Інформація про підписання мирової угоди з Коломойським та передачу йому 3,5 млрд кубометрів газу - не відповідає дійсності, - "Нафтогаз"
В НАК "Нафтогаз України" спростовують інформацію про начебто передачу олігарху Ігореві Коломойському природного газу на суму понад 100 мільярдів гривень.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії, інформує Цензор.НЕТ.
"Інформація про те, що "Нафтогаз" підписав із бізнесменом Ігорем Коломойським мирову угоду та погодився віддати йому 3,5 млрд кубометрів газу, не відповідає дійсності. Заява народного депутата України Олексія Гончаренка є неправдою. Історія сягає корінням у 2008-2010 роки, з того часу точаться суперечки. Тож наразі триває судовий процес, який має схвалити рішення щодо спірного газу", - наголосили в компанії.
В НАК "Нафтогаз" закликали політиків та експертів до збалансованого та відповідального поширення інформації щодо діяльності компанії.
Детальнішу інформацію, що міститиме опис ситуації та позиції сторін, у "Нафтогазі" пообіцяли оприлюднити найближчим часом.
Нагадаємо, 7 листопада нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко заявив, що державна НАК "Нафтогаз України" віддасть олігарху Ігореві Коломойському природний газ на суму понад 100 млрд грн. За його словами, 26 жовтня підконтрольний Офісу президента державний "Нафтогаз України", підписав із Коломойським мирову угоду та погодився віддати йому 3,5 млрд м³ газу зі сховищ. Перші 700 млн м³, за його даними, мають передати вже 30 листопада.
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Так лешенька брехло, как и его бос)))
З коментарів під цим постом-спростуванням Нафтогазу у фейсбуку.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007257518497&comment_id=Y29tbWVudDo0NjIwNTkwODE0Njg3MzM0XzQ2MjA2ODc4OTgwMTA5NTk%3D&__cft__[0]=AZWxuHicu-_eICVubmruLoev8ZaTYWvHJ6bB4BNSNgG2NImV5-3Z-ic8R4sUgHS5YQOhq8PgVvH5r2IWHv3xdQjSWlXKWhAcd5D_kz_XtSfWau5iYgSqzvkp6MQCl0AEG-QSNSqCJzQQcwPvrzNCNbqz&__tn__=R]-R Ярослав Диковицький
Прокоментуйте будь-ласка, що означає розгляд 30 листопада 2021 року на позачергових загальних зборах ПАТ "Укрнафта" питання N12 з таким проектом рішення:
"Надати згоду на вчинення значного правочину між ПАТ «УКРНАФТА» та АТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», а саме, мирової угоди в рамках судової справи № 910/3660/18"?
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsmida.gov.ua%2Fdb%2Ffeed%2F68416%3Ffbclid%3DIwAR1akq3uJaazwkDjUqnicfjT2u7qb4hnugGsk3G4p96ZxnGrnbtAFmHw_V4&h=AT0LVCmcwVgO6HVCRca4qMbrC7wI6QZbGMECZLbGHFrInI-Vr6PIy4ENEB8zGGjkQbfwjaCeQvx5mK8Lz66L46sj9T8SCH3F_riNk6V0smelSmFv9q0bZDRxV0SqKjBTDHE&__tn__=R]-R&c[0]=AT1qWiZBvhiMxG8KOvX59Sc-vFivWy6q1Rj08bkowEcvSfEST69YbmcR4zeJQyAkFdMJ5ZvSaglVfQzBKbX1sSWONciaODgTytAc7sHnY4o_y5MklfVNBhzH_CKwLwX71ml-G9ZE3MGcKp02RJWEwZSgx0gfRbNksSAK5q4_tSUDXDA https://smida.gov.ua/db/feed/68416
Читайте проект рішення підконтрольної Бєні Укрнафти.
"Проект рішення №2:
Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, між ПАТ «УКРНАФТА» та АТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», а саме, мирової угоди в рамках судової справи № 910/3660/18."
https://smida.gov.ua/db/feed/68416?fbclid=IwAR1akq3uJaazwkDjUqnicfjT2u7qb4hnugGsk3G4p96ZxnGrnbtAFmHw_V4
Уже почти три года как Зеленский все отдал бене, а потом все сдал *****.
Тому і пригальмовує.
И рейдерского захвата Нафтогаза не было никогда, если верить Витренко.