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Новини
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Ми маємо продукувати моду на українську мову, використовувати її щодня та всюди, - Стефанчук

Ми маємо продукувати моду на українську мову, використовувати її щодня та всюди, - Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликає продукувати моду на українську мову, використовуючи її щодня та всюди.

Про це він заявив під час зустрічі з президентом НАН України та провідними вченими Інституту української мови НАН України, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу парламенту. 

"Ми маємо продукувати моду на українську мову, використання її щодня та всюди — у колі сім’ї чи друзів, у школі чи на роботі. Щоби громадяни розуміли, що українська мова — це модно. Українська мова — це круто. Українська мова — це зрозуміло", — зазначив Руслан Стефанчук.

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За його словами, "не менш важливо — дбати про своє історичне коріння та відновити справжнє історичне обличчя української мови".


Голова Парламенту ознайомився з писемними пам’ятками, де містяться унікальні свідчення того, що в текстах XI століття є риси української мови.

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"Вважаю, що важливі писемні пам’ятки української мови мають бути щедро "розсіяні" в суспільстві, щоби кожен українець міг зробити для себе правильний висновок", — зазначив Руслан Стефанчук.

українська мова (833) Стефанчук Руслан (752)


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Топ коментарі
+11
А хто це там постійно намагався і намагається змінити "мовний" закон? Невже Зінка?
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08.11.2021 16:59
+11
І від великої любові до мови однопартієць Коливана Арахламідія пропонує знизити квоти на мову у телерадіопередачах. Брехливі ублюдки. Рейтинг просів і вирішили попробувати пограти в патріотів
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08.11.2021 17:03
+7
Мова- це круто !
язик -то отрута !
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08.11.2021 17:00
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А хто це там постійно намагався і намагається змінити "мовний" закон? Невже Зінка?
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08.11.2021 16:59 Відповісти
Все це дуже правильно але б додав, що треба продукувати моду на конверти у ВР і беззаперечне виконання методичок і темників від Клоуна з Банкової.
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08.11.2021 18:18 Відповісти
Мова- це круто !
язик -то отрута !
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08.11.2021 17:00 Відповісти
Ну вы поняли...

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08.11.2021 17:01 Відповісти
І від великої любові до мови однопартієць Коливана Арахламідія пропонує знизити квоти на мову у телерадіопередачах. Брехливі ублюдки. Рейтинг просів і вирішили попробувати пограти в патріотів
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08.11.2021 17:03 Відповісти
Успех страны и ее прогресс сами эту моду введут. Невозможно сделать модой то,что оголяет зад.
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08.11.2021 17:37 Відповісти
Вы можете только выработать стойкое отвращение.
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08.11.2021 17:40 Відповісти
Заява Стефанчука слушна й дуже правильна. ще штрафи ввести за публічне використовування окупаційної мацковської мови.
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08.11.2021 17:46 Відповісти
рeйтигова тeма. ось хлeбала повiдкривали
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09.11.2021 08:33 Відповісти
Что то я не понял....Мобильная версия цензора на мове,а тут на российской?
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08.11.2021 17:55 Відповісти
коли знову витягують питання мови... десь наближаються вибори...
***
Він вміло удає за свого,
А як придивишся - чужий.
В очах сховав пересторогу,
У роті крутяться вужі.
Замішаний на мутних водах,
На інших помислах він зріс.
Хоча кричить: «Я із народу,
Я прапор волі також ніс».
Розхвалює козацьку віру,
Але в московські храми йде.
Слова гучні, але нещирі
Він розсипає між людей.
«Я патріот, я син Вітчизни», -
Він це підкреслює щомить.
Пригляньсь... І до стіни притисни -
Йому вкраїнське не болить!!!
А наші вороги для нього -
Не вороги, а так собі.
Не бачить він нічого злого
В неправді, в нинішній ганьбі.
В родині «штокає» він жінці,
Дітей не вчить, як вчив Тарас.
...І отаких - своїх чужинців -
Ой, щ же багато серед нас.

