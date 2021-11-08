"Тепер я помру з голоду, щоб своїм прикладом звільнити Грузію і "зняти її з пазурів" російських олігархів": нова заява Саакашвілі
Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі закликав не акцентувати увагу на своєму голодуванні, оскільки його метою було зовсім не це.
Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Він порівняв свою ситуацію зі смертною карою.
"У 1998 році я був головою Правового комітету парламенту. За моєю ініціативою парламентом Грузії було прийнято історичне рішення про відміну смертної кари в Грузії. Я й уявити не міг, що через роки, в країні відновлять смертну кару, і, за іронією долі, відновлять її мені. Байдуже, всяке буває, але зло ніколи не переможе добро", – написав політик.
Також Саакашвілі попросив не висвітлювати його голодування, бо це не є головною метою.
"Я повернувся, мене добровільно взяли в заручники і тепер я помру з голоду, щоб своїм прикладом звільнити нашу Батьківщину, зберегти її європейський шлях і "зняти з пазурів" російських олігархів. Ось чому це абсолютно неприпустимо і прошу всіх не робити моє здоров'я головним питанням порядку денного, не висвітлювати моє голодування, наша головна мета: питання вкрадених виборів та повернення уряду грузинському народу. Мій голод — це спосіб його досягти, і його не можна просунути далі за мету", – зазначив політик.
Як повідомлялося, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.
Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
народ ржет с голодовки в виде оптимальной диеты
которую этому жирносвину давно пора было назначить
но из-за его обжорства он не делал этого даже ради здоровья
а теперь еще и истерит...
Страна идет и дальше в НАТО и в ЕС, не переживайте за них. Кстати, в правительстве многие - бывшие соратники Михуила, так что стратегически они остались на евроинтеграционном пути.
Михуил голодает ПО СВОЕМУ ВЫБОРУ.
То есть фактически - готов покончить жизнь самоубийством.
А это большой грех.
Так что его ани трошки не жалко.
Провокатор и мошенник.
Как от его голодания зависит московская оккупация?
И кака така московская оккупация сейчас в Грузии?
https://www.neweurope.eu/article/free-and-fair-elections-show-georgia-is-still-a-shining-light/
Яка окупація? Серйозно? https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(2008) Така ж, як і у нас.
"Месники" битва за Михуїла?
прошло 3 дня
"Теперь я умру с голоду, чтобы своим примером освободить Грузию и "снять ее с когтей" российских олигархов": новое заявление Саакашвили
ты б определился уже, что ли...