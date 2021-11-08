"Нафтогаз" також просить Німеччину залучити його до сертифікації "Північного потоку 2": регулятор ФРН ще не вирішив

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" просить німецьке Федеральне мережеве агентство залучити її до процесу сертифікації "Північного потоку 2".

Про це повідомив прессекретар агентства Фіте Вульф, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Федеральне мережеве агентство може підтвердити, що Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" та LLC "Газотранспортна система України" подали заявку на запрошення до процесу", - сказав Вульф у понеділок.

Одночасно агентство поки що не вирішило, чи залучати Україну до процесу сертифікації "Північного потоку 2". "Запити наразі перевіряють. Рішення про запити на запрошення до процесу Федеральне мережеве агентство публікує на своєму сайті", - пояснив Вульф.

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За регламентом агентства, повідомив Вульф, запрошені до процесу отримують право надавати свої висновки під час процесу сертифікації.

Як повідомив раніше голова компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, процес сертифікації російського газопроводу "Північний потік 2" триває, наступного тижня буде ухвалено рішення про участь компанії в цьому процесі.

"Рішення (щодо участі "Оператора ГТС України" - ІФ) очікується наступного тижня", - написав він на своїй сторінці у фейсбук у коментарях під постом.

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