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Польщі необхідно провести консультації у рамках НАТО з приводу ситуації на кордоні з Білоруссю, - Туск

Польщі необхідно провести консультації у рамках НАТО з приводу ситуації на кордоні з Білоруссю, - Туск

У зв’язку з кризою на польсько-білоруському кордоні через нелегальних мігрантів необхідно скликати Раду національної безпеки Польщі. Варшава також повинна ініціювати введення в дію 4-ї статті Вашингтонського договору про консультації в рамах НАТО.

Про це повідомив лідер найбільшої опозиційної партії Польщі "Громадянська платформа" (РО) Дональд Туск, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Зараз саме той момент, коли влада повинна негайно вести діалог з опозицією. Президент (Польщі. - Ред.) має такі інструменти, як Рада національної безпеки. Потрібно також подумати про використання 4-ї статті договору про НАТО", - заявив Туск.

Лідери польської Лівиці Адріан Зандберг, Роберт Бєдронь і Влодзімєж Чажасти також закликали президента Анджея Дуду негайно скликати Раду національної безпеки країни. Вони також підкреслили, що прем'єр-міністр Матеуш Моравецький повинен ініціювати негайне засідання Європейської Ради з приводу ситуації на кордоні.

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Білорусь (7925) мігранти (1106) Польща (8484) Туск Дональд (513)


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Повторюю,з тарганом не спілкуються,його чавлять...
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08.11.2021 15:44 Відповісти
напеліон
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08.11.2021 15:48 Відповісти
Это война господа.. Это гибридная война.. Тут и газ.. тут и беженцы, тут и постоянные учения.и бряцанье оружием на границе, тут и новые доктрины, и угроза применить первыми ядерное оружие., м дружба с талибами, тут и аннексия и оккупация.. тут постоянные обстрелы... Озабоченность уже не в теме.. Нужно принимать коллективные меры... пока не поздно.
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08.11.2021 15:51 Відповісти
Польщі необхідно поставити та застосувати як мінімум кулемети MG - 34 ( під патрон 7,92/57), а не MG-53 з патроном 7,62 ,що б кацапським недоноскам трохи пам'ять освіжити!!!
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08.11.2021 19:59 Відповісти
 
 