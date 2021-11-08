Конгресмени США закликали Байдена збільшити військову допомогу Україні: "Не можна ігнорувати постійну загрозу РФ"

Республіканці Майк Роджерс і Майк Тернер звернулися до президента США Джо Байдена з проханням озброїти Україну та негайно розглянути питання про "адекватну військову присутність США" в чорноморському регіоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "DefenseNews".

"У зв'язку з нещодавнім зосередженням російських військ біля кордонів України, ми наполегливо закликаємо Вашу адміністрацію вжити негайних і швидких заходів для надання підтримки Україні у вигляді розвідки та зброї", - йдеться в зверненні.

В листі повідомляється, що адміністрація Байдена "не може ігнорувати постійну загрозу Росії міжнародному праву та територіальному суверенітету України".

"Крім того, ми закликаємо вас негайно розглянути відповідну військову присутність і позицію США в регіоні та розпочати відповідну діяльність по обміну розвідувальною інформацією між США та Україною, щоб запобігти подальшій ескалації ситуації", - підкреслили рекспубліканці.

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