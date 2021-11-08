З Путіним нема про що говорити, його стратегія не передбачає існування держави Україна, - Порошенко
Стратегія Кремля не передбачає існування держави Україна, тому з Путіним нема про що говорити.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив п’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"З Путіним нема про що говорити. В статтях Путіна і Медведєва виписана його стратегія. І ця стратегія не передбачає існування держави Україна. Крапка! А ви хочете повторити помилку Придністров’я, Осетії, Абхазії та інших, і йти з ним про щось домовлятися. Результат буде такий самий, як ми бачимо у цих державах", – наголосив Порошенко.
Він вкотре нагадав, що це Росія систематично не виконує Мінські угоди, і тому на неї були накладені міжнародні санкції.
"Весь світ застосував санкції проти Російської Федерації за невиконання Мінських угод. Це рішення затверджено Радою безпеки ООН. В чому полягає невиконання Мінських угод? Росія не забезпечила всестороннього припинення вогню. Росія не забезпечила виведення іноземних військ. Росія не забезпечила виведення важкої техніки та артилерії. Росія не забезпечила звільнення наших заручників. Росія не забезпечила безпековий компонент", – наголосив Петро Порошенко.
"На Берлінському саміті, подивіться протоколи, подивіться затверджену дорожню карту: всі сторони – Росія уже навіть тоді поставила підпис, що вона погоджується, – до виборів застосовуються миротворці з мандатом Ради безпеки ООН. Які в день виборів мають бути заміщені українськими прикордонниками. Під Мінськими угодами поставив підпис Путін", – зазначив п’ятий Президент.
"Зараз Путін нічого не підписує, бо він не зацікавлений ні в мирі, ні в існуванні держави Україна. І тому нам треба бути об’єднаними, нам треба бути сильними, нам треба протистояти енергетичній, військовій, безпековій, ковідній, медичній і політичній агресії, з фейковими новинами, які деякі тут розповсюджують. Ми маємо втримати і врятувати Україну. Я дуже сподіваюся на це. У нас все вийде", – резюмує Порошенко.
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Вам хоть в глаза писяй, а для вас это будет Божья роса.
США просто так санкции ввели против этого агента недоимперии?
«Про це має замислюватись український народ. У мене немає мети... Президент - це криза кар'єрного зростання. Ти вже всім був. І моя мотивація - не посади. Моя мотивація - зберегти та розвинути реформи», - сказав Порошенко, відповідаючи на запитання, чи замислювався він щодо участі у президентських виборах.
Потім п'ятий президент коментував результати соціологічних опитувань і сказав, що йому приємно, що розрив між ним та нинішнім главою держави Володимиром Зеленським у рейтингах скорочується.
За словами Порошенка, це «тішить амбіції, але головна мета не в цьому». Він висловив думку, що надії, які виборці покладали на Зеленського, змінилися на розчарування, але не дав чіткої відповіді на запитання про президентські амбіції.
Ведучий ще раз запитав, чи планує Порошенко балотуватися у президенти знову.
«Це залежатиме не від мене, а від людей. Коли люди [до мене] звернуться, я прийму рішення. Зараз я такого рішення не прийняв», - відповів п'ятий президент, поплескавши журналіста по плечу.
Під час зазначених заходів Петро Порошенко виступить перед європейськими лідерами, американськими та канадськими політичними колами на такі теми, як боротьба України з російської агресією, протидія московській політики газового шантажу і запуску Північного потоку-2, необхідність вступу України до Європейського Союзу та НАТО. Заплановано низку двосторонніх зустрічей з лідерами держав-членів ЄС, які належать до політичної родини Європейської народної партії, а також американськими та канадськими парламентаріями.
1-2 грудня Петро Порошенко відвідає Мюнхен (Німеччина) для участі у саміті Міжнародного демократичного союзу - найголовнішої глобальної платформи християнсько-демократичного та центристського політичного руху, який об'єднує понад 80 партій світу, в тому числі і «Європейську Солідарність». Планується, що Петро Порошенко стане ключовим спікером на тему геополітичних процесів у Східній Європі, перспектив відносин нашої держави з ЄС та НАТО.
На грудень готується ще одна важлива закордонна поїздка Порошенка, про яку буде повідомлено згодом.
Ти є пуста брудна огидна та кончена істота, яка працює тут за гроші... пшел нах !!!
Новий медіа-холдинг створили медійники, журналісти, громадські діячі та опозиційні депутати
7 листопада 2021 року набрав чинності неконституційний закон Зеленського про, начебто, боротьбу з олігархами. Ні для кого не секрет, що цей закон спрямований на боротьбу не з олігархами, а з неугодними ЗМІ та демократичними опозиційними силами. Прийняттям цього закону команда Зеленського хоче включити ручний режим управління та отримати важелі тиску на незалежні ЗМІ.
