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"Нафтогаз" також просить Німеччину залучити його до сертифікації "Північного потоку 2": регулятор ФРН ще не вирішив

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" просить німецьке Федеральне мережеве агентство залучити її до процесу сертифікації "Північного потоку 2".

Про це повідомив прессекретар агентства Фіте Вульф, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Федеральне мережеве агентство може підтвердити, що Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" та LLC "Газотранспортна система України" подали заявку на запрошення до процесу", - сказав Вульф у понеділок.

Одночасно агентство поки що не вирішило, чи залучати Україну до процесу сертифікації "Північного потоку 2". "Запити наразі перевіряють. Рішення про запити на запрошення до процесу Федеральне мережеве агентство публікує на своєму сайті", - пояснив Вульф.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення про участь України у сертифікації "Північного потоку-2" очікується наступного тижня, - Макогон

За регламентом агентства, повідомив Вульф, запрошені до процесу отримують право надавати свої висновки під час процесу сертифікації.

Як повідомив раніше голова компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, процес сертифікації російського газопроводу "Північний потік 2" триває, наступного тижня буде ухвалено рішення про участь компанії в цьому процесі.

"Рішення (щодо участі "Оператора ГТС України" - ІФ) очікується наступного тижня", - написав він на своїй сторінці у фейсбук у коментарях під постом.

Також читайте: США закликають Німеччину використати "Північний потік-2" як важіль тиску на Росію для стримування нової агресії проти України, - Süddeutsche Zeitung

Німеччина (7324) Нафтогаз (4407) Північний потік (2461)


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Топ коментарі
+3
позорище.... прое..али все что можно за 2 года
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08.11.2021 14:26
+2
Я думаю, что Игар Валерьевичу газ нужнее чем мудрому нариту. Пусть забирает, только мне не понятно где он будет его хранить, в пластиковых бутылках шоле
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08.11.2021 14:32
+2
це такий пан...що продасть вам повітря по ціні золота,думаю там сема вже є і не одна)
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08.11.2021 14:41
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позорище.... прое..али все что можно за 2 года
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08.11.2021 14:26 Відповісти
ось коли нафтогаз ще й віддасть 100 млрд одному ну дуже далекому від президента олігарху ,то точно буде світовий сором..
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08.11.2021 14:28 Відповісти
Я думаю, что Игар Валерьевичу газ нужнее чем мудрому нариту. Пусть забирает, только мне не понятно где он будет его хранить, в пластиковых бутылках шоле
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08.11.2021 14:32 Відповісти
це такий пан...що продасть вам повітря по ціні золота,думаю там сема вже є і не одна)
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08.11.2021 14:41 Відповісти
Не свариться. Ви у двох маєте рацію.
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08.11.2021 14:44 Відповісти
Мусить віддати, адже преЗЕденту за "возведення на трон" треба заплатити Коломойші, ось і чудова нагода підвернулась.
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08.11.2021 15:05 Відповісти
За 5.
сп-2 начали строить в 2016-м.
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08.11.2021 14:43 Відповісти
Сергей Дорожный@angelys667



Теперь Беня продаст этот газ по 1000 долларов на ЖКХ.
Не слышу воя антикурвапционеров и завываний послов и послыць!..
Заципыло всем.
Лещ уже язык стер об задницу зеленой табуретки...
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08.11.2021 14:38 Відповісти
Это шедеврально. Неужели за ГОДЫ не дошло до тупых возждей нафтогаза что немцам класть на нас? ЧТО делал нафтогаз? ПИЛИЛ бабос, пилил жирно и кучеряво, сотнями лямов грн.
Добыча ПАДАЕТ каждый год. Добывает всякие чучмеки с кипра и прочих свинарников. Это КАК?
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08.11.2021 15:04 Відповісти
Это новость ради новости. С таким же успехом и вы лично могли бы попросить привлечь себя для сертификации.
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08.11.2021 15:07 Відповісти
 
 