Звертаюсь до влади Грузії із закликом терміново забезпечити Саакашвілі належним лікуванням, - Денісова

Здоров'я голови Виконавчого комітету Національної ради реформ при Президентові України Міхеіла Саакашвілі, який голодує 39-й день, стрімко погіршується.

Про це в Facebook повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

"За інформацією консиліуму лікарів, які сьогодні відвідали Міхеіла у пенітенціарній установі №12 у м. Руставі (Грузія), стан його здоров’я незадовільний і може змінитися у гірший бік кожної хвилини, - йдеться в повідомленні.

Денісова закликає грузинську владу невідкладно забезпечити переведення громадянина України до лікарні, яка облаштована для надання екстрених реанімаційних заходів та відповідає стандартам надання медичної допомоги таким пацієнтам з урахуванням усіх рекомендацій консиліуму лікарів.

"Через поширення в ЗМІ повідомлень представників грузинської влади про нібито прийом їжі Міхеілом Саакашвілі, він з 06 листопада відмовився від будь-яких ліків, вітамінів та підтримуальних препаратів. Хоча їхній перелік був визначений начальником медичного відділення Особливої пенітенціарної служби та медперсоналу установи для запобігання наступнню летальних наслідків. Спонукання Міхеіла відмовитися від цих препаратів є нічим іншим як способом позбавлення його життя", - зазначила омбудсмен.

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"Прошу іноземні держави та міжнародні правозахисні організації рішуче засудити дії посадових осіб Грузії, які порушують права громадянина України на життя та здоров’я. Звертаюся до влади Грузії терміново забезпечити громадянина України Міхеіла Саакашвілі належним лікуванням, що може врятувати йому життя", - підсумувала Денісова.

Як повідомлялося, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

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