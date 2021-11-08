Ми маємо продукувати моду на українську мову, використовувати її щодня та всюди, - Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликає продукувати моду на українську мову, використовуючи її щодня та всюди.

Про це він заявив під час зустрічі з президентом НАН України та провідними вченими Інституту української мови НАН України, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу парламенту.

"Ми маємо продукувати моду на українську мову, використання її щодня та всюди — у колі сім’ї чи друзів, у школі чи на роботі. Щоби громадяни розуміли, що українська мова — це модно. Українська мова — це круто. Українська мова — це зрозуміло", — зазначив Руслан Стефанчук.

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За його словами, "не менш важливо — дбати про своє історичне коріння та відновити справжнє історичне обличчя української мови".



Голова Парламенту ознайомився з писемними пам’ятками, де містяться унікальні свідчення того, що в текстах XI століття є риси української мови.

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"Вважаю, що важливі писемні пам’ятки української мови мають бути щедро "розсіяні" в суспільстві, щоби кожен українець міг зробити для себе правильний висновок", — зазначив Руслан Стефанчук.