Усвідомлюючи небезпеку, що створює цей закон для подальшого фінансування та діяльності незалежних ЗМІ та опозиційних демократичних сил, у минулу п'ятницю ми створили новий медіа-холдинг "Вільні медіа". Власниками холдингу є медійники, журналісти, громадські діячі та опозиційні депутати, які були журналістами.
Додаткові 10% акцій холдингу відведено під участь усього трудового колективу медіа. Підкреслюємо, що таким чином трудові колективи є найбільшим акціонером.
Відповідно до вимог антикорупційного законодавства, народні депутати відразу ж передали свої акції в управління телеканалам, тобто знову таки їх трудовим колективам. Таким чином вони повністю дотрималися вимог законодавства щодо усунення конфлікту інтересів та забезпечили, що політики не зможуть чинити жодного тиску на менеджмент каналів чи їх редакційну раду або у будь-який спосіб впливати на редакційну та інформаційну політику каналів.
Медіа-холдинг "Вільні медіа" придбав 100% корпоративних прав у телеканалах "5" та "Прямий".
Придбання було здійснено за ринковою ціною. Значна сума угоди відображає суттєвий внесок, що родина Порошенків та пов'язані з нею компанії зробили на створення, підтримку та розвиток вільної демократичної преси. Угода передбачає розстрочку з виплати покупної ціни, розрахунки буде проведено відповідно до умов укладеної угоди.
Ми переконані, що після зміни влади демократичним шляхом Україна знову стане привабливою для іноземних інвесторів, що готові інвестувати у справжню незалежну журналістику, а "Вільні медіа" зможуть залучити іноземних інвесторів для подальшого поштовху розвитку каналів.
Важливо також, що документи Угоди прямо передбачають заборону Петру Порошенку будь-яким чином впливати на редакційну політику каналів чи іншим чином здійснювати контроль щодо "Вільних медіа".
Нові власники "Вільних медіа" найближчим часом укладуть з каналами угоду про невтручання в редакційну політику.
Ми публічно заявляємо, що наша мета - зберегти свободу слова в країні і не допустити репресій проти незалежних ЗМІ. Наші трудові колективи зіграли важливу роль у двох демократичних революціях, які забезпечили європейський рух країни і її демократичний розвиток. Україна - це Європа. І вільні ЗМІ - це важливий інститут у кожній демократичній державі. Ми не дамо це знищити.
Медіа-холдинг "Вільні медіа".
«Кажуть - правда очі коле. І тому лайкозалежна влада так прагне заткнути рота незалежним від неї мас-медіа. Головне, для чого придумали так званий «закон про олігархів», навіть не сумнівайтеся, - це взяти під повний контроль Банкової засоби масової інформації», - наголосив Порошенко.
«Інформаційні служби більшості телеканалів і без того перебувають в оперативному управлінні Офісу президента. Але просто оренди владі вже замало. Вона хоче забрати ці канали у фактичну власність Зеленського. Він особисто хоче визначати номінальних покупців, коли змусить теперішніх власників за допомогою «закону про олігархів» продати свої мас-медіа ресурси. А про те, що санкційні рішення РНБО приймаються на корупційній основі, виляпав не хтось інший, як лідер фракції Зеленського в Раді», - констатує п'ятий Президент.
За його словами, Зеленський застосовує таку ж технологію, як Путін в Росії на початку нульових: «Прикрившись нібито боротьбою з олігархами, той взяв під контроль телеканали, придушив свободу слова, знищив політичну конкуренцію і побудував диктатуру. Володимир Олександрович хоче стати як Володимир Володимирович. Але, як казав Леонід Данилович, Україна - не Росія».
«Скоро вже три роки, як влада намагається знищити «Прямий» канал. 21 травня 2019 року пройшла інавгурація, і буквально за три дні, 24 травня 2019 року проти тодішнього власника каналу порушили кримінальну справу. Зробили це за доносом поплічника Януковича Портнова, який на той час був ключовим юридичним радником Зеленського. В середині лютого цього року за лічені години до того, як Радбез міг впровадити санкції проти «Прямого» каналу, я змушений був купити акції «Прямого» каналу, щоби взяти під свій захист свободу слова», - нагадав Порошенко.
«Днями через атаку на свободу слова, яка є справжньою мішенню закону про олігархів, я вимушений був прийняти рішення про продаж акцій обох донедавна своїх каналів журналістам: теперішнім і колишнім, які працювали на «Прямому» і, звичайно, на 5-му каналі, який боровся з цензурою ще в часи Помаранчевої революції і Революції Гідності. Частина цих журналістів - народні депутати. Згідно закону, свої пакети вони передали в управління телеканалам, які об'єдналися у холдинг із символічною назвою «Вільні медіа», - повідомив Петро Порошенко.
«Україна - це Європа. І вільні ЗМІ - це важливий інститут у кожній демократичній державі. Ми не дамо знищити завоюванні Революції Гідності. Ми не дозволимо збудувати в Україні диктатуру, подібну до режиму Путіна чи Лукашенка», - резюмує Порошенко.