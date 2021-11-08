Війська РФ з початку доби двічі відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська з початку доби двічі відкривали вогонь. Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Упродовж поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 122 мм та великокаліберних кулеметів.

В районі населеного пункту Павлопіль війська РФ здійснили обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили російських найманців припинити вогневу активність.

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