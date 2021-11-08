У Польщі скликають війська територіальної оборони через скупчення мігрантів на кордоні з Білоруссю
Керівництво військ територіальної оборони Польщі опублікувало сповіщення для учасників загонів територіальної оборони, закликаючи їх ближчим часом бути готовими вирушити на допомогу прикордонникам через очікувану провокацію білоруського режиму.
Відповідне оголошення опублікували в офіційному твіттері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Учасників загонів просять перевірити своє обладнання та попередити роботодавців і рідних. Людей, що проживають у прикордонних з Білоруссю воєводствах, просять бути готовими рушати на збір через 6-12 годин, з воєводств у центрі країни - у межах доби.
Як відомо, вранці 8 листопада почали з’являтися відеозаписи з великою групою мігрантів, що прямують до польського кордону. Видання Хартія97 повідомило, що відео було знято в понеділок вранці недалеко від прикордонного переходу "Брузгі".
У Польщі вважають, що режим Лукашенка готує наймасовіший штурм кордону нелегалами.
Міністр оборони Маріуш Блащак заявив, що зараз на кордоні перебувають 12 тисяч військових. "Ми підвищуємо готовність сил тероборони. Разом зі службами МВС ми готові захищати кордон Польщі", - написав він.
Будь ласка, зачекайте...
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https://twitter.com/kameniar_ua/status/1457679036801552384 1 ч
Ситуація на кордоні Польщі з БССР зайвий раз доводить 2 речі:
1) ніде на світі не буде спокою поки гусня не буде під шконкою (наголошую, не хйло, а гусня)
2) все це є наслідком абсолютно дебільної політики західного світу щодо України/свнскистану впродовж 2014-2019 років
https://twitter.com/kameniar_ua/status/1457680277371768840 1 ч
І виходом з цієї ситуації є те, що треба було застосовувати ще в 2014.
Тобто - реальні санкції проти свнскистану. Так, щоб кожна гусіна пищала. Повторю, не тільки проти вусатого колгоспника, не проти хла, а проти кожної псіни.
Я не зловтішаюся, але не можу не згадати відчуття в той день (неначе згвалтували твою країну), коли грузинська свиня за підтримки польської влади і персонально цього пдра https://twitter.com/JSaryuszWolski @JSaryuszWolski
проривала кордон України. Тож я розумію відчуття поляків, в дім яких вриваються без дозволу.
А нам сьогодні приходиться лиш спостерігати і сумувати.
Ми мали стати форпостом західного світу, а дійшло все до того, що обос...ний кончєний клоун тепер залежить навіть від ******** колгоспника, який завжди може відрубати йому електрику. Про його залежність від хла вже мовчу.
Адже усе повторюється, з точністю в 100 відсотків.
особливо у віхідні, але ж
давно пора прокинутись, кацапи під дверями, загльондують "в глазок"...
надо же подписать формулу - газ важнее
2. среди мигрантов есть женщины и дети
3. провокации вполне реальны. Будет стрельба, будут убитые и раненые, в том числе среди женщин и детей - истерика у Путина и Луки.
4. новые санкции против Беларуси.
Интересно, зачем это Путину?
Опять повышает ставки для подключения СП-2?
Жесть.
Только 6 тыс вольт на провода..
Лично я толпы обхожу стороной - детская привычка, с демонстраций первомайских. Не люблю я мест, где не могу контролировать ситуацию, чувствовать что руковожу по крайней мере собой.
и знаю что их это не остановит, тем не менее.
потому что дома их ждет то же самое.
потому они и едут не взирая на опасность быть убитым на границе или сесть в тюрьму - в тюрьме в Европе лучше чем на воле в Сирии или в лагере беженцев в Турции.
Поэтому выход один ,водометы и слезоточивый газ.
У них мозги есть.
Стрельба будет обязательно, но только мигранты прольют кровь на ПОЛЬСКУЮ землю.
Увы, женщин и детей - тоже.
у Путина нет ни сердца ни души.
Наши тоже едут из Украины куда подальше - а у нас далеко не Сирия и не Афганистан.
Мне мигрантов жаль.
Но своя рубашка ближе к телу.
Поставьте себя на их место? я бы поступил точно так же - вывозил семью из жопы всеми правдами и неправдами.
Ну а у поляков и немцев свой интерес - их тоже понять можно.
Навіть коли кацапи захопили частину Донбасу,коли звідти було багато біженців.вони чомусь не ломанулись на польський кордон.як оті навіжені.Тому порівнювати наших і оте зовсім не коректно
Для особо тупых я как раз и написал - в Украине дела получше.
как можно быть такой тупой, объясните?
И у нас хотя и денег не было и особо им не были рады - мы им помогали. У нас в квартире одновременно жили по 2 семьи из Луганска, потом устраивались как-то, съезжали чтобы дать место другим.
В том-то и разница что нашим беженцам у нас помогали.
А мигрантам из Афгана или Сирии никто помогать в Польше не собирается. И дома тоже.
Им нечего терять - потому они и ведут себя агрессивно, потому что в стае им легче выжить
Я лично их могу понять.
А вы так высокомерно рассуждаете потому что сами никогда не были и близко в подобной ситуации.
Желаю побывать в их шкуре. Может тогда спеси поубавится.
Еще раз -я их могу понять. На их месте поступал бы точно так же.
На месте поляков - тоже.
Каждый борется за свое.
с арабами я знаком. С разными. лодырей среди моих знакомых нет. Первый француз с которым я познакомился - доктор математики, араб. Познакомился на международной конференции.
разрыв шаблона, прикинь.
И смерть их не остановит.
Но выдержка тут нужна железная, чтобы до огнестрельного не дошло.
оні вслєд за бєженцамі в Сувалкскій корідор наступать будут...
Порада від громадянина країни, прикордонники якої так не зробили в 2014му