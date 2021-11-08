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МВС Литви закликає запровадити надзвичайний стан в прикордонній зоні через ситуацію з мігрантами

МВС Литви закликає запровадити надзвичайний стан в прикордонній зоні через ситуацію з мігрантами

Міністерство внутрішніх справ Литви запропонувало оголосити надзвичайний стан у країні після повідомлень про велику кількість мігрантів біля білорусько-польського кордону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на LRT.

"Зважаючи на цю справді серйозну ситуацію, МВС пропонує запровадити надзвичайну ситуацію. Уряд повинен буде розглянути цю пропозицію та ухвалити рішення", – заявила під час пресконференції 8 листопада журналістам міністерка внутрішніх справ Агне Білотайте.

При цьому міністерство пропонує оголосити надзвичайну ситуацію не на всій території країни, а лише у прикордонній зоні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Польща відбила спробу прориву кордону нелегалами з Білорусі: на підході нові групи. ВIДЕО

Як зазначає видання, конференція була організована після повідомлень про те, що сотні нелегальних мігрантів у Білорусі рухаються до польського кордону.

"Ми стежимо за тим, що відбувається на кордоні між Польщею та Білоруссю, і, вочевидь, можемо очікувати на подібні вторгнення та напади. Тож наші установи перебувають у стані максимальної бойової готовності, наші офіцери та збройні сили перегруповуються", – сказала Білотайте.

Польський офіцер повідомив, що з білоруської сторони до кордону наближаються сотні мігрантів.

Також читайте: У Польщі скликають війська територіальної оборони через скупчення мігрантів на кордоні з Білоруссю

Командувач Державної прикордонної служби (VSAT) Рустамас Любаєвас каже, що офіцери мають інформацію про те, що заворушення можуть бути організовані в таборах для мігрантів у Литві.

Як відомо, вранці 8 листопада почали з’являтися відеозаписи з великою групою мігрантів, що прямують до польського кордону. 

У Польщі вважають, що режим Лукашенка готує наймасовіший штурм кордону нелегалами.

Міністр оборони Маріуш Блащак заявив, що зараз на кордоні перебувають 12 тисяч військових. "Ми підвищуємо готовність сил тероборони. Разом зі службами МВС ми готові захищати кордон Польщі", - написав він.

Білорусь (7925) Литва (2380) мігранти (1106) надзвичайний стан (182)


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Топ коментарі
+5
Украине нужно иметь ввиду, что в случае жесткого перекрытия границ ЕС с Беларусью все таки произойдет.. Лукашенко "перенаправит" этот поток в Украину, создав тем самым проблемы как для Украины так и проблемы на границе Украины с странами ЕС.
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08.11.2021 16:19
+4
ЗЕ держит лично ситуэйшн падкантролем
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08.11.2021 16:34
+1
Не отправит..вы понимаете, что если там еще пару тысяч мигрантов скопится - то это создаст напряжение всей польской армии. А месте где пересечь границу много... И в Украине им ловить нечего - тут они будут брошены на произвол, а там их организованно подвезут и колючку перережут.
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08.11.2021 16:38
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Это они на работу так сильно хотят?
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08.11.2021 16:03 Відповісти
Их использует Кремль , продвигая свои планьі покорения Европьі.
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08.11.2021 16:11 Відповісти
Ну Лука. Ох і прохіндей. Ставить в позу зажирівшу Європу.
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08.11.2021 16:41 Відповісти
а ві думаєтє, чьо там русскіє танкі под Єльнєй стоят? бєз провіанта і дізєля..?
оні вслєд за бєженцамі в Сувалкскій корідор наступать будут...
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08.11.2021 16:11 Відповісти
Украине нужно иметь ввиду, что в случае жесткого перекрытия границ ЕС с Беларусью все таки произойдет.. Лукашенко "перенаправит" этот поток в Украину, создав тем самым проблемы как для Украины так и проблемы на границе Украины с странами ЕС.
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08.11.2021 16:19 Відповісти
ЗЕ держит лично ситуэйшн падкантролем
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08.11.2021 16:34 Відповісти
значить мєдний таз вжe є чи скоро накриє
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08.11.2021 16:36 Відповісти
тогда можно спать спокойно . найвеличніший лідер ********** все разрулит
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08.11.2021 16:48 Відповісти
спать спокойно можно токо после оплаты коммуналки,
и то у подъезда, на скамеечке...
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08.11.2021 19:12 Відповісти
а можe вжe а украiнцi i нe ймуть
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08.11.2021 16:35 Відповісти
Не отправит..вы понимаете, что если там еще пару тысяч мигрантов скопится - то это создаст напряжение всей польской армии. А месте где пересечь границу много... И в Украине им ловить нечего - тут они будут брошены на произвол, а там их организованно подвезут и колючку перережут.
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08.11.2021 16:38 Відповісти
Поддерживаю МИД Литвы. Давно пора ввести, с новыми санкциями для самозванцев из московии и БССР.
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08.11.2021 16:39 Відповісти
Разгоняю тысячные толпы ымихрантав па сходнай ссыне.
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08.11.2021 16:45 Відповісти
я вообще не вижу проблемы . раздайте погранцам боевые патроны и разрешите стрелять
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08.11.2021 16:45 Відповісти
pust vedut,a to lezit vsiakyje zurnalisti i zacytniki prav celoveka.Luce im etogo nevydet sto tam s migrantami delajut
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08.11.2021 16:50 Відповісти
Для начала повесить такую табличку. Можно на пару языках и пусть потом жалуются на самих себя...
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08.11.2021 16:52 Відповісти
Чем бежать из своей страны тысячами, лучше б выгнали одного президента.
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08.11.2021 17:03 Відповісти
 
 