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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Звертаюсь до влади Грузії із закликом терміново забезпечити Саакашвілі належним лікуванням, - Денісова

Звертаюсь до влади Грузії із закликом терміново забезпечити Саакашвілі належним лікуванням, - Денісова

Здоров'я голови Виконавчого комітету Національної ради реформ при Президентові України Міхеіла Саакашвілі, який голодує 39-й день, стрімко погіршується.

Про це в Facebook повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

"За інформацією консиліуму лікарів, які сьогодні відвідали Міхеіла у пенітенціарній установі №12 у м. Руставі (Грузія), стан його здоров’я незадовільний і може змінитися у гірший бік кожної хвилини, - йдеться в повідомленні.

Денісова закликає грузинську владу невідкладно забезпечити переведення громадянина України до лікарні, яка облаштована для надання екстрених реанімаційних заходів та відповідає стандартам надання медичної допомоги таким пацієнтам з урахуванням усіх рекомендацій консиліуму лікарів.

"Через поширення в ЗМІ повідомлень представників грузинської влади про нібито прийом їжі Міхеілом Саакашвілі, він з 06 листопада відмовився від будь-яких ліків, вітамінів та підтримуальних препаратів. Хоча їхній перелік був визначений начальником медичного відділення Особливої пенітенціарної служби та медперсоналу установи для запобігання наступнню летальних наслідків. Спонукання Міхеіла відмовитися від цих препаратів є нічим іншим як способом позбавлення його життя", - зазначила омбудсмен.

Читайте також: Денісова хоче знати, чому адвоката Саакашвілі Грушовця та журналіста Гордона з дружиною не пустили до Грузії

"Прошу іноземні держави та міжнародні правозахисні організації рішуче засудити дії посадових осіб Грузії, які порушують права громадянина України на життя та здоров’я. Звертаюся до влади Грузії терміново забезпечити громадянина України Міхеіла Саакашвілі належним лікуванням, що може врятувати йому життя", - підсумувала Денісова.

Як повідомлялося, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

Також читайте: "Тепер я помру з голоду, щоб своїм прикладом звільнити Грузію і "зняти її з пазурів" російських олігархів": нова заява Саакашвілі

Автор: 

Грузія (1843) Денісова Людмила (883) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+7
А я закликаю Денісову оставить грузинов в покое - это не наше дело, пусть сами со своим бывшим президентом и разбираются по своим законам.......... Представьте если бы Янык вернулся в Украину и нам бы Грузия советовала как его судить и где ему сидеть..................
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08.11.2021 15:34
+5
Для этого задержанный( подсудимый) должен быть обеспечен в достаточном количестве продуктами питания и мед. помощью в размере предусмотренном для всех граждан находящихся под арестом, ни более тог. Перед законом все равны.. Так кажется... . Саакашвили от других отличаться не должен. То что он хочет лечиться в каких то особых персональных условиях или получать питание из ресторана , или вообще голодать это или не предусмотрено законодательством или его личное дело. Пускай в таком случае Денисова либо посоветует ему кушать и лечиться в больнице по месту нахождения. Либо даст добро на его принудительное кормление.. ( ну если она такое разрешение решится дать).
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08.11.2021 15:31
+5
Что она столько времени уделяет этому прохвосту зеленского(который кстати тоже прохвост) У нас масса заключеных в орде и дырляндии и страдают они гораздо больше чем воно, а она нашла заботу, в грузии на куророте бухать. И это за наши налоги!
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08.11.2021 15:59
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а чем ее лечение пюрешками не устраивало?
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08.11.2021 15:25 Відповісти
Грузинська кухня-це найкращі ліки...
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08.11.2021 15:26 Відповісти
Для этого задержанный( подсудимый) должен быть обеспечен в достаточном количестве продуктами питания и мед. помощью в размере предусмотренном для всех граждан находящихся под арестом, ни более тог. Перед законом все равны.. Так кажется... . Саакашвили от других отличаться не должен. То что он хочет лечиться в каких то особых персональных условиях или получать питание из ресторана , или вообще голодать это или не предусмотрено законодательством или его личное дело. Пускай в таком случае Денисова либо посоветует ему кушать и лечиться в больнице по месту нахождения. Либо даст добро на его принудительное кормление.. ( ну если она такое разрешение решится дать).
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08.11.2021 15:31 Відповісти
Мені не дає спокою одне питання. Чого він туди поперся?
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08.11.2021 15:31 Відповісти
Ну что вы так переживаете?
Сейчас методички поступят и вам и нам объяснят.
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08.11.2021 15:43 Відповісти
Гадаю, якась "многоходовочка" , у ***** опит перейняв.
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08.11.2021 16:24 Відповісти
Так ***** ж голодував мабуть тільки в дитинстві у пітерській підворотні
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08.11.2021 16:25 Відповісти
А я закликаю Денісову оставить грузинов в покое - это не наше дело, пусть сами со своим бывшим президентом и разбираются по своим законам.......... Представьте если бы Янык вернулся в Украину и нам бы Грузия советовала как его судить и где ему сидеть..................
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08.11.2021 15:34 Відповісти
подсудимый - не бузил,
ел, шутил, мёд - пиво пил...
чуть пюре- пересолил,
а харчо... чуть-чуть кислил
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08.11.2021 15:37 Відповісти
Так проблема ж не в предоставлении медуслуг, а в том, что хитрожопый Михо хочет их получать вне тюрьмы.

