID-19 та убезпечити себе від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби", – підкреслив міністр.
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Дети заражаются коронавирусом не реже взрослых
Ученые Венского университета под руководством микробиолога Михаэля Вагнера решили выяснить, насколько велико количество незамеченных инфекций SARS-CoV-2 среди детей школьного возраста. Исследование, проведенное ими осенью прошлого года, показало, что ученики в возрасте до 14 лет заражаются коронавирусом не реже учителей.
Могут ли дети быть суперраспространителями?
Опасность того, что дети также могут быть распространителями коронавируса, до сих пор недооценивалась, считают ученые. Последние исследования выяснили, что дети вполне могут быть переносчиками инфекции, не проявляя симптомов заболевания. При этом тесты на коронавирус среди детей проводятся крайне редко.
вчи граматику!
Наша мовна традиція стоїть за порядкові числівники:
«О п'ятій годині виїхали ми з монастиря» (М. Коцюбинський);
«Завтра об одинадцятій на мене чекатиме інженер» (Ю. Смолич).
Називаючи точний час, треба пам'ятати, що вживається:
прийменник о(об) (Прийду о 10 годині або Прийду об 11 годині);
https://zno.if.ua/?p=3551
Вакцинировать пенсионеров надо, т.к. только они в статистику попадают госпитализированных и умерших, а тех кого сейчас вакцинируют лечились, лечатся и будут лечится на дому и так в силу молодости.