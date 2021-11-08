Із загальної кількості понад 112 тис. протоколів майже 15 тис. складені на керівників торговельних, розважальних закладів та установ харчування, - Клименко

За організацію перевірки наявності ковід-сертифікатів про вакцинацію чи ПЛР-тестів у відвідувачів торговельно-розважальних центрів і закладів громадського харчування відповідають самі суб’єкти господарювання.

Про це в бліцінтерв’ю Цензор. НЕТ розповів голова Національної поліції Ігор Клименко.

"Поліцію цікавить результат – осіб без належних документів, які підтверджують ковід-безпечність, у цих закладах бути не повинно. Якщо під час перевірки ми таких виявимо, штраф доведеться сплатити саме адміністрації закладу, а не відвідувачу, - пояснив він. - Із загальної кількості понад 112 тисяч протоколів майже 15 тисяч складені на керівників торговельних, розважальних закладів та установ харчування, а понад 3300 – на керівників підприємств, установ та організацій. Суму штрафу визначає суд. В КУпАП прописано, що для фізичних осіб – 17-34 тисячі гривень. А от для юридичних – від 34 і до 170 тисяч гривень".

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За його словами, із загальної кількості складених адмінпротоколів майже 109 тисяч спрямовано до суду.

Клименко додав, що з 21 жовтня провели понад 42 тисячі перевірок пасажирських перевезень. Склали майже 300 адмінпротоколів. При цьому їх складають вже не на перевізника, а конкретно на пасажира, в якого немає відповідного документа.

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