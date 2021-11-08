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Новини
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НАТО про ситуацію на кордоні Білорусі та Польщі: "Використання режимом Лукашенка мігрантів як гібридної тактики" є неприпустимим

НАТО про ситуацію на кордоні Білорусі та Польщі:

У НАТО відреагували на останні події, які відбуваються на польсько-білоруському кордоні. во.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на pap.pl.

У НАТО заявили, що "використання режимом Лукашенка мігрантів як гібридної тактики" є неприпустимим та закликали владу Білорусі поважати міжнародне право.

"Ми стурбовані нещодавньою ескалацією ситуації на польсько-білоруському кордоні. Ми закликаємо Білорусь поважати міжнародне право. Ми спостерігаємо хвилю мігрантів, які намагаються потрапити на територію союзників через Білорусь. НАТО продовжує уважно стежити за ситуацією, яка чинить тиск на наших союзників - Литву, Латвію та Польщу", - йдеться в повідомленні.

У штаб-квартирі НАТО також зазначили, що наразі генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг перебуває у тісному контакті з урядами союзних країн щодо цього питання.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Білорусі до кордону з Польщею вирушила величезна колона мігрантів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На кордоні з Білоруссю оголошено стан бойової готовності, чергують понад 12 тис. військових, - міністр оборони Польщі Блащак

Після чого заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик заявив, що ситуація з напливом мігрантів і сьогоднішньою колоною з сотень нелегалів, які прямують на кордон з Польщею, свідчить про те, що Білорусь домагається ескалації.

"На кордоні чергують понад 12 тисяч солдатів. Ми підняли стан бойової готовності. Разом зі службами Міністерства внутрішніх справ та адміністрації ми готові захищати польський кордон", - повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

У Міністерстві внутрішніх справ Литви заявили про відправлення військових до польсько-білоруського кордону через стрімкий потік мігрантів з боку Білорусі.

Білорусь (7925) мігранти (1106) НАТО (6424) Польща (8484) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+11
Обеспокоены на все 200%.
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08.11.2021 15:03
+11
Закройте границу с Беларусью на линии границ с Польшей, Литвой и Латвией .. При попытках пересечения открывать огонь на поражение. Тех люди которых Беларусь пустила на свою территорию это их проблема.. Как и проблема например Турции и т.д.
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08.11.2021 15:07
+9
глубочайшему обеспокоенибю нет предела
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08.11.2021 15:13
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Обеспокоены на все 200%.
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08.11.2021 15:03 Відповісти
кЭПЫ из НАТО, это мы и без вас понимаем! Какие ваши конкретные действия будут, если зомби повалят толпой через колючку????????
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08.11.2021 15:38 Відповісти
і? 6-й флот зайшов в Західний Буг?
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08.11.2021 15:04 Відповісти
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08.11.2021 15:07 Відповісти
То треба припинити жувати соплі...
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08.11.2021 15:07 Відповісти
Закройте границу с Беларусью на линии границ с Польшей, Литвой и Латвией .. При попытках пересечения открывать огонь на поражение. Тех люди которых Беларусь пустила на свою территорию это их проблема.. Как и проблема например Турции и т.д.
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08.11.2021 15:07 Відповісти
а шо ви зробите?
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08.11.2021 15:08 Відповісти
Боязно поставить пулеметы? Поставьте хотя бы водометы. Заодно отстираете это племя немытое.
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08.11.2021 15:12 Відповісти
глубочайшему обеспокоенибю нет предела
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08.11.2021 15:13 Відповісти
Польша и сама справится с толпой "гостей" Лукашенки на своей границе , НАТО нужно помочь в инженерном обустройстве границьі.
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08.11.2021 15:14 Відповісти
Сейчас дорого очень заборы строить, металл подорожал. Вот в прошлом году было дешево.
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08.11.2021 15:32 Відповісти
І фсьо?
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08.11.2021 15:14 Відповісти
ну і де ваша 5-та поправка , NATO?
бажаємо з нею познайомитись
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08.11.2021 15:14 Відповісти
Слід заборонити авіакомпаніям літати в Білорусь. а компанії луки не пускати за кордон.
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08.11.2021 15:16 Відповісти
Хтось із Нато казав, що застосування методів гібридної війни розцінюється як напад і є підставою застосування ст. 5 Договору. Але лише казав...
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08.11.2021 15:19 Відповісти
Еще не вечер… Будем надеяться? Хотя уже давно пора заявить , что Лукашенко всего-лишь МАРИОНЕТКА В ЛАПАХ ТЕРРОРИСТА № 1 ***** путлерастовича
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08.11.2021 15:38 Відповісти
Одними заявами та "озабоченостью" це не припинити. Вже.
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08.11.2021 15:44 Відповісти
Цивилизованная Европа пока бессильна перед варварами из кремлевского Востока.Она смогла договориться с Ердоганом,а с этими урками- бесполезно.
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08.11.2021 15:32 Відповісти
Вы сравниваете Эрдогана с этим колхозным утырком.
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08.11.2021 15:37 Відповісти
Наивно полагать ,что Лукашенко инициатор.Это палочки Твикс.
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08.11.2021 15:46 Відповісти
Инициатор, без сомнения.
Оно подписал ВСЁ, что требовало от него Х..ло. Теперь оно Х..лу не нужно. И ради сохранения своей говенной жизни и жизней своих ублюдков, он из кожи лезет дабы доказать Х..лу, что оно ему нужно и устраивает вот такое.
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08.11.2021 15:50 Відповісти
Поки біженці (мільйони) з розбомбленої Сирії осідали в Турції, Європа лише висловлював стурбованість. І лише коли цим біженцям турки, які за свій кошт їх утримували на свої території, відкрили кордон в Європу, і то не надовго, та зрозуміла, що ці мільйони, це не лише проблема Турції, а й усього континенту, і почали фінансувати їх утримання на території Турції.
Але ж висновків про те, що стало причиною їх появи, ніхто не зробив.
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08.11.2021 15:52 Відповісти
НАТО о попытке свержения Лукашенко: "Использование спецслужб Польши и Литвы для свержения конституционного строя республики Беларусь допустимо"
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08.11.2021 15:32 Відповісти
Паёк хорош?
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08.11.2021 15:36 Відповісти
ти іди це Сябрам там розкажи ...
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08.11.2021 15:41 Відповісти
Бульбаши -на 95% -ватники отмороженные.За краюху хлеба отца родного продадут.Ихнее КГБ и в Украине правит бал.Последнее убийство беларуса -явно их рук дело.
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08.11.2021 15:56 Відповісти
Призвали!
А он ПОЛОЖИЛ!
Или поклал?
Да какая разница!
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08.11.2021 15:35 Відповісти
Неприпустима. Дійсно. Стріляти на Донбасі з гармат припустимо, а гнати арабів на польський конрдон неприпустимо.
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08.11.2021 15:37 Відповісти
агов НАТО - який це лУка ...., ця пряма вказівка пУтлера - що не розуміти ...перестаньте ліберальнічати - напад !!! на ДержКордон- це вторгнення....
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08.11.2021 15:40 Відповісти
Стурбувалися... Глибоко!
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08.11.2021 15:51 Відповісти
Усатый пид-р совсем берега потерял. Скоро, очень скоро размажут старого таракана как плевок по асфальту.
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08.11.2021 15:54 Відповісти
Лукащенко исполнитель. Организатор - В.В.Хуйло
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08.11.2021 15:58 Відповісти
А чому неможна довбанути по обізянах, більше не полізуть. І поті вже самим ваказувати стурбованість.
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08.11.2021 16:18 Відповісти
Причем сдесь НАТО?
Белорусь военных действий не ведет. Прорываются афганцы и сирийцы.
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08.11.2021 16:36 Відповісти
это серьезный "ПУК" со стороны нато.....
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08.11.2021 17:22 Відповісти
Никакие это не беженцы, это организованные группы нарушителей границы определенного организатором государства. Думаю не ошибаюсь что за незаконное пересечение границы в странах "импортерах"существует уголовная ответственность. Значит нужно принимать этих организованных молодых людей не как беженцев а как преступников. Перспектива поработать в условной каменаломне лет пять на обратный билет быстро прекратит поток новых "беженцев"
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08.11.2021 17:30 Відповісти
А шо є припустимим ?
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08.11.2021 17:39 Відповісти
 
 