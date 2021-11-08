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Ляшко закликав наслідувати приклад УГКЦ і відкривати пункти вакцинації в інших церквах і соборах

Ляшко закликав наслідувати приклад УГКЦ і відкривати пункти вакцинації в інших церквах і соборах

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко подякував главі УГКЦ Блаженнішому Святославу за відкриття пункту вакцинації в київському Патріаршому соборі і закликав інші церкви наслідувати цей приклад.

Про це Ляшко написав на своїй сторінці в фейсбук, передає Цензор.НЕТ.

"Дякую главі УГКЦ Блаженнішому Святославу за свідому позицію та врятовані життя", – написав Ляшко.

Він також висловив сподівання, що найближчим часом пункти щеплення відкриються і в інших церквах і соборах, пообіцявши безперебійне постачання вакцин до нових пунктів.

Міністр повідомив, що УГКЦ відкрила пункт вакцинації проти COVID- 19 Патріаршому соборі, зробити щеплення тут можна щодня з 10:00 до 17:00. Собор знаходиться за адресою вул. Микільсько-Слобідська, 5.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пункт вакцинації проти COVID-19 відкрили у Патріаршому соборі УГКЦ у Києві

Ляшко Олег (1019) МОЗ (5390) щеплення (174) УГКЦ (108) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+5
Справжня українська церква . Рятує життя людей . А московська - бандити , диверсанти і терористи. ФСБ-шна шобла що сіє хвороби , зневіру і смерть.
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08.11.2021 13:56
+4
Це Вам так розповіли ляшки та інші "експерти"? Це ж саме тому вони статистики не ведуть по вакцинованим та невакцинованим окремо. Чи невакціновані були ті хто помер Ви знати не можете взагалі. А ось антиваксери собі спокійно живуть та не істерять відносно ковіду. Єдине що їх достає - наша влада та її дебільні рішення.
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08.11.2021 14:30
+3
Я вважаю, що дуже скоро і до цього дойде. І пофігу, що той же пфайзер потребує суворого дотримання температурного режиму -70 градусів. Головне ширнути.
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08.11.2021 14:11
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а мацковские попы шо ждуть, прыказа фуйла
или ширку из спутинка ?
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08.11.2021 13:55 Відповісти
Кацапские попы уже давно сами ширнулись и прихожан к этому же призывают. Кацапская церковь всегда была на стороне власти и продвигала именно ее идеи.
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08.11.2021 14:26 Відповісти
Почему молчит ПЦУ?
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08.11.2021 15:09 Відповісти
Я могу только предполагать. Вам лучше у служителей этой самой ПЦУ поинтересоваться.
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08.11.2021 15:21 Відповісти
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08.11.2021 13:55 Відповісти
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08.11.2021 14:11 Відповісти
Это не та церква, не кацапська.
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08.11.2021 14:13 Відповісти
Справжня українська церква . Рятує життя людей . А московська - бандити , диверсанти і терористи. ФСБ-шна шобла що сіє хвороби , зневіру і смерть.
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08.11.2021 13:56 Відповісти
Украинская церковь не стала бы агитировать за зелень и зачитывать га проповедях пленки Бигуса.
Эта церковь умерла вместе с митрополитом Гузаром, выбравши своим наследником дурачка святослава.
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08.11.2021 14:04 Відповісти
тобі потрібно доктора поміняти, бо шось тебе сильно понесло. чи ти ботом на зарплаті?
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08.11.2021 16:21 Відповісти
а вони агітували?
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09.11.2021 01:19 Відповісти
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08.11.2021 14:12 Відповісти
Сомневаюсь, что МПХ - Мракобесный Патриархат ********** откроет пункты вакцинации.
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08.11.2021 13:56 Відповісти
У вась вакціна ні той сістємі.
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08.11.2021 14:11 Відповісти
Конечно не откроет. МПХ будет наоборот не вакцинированных в толпы для крёстного хода собирать.
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08.11.2021 14:23 Відповісти
А чому б не відкрити пункти вакцинації у громадських вбиральнях наприклад?
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08.11.2021 14:07 Відповісти
Я вважаю, що дуже скоро і до цього дойде. І пофігу, що той же пфайзер потребує суворого дотримання температурного режиму -70 градусів. Головне ширнути.
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08.11.2021 14:11 Відповісти
типа как ты открыл свой вонючий рот?
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08.11.2021 14:11 Відповісти
Чи тобі не байдуже де отримувати чергову дозу?
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08.11.2021 14:13 Відповісти
Беляков уже епринял. Экспериментальную субстанцию с просроченной датой. Агрессия зашкаливает, скоро грызть монитор начнёт 😂
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08.11.2021 14:26 Відповісти
Экспериментальная субстанция только ваш кацапский "спутник", все остальные приняты ВОЗ и уже неоднократно показали свою эффективность.
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08.11.2021 14:28 Відповісти
Інформація для посадових осіб з офіційних джерел!
https://drive.google.com/file/d/1WnoZEMN8UgByQL-_uLvqyyGILtjy4SvY/view
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08.11.2021 15:34 Відповісти
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08.11.2021 14:13 Відповісти
Олежка вакцинується?
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08.11.2021 14:16 Відповісти
валерачка
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08.11.2021 14:17 Відповісти
Тільки зібрався присісти, хопа нежданчик і вже вакцінований.
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08.11.2021 14:13 Відповісти
Запевняю тебе, коли ти потрапиш у лікарню, твій сертифікат виявиться раптом підробленим та купленим.
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08.11.2021 14:26 Відповісти
Це Вам так розповіли ляшки та інші "експерти"? Це ж саме тому вони статистики не ведуть по вакцинованим та невакцинованим окремо. Чи невакціновані були ті хто помер Ви знати не можете взагалі. А ось антиваксери собі спокійно живуть та не істерять відносно ковіду. Єдине що їх достає - наша влада та її дебільні рішення.
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08.11.2021 14:30 Відповісти
Секта РПЦвУ никогда не откроет у себя, она же наоборот этих тупоголовых антиваксеров и плодит.
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08.11.2021 14:26 Відповісти
чому ж ,просто там будуть щеплювати істінноправославною вакциною "спутник" прямо в мозок будуть вколювати самі служителі фсб-рпцву
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08.11.2021 14:46 Відповісти
може хоч це зменшить секту антивакцинників ...
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08.11.2021 14:39 Відповісти
Колишній апостольський нунцій у США, архиєпископ Карло Марія Вігано, виступає категорично проти
https://gloria.tv/post/unwK4wgk21Rt1YQnezpP7Go13
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08.11.2021 15:37 Відповісти
 
 