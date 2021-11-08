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З початку року відкрито понад 90 кримінальних проваджень стосовно держзради, тероризму та участі у НЗФ, - СБУ

З початку року відкрито понад 90 кримінальних проваджень стосовно держзради, тероризму та участі у НЗФ, - СБУ

З початку року відкрито понад 90 кримінальних проваджень стосовно державної зради, тероризму та участі у незаконних збройних формуваннях.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБ України, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за матеріалами СБУ судами ухвалено 37 обвинувальних вироків, у тому числі за розголошення секретних військових відомостей.

У ході проведення багатоетапних операцій викрито понад 20 агентів російських спецслужб і нейтралізовано 18 бойовиків на сході України.

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За легалізованими матеріалами ВКР розпочато 642 кримінальні провадження. Не допущено завдання економічних збитків державі на 5,4 млрд грн.

На гарячому затримано 7 корупціонерів.

У Луганській області:

співробітники СБУ спільно з українськими військовими затримали на лінії розмежування учасника незаконних збройних формувань так званої "ЛНР". Озброєний автоматом Калашникова і в бронежилеті зловмисник вийшов на позиції підрозділів операції Об’єднаних сил.

Встановлено, що у 2016 році він приєднався до угруповання бойовиків. Перебуваючи у його лавах, він брав участь у збройному супротиві силам АТО/ООС.

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На Рівненщині:

СБУ запобігла передачі оборонних відомостей представникам російської воєнної розвідки. До протиправної діяльності причетний український військовий, який збирав для спецслужби РФ інформацію мобілізаційного характеру.

У Донецькій області:

викрито колишнього бойовика, який за підробленими установчими даними влаштувався до одного з українських військових підрозділів.

За даними слідства, у 2014 році він перебував у складі незаконних збройних формувань так званої "ДНР". Встановлено, що зловмисник зі зброєю в руках забезпечував пропускний режим на незаконних блокпостах бойовиків.

Згодом він залишив лави угруповання і тривалий час переховувався.

Потім зловмисник вирішив влаштуватися до підрозділу ООС. Щоб приховати протиправну діяльність, він подав до військкомату недостовірні особисті дані.

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Крім того, за цей період військова контррозвідка СБУ виявила на сході України 10 схронів.

З незаконного обігу вилучено:

  • більше ніж 100 реактивних протитанкових гранат,
  • понад 480 бойових ручних гранат,
  • майже 70 тис. набоїв різного калібру.

За викритими фактами протиправної діяльності тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

З початку року відкрито понад 90 кримінальних проваджень стосовно держзради, тероризму та участі у НЗФ, - СБУ 01

СБУ (12774) тероризм (2865) кримінальна справа (519) державна зрада (1678) НЗФ (18)


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08.11.2021 14:07 Відповісти
Mariner@Mariner29822134

Военная контрразведка СБУ обвинила командира 10-й морской авиационной бригады ВМС в сотрудничестве с российскими спецслужбами.
Его обвиняют по по части 1 статьи 422 УК Украины.
Именно на вооружение 10-й авиабригады ВМС в этом году поступил комплекс БПЛА Байрактар ТВ2 (6 машин)
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08.11.2021 14:09 Відповісти
А головну справу про держзраду не відкрито...
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08.11.2021 14:15 Відповісти
скільки вироків?
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08.11.2021 14:43 Відповісти
 
 