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Новини
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Сайт, на якому торгували персональними даними 200 млн людей, закрила кіберполіція

Сайт, на якому торгували персональними даними 200 млн людей, закрила кіберполіція

На сайті незаконно розповсюджували персональні дані громадян України, Молдови, Білорусі, Казахстану та інших країн СНД.

Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

"Локалізовано та припинено діяльність одного з найбільших вебресурсів, де незаконно розповсюджувалися персональні дані близько 200 мільйонів осіб, зокрема громадян України, Молдови, Білорусі, Казахстану та інших країн СНД. На сайті містилися відомості щодо номера телефону, прізвища, ім’я та по батькові громадян, їхнього місця реєстрації, а в окремих випадках й інформацію про надані адмінпослуги, пов’язані з використанням транспортних засобів", - сказано в повідомленні.

У кіберполіції зазначили, що діяли у співпраці з партнерами зі США, Молдови та Німеччини, а також з представниками обмудсмана України.

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Кримінальне провадження відкрите за за ст. 182 (Порушення недоторканності приватного життя).

Автор: 

кіберзлочин (809) сайт (274) кіберполіція (412)


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Топ коментарі
+1
Цукер решил халтуркой заняться помимо основной работы...
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08.11.2021 19:19
+1
Закрыли, а базу перепродали.
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08.11.2021 19:20
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ждём оформления левых кредитов
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08.11.2021 17:37 Відповісти
если конечно эти данные не удалили
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08.11.2021 17:37 Відповісти
откуда? копий и бекапов куча. это застрелили воробья, который клевал реестры.
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08.11.2021 18:02 Відповісти
так вторговали? или успели закрыть????
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08.11.2021 17:57 Відповісти
вот и доверяй теперь ихним ДИЯм...
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08.11.2021 18:28 Відповісти
Цукер решил халтуркой заняться помимо основной работы...
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08.11.2021 19:19 Відповісти
Закрыли, а базу перепродали.
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08.11.2021 19:20 Відповісти
Здається, що такою езоповою мовою повідомляють про закриття сайту номер орг с застарілими років на двадцять відомостями
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08.11.2021 22:05 Відповісти
Миротворец?
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09.11.2021 08:22 Відповісти
 
 