Офіс генпрокурора направив до суду обвинувальний акт щодо несанкціонованого використання Тупицьким ключа підпису платіжних документів КС
Офіс генерального прокурора направив до суду обвинувальний акт стосовно колишнього голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького та головного бухгалтера КС за фактами несанкціонованого втручання у роботу автоматизованої системи.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.
Розслідуванням встановлено, що колишній Голова Суду за попередньою змовою з головним бухгалтером здійснили несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи дистанційного обслуговування клієнтів Державної казначейської служби України при підписанні електронних бухгалтерських документів. В результаті цього було спотворено інформацію про дійсного їх підписувача, порушено процес обробки інформації, а також встановлений порядок її маршрутизації.
"Ексголова Суду передав головному бухгалтеру захищений електронний носій із власним ключем кваліфікованого електронного підпису та пароль до нього. В грудні 2020 року, після відсторонення його від посади Голови Суду він надав головному бухгалтеру незаконну вказівку про подальше використання цього ключа від його імені та замість нього, у тому числі для підписання платіжних та інших документів в автоматизованій системі. Такі несанкціоновані втручання відбувалися навіть під час перебування ексголови за кордоном", - сказано в повідомленні.
В Офісі генпрокурора підкреслили, що таким чином було підписано понад 200 електронних платіжних доручень, електронних документів з бюджетних зобов’язань, з розподілу показників зведених кошторисів, розподілів відкритих асигнувань та кошторисних призначень тощо.
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https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-ofis-prezydenta-demchenko-lyustratsiya/31547835.html
У нас Янык уже пытался так играться с Конституцией.
ведь ключ давал возможность КрыСе хоть как-то харчеваться, в этом чулане
хоча й не людина, але й не таке лайно як зе
Якщо тупицький був відсторонений, повинен бути призначений виконуючий/чи (якщо делегуються декільком) обов'язків, Тож підозру треба вручити дурню, що припинив роботу КС.
Складається враження, що вся зграя зе - стадо дупоголових гопників, як і їх виборці! Налетіли, навалили купу в кожному куті і пішли.
А коли залунало: "На якій підставі, це злочин", зробили зевигляд (особливо тупий вираз обличчя) і почали волати: "а хто це тут насрав?"
Думав, найдурніши - 73, але те, що вони обрали перевершило скотство цього стада