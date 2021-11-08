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Новини Коронавірус і карантин
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Із загальної кількості понад 112 тис. протоколів майже 15 тис. складені на керівників торговельних, розважальних закладів та установ харчування, - Клименко

Із загальної кількості понад 112 тис. протоколів майже 15 тис. складені на керівників торговельних, розважальних закладів та установ харчування, - Клименко

За організацію перевірки наявності ковід-сертифікатів про вакцинацію чи ПЛР-тестів у відвідувачів торговельно-розважальних центрів і закладів громадського харчування відповідають самі суб’єкти господарювання.

Про це в бліцінтерв’ю Цензор. НЕТ розповів голова Національної поліції Ігор Клименко.

"Поліцію цікавить результат – осіб без належних документів, які підтверджують ковід-безпечність, у цих закладах бути не повинно. Якщо під час перевірки ми таких виявимо, штраф доведеться сплатити саме адміністрації закладу, а не відвідувачу, - пояснив він. - Із загальної кількості понад 112 тисяч протоколів майже 15 тисяч складені на керівників торговельних, розважальних закладів та установ харчування, а понад 3300 – на керівників підприємств, установ та організацій. Суму штрафу визначає суд. В КУпАП прописано, що для фізичних осіб – 17-34 тисячі гривень. А от для юридичних – від 34 і до 170 тисяч гривень".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перевірки COVID-документації здійснюються у законний спосіб. Під час зчитування даних жодної інформації про стан здоров’я особи ми не отримуємо, - Ігор Клименко

За його словами, із загальної кількості складених адмінпротоколів майже 109 тисяч спрямовано до суду.

Клименко додав, що з 21 жовтня провели понад 42 тисячі перевірок пасажирських перевезень. Склали майже 300 адмінпротоколів. При цьому їх складають вже не на перевізника, а конкретно на пасажира, в якого немає відповідного документа.

Також читайте: В поліції назвали найпопулярніші схеми з підробки ковід-документації

Нацполіція (15136) сертифікат (426) Клименко Ігор (481) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Цікаво цей поц буде рапортувати скільки протоколів суди відхилять!?
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08.11.2021 17:28
+2
зайдіть в ЄРСР України в поле пошук за словами ставим ст.http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_987446/ed_2021_10_01/pravo1/KD0005.html?pravo=1#987446 44-3КУпАП ставим галочку напроти справи про адмінпорушення проміжок з 01.03.2020 по 09.11.2021 в мене 5505 . 112000-5505=106495 де решта? чи я не правільно рахую?
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09.11.2021 00:41
+1
ні більшість закривають по 22 за малознчністю
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09.11.2021 00:43
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Цікаво цей поц буде рапортувати скільки протоколів суди відхилять!?
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08.11.2021 17:28 Відповісти
ні більшість закривають по 22 за малознчністю
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09.11.2021 00:43 Відповісти
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09.11.2021 00:09 Відповісти
Здається вам знову локшину на вуха повісили зайдіть ЄРСРУ і порахуйте а коли побачите що більшість (дуже значна) просто закривають у вас пропаде радість.
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09.11.2021 00:51 Відповісти
зайдіть в ЄРСР України в поле пошук за словами ставим ст.http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_987446/ed_2021_10_01/pravo1/KD0005.html?pravo=1#987446 44-3КУпАП ставим галочку напроти справи про адмінпорушення проміжок з 01.03.2020 по 09.11.2021 в мене 5505 . 112000-5505=106495 де решта? чи я не правільно рахую?
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09.11.2021 00:41 Відповісти
п3дешь
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09.11.2021 05:06 Відповісти
Делать за полицию её работу?

Они что, совсем наглость потеряли?.....
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09.11.2021 07:46 Відповісти
нахер иди, бестолковая говорящая голова, надлежащие не задокументированніый после родов
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09.11.2021 08:02 Відповісти
С какого перепугу любая лядь может получать информацию о моих медицинских данных?
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09.11.2021 08:57 Відповісти
 
 