Родичі загиблих закликали суд встановити роль Росії в катастрофі MH17: "Ми багато чули про роль підсудних, але нічого не знаємо про інших причетних"

У судовому комплексі "Схіпхол" у Нідерландах відновилося судове засідання у справі рейсу MH17, збитого над Донбасом у 2014 році.

Як заявив під час засідання член правління фонду "Авіакатастрофа" Піт Плуг, родичі загиблих в авіакатастрофі MH-17 на Донбасі закликають встановити роль Росії у збитті літака. Адже це може попередити у майбутньому подібні випадки, коли проти цивільних літаків застосовують зброю, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Він також нагадав, що Росія перешкоджає слідству, адже ігнорує запити про допит свідків.

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Плуг наголосив, що родичі хочуть знати, що саме сталося, хто відповідальний і до "верхівки". Він наголосив, що під час засідань обвинувачення розгорнуту картину ситуації на сході України в день авіакатастрофи та про ракетний комплекс, який був використаний, і як він потрапив з Росії до місця запуску.

"Ми багато чули на слуханнях про роль підсудних щодо MH-17, але нічого не знаємо про інших причетних. Розслідування Міжнародної слідчої групи ще триває. Тому для мене, і я думаю, для багатьох інших, для вашого вердикту наступного року, дуже важливо встановити, яка ракетна система була використана, звідки вона взялася, що зробила Російська Федерація і що вона робила на сході України", — відзначив Плуг.

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8 листопада на засіданні мають виступити 8 родичів загиблих.