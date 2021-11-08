МОЗ затвердило форму довідки про протипоказання до COVID-вакцинації: її видаватимуть лікарі
Міністерство охорони здоров’я України затвердило форму довідки, яку лікарі видаватимуть пацієнтам, що мають тимчасові або постійні протипоказання до вакцинації проти COVID-19.
Відповідну форму № 028-1/о "Висновок лікаря щодо наявності протипоказань до вакцинації проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" та інструкцію щодо її заповнення було затверджено наказом МОЗ № 2394 від 2 листопада 2021 року, передаеє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Форма № 028-1/о заповнюється на підставі медичних записів про стан здоров'я пацієнта з урахуванням критеріїв, які визначаються відповідно до Інструкцій до застосування вакцин, рішень НТГЕІ та "Переліку медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень", затвердженого наказом МОЗ від 16 вересня 2011 року № 595, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1159/19897 (у редакції наказу МОЗ від 11 жовтня 2019 року № 2070).
МОЗ раніше вже публікувало роз’яснення, які є протипоказання до щеплення проти коронавірусної хвороби. Їх повний перелік можна знайти за посиланням.
Нагадаємо, що постійні протипоказання можуть бути лише до щеплення конкретною вакциною від COVID-19, як-от важка алергічна реакція (анафілаксія) на першу дозу цієї вакцини або на один із її компонентів.
У довідці про тимчасові протипоказання до вакцинації від COVID-19 має бути обов’язково вказаний термін дії цих протипоказань.
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І протокол лікування вироблений таким чином, аби не всі вижили. Взяти хоча б "боротьбу" з температурою - небезпечна для життя температура як виявляється починається з 41градуса за цельсієм - https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/3198/garyachka
Як розповідала мені сімейний лікар, вони успішно лікують більшість випадків з ковідом саме амбулаторно не застосовуючи отих дорогих і часто шкідливих препаратів із протоколу ліквання. Мої близькі родичі перележали ковід вдома. Як розповідав брат: заразився напевно від споживання рибної продукції готової до вживання. Певно ті, що переробляли і фасували, були носіями інфекції. Ось де треба берегтись. А ляшки карантинять по своєму скудоумію.
У нас же медпрацівники подали колективний позов (звичайно, не всі, а група), бо їм було дано термін до 15.10., тоді перенесли на 15.11., інакше - усунення від праці без збереження зарплатні.
Уряд скасував розпорядження, не чекаючи 15.11.
8 000 людей залишилися працювати.
Невістка засмучена: пять років сиділа в декреті, тільки но пропрацювала півроку і на тобі - знову без роботи. нічого - ми переживем з Божою поміччю і цю прикрість.
Володимире Павловичу.
От. Вся справа в тому, що вони знають, що ці розпорядження не законні, тому й віддають їх в усній формі, бо "слова к делу не пришьешь" (с).
Хоча, я вважаю, що й той наказ про відсторонення можна оскаржити вже.
Розумію, що багато людей не хочуть зв'язуватися, псувати нерви і тратити гроші на юриста.
Головне - здоров'я. Бажаю Вам і Вашій родині усього доброго і сил перейти цей час. Це не може тривати безкінечно і має чимось закінчитися. Сподіваюся, що здоровий глузд, який залишився у мізерній кількості, переможе.
Хвашизди італійські та німецькі не дають йолопам завчасно врізати дуба та зривають ху#ловську антиваксерну пропагандистку війну проти людства! Хвашизди!