Ляшко закликав наслідувати приклад УГКЦ і відкривати пункти вакцинації в інших церквах і соборах

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко подякував главі УГКЦ Блаженнішому Святославу за відкриття пункту вакцинації в київському Патріаршому соборі і закликав інші церкви наслідувати цей приклад.

Про це Ляшко написав на своїй сторінці в фейсбук, передає Цензор.НЕТ.

"Дякую главі УГКЦ Блаженнішому Святославу за свідому позицію та врятовані життя", – написав Ляшко.

Він також висловив сподівання, що найближчим часом пункти щеплення відкриються і в інших церквах і соборах, пообіцявши безперебійне постачання вакцин до нових пунктів.

Міністр повідомив, що УГКЦ відкрила пункт вакцинації проти COVID- 19 Патріаршому соборі, зробити щеплення тут можна щодня з 10:00 до 17:00. Собор знаходиться за адресою вул. Микільсько-Слобідська, 5.

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