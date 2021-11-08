Сайт, на якому торгували персональними даними 200 млн людей, закрила кіберполіція

На сайті незаконно розповсюджували персональні дані громадян України, Молдови, Білорусі, Казахстану та інших країн СНД.

Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

"Локалізовано та припинено діяльність одного з найбільших вебресурсів, де незаконно розповсюджувалися персональні дані близько 200 мільйонів осіб, зокрема громадян України, Молдови, Білорусі, Казахстану та інших країн СНД. На сайті містилися відомості щодо номера телефону, прізвища, ім’я та по батькові громадян, їхнього місця реєстрації, а в окремих випадках й інформацію про надані адмінпослуги, пов’язані з використанням транспортних засобів", - сказано в повідомленні.

У кіберполіції зазначили, що діяли у співпраці з партнерами зі США, Молдови та Німеччини, а також з представниками обмудсмана України.

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