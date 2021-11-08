З початку року відкрито понад 90 кримінальних проваджень стосовно держзради, тероризму та участі у НЗФ, - СБУ

З початку року відкрито понад 90 кримінальних проваджень стосовно державної зради, тероризму та участі у незаконних збройних формуваннях.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБ України, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за матеріалами СБУ судами ухвалено 37 обвинувальних вироків, у тому числі за розголошення секретних військових відомостей.

У ході проведення багатоетапних операцій викрито понад 20 агентів російських спецслужб і нейтралізовано 18 бойовиків на сході України.

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За легалізованими матеріалами ВКР розпочато 642 кримінальні провадження. Не допущено завдання економічних збитків державі на 5,4 млрд грн.

На гарячому затримано 7 корупціонерів.

У Луганській області:

співробітники СБУ спільно з українськими військовими затримали на лінії розмежування учасника незаконних збройних формувань так званої "ЛНР". Озброєний автоматом Калашникова і в бронежилеті зловмисник вийшов на позиції підрозділів операції Об’єднаних сил.

Встановлено, що у 2016 році він приєднався до угруповання бойовиків. Перебуваючи у його лавах, він брав участь у збройному супротиві силам АТО/ООС.

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На Рівненщині:

СБУ запобігла передачі оборонних відомостей представникам російської воєнної розвідки. До протиправної діяльності причетний український військовий, який збирав для спецслужби РФ інформацію мобілізаційного характеру.

У Донецькій області:

викрито колишнього бойовика, який за підробленими установчими даними влаштувався до одного з українських військових підрозділів.

За даними слідства, у 2014 році він перебував у складі незаконних збройних формувань так званої "ДНР". Встановлено, що зловмисник зі зброєю в руках забезпечував пропускний режим на незаконних блокпостах бойовиків.

Згодом він залишив лави угруповання і тривалий час переховувався.

Потім зловмисник вирішив влаштуватися до підрозділу ООС. Щоб приховати протиправну діяльність, він подав до військкомату недостовірні особисті дані.

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Крім того, за цей період військова контррозвідка СБУ виявила на сході України 10 схронів.

З незаконного обігу вилучено:

більше ніж 100 реактивних протитанкових гранат,

понад 480 бойових ручних гранат,

майже 70 тис. набоїв різного калібру.

За викритими фактами протиправної діяльності тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.