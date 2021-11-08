Інформація про підписання мирової угоди з Коломойським та передачу йому 3,5 млрд кубометрів газу - не відповідає дійсності, - "Нафтогаз"

В НАК "Нафтогаз України" спростовують інформацію про начебто передачу олігарху Ігореві Коломойському природного газу на суму понад 100 мільярдів гривень.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформація про те, що "Нафтогаз" підписав із бізнесменом Ігорем Коломойським мирову угоду та погодився віддати йому 3,5 млрд кубометрів газу, не відповідає дійсності. Заява народного депутата України Олексія Гончаренка є неправдою. Історія сягає корінням у 2008-2010 роки, з того часу точаться суперечки. Тож наразі триває судовий процес, який має схвалити рішення щодо спірного газу", - наголосили в компанії.

В НАК "Нафтогаз" закликали політиків та експертів до збалансованого та відповідального поширення інформації щодо діяльності компанії.

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Детальнішу інформацію, що міститиме опис ситуації та позиції сторін, у "Нафтогазі" пообіцяли оприлюднити найближчим часом.

Нагадаємо, 7 листопада нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко заявив, що державна НАК "Нафтогаз України" віддасть олігарху Ігореві Коломойському природний газ на суму понад 100 млрд грн. За його словами, 26 жовтня підконтрольний Офісу президента державний "Нафтогаз України", підписав із Коломойським мирову угоду та погодився віддати йому 3,5 млрд м³ газу зі сховищ. Перші 700 млн м³, за його даними, мають передати вже 30 листопада.