МВС Литви закликає запровадити надзвичайний стан в прикордонній зоні через ситуацію з мігрантами

Міністерство внутрішніх справ Литви запропонувало оголосити надзвичайний стан у країні після повідомлень про велику кількість мігрантів біля білорусько-польського кордону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на LRT.

"Зважаючи на цю справді серйозну ситуацію, МВС пропонує запровадити надзвичайну ситуацію. Уряд повинен буде розглянути цю пропозицію та ухвалити рішення", – заявила під час пресконференції 8 листопада журналістам міністерка внутрішніх справ Агне Білотайте.

При цьому міністерство пропонує оголосити надзвичайну ситуацію не на всій території країни, а лише у прикордонній зоні.

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Як зазначає видання, конференція була організована після повідомлень про те, що сотні нелегальних мігрантів у Білорусі рухаються до польського кордону.

"Ми стежимо за тим, що відбувається на кордоні між Польщею та Білоруссю, і, вочевидь, можемо очікувати на подібні вторгнення та напади. Тож наші установи перебувають у стані максимальної бойової готовності, наші офіцери та збройні сили перегруповуються", – сказала Білотайте.

Польський офіцер повідомив, що з білоруської сторони до кордону наближаються сотні мігрантів.

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Командувач Державної прикордонної служби (VSAT) Рустамас Любаєвас каже, що офіцери мають інформацію про те, що заворушення можуть бути організовані в таборах для мігрантів у Литві.

Як відомо, вранці 8 листопада почали з’являтися відеозаписи з великою групою мігрантів, що прямують до польського кордону.

У Польщі вважають, що режим Лукашенка готує наймасовіший штурм кордону нелегалами.

Міністр оборони Маріуш Блащак заявив, що зараз на кордоні перебувають 12 тисяч військових. "Ми підвищуємо готовність сил тероборони. Разом зі службами МВС ми готові захищати кордон Польщі", - написав він.