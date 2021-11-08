Ми маємо продукувати моду на українську мову, використовувати її щодня та всюди, - Стефанчук
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликає продукувати моду на українську мову, використовуючи її щодня та всюди.
Про це він заявив під час зустрічі з президентом НАН України та провідними вченими Інституту української мови НАН України, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу парламенту.
"Ми маємо продукувати моду на українську мову, використання її щодня та всюди — у колі сім’ї чи друзів, у школі чи на роботі. Щоби громадяни розуміли, що українська мова — це модно. Українська мова — це круто. Українська мова — це зрозуміло", — зазначив Руслан Стефанчук.
За його словами, "не менш важливо — дбати про своє історичне коріння та відновити справжнє історичне обличчя української мови".
Голова Парламенту ознайомився з писемними пам’ятками, де містяться унікальні свідчення того, що в текстах XI століття є риси української мови.
"Вважаю, що важливі писемні пам’ятки української мови мають бути щедро "розсіяні" в суспільстві, щоби кожен українець міг зробити для себе правильний висновок", — зазначив Руслан Стефанчук.
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язик -то отрута !
***
Він вміло удає за свого,
А як придивишся - чужий.
В очах сховав пересторогу,
У роті крутяться вужі.
Замішаний на мутних водах,
На інших помислах він зріс.
Хоча кричить: «Я із народу,
Я прапор волі також ніс».
Розхвалює козацьку віру,
Але в московські храми йде.
Слова гучні, але нещирі
Він розсипає між людей.
«Я патріот, я син Вітчизни», -
Він це підкреслює щомить.
Пригляньсь... І до стіни притисни -
Йому вкраїнське не болить!!!
А наші вороги для нього -
Не вороги, а так собі.
Не бачить він нічого злого
В неправді, в нинішній ганьбі.
В родині «штокає» він жінці,
Дітей не вчить, як вчив Тарас.
...І отаких - своїх чужинців -
Ой, щ же багато серед нас.
Вадим КРИЩЕНКО.
А як українською буде вимовлятись кацапське "Колыван"?
Яна Супоровська@YanaSuporovska
Пєрвий хлєбний на лєвом бєрєгу відкривається чомусь саме на Позняках Зашо.
ervi_rygel@eRVieM
Відкриваємо виномаркеті нашої мережі на Позняках.
Якщо що
Руслан Горовий@u_kraine
Бо до запорєбріка ближче
Твiй татко@mas_saraksh
чому таке ставлення то цієї мережі?
Геннадій Гнип@gignyp
За презирство власників до України та українців
власники - Аліна Косічкіна и Дмітрій Заходякін
78% считают родным а 89% говорят всегда на украинском.
МОВА НАРОДУ ТО НАЙВИЩА НАЦІОНАЛЬНА СВЯТИНЯ І ЦІННІСТЬ.