Вадим КРИЩЕНКО.
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08.11.2021 17:55 Відповісти
задолбали своей мовой!
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08.11.2021 17:56 Відповісти
тeбe трeба довбать много i часто. нe зважаючи на рeйтинги
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09.11.2021 08:36 Відповісти
Зразу видко, що тебе не ...буть - тому й така стервозна.
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09.11.2021 13:39 Відповісти
стіфанчюк, по факту ви продукуєте тільки лайно.
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08.11.2021 17:57 Відповісти
Мода вырабатывается не запретами, квотами и "надо каждый день и везде разговаривать", а реальными достижениями в искусстве, науке, промышленности, повышении уровня жизни в конце концов. Сколько просмотров и лайков у украиноязычных видосов на Ютубе и почему такой мизер? Вот с этого и надо начинать, а не стоять 30 лет на одном и том же месте
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08.11.2021 17:57 Відповісти
нє. як раз мова i є "кожeн дeнь i скрiзь". цe стосується усiх мов. бо вони мови
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09.11.2021 08:38 Відповісти
Важко зробити модною мову, як що це лише мова платіжок за жкх, і мова берхні політиків, чиновників, і телеканалів. Створіт щось позитивне, правдиве, конструктивне україномовне
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08.11.2021 17:59 Відповісти
ежедневно и повсеместно, - Стефанчук / Израильский флажок от украинцев гневно требовал : пару сот виселец на Крещатики. 03.03. 2018 16:34 Когда его ткнули носом в ошибки, моментально освоил Гугл-переводчик. Теперь. строчит комменты на украинском как Анка-пулемётчица. https://censor.net/comments/locate/2008573/01921221-b3b3-7353-b2e3-b0e9e806d653
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08.11.2021 18:04 Відповісти

А як українською буде вимовлятись кацапське "Колыван"?
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08.11.2021 18:17 Відповісти
Только не Стефанчуку об этом говорить. Мова украинська - це красота. Тоько без некрасиво-толстого Стефанчука.
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08.11.2021 18:21 Відповісти
от їм і розкажіть про моду на укрмову...

Яна Супоровська@YanaSuporovska

Пєрвий хлєбний на лєвом бєрєгу відкривається чомусь саме на Позняках Зашо.

ervi_rygel@eRVieM

Відкриваємо виномаркеті нашої мережі на Позняках.

Якщо що

Руслан Горовий@u_kraine

Бо до запорєбріка ближче

Твiй татко@mas_saraksh

чому таке ставлення то цієї мережі?

Геннадій Гнип@gignyp

За презирство власників до України та українців

власники - Аліна Косічкіна и Дмітрій Заходякін
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08.11.2021 18:44 Відповісти
Чтоб язык страны был модный и крутой, Страна должна соответствовать)
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08.11.2021 19:03 Відповісти
якщо срочно трeба пiдняти рeтинг то мова як раз останiй рятiвний круг
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09.11.2021 08:39 Відповісти
От читаєш заголовки - Україна на піку пандеміі,загострення військових дій на сході,катастрофічна нестача газу та вугілля - і як підсумок,як висновок з того всього Стефанчук заявляє що треба вводити моду на українську мову...Ну поясніть йому,тому бику в якого в мізках лишень сало що не буде українців - не треба й буде мови!Люди - от про кого насамперед дбати!..
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08.11.2021 19:17 Відповісти
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08.11.2021 20:40 Відповісти
Зачем?
78% считают родным а 89% говорят всегда на украинском.
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08.11.2021 20:52 Відповісти
Для тупого жирного ублюдка: мова то не " мода" і не "крутизна", і не "какая разніца". Мода міняється як труси чи шкарпетки, а замість одного крутого приходить ще крутіший.
МОВА НАРОДУ ТО НАЙВИЩА НАЦІОНАЛЬНА СВЯТИНЯ І ЦІННІСТЬ.
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09.11.2021 13:48 Відповісти
 
 