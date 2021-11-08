УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4633 відвідувача онлайн
Новини
5 386 37

Литва перекидає війська до кордону з Польщею та Білоруссю через скупчення мігрантів

Литва перекидає війська до кордону з Польщею та Білоруссю через скупчення мігрантів

У зв'зку зі стрімким потоком мігрантів з боку Білорусі у МВС Литви заявили про відправлення військових до польсько-білоруського кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

"Литва перекидає війська до кордону з Білоруссю, щоб підготуватись до можливого припливу мігрантів", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що у МВС Литви відмовляються називати кількість солдатів, які будуть переміщені до кордонів і де саме вони будуть розміщені, пославшись на міркування безпеки.

МВС також запропонує запровадити в країні надзвичайний стан у зв'язку із ситуацією із переміщенням великих груп нелегальних мігрантів із країн Азії та Африки до кордону Польщі.

"З урахуванням загострення ситуації у районі кордону ми запропонуємо уряду обговорити запровадження у прикордонних районах надзвичайного стану", - сказала глава МВС країни Агне Білотайте.

Зараз у зв'язку з міграційною кризою в Литві діє м'якіший режим надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Білорусі до кордону з Польщею вирушила величезна колона мігрантів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На кордоні з Білоруссю оголошено стан бойової готовності, чергують понад 12 тис. військових, - міністр оборони Польщі Блащак

Після чого заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик заявив, що ситуація з напливом мігрантів і сьогоднішньою колоною з сотень нелегалів, які прямують на кордон з Польщею, свідчить про те, що Білорусь домагається ескалації.

"На кордоні чергують понад 12 тисяч солдатів. Ми підняли стан бойової готовності. Разом зі службами Міністерства внутрішніх справ та адміністрації ми готові захищати польський кордон", - повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Білорусь (7925) Литва (2380) мігранти (1106) Польща (8484) військовослужбовці (4709)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
Цікаво, а наше керівництво якось чухається. З нашого боку укріплюють кордон з Білорусью.
показати весь коментар
08.11.2021 14:13
+8
Так, чухаються. Закуповуючи у білорусів електроенергію
показати весь коментар
08.11.2021 14:14
+5
показати весь коментар
08.11.2021 14:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Правильно . Ватную орду надо остановить .
показати весь коментар
08.11.2021 14:10 Відповісти
молодца, нє ждут, пока бєлорусов снєсут русскіє танкі, шо под Єльнєй без подвоза стоят - по дорогє в Сувалкскій корідор, так сказать, на бєлорусском же дізєлє і провіанте (гуманітарная опєрация по-русскі, називаєцца)
показати весь коментар
08.11.2021 14:11 Відповісти
показати весь коментар
08.11.2021 14:12 Відповісти
Цікаво, а наше керівництво якось чухається. З нашого боку укріплюють кордон з Білорусью.
показати весь коментар
08.11.2021 14:13 Відповісти
Так, чухаються. Закуповуючи у білорусів електроенергію
показати весь коментар
08.11.2021 14:14 Відповісти
цікаво, а медаль за взяття Сувалок у монетному дворі ре фе вже відлита?..
бо за кидок на Пріштінський аеропорт є https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0_12_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F_1999_%D0%B3._%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%E2%80%94_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%C2%BB

показати весь коментар
08.11.2021 14:20 Відповісти
А шо в них символізує жовто-блакитна стрічка?
показати весь коментар
08.11.2021 14:22 Відповісти
воно помаранчево-синє, бо весь їх ужос Майдану був ще попереду...
показати весь коментар
08.11.2021 14:34 Відповісти
. Ви би бачили рашкодесантників тоді, коли закрили повітряний простір у Приштині і не один псячий літак не міг туди прилетіти. Як тіж серби ловили русню вночі у своїх городах, свинарниках, подвір*ях, куди вони лізли , що щось вкрасти, бо жерти нічого було. Здавали військовій поліції НАТО а вранці приїздили рашкокомандири та забирали затриманих мародерів. Навіть коли всі питання вирішили , русня так і просиділа на околиці аеропорту у землянках і грязюці по шию. Ніхто іх там не чіпав, бо вони нікому і нахрін не були потрібні. Потім тихенько і щезли. То з другого боку медалі напис.**За мародерство у Приштині**. Серби у Приштині іх зустічали дуже радісно... Але свиняче рило русня показала дуже бистро і як сказав один старий серб, задаючи питання нам... **Ви звідки? З України!! А я думав що це Іл-76 з росіїї. А що з росії не такі? І відповідь вразила.... **Руска срања и само лопови...** що в перекладі руские гівно и злодії...))))
показати весь коментар
08.11.2021 16:31 Відповісти
- "Ону сделает, то что Вы хотите, но Вам это не поможет."
показати весь коментар
08.11.2021 14:18 Відповісти
А так висвітлюють кацапи
показати весь коментар
08.11.2021 14:21 Відповісти
ясен пень что моджахежы перешли белорусскую часть, тк бульбаши их на нейтралку выгнали..)
показати весь коментар
08.11.2021 14:25 Відповісти
капец что творится .... нам и ожидать нечего пока навалы с азии... тут свои мигранты с донбасяо и лугандонии прут не менее опасны чем те нищедралы гопники с африк и азии. тут опаснее , тут терористы сепары прут через КПП! так наши ещё добиваются открыть ещё больше....ещё комфортнее современные КПП для них, чтобы табунами к нам пёрли и подрывали важные обьекты, резали граждан украиномовных, топтали флаги и жгли их, громили памятники и доски погибшим героям на стенах.и на хрена нам такое нужно скажите? эти беженцы, что с рашки, что с донбаса, что с крыма, и белоруси... под шумок беженцев сами же пишут прут агенты фсб... наоборот нужно (запломбировать страну от всяко рода беженцев...) иначе будет беда ещё больше ((
показати весь коментар
08.11.2021 14:26 Відповісти
сто підорів розстріляти- інщі не полізуть, а якщо полізуть- то ще сто підорів розстріляти, і так кожні два дні...

