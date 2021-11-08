НАТО про ситуацію на кордоні Білорусі та Польщі: "Використання режимом Лукашенка мігрантів як гібридної тактики" є неприпустимим
У НАТО відреагували на останні події, які відбуваються на польсько-білоруському кордоні. во.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на pap.pl.
У НАТО заявили, що "використання режимом Лукашенка мігрантів як гібридної тактики" є неприпустимим та закликали владу Білорусі поважати міжнародне право.
"Ми стурбовані нещодавньою ескалацією ситуації на польсько-білоруському кордоні. Ми закликаємо Білорусь поважати міжнародне право. Ми спостерігаємо хвилю мігрантів, які намагаються потрапити на територію союзників через Білорусь. НАТО продовжує уважно стежити за ситуацією, яка чинить тиск на наших союзників - Литву, Латвію та Польщу", - йдеться в повідомленні.
У штаб-квартирі НАТО також зазначили, що наразі генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг перебуває у тісному контакті з урядами союзних країн щодо цього питання.
Нагадаємо, сьогодні вранці у Білорусі до кордону з Польщею вирушила величезна колона мігрантів.
Після чого заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик заявив, що ситуація з напливом мігрантів і сьогоднішньою колоною з сотень нелегалів, які прямують на кордон з Польщею, свідчить про те, що Білорусь домагається ескалації.
"На кордоні чергують понад 12 тисяч солдатів. Ми підняли стан бойової готовності. Разом зі службами Міністерства внутрішніх справ та адміністрації ми готові захищати польський кордон", - повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.
У Міністерстві внутрішніх справ Литви заявили про відправлення військових до польсько-білоруського кордону через стрімкий потік мігрантів з боку Білорусі.
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бажаємо з нею познайомитись
Оно подписал ВСЁ, что требовало от него Х..ло. Теперь оно Х..лу не нужно. И ради сохранения своей говенной жизни и жизней своих ублюдков, он из кожи лезет дабы доказать Х..лу, что оно ему нужно и устраивает вот такое.
Але ж висновків про те, що стало причиною їх появи, ніхто не зробив.
А он ПОЛОЖИЛ!
Или поклал?
Да какая разница!
Белорусь военных действий не ведет. Прорываются афганцы и сирийцы.