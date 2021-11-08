Польщі необхідно провести консультації у рамках НАТО з приводу ситуації на кордоні з Білоруссю, - Туск

У зв’язку з кризою на польсько-білоруському кордоні через нелегальних мігрантів необхідно скликати Раду національної безпеки Польщі. Варшава також повинна ініціювати введення в дію 4-ї статті Вашингтонського договору про консультації в рамах НАТО.

Про це повідомив лідер найбільшої опозиційної партії Польщі "Громадянська платформа" (РО) Дональд Туск, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Зараз саме той момент, коли влада повинна негайно вести діалог з опозицією. Президент (Польщі. - Ред.) має такі інструменти, як Рада національної безпеки. Потрібно також подумати про використання 4-ї статті договору про НАТО", - заявив Туск.

Лідери польської Лівиці Адріан Зандберг, Роберт Бєдронь і Влодзімєж Чажасти також закликали президента Анджея Дуду негайно скликати Раду національної безпеки країни. Вони також підкреслили, що прем'єр-міністр Матеуш Моравецький повинен ініціювати негайне засідання Європейської Ради з приводу ситуації на кордоні.

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