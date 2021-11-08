"Тепер я помру з голоду, щоб своїм прикладом звільнити Грузію і "зняти її з пазурів" російських олігархів": нова заява Саакашвілі

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі закликав не акцентувати увагу на своєму голодуванні, оскільки його метою було зовсім не це.

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Він порівняв свою ситуацію зі смертною карою.

"У 1998 році я був головою Правового комітету парламенту. За моєю ініціативою парламентом Грузії було прийнято історичне рішення про відміну смертної кари в Грузії. Я й уявити не міг, що через роки, в країні відновлять смертну кару, і, за іронією долі, відновлять її мені. Байдуже, всяке буває, але зло ніколи не переможе добро", – написав політик.

Також Саакашвілі попросив не висвітлювати його голодування, бо це не є головною метою.

"Я повернувся, мене добровільно взяли в заручники і тепер я помру з голоду, щоб своїм прикладом звільнити нашу Батьківщину, зберегти її європейський шлях і "зняти з пазурів" російських олігархів. Ось чому це абсолютно неприпустимо і прошу всіх не робити моє здоров'я головним питанням порядку денного, не висвітлювати моє голодування, наша головна мета: питання вкрадених виборів та повернення уряду грузинському народу. Мій голод — це спосіб його досягти, і його не можна просунути далі за мету", – зазначив політик.

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Як повідомлялося, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.