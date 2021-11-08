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Новини Війна
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Війська РФ з початку доби двічі відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Війська РФ з початку доби двічі відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська з початку доби двічі відкривали вогонь. Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Упродовж поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 122 мм та великокаліберних кулеметів.

В районі населеного пункту Павлопіль війська РФ здійснили обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили російських найманців припинити вогневу активність.

Також читайте: У збитих на Донбасі російських безпілотниках знайшли німецькі двигуни: їх постачали на чеське пдприємство, пов'язане із спецслужбами РФ

Автор: 

обстріл (28263) Донбас (22354) найманці рф (2043) операція Об’єднаних сил (6725)


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Почему международные наблюдатели не видят войск РФ на Донбассе а местная пропаганда постоянно о них нам врет как и про борьбу с коррупцией, коронавирусом, бедностью и тд? https://politics.segodnya.ua/ua/politics/v-obse-snova-ne-podtverzhdayut-prisutstvie-rossiyskih-voysk-na-donbasse-1220802.html
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08.11.2021 17:34 Відповісти
Це ОБСЄ бреше. Те зо вони повністю глухі і сліпі, давно всі зрозуміли...
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08.11.2021 18:11 Відповісти
Вам ,что ракет Байрактаров жалко ?
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08.11.2021 17:38 Відповісти
навіщо ви байрактарими вихвалялись, якщо не можете в зуби дать, і знов тепер загибель воїна... ?
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08.11.2021 17:38 Відповісти
 
 