Разом з переодягненими кацапами...
показати весь коментар
08.11.2021 14:30 Відповісти
Конечно, можно их пострелять и нам, на месте. Но потом нас же и обвинят в негуманности.
показати весь коментар
08.11.2021 14:31 Відповісти
а кто первьій начал использовать мигрантов как оружие ???? я с ужасом замечаю что беларусов лукашенковских я больше ненавижу чем путинских и все по тому что вьі путинское пушечное мясо. вас как баранов используют путинские как зеленьіе человечки использовали мирное население Крьіма и Донбаса против украинских воинских частей. И наших баранов которьіе на єто согласилОсь как безмозглое русоидеологиезированное бьідло
показати весь коментар
08.11.2021 14:46 Відповісти
Пусть в Минске обоснуются, зачем им гейпора
показати весь коментар
08.11.2021 14:49 Відповісти
Вам достатньо було їх не пустити до себе, а так, приймай на дачі маленьку афганську родину з 46 осіб.
показати весь коментар
08.11.2021 14:53 Відповісти
Ну, и как их не пустить, если они купили билет на родине, сели в самолет.
показати весь коментар
08.11.2021 15:27 Відповісти
Они купили билет на родине??? Не смешите тапки! Скорее им, за Ваш счет купили билеты. А вы, можете только пукнуть в ванну, наполненную вашими же испражнениями.
Говорили балакали, сіли та й заплакали.



И что?? Тихо и спокойно как на кладбище!
показати весь коментар
08.11.2021 15:42 Відповісти
Ко мне какие претензии по вашей ссылке? А что билет купили, так пусть иракские компании не продают. Или пусть оплачивают обратный полет и летят домой. Отправлять за мой счет назад я не позволю.
показати весь коментар
08.11.2021 15:48 Відповісти
Вы утретесь своим, "не позволю". Свой шанс вы упустили, теперь за вас решают другие. И именно за ваш счет.
показати весь коментар
08.11.2021 15:58 Відповісти
.. а что Бульбасяо уже иракцам и сирийцам безвизовый режим включила? Что проходной двор открыт? Летят то они в Бульбасяо на самолётах БЕЛАвиа. И летят ЧАРТЕРНЫМИ !! рейсами а не регулярными!! ИЛИ не знаем, что такое ЧАРТЕР!? Получается специально формируют группы и Бульбасяо конкретно занимается откровенной подлостью в отношении ЕС.
показати весь коментар
08.11.2021 16:41 Відповісти
У нас и самолетов столько нет.
показати весь коментар
08.11.2021 16:57 Відповісти
.. а кто их возит? Иракские самолёты? Их то у них точно значительно меньше, чем у Вас. И рейсов нет регулярных, а только ЧАРТЕРНЫЕ!! То есть заказные. И не удивлюсь, если под флагом БЕЛАвиа ваши братишки ублюдки подлётывают и привозят ребяток. Визы то кто иракцам или сирийцам даёт? А когда группки формируют...то на визы внимания не обращают...привозят и делают вид, что не знают..как в Бульбосяо попали... Пешком пришли или поездом Багдад_Минск приехали!!))) Отмазка сопливая...)))
показати весь коментар
08.11.2021 17:45 Відповісти
цікаво інше. ну от перейдуть вони той польский кордон, а далі шо? пішки до берліну? їх же хтось підбирає і везе вже в самій польщі. а це потрібно багато транспорту і людей залучених у перевозку, тобто велика підпільна логістична структура. ну і де вона?
показати весь коментар
08.11.2021 14:44 Відповісти
Щільний зенітно-кулеметний вогонь 100% зупинить ворожу навалу і вона захлинеться .
показати весь коментар
08.11.2021 14:48 Відповісти
Европе ( ЕС и НАТО) нужно прекращать свою практику , принимать всех...границы должны быть закрыты на замок. Разрешение на въезд ( если это на ПМЖ), только определенной категории людей ( получивших на это право) и только определенного количество. А то прием "беженцев от плохой и бедной жизни) окончательно подорвет и экономику и финансы и внутреннюю обстановку в Европе. И такие страны как Турция, Беларусь, те же талибы будут постоянно шантажировать и подрывать Европу. Границы нужно закрывать, возможно часть проникших и не влившихся в жизнь стран ЕС нужно будет выслать на родину. Да это нарушает либеральные принципы.., но они грозят Европе катастрофой. Особенно учитывая исламский фактор и его усиление внутри ЕС., кроме этого уж слишком быстро в Европе растет количество выходцев из Африки, Азии и Латинской Америки,, Европа постепенно теряет свою субъектность, это ведь не США ( страна созданная приезжими), она создавалась на основе коренных народов. Как говорится хорошими намерениями выстлана дорога в ад. Но думаю у ЕС на это не хватит "политической воли" поэтому так и будут "огребать" по полной. Это им такая вот добавочка к газовой зависимости..., еще и шантаж наплывом беженцев, и военный шантаж..
показати весь коментар
08.11.2021 14:56 Відповісти
Треба сказати більше: усі т.з. європейські "цінності" стрімко ідуть псові під хвоста. Т.з. "демократія", "рівність", мультикультуралізм", повага суверенітету і територіальної цілості, невтручання у внутрішні справи, незастосування сили ... та решту "цінностей" уже давно ніхто не дотримується.
А, наразі про це уже готові заволати стоязико і звідусіль.
Йде новий Світовий Порядок - диктатура сили. По-іншому бути не може - "пабєдітєлі" і "демократи" довели світ до межі ядерної, екологічної, кліматичної , епідеміологічної і гуманітарної катастрофи. До межі загибелі, край якій може зупинити лише СИЛА, навіть ціною величезних жертв.
показати весь коментар
08.11.2021 15:26 Відповісти
Litve soldati imejet pravo streliat jesli nelegal peresiol granicu i voznikla opasnost dlia ego zyzni.Sprasyvat emu nenado.No jesli i zaxodit tak vsex migrantov vlozit avtobus otvozit drugoje mesto i tam vypuskajet obratno,kto neslusajet tem elektrosoker v pomoc ,govoriat eto pomogajet priniat resenije
показати весь коментар
08.11.2021 14:58 Відповісти
И что, в случае напора мигрантов они будут стрелять? Хе хе хе, смешно.
показати весь коментар
08.11.2021 15:03 Відповісти
Ну примерно этого картофельный фюрер и хочет.
показати весь коментар
08.11.2021 15:18 Відповісти
Зомбиапокалипсис набирает обороты. Пора ставить турели калибром 15 мм с лазерным автореагированием по периметру границ цивилизованных стран и дальше заниматься своими делами. Чтоб не слышать и не видеть все это русско-православное победобесие.
показати весь коментар
08.11.2021 15:26 Відповісти
Саме цього кацапсько-білоруська рать і чекає - недочекається...
показати весь коментар
08.11.2021 15:30 Відповісти
Тобто використовувати людський ресур? Типу прикордонників, військових? Щоб їх, всяка "погань", закидувала камінням (початок) а потім вбивала (не факт, що лука не дасть їм зброю (типу вкрали))???
показати весь коментар
09.11.2021 10:22 Відповісти
В смысле чекає? Типа устраивает провокации? а для чего? А то, что Европа уже кишит зомбо-нелегалами, это норм по-твоему?

Это незаконное пересечение границ!
Расстрел на месте и никаких проблем.
показати весь коментар
08.11.2021 16:00 Відповісти
Когда весь цивилизованный мир будет действовать так, как Израиль в ответ на палестинский терроризм, тогда в мире будет порядок и красота.
Когда на одну выпущенную ракету по Израилю в ответ в течение 5-10 мин выезжает взвод танков или вылетает парочка F-16 и долбят в ноль алах-акбар-шизоидов.

На любое нарушение границ/законов любого цивилизованного государства должен быть жесткий ответ, а не "обеспокоенность".

Излишняя толерантность - повод для варваров творить еще большее беззаконие.
показати весь коментар
08.11.2021 16:09 Відповісти
 
 