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У Польщі скликають війська територіальної оборони через скупчення мігрантів на кордоні з Білоруссю

У Польщі скликають війська територіальної оборони через скупчення мігрантів на кордоні з Білоруссю

Керівництво військ територіальної оборони Польщі опублікувало сповіщення для учасників загонів територіальної оборони, закликаючи їх ближчим часом бути готовими вирушити на допомогу прикордонникам через очікувану провокацію білоруського режиму.

Відповідне оголошення опублікували в офіційному твіттері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Учасників загонів просять перевірити своє обладнання та попередити роботодавців і рідних. Людей, що проживають у прикордонних з Білоруссю воєводствах, просять бути готовими рушати на збір через 6-12 годин, з воєводств у центрі країни - у межах доби.

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У Польщі скликають війська територіальної оборони через скупчення мігрантів на кордоні з Білоруссю 01

Як відомо, вранці 8 листопада почали з’являтися відеозаписи з великою групою мігрантів, що прямують до польського кордону. Видання Хартія97 повідомило, що відео було знято в понеділок вранці недалеко від прикордонного переходу "Брузгі".

У Польщі вважають, що режим Лукашенка готує наймасовіший штурм кордону нелегалами.

Міністр оборони Маріуш Блащак заявив, що зараз на кордоні перебувають 12 тисяч військових. "Ми підвищуємо готовність сил тероборони. Разом зі службами МВС ми готові захищати кордон Польщі", - написав він.

Автор: 

Білорусь (7925) кордон (4750) мігранти (1106) Польща (8484)


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Топ коментарі
+26
Каменяр@kameniar_ua

https://twitter.com/kameniar_ua/status/1457679036801552384 1 ч



Ситуація на кордоні Польщі з БССР зайвий раз доводить 2 речі:
1) ніде на світі не буде спокою поки гусня не буде під шконкою (наголошую, не хйло, а гусня)
2) все це є наслідком абсолютно дебільної політики західного світу щодо України/свнскистану впродовж 2014-2019 років
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08.11.2021 15:08
+20
Каменяр@kameniar_ua
https://twitter.com/kameniar_ua/status/1457680277371768840 1 ч

І виходом з цієї ситуації є те, що треба було застосовувати ще в 2014.
Тобто - реальні санкції проти свнскистану. Так, щоб кожна гусіна пищала. Повторю, не тільки проти вусатого колгоспника, не проти хла, а проти кожної псіни.
Я не зловтішаюся, але не можу не згадати відчуття в той день (неначе згвалтували твою країну), коли грузинська свиня за підтримки польської влади і персонально цього пдра https://twitter.com/JSaryuszWolski @JSaryuszWolski
проривала кордон України. Тож я розумію відчуття поляків, в дім яких вриваються без дозволу.
А нам сьогодні приходиться лиш спостерігати і сумувати.
Ми мали стати форпостом західного світу, а дійшло все до того, що обос...ний кончєний клоун тепер залежить навіть від ******** колгоспника, який завжди може відрубати йому електрику. Про його залежність від хла вже мовчу.
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08.11.2021 15:12
+19
я видел поляков и другими. Кто готов и в рыло дать. Сам дважды чуть не огреб за русский язык - пришлось объясняться что я украинец))
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08.11.2021 15:20
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Каменяр@kameniar_ua

https://twitter.com/kameniar_ua/status/1457679036801552384 1 ч



Ситуація на кордоні Польщі з БССР зайвий раз доводить 2 речі:
1) ніде на світі не буде спокою поки гусня не буде під шконкою (наголошую, не хйло, а гусня)
2) все це є наслідком абсолютно дебільної політики західного світу щодо України/свнскистану впродовж 2014-2019 років
показати весь коментар
08.11.2021 15:08 Відповісти
Каменяр@kameniar_ua
https://twitter.com/kameniar_ua/status/1457680277371768840 1 ч

І виходом з цієї ситуації є те, що треба було застосовувати ще в 2014.
Тобто - реальні санкції проти свнскистану. Так, щоб кожна гусіна пищала. Повторю, не тільки проти вусатого колгоспника, не проти хла, а проти кожної псіни.
Я не зловтішаюся, але не можу не згадати відчуття в той день (неначе згвалтували твою країну), коли грузинська свиня за підтримки польської влади і персонально цього пдра https://twitter.com/JSaryuszWolski @JSaryuszWolski
проривала кордон України. Тож я розумію відчуття поляків, в дім яких вриваються без дозволу.
А нам сьогодні приходиться лиш спостерігати і сумувати.
Ми мали стати форпостом західного світу, а дійшло все до того, що обос...ний кончєний клоун тепер залежить навіть від ******** колгоспника, який завжди може відрубати йому електрику. Про його залежність від хла вже мовчу.
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08.11.2021 15:12 Відповісти
Кацапським виродкам не сидиться спокійно. Треба обов'язково гімном кидатись, що б хтось не втримався і по писоку накидав. Тоді почнуть волати на весь Світ...
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08.11.2021 15:08 Відповісти
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08.11.2021 15:09 Відповісти
классная вещь_ хватит пару таких чтобы порядок навести надолго
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08.11.2021 15:13 Відповісти
Як казав Черчіль: Наступне покоління фашистів буде рахувати себе антифашистами.
Адже усе повторюється, з точністю в 100 відсотків.
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08.11.2021 15:10 Відповісти
кто був у Польщі - знає, що поляки ******* пиво та кобет, та дуже довго сплять
особливо у віхідні, але ж
давно пора прокинутись, кацапи під дверями, загльондують "в глазок"...
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08.11.2021 15:10 Відповісти
я видел поляков и другими. Кто готов и в рыло дать. Сам дважды чуть не огреб за русский язык - пришлось объясняться что я украинец))
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08.11.2021 15:20 Відповісти
Вот и Зависимость , - Будут молчать и глубочайший нейтралитет , - а то лука может и электрику не дать.
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08.11.2021 15:11 Відповісти
штанмайера пусть пригласят.

надо же подписать формулу - газ важнее
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08.11.2021 15:12 Відповісти
у поляков есть свой газ и шведский и американский. потому на россию им плевать.
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08.11.2021 15:19 Відповісти
у нас тоже есть свой газ. Почему у нас не так?
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09.11.2021 00:33 Відповісти
Прямой стрим что сейчас там происходит https://www.youtube.com/watch?v=gXtNXd2Yzlk https://www.youtube.com/watch?v=gXtNXd2Yzlk

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08.11.2021 15:12 Відповісти
Кричать "german" -хочуть до німців.
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08.11.2021 15:30 Відповісти
1. съемка идет со стороны мигрантов.
2. среди мигрантов есть женщины и дети
3. провокации вполне реальны. Будет стрельба, будут убитые и раненые, в том числе среди женщин и детей - истерика у Путина и Луки.
4. новые санкции против Беларуси.
Интересно, зачем это Путину?
Опять повышает ставки для подключения СП-2?
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08.11.2021 16:08 Відповісти
Какой-то мутный ютуб канал. Фэсбэшный что ли? Как они могут снимать на прямую?
Жесть.
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08.11.2021 17:05 Відповісти
реально если толпой ломанутся - пули их не остановят, пуль не хватит.
Только 6 тыс вольт на провода..
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08.11.2021 15:18 Відповісти
А если ты бежишь напролом и вдруг увидишь, что рядом упал с прострелянной головой, ты побежишь дальше???!!!
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08.11.2021 15:20 Відповісти
в толпе невозможно остановиться. В том и проблема толпы и давки в толпе.
Лично я толпы обхожу стороной - детская привычка, с демонстраций первомайских. Не люблю я мест, где не могу контролировать ситуацию, чувствовать что руковожу по крайней мере собой.
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08.11.2021 16:10 Відповісти
Хрень, один кулемет це зупинить, ви просто не уявляєте що це таке, коли поруч літають шматки оточуючих.
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08.11.2021 16:16 Відповісти
представляю. Более того - они приехали из стран, где по ним стреляли. пулеметами. Где каждый предмет на земле может оторвать руку или ногу.
и знаю что их это не остановит, тем не менее.
потому что дома их ждет то же самое.
потому они и едут не взирая на опасность быть убитым на границе или сесть в тюрьму - в тюрьме в Европе лучше чем на воле в Сирии или в лагере беженцев в Турции.
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08.11.2021 16:49 Відповісти
Херня это все! Там нет мигрантов, там террористы прикрываются детьми и женщинами, для них это норма.
Поэтому выход один ,водометы и слезоточивый газ.
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08.11.2021 17:08 Відповісти
санкци вводить не только лукашенко ну и против путина и его окружения. только так можно остановить эти потоки мигрантов
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08.11.2021 17:19 Відповісти
Подивіться прямий стрім-вони виставляють дітей попереду.
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08.11.2021 15:31 Відповісти
Снайперы знают свою работу.
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08.11.2021 15:33 Відповісти
снайперы не будут стрелять на ту сторону границы. Даже польские.
У них мозги есть.
Стрельба будет обязательно, но только мигранты прольют кровь на ПОЛЬСКУЮ землю.
Увы, женщин и детей - тоже.
у Путина нет ни сердца ни души.
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08.11.2021 16:11 Відповісти
Тварини.Взагалі ніколи не розуміла таких "мігрантів"-лізти туди,де тебе не хочуть,сідати на шиї комусь всім кодлом,це так гидко.Як можна пускати ТАКЕ в цивілізовані країни.Вони навіть дітей своїх не шкодують,використовуючи як живий щит.
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08.11.2021 15:39 Відповісти
даю 100%, що їм сказали , що через Польщу вони попадуть відразу в Європейський рай
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08.11.2021 15:43 Відповісти
Мем они "животные"? хотят лучшей жизни. Я могу их понять.
Наши тоже едут из Украины куда подальше - а у нас далеко не Сирия и не Афганистан.
Мне мигрантов жаль.
Но своя рубашка ближе к телу.
Поставьте себя на их место? я бы поступил точно так же - вывозил семью из жопы всеми правдами и неправдами.
Ну а у поляков и немцев свой интерес - их тоже понять можно.
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08.11.2021 16:13 Відповісти
Де ви бачили ,щоб наші так наглюче перли в чужу країну?Наші,якщо і їдуть куди,то не лізуть через кордон,як мавпи,не прикриваються дітьми.І наші їдуть працювати,а не сидіти на шиях у платників податків чужих країн.
Навіть коли кацапи захопили частину Донбасу,коли звідти було багато біженців.вони чомусь не ломанулись на польський кордон.як оті навіжені.Тому порівнювати наших і оте зовсім не коректно
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08.11.2021 16:23 Відповісти
я видел, как люди готовы на все, если им в спину стреляют. Вы не видели.
Для особо тупых я как раз и написал - в Украине дела получше.
как можно быть такой тупой, объясните?
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08.11.2021 16:41 Відповісти
Не тупий ви наш,побачимо,як ви заспіваєте,коли(не дай Боже) все оте полчище полізе через наш кордон.Будете і далі захищати тих,хто заради ефемерного кращого життя виставляє поперед себе своїх дітей?
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08.11.2021 16:47 Відповісти
когда боевики захватили часть Донбасса, люди бежали кто куда, и в чем смогли убежать. Многие никогда в жизни никуда не уезжали - потому бежали с целофановыми пакетами.
И у нас хотя и денег не было и особо им не были рады - мы им помогали. У нас в квартире одновременно жили по 2 семьи из Луганска, потом устраивались как-то, съезжали чтобы дать место другим.
В том-то и разница что нашим беженцам у нас помогали.
А мигрантам из Афгана или Сирии никто помогать в Польше не собирается. И дома тоже.
Им нечего терять - потому они и ведут себя агрессивно, потому что в стае им легче выжить
Я лично их могу понять.
А вы так высокомерно рассуждаете потому что сами никогда не были и близко в подобной ситуации.
Желаю побывать в их шкуре. Может тогда спеси поубавится.
Еще раз -я их могу понять. На их месте поступал бы точно так же.
На месте поляков - тоже.
Каждый борется за свое.
с арабами я знаком. С разными. лодырей среди моих знакомых нет. Первый француз с которым я познакомился - доктор математики, араб. Познакомился на международной конференции.
разрыв шаблона, прикинь.
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08.11.2021 16:46 Відповісти
От ви самі ж і написали,в чому різниця між нашими,і "тими".Наші рятували себе і дітей, вони не думали.як би їм в багату Європу потрапити.А у "бідних" біженців,що біля польського кордону,знайшлося і декілька тисяч євро,щоб в Європу потрапити,і час,щоб все то провернути.То які вони біженці?
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08.11.2021 16:55 Відповісти
СВЧ и уся эта гапата пабигит с падскоком.
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08.11.2021 16:57 Відповісти
Когда пару мигрантов превратят в 200-е (конечно после предупредительного выстрела), те сами побежат назад в Беларусь. Их психологически обработали, что мол вам ничего не сделают, вот и тараканы ползут от таракана.
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08.11.2021 15:18 Відповісти
наоборот - они знают что их могут убить. Та их и дома могут убить. У них нет выбора.
И смерть их не остановит.
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08.11.2021 16:14 Відповісти
Остановит. Ещё как остановит. Если нет выбора и всё равно умирать, то ехать умирать на другой конец света смысла нет ещё и за свои деньги.
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08.11.2021 21:13 Відповісти
Польша действует правильно и адееватно , стрелять по людям не будут , но дубинками поработают.
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08.11.2021 15:19 Відповісти
А это не люди - это захватчики.
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08.11.2021 15:34 Відповісти
если ломанутся через границу - могут и газ пустить и резиновые пули. Стопудово.
Но выдержка тут нужна железная, чтобы до огнестрельного не дошло.
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08.11.2021 16:15 Відповісти
Шота мнє здаєтся Макрон імел такіє проблєми. І послє Анна стала рузькой княжной і Європа до Владівастока. Цікаво, чи вистоять поляки? Франція пала.
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08.11.2021 15:20 Відповісти
Польша действует адекватно , стрелять не будут , трупьі нужньі только Путину и Луке.
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08.11.2021 15:21 Відповісти
ві думаєтє, чьо там русскіє танкі под Єльнєй стоят? бєз провіанта і дізєля..?
оні вслєд за бєженцамі в Сувалкскій корідор наступать будут...
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08.11.2021 15:21 Відповісти
Поляки - нормальні люди . За потреби застосують зенітки та кулемети і ворожа навала просто захленеться . Це до речі був би непоганий прецедент для інших країн , як діяти .
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08.11.2021 15:21 Відповісти
Братушки-з тарганом не спілкуються,його чавлять...
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08.11.2021 15:22 Відповісти
Главное , обойтись без жертв , они и нужньі Москве.
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08.11.2021 15:22 Відповісти
Это не так: вони из Кремля будет много, но это обозначит границу, дальше которой Кремль уже не полезет.
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08.11.2021 15:36 Відповісти
Орда біля кордону. Все правильно роблять. Молодці!
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08.11.2021 15:32 Відповісти
А шо наш ЗЕлёный ублюдок - подгузники натянул?
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08.11.2021 15:32 Відповісти
Воно у Лукашеску електріку купує, тому буде тихенько в штани свою улюблену справу робити. Одним словом - потерпілий.
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08.11.2021 15:37 Відповісти
Бо диктаторів-терористів луку та ***** треба душити РЕАЛЬНИМИ САНКЦІЯМИ та бити війсково як що лізут а не гратися з їми.... толерасти програли й завжди будуть програвати.
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08.11.2021 15:33 Відповісти
шановні поляки. Зробіть загороджуючі загони. І, після попередження через матюгальник, про те що не можна заходити на територію країни поза пропускними пунктами, валіть всіх на хрєн.

Порада від громадянина країни, прикордонники якої так не зробили в 2014му
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08.11.2021 15:40 Відповісти
Закрили очі на те, що робило ху@ло в Сирії (бомбардування по площам, перемелювання міст мільйонників у щебінь і т.д.), у тому числі руками асада, і наслідки того (мільйони біженців), тепер ЄС відчує, як це повториться тільки без застосування авіації, поки що, але знову чужими руками - руками вусатого. На скільки ж Європа боїться ху@ла - неймовірно.
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08.11.2021 15:41 Відповісти
А что же не слышно мнения по данной ситуации большой поклонницы нелегалов и эмигрантов арабского мира в Европу, фрау Меркель? Молчит, как рот сосисками набила.
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08.11.2021 15:43 Відповісти
Правильно, чем раньше батьке=кацапам дадут по зубам тем лучше
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08.11.2021 15:44 Відповісти
смодулируйте ситуацию если Польша и Литва отобьются ,в какую страну они полезут ..Белорусы их оставлять явно не собираются ..
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08.11.2021 15:47 Відповісти
А наш кохту висушив - зараз труселя сушить мовчечки.
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08.11.2021 15:47 Відповісти
Поляки - простые как двери.Я имею ввиду призванных партизан.Они тех беларусов в полон понахватают вагон и маленькую тележку.Мигрантов выпхают,а кгбшников нахватают..
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08.11.2021 15:50 Відповісти
Два варианта решения проблемы - показательный расстрел мигрантов или разрешить Белавиа летать в Европу.
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08.11.2021 16:31 Відповісти
Поляки предупредили тероборону быть готовыми если безоружные мигранты ломанутся,а у нас на границе кацвойско собирается и всем пох.
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08.11.2021 16:58 Відповісти
Хочет использовать опыт другого усатого диктатора по шантажу и вымогательству денег от Европы. "У Эрдогана получилось, почему у меня не должно получится "
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08.11.2021 17:35 Відповісти
ну что сказать, завидую я полякам. нация с большой буквы
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08.11.2021 18:49 Відповісти
Сподіваюсь на ескалацію, якщо поляки та білоруси почнуть стріляти один у одного, буде взагалі ідеально, тому що будь який заміс із участю росіян зайвий раз показує світу хто є злом і ми від цього тільки виграємо.
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08.11.2021 20:02 Відповісти
 
 