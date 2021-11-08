Литва перекидає війська до кордону з Польщею та Білоруссю через скупчення мігрантів

У зв'зку зі стрімким потоком мігрантів з боку Білорусі у МВС Литви заявили про відправлення військових до польсько-білоруського кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

"Литва перекидає війська до кордону з Білоруссю, щоб підготуватись до можливого припливу мігрантів", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що у МВС Литви відмовляються називати кількість солдатів, які будуть переміщені до кордонів і де саме вони будуть розміщені, пославшись на міркування безпеки.

МВС також запропонує запровадити в країні надзвичайний стан у зв'язку із ситуацією із переміщенням великих груп нелегальних мігрантів із країн Азії та Африки до кордону Польщі.

"З урахуванням загострення ситуації у районі кордону ми запропонуємо уряду обговорити запровадження у прикордонних районах надзвичайного стану", - сказала глава МВС країни Агне Білотайте.

Зараз у зв'язку з міграційною кризою в Литві діє м'якіший режим надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Білорусі до кордону з Польщею вирушила величезна колона мігрантів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На кордоні з Білоруссю оголошено стан бойової готовності, чергують понад 12 тис. військових, - міністр оборони Польщі Блащак

Після чого заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик заявив, що ситуація з напливом мігрантів і сьогоднішньою колоною з сотень нелегалів, які прямують на кордон з Польщею, свідчить про те, що Білорусь домагається ескалації.

"На кордоні чергують понад 12 тисяч солдатів. Ми підняли стан бойової готовності. Разом зі службами Міністерства внутрішніх справ та адміністрації ми готові захищати польський кордон", - повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.