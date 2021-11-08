НАТО про ситуацію на кордоні Білорусі та Польщі: "Використання режимом Лукашенка мігрантів як гібридної тактики" є неприпустимим

У НАТО відреагували на останні події, які відбуваються на польсько-білоруському кордоні. во.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на pap.pl.

У НАТО заявили, що "використання режимом Лукашенка мігрантів як гібридної тактики" є неприпустимим та закликали владу Білорусі поважати міжнародне право.

"Ми стурбовані нещодавньою ескалацією ситуації на польсько-білоруському кордоні. Ми закликаємо Білорусь поважати міжнародне право. Ми спостерігаємо хвилю мігрантів, які намагаються потрапити на територію союзників через Білорусь. НАТО продовжує уважно стежити за ситуацією, яка чинить тиск на наших союзників - Литву, Латвію та Польщу", - йдеться в повідомленні.

У штаб-квартирі НАТО також зазначили, що наразі генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг перебуває у тісному контакті з урядами союзних країн щодо цього питання.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Білорусі до кордону з Польщею вирушила величезна колона мігрантів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На кордоні з Білоруссю оголошено стан бойової готовності, чергують понад 12 тис. військових, - міністр оборони Польщі Блащак

Після чого заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик заявив, що ситуація з напливом мігрантів і сьогоднішньою колоною з сотень нелегалів, які прямують на кордон з Польщею, свідчить про те, що Білорусь домагається ескалації.

"На кордоні чергують понад 12 тисяч солдатів. Ми підняли стан бойової готовності. Разом зі службами Міністерства внутрішніх справ та адміністрації ми готові захищати польський кордон", - повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

У Міністерстві внутрішніх справ Литви заявили про відправлення військових до польсько-білоруського кордону через стрімкий потік мігрантів з боку Білорусі.