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Офіс генпрокурора направив до суду обвинувальний акт щодо несанкціонованого використання Тупицьким ключа підпису платіжних документів КС

Офіс генпрокурора направив до суду обвинувальний акт щодо несанкціонованого використання Тупицьким ключа підпису платіжних документів КС

Офіс генерального прокурора направив до суду обвинувальний акт стосовно колишнього голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького та головного бухгалтера КС за фактами несанкціонованого втручання у роботу автоматизованої системи.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Розслідуванням встановлено, що колишній Голова Суду за попередньою змовою з головним бухгалтером здійснили несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи дистанційного обслуговування клієнтів Державної казначейської служби України при підписанні електронних бухгалтерських документів. В результаті цього було спотворено інформацію про дійсного їх підписувача, порушено процес обробки інформації, а також встановлений порядок її маршрутизації.

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"Ексголова Суду передав головному бухгалтеру захищений електронний носій із власним ключем кваліфікованого електронного підпису та пароль до нього. В грудні 2020 року, після відсторонення його від посади Голови Суду він надав головному бухгалтеру незаконну вказівку про подальше використання цього ключа від його імені та замість нього, у тому числі для підписання платіжних та інших документів в автоматизованій системі. Такі несанкціоновані втручання відбувалися навіть під час перебування ексголови за кордоном", - сказано в повідомленні.

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В Офісі генпрокурора підкреслили, що таким чином було підписано понад 200 електронних платіжних доручень, електронних документів з бюджетних зобов’язань, з розподілу показників зведених кошторисів, розподілів відкритих асигнувань та кошторисних призначень тощо.

КС (1427) суд (11653) Тупицький Олександр (258) Офіс Генпрокурора (3239)


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Топ коментарі
+3
Он до сих пор судья КС и глава КС на основании законов. Идут процессы против решения Зели и в ВС и в КС.
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08.11.2021 15:23
+3
Дзвінкий ляпас Зеленському: як на Закарпатті відправили у відставку голову облради від "слуг", −
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08.11.2021 15:24
+3
https://zahid.espreso.tv/dzvinkiy-lyapas-zelenskomu-yak-na-zakarpatti-vidpravili-u-vidstavku-golovu-oblradi-vid-slug-rozsliduvannya https://zahid.espreso.tv/dzvinkiy-lyapas-zelenskomu-yak-na-zakarpatti-vidpravili-u-vidstavku-golovu-oblradi-vid-slug-rozsliduvannya

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08.11.2021 15:25
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и шо? даже если случится чудо и будет приговор, то это что? штраф 10 необлагаемых минимумов?)
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08.11.2021 14:52 Відповісти
А ОПа процитирует на основании какой нормы Закона о КС и Конституции они пытаются снять Тупицкого? Хотя-бы для разнообразия.
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08.11.2021 14:54 Відповісти
В Офісі Зеленського засекретили результати люстраційної перевірки заступника секретаря РНБО Демченка

https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-ofis-prezydenta-demchenko-lyustratsiya/31547835.html
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08.11.2021 15:27 Відповісти
1.Революційна доцільність. 2. Не можна. але коли дуже хочеться, то можна.
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08.11.2021 15:29 Відповісти
"Доведет тебя революционная целесообразность до цугундера" (С) Почти по классику.
У нас Янык уже пытался так играться с Конституцией.
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08.11.2021 15:35 Відповісти
что теперь будет ?
ведь ключ давал возможность КрыСе хоть как-то харчеваться, в этом чулане
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08.11.2021 14:56 Відповісти
навіть тупицький на тлі зелайна виглядає схожим на людину.
хоча й не людина, але й не таке лайно як зе
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08.11.2021 14:57 Відповісти
Так в чем его обвиняют?Его что,уволили?Факт передачи пароля доказать не получится А носитель с ключом не обязательно должен держать в руке сам.Санкционировал?Да.Имел право.Ключ именной и не заблокирован.К кому претензии?
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08.11.2021 15:06 Відповісти
Он до сих пор судья КС и глава КС на основании законов. Идут процессы против решения Зели и в ВС и в КС.
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08.11.2021 15:23 Відповісти
Сдается мне, джентльмены, что это было бета-тестирование "Дії".
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08.11.2021 15:23 Відповісти
Дзвінкий ляпас Зеленському: як на Закарпатті відправили у відставку голову облради від "слуг", −
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08.11.2021 15:24 Відповісти
https://zahid.espreso.tv/dzvinkiy-lyapas-zelenskomu-yak-na-zakarpatti-vidpravili-u-vidstavku-golovu-oblradi-vid-slug-rozsliduvannya https://zahid.espreso.tv/dzvinkiy-lyapas-zelenskomu-yak-na-zakarpatti-vidpravili-u-vidstavku-golovu-oblradi-vid-slug-rozsliduvannya

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08.11.2021 15:25 Відповісти
Пососут ключ и на этом закончится...
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08.11.2021 15:32 Відповісти
КС, як і будь якій орган державної влади, повинен діяти безперервно.
Якщо тупицький був відсторонений, повинен бути призначений виконуючий/чи (якщо делегуються декільком) обов'язків, Тож підозру треба вручити дурню, що припинив роботу КС.
Складається враження, що вся зграя зе - стадо дупоголових гопників, як і їх виборці! Налетіли, навалили купу в кожному куті і пішли.
А коли залунало: "На якій підставі, це злочин", зробили зевигляд (особливо тупий вираз обличчя) і почали волати: "а хто це тут насрав?"
Думав, найдурніши - 73, але те, що вони обрали перевершило скотство цього стада
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08.11.2021 16:13 Відповісти
 
 