С какого перепугу преступника должны выпускать на основании того, что он сам занимается членовредительством?
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08.11.2021 15:38 Відповісти
Нужно аналагичное обращение к МОЗ Украины обеспечить граждан надлежащим лечением
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08.11.2021 15:42 Відповісти
Голосуя за бубочку, 73 % только и мечтали о таких условиях, а они недовольны.
Нихрена не делаешь, спишь сколько влезет, диетический хавчик, телевизор, компьютер - голубая мечта каждого зебила.
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08.11.2021 15:43 Відповісти
Что она столько времени уделяет этому прохвосту зеленского(который кстати тоже прохвост) У нас масса заключеных в орде и дырляндии и страдают они гораздо больше чем воно, а она нашла заботу, в грузии на куророте бухать. И это за наши налоги!
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08.11.2021 15:59 Відповісти
Свободу Саакашвили ! Народ Грузии - поднимайтесь !
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08.11.2021 16:06 Відповісти
С какой целью ? ведь любимый клоун ********** ,который пристроил его на хлебное место за слив патриотической власти в Украине ,сказал " какая разница, главное пожрать,пос.ать и дороги"
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08.11.2021 16:11 Відповісти
Значит он так нужен народу Грузии. Беглецов нигде не любят. Особенно если ты был во главе страны.
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08.11.2021 16:26 Відповісти
Перед 6 января всякая вонючая русня тоже такие же призывы к народу США тиражировала.
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08.11.2021 17:08 Відповісти
та на нем пахать можно !!! (всем ли сидельцам в грузинской тюрьме обеспечен такой рацион???)

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08.11.2021 16:16 Відповісти
это анализы
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08.11.2021 16:31 Відповісти
та не...это у них вид такой )))))
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08.11.2021 16:40 Відповісти
вор должен сидеть в тюрьме не в зависимости от национальности
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08.11.2021 16:21 Відповісти
Включила дурочку....Какой из Михуила "украинец" или гражданин Украины ?? Грузина задержали в Грузии по обвинении в преступлениях совершенных в Грузии и там грузинский суд его осудил! Что Денисовой больше не о ком заботиться? Пора заканчивать эти мутные игры!
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08.11.2021 16:26 Відповісти
У карлсоношвили гражданство одно - Украинское.
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08.11.2021 17:10 Відповісти
Вот интересно…. Вдруг завтра Янукович где то у нас объявится с российским паспортом…., вернём в рашу по первому требованию
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08.11.2021 16:27 Відповісти
что они несут, какое лечение может быть при голодании, если пациент сам себя загоняет
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08.11.2021 16:30 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=1Vvt-3jovew&t=0s Провал резидента: медиа-компания по "голодовке" Саакашвили накрылась медным тазом

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08.11.2021 16:30 Відповісти
Саакашвили сам говорит, что он провел прекрасные реформы, поставил страну на путь справедливости и демократии, выходит, ему нечего боятся своего же детища.

И вообще, Грузия поддерживает нас на всех международных площадках, никаких претензий к ним нет. Из этого вопрос, вы что там, утырки зеленые, вообще обдолбались, из-за дружка клована хотите нас с грузинами поссорить?!
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08.11.2021 16:37 Відповісти
Хто б так про жителів України потурбувався...
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08.11.2021 16:39 Відповісти
Зачем Карлсону украинский паспорт вернули? В стране своих проблем мало? Неужели только потому, что 'этот прохиндей обливал грязью Порошенко*
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08.11.2021 16:47 Відповісти
Та вже як так просять державні чини, та не турбуються за поранених військових і забезпечити їм надійне лікування, а забезпечити найвище лікування Міші, який йшов дестабілізувати Грузію, то припишіть йому зеленьку і мастіть ними коки кожен день.
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08.11.2021 16:54 Відповісти
По сообщениям СМИ его вывезли с тюрьмы на вертолете.
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08.11.2021 17:03 Відповісти
вот *****. у нас сотни полит заключенных но она только о мишке беспокоится. да он голодает так же как савченко)))
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08.11.2021 18:47 Відповісти
коли ти останній раз ***** турбувала щодо кримських татар чи інших політичних в'язнів кремля над якими знущаються кацапські свинособаки.
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08.11.2021 20:53 Відповісти
 
 