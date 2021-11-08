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Новини
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Інформація про підписання мирової угоди з Коломойським та передачу йому 3,5 млрд кубометрів газу - не відповідає дійсності, - "Нафтогаз"

Інформація про підписання мирової угоди з Коломойським та передачу йому 3,5 млрд кубометрів газу - не відповідає дійсності, -

В НАК "Нафтогаз України" спростовують інформацію про начебто передачу олігарху Ігореві Коломойському природного газу на суму понад 100 мільярдів гривень.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформація про те, що "Нафтогаз" підписав із бізнесменом Ігорем Коломойським мирову угоду та погодився віддати йому 3,5 млрд кубометрів газу, не відповідає дійсності. Заява народного депутата України Олексія Гончаренка є неправдою. Історія сягає корінням у 2008-2010 роки, з того часу точаться суперечки. Тож наразі триває судовий процес, який має схвалити рішення щодо спірного газу", - наголосили в компанії.

В НАК "Нафтогаз" закликали політиків та експертів до збалансованого та відповідального поширення інформації щодо діяльності компанії. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деолігархізація Зеленського: "Нафтогаз" віддасть Коломойському газ на суму понад 100 млрд грн, - Гончаренко

Детальнішу інформацію, що міститиме опис ситуації та позиції сторін, у "Нафтогазі" пообіцяли оприлюднити найближчим часом.

Нагадаємо, 7 листопада нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко заявив, що державна НАК "Нафтогаз України" віддасть олігарху Ігореві Коломойському природний газ на суму понад 100 млрд грн. За його словами, 26 жовтня підконтрольний Офісу президента державний "Нафтогаз України", підписав із Коломойським мирову угоду та погодився віддати йому 3,5 млрд м³ газу зі сховищ. Перші 700 млн м³, за його даними, мають передати вже 30 листопада.

газ (10408) Коломойський Ігор (3122) Нафтогаз (4407) Гончаренко Олексій (488)


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Топ коментарі
+7
Ще не віддали каломойші газ. Але це ПОКИ ЩО не віддали.
З коментарів під цим постом-спростуванням Нафтогазу у фейсбуку.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007257518497&comment_id=Y29tbWVudDo0NjIwNTkwODE0Njg3MzM0XzQ2MjA2ODc4OTgwMTA5NTk%3D&__cft__[0]=AZWxuHicu-_eICVubmruLoev8ZaTYWvHJ6bB4BNSNgG2NImV5-3Z-ic8R4sUgHS5YQOhq8PgVvH5r2IWHv3xdQjSWlXKWhAcd5D_kz_XtSfWau5iYgSqzvkp6MQCl0AEG-QSNSqCJzQQcwPvrzNCNbqz&__tn__=R]-R Ярослав Диковицький

Прокоментуйте будь-ласка, що означає розгляд 30 листопада 2021 року на позачергових загальних зборах ПАТ "Укрнафта" питання N12 з таким проектом рішення:

"Надати згоду на вчинення значного правочину між ПАТ «УКРНАФТА» та АТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», а саме, мирової угоди в рамках судової справи № 910/3660/18"?

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsmida.gov.ua%2Fdb%2Ffeed%2F68416%3Ffbclid%3DIwAR1akq3uJaazwkDjUqnicfjT2u7qb4hnugGsk3G4p96ZxnGrnbtAFmHw_V4&h=AT0LVCmcwVgO6HVCRca4qMbrC7wI6QZbGMECZLbGHFrInI-Vr6PIy4ENEB8zGGjkQbfwjaCeQvx5mK8Lz66L46sj9T8SCH3F_riNk6V0smelSmFv9q0bZDRxV0SqKjBTDHE&__tn__=R]-R&c[0]=AT1qWiZBvhiMxG8KOvX59Sc-vFivWy6q1Rj08bkowEcvSfEST69YbmcR4zeJQyAkFdMJ5ZvSaglVfQzBKbX1sSWONciaODgTytAc7sHnY4o_y5MklfVNBhzH_CKwLwX71ml-G9ZE3MGcKp02RJWEwZSgx0gfRbNksSAK5q4_tSUDXDA https://smida.gov.ua/db/feed/68416
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08.11.2021 16:44
+6
Ага, конечно1 Все верят! Просто стало достоянием гласности. И понятное почему Коломойша Витренко так тянул то в премьеры...то вот в Нафтогаз. Гешефт пока что типа сорвался.
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08.11.2021 16:35
+4
все передадут) потом закупят типа за рубежом, а на самом деле у того же бени тот же газ в том же хранилище) красивая схема)
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08.11.2021 16:34
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4 лярда передадут? или 8,5?
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08.11.2021 16:32 Відповісти
все передадут) потом закупят типа за рубежом, а на самом деле у того же бени тот же газ в том же хранилище) красивая схема)
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08.11.2021 16:34 Відповісти
Гончаренка за яйки повесить за распространение фейков.
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08.11.2021 17:45 Відповісти
Ти свята людина: віриш Слугам, навіть коли наводяться факти.
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08.11.2021 18:35 Відповісти


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08.11.2021 16:35 Відповісти
Ага, конечно1 Все верят! Просто стало достоянием гласности. И понятное почему Коломойша Витренко так тянул то в премьеры...то вот в Нафтогаз. Гешефт пока что типа сорвался.
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08.11.2021 16:35 Відповісти
А Зеленский же типа не в кусах! Он же не ворует......
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08.11.2021 16:36 Відповісти
Гыыы

Так лешенька брехло, как и его бос)))
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08.11.2021 16:37 Відповісти
Младой рыгоанал Гончаренко, как обычно, сбрехал!
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08.11.2021 16:41 Відповісти
Нагадай, коли він ще збрехнув? може про Вагнергейт якого довго не було, а потім - раз і було.
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08.11.2021 18:37 Відповісти
Про винегрет? Винегрет я не люблю, ешь сам!
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08.11.2021 19:08 Відповісти
Что, не 3,5 миллиарда, а все 7,0 миллиардов подарили?
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08.11.2021 16:42 Відповісти
Ще не віддали каломойші газ. Але це ПОКИ ЩО не віддали.
З коментарів під цим постом-спростуванням Нафтогазу у фейсбуку.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007257518497&comment_id=Y29tbWVudDo0NjIwNTkwODE0Njg3MzM0XzQ2MjA2ODc4OTgwMTA5NTk%3D&__cft__[0]=AZWxuHicu-_eICVubmruLoev8ZaTYWvHJ6bB4BNSNgG2NImV5-3Z-ic8R4sUgHS5YQOhq8PgVvH5r2IWHv3xdQjSWlXKWhAcd5D_kz_XtSfWau5iYgSqzvkp6MQCl0AEG-QSNSqCJzQQcwPvrzNCNbqz&__tn__=R]-R Ярослав Диковицький

Прокоментуйте будь-ласка, що означає розгляд 30 листопада 2021 року на позачергових загальних зборах ПАТ "Укрнафта" питання N12 з таким проектом рішення:

"Надати згоду на вчинення значного правочину між ПАТ «УКРНАФТА» та АТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», а саме, мирової угоди в рамках судової справи № 910/3660/18"?

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsmida.gov.ua%2Fdb%2Ffeed%2F68416%3Ffbclid%3DIwAR1akq3uJaazwkDjUqnicfjT2u7qb4hnugGsk3G4p96ZxnGrnbtAFmHw_V4&h=AT0LVCmcwVgO6HVCRca4qMbrC7wI6QZbGMECZLbGHFrInI-Vr6PIy4ENEB8zGGjkQbfwjaCeQvx5mK8Lz66L46sj9T8SCH3F_riNk6V0smelSmFv9q0bZDRxV0SqKjBTDHE&__tn__=R]-R&c[0]=AT1qWiZBvhiMxG8KOvX59Sc-vFivWy6q1Rj08bkowEcvSfEST69YbmcR4zeJQyAkFdMJ5ZvSaglVfQzBKbX1sSWONciaODgTytAc7sHnY4o_y5MklfVNBhzH_CKwLwX71ml-G9ZE3MGcKp02RJWEwZSgx0gfRbNksSAK5q4_tSUDXDA https://smida.gov.ua/db/feed/68416
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08.11.2021 16:44 Відповісти
Обменяются бумажками с печатями и подписями...и бабло выплатят. Витренко не первый раз сливать интересы граждан Украины с выгодой себе и хозяину схемы
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08.11.2021 16:47 Відповісти
А я вчера написал , что Гончаренко верить - себя не уважать !
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08.11.2021 16:45 Відповісти
Він не збрехав.
Читайте проект рішення підконтрольної Бєні Укрнафти.

"Проект рішення №2:

Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, між ПАТ «УКРНАФТА» та АТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», а саме, мирової угоди в рамках судової справи № 910/3660/18."

https://smida.gov.ua/db/feed/68416?fbclid=IwAR1akq3uJaazwkDjUqnicfjT2u7qb4hnugGsk3G4p96ZxnGrnbtAFmHw_V4
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08.11.2021 16:52 Відповісти
Ніяких мирових угод, віддати Ігорю Валерійовичу всьо, а він вже поділиться з Вовкою Косовороткою. Як це робити вони знають, а вам дурням кіно про Голобородько.Так 73% баранів? Ви цього бажали? Ви таким чином зробили всіх разом? Дітки ваші готові йти рабами до цих "щирих"?
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08.11.2021 16:46 Відповісти
Та чего ты так орёшь?
Уже почти три года как Зеленский все отдал бене, а потом все сдал *****.
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08.11.2021 16:50 Відповісти
Знає, що як буде занадто прутко бігти назустріч бажанням пуйла, то закінчить як Каддафі.
Тому і пригальмовує.
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08.11.2021 16:58 Відповісти
Та не все, ще раби залишилися і сама Україна. Їм потрібно її задешево продати хуьіну, закрити кордони і кого не скосить ковід - в рабство.
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08.11.2021 17:02 Відповісти
Конечно человек Ермака, работающего на Коломоя, врать не станет.

И рейдерского захвата Нафтогаза не было никогда, если верить Витренко.
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08.11.2021 16:55 Відповісти
если бы шум не подняли, уже бы 3,5 млрд уплыли давно. А так Леша Гончаренко спас страну от холодной зимы. Медальку надо человеку!))
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08.11.2021 16:59 Відповісти
Чому цей "персонаж", проти якого відкрито дуже багато міжнародних справ - про економічні махінації/здочини, досі на волі, та переховується в Україні?! Наша країна що, вже стала "острівцем безпеки" для міжнародних злочинців??!
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08.11.2021 17:02 Відповісти
Так, але не для всіх. Головзебіл свого власника ніколи нікому не видасть, хіба що після зміни влади.
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08.11.2021 17:06 Відповісти
человек который при порохе боялся даже нос сунуть в Украину из за кучи уголовных статей при моне судиться с госкомпаниями и качает права. кто прав? порох или моня? порох...... а потому что беня обос ....ался во всем мире и только в крепосной Украине, при определенном правительстве (своем) может так себя вести.
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08.11.2021 17:08 Відповісти
Що ж це виходжить. Льоха-флюгер набрехав?
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08.11.2021 18:23 Відповісти
звичайно не відповідає) бо там не 3 млрд віддадуть а всі 100.
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08.11.2021 22:36 Відповісти
щось тут не те...історія тягнеться з 2008 року, а яка позивна давність?
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08.11.2021 22:38 Відповісти
Хороший процесс, на тендер судьям выставлен? Можно на 10 поколений вперёд заработать одним решением… даже 10 процентов, а это 350 млн уже сумма весомая… а если за половинку, как в судах принято? Хотя, конкуренция среди судей тоже высокая, могут передать тому судье, кто дешевле решит и больше откатит. Достойная судовая система… или у кого-то сомнения
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08.11.2021 23:02 Відповісти
 
 