Ляшко закликав наслідувати приклад УГКЦ і відкривати пункти вакцинації в інших церквах і соборах
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко подякував главі УГКЦ Блаженнішому Святославу за відкриття пункту вакцинації в київському Патріаршому соборі і закликав інші церкви наслідувати цей приклад.
Про це Ляшко написав на своїй сторінці в фейсбук, передає Цензор.НЕТ.
"Дякую главі УГКЦ Блаженнішому Святославу за свідому позицію та врятовані життя", – написав Ляшко.
Він також висловив сподівання, що найближчим часом пункти щеплення відкриються і в інших церквах і соборах, пообіцявши безперебійне постачання вакцин до нових пунктів.
Міністр повідомив, що УГКЦ відкрила пункт вакцинації проти COVID- 19 Патріаршому соборі, зробити щеплення тут можна щодня з 10:00 до 17:00. Собор знаходиться за адресою вул. Микільсько-Слобідська, 5.
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Эта церковь умерла вместе с митрополитом Гузаром, выбравши своим наследником дурачка святослава.
https://drive.google.com/file/d/1WnoZEMN8UgByQL-_uLvqyyGILtjy4SvY/view
https://gloria.tv/post/unwK4wgk21Rt1YQnezpP